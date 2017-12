Tutte le canzoni dello speciale gala natalizio di Operación Triunfo #OTNavidad

Este lunes 25 de diciembre Televisión Española ha emitido la gala especial de Navidad de Bloopers. El certamen de talentos musicales ha reunido a algunos de los participantes de la primera edición junto con los concursantes de OT 2017. El evento, grabado el pasado jueves, ha sido un momento especial para los seguidores del programa, que han visto cómo los alumnos de la Academia se desenvolvían en el escenario junto a cantantes como Rosa, Manu Tenorio, Nuria Fergó il Gisela, Tra gli altri.

La gala especial de Navidad ha reunido a participantes de la primera y la actual edición de Operación Triunfo

Televisión Española ha elegido canciones tan míticas como A tu lado —Mi música es tu voz—, una composición realizada por los concursantes de la prima edizione di Operación Triunfo e Manu Guix, uno de los profesores del concurso. Los alumnos de OT 2017 han aprovechado también para estrenar su propia canción, Camina, además de versionar las actuaciones que en su día realizaron cantantes como Chenoa, David Bustamante e David Bisbal, que no han podido participar en la grabación por compromisos profesionales y problemas personales.

il gala especial de Navidad de OT, presentada por Roberto Leal, ha arrancado con Mi música es tu voz, la canción compuesta por los participantes de la primera edición de Operación Triunfo, y que han interpretado conjuntamente con los concursantes de OT 2017, tanto los que siguen en la Academia como los ya expulsados.

La primera interpretación de la canción de Christina Aguilera en Operación Triunfo contó con Gisela, Verónica y Chenoa, quien esta noche ha sido sustituida por Ana Guerra e Mimi sobre el escenario.

Uno de los favoritos de OT 2017, Alfred, ha actuado junto a Naim Thomas para cantar esta pieza de Armando Manzanero. En la primera edición de Operación Triunfo, Naim cantó junto a David Bisbal, que no ha participado en la gala por compromisos profesionales y personales.

Natalia e Aitana, las dos benjaminas de ambas ediciones de Operación Triunfo han interpretado la versión de Katrina & the Waves, una letra que hace quince años cantaron Natalia y Vero.

David Bustamante y Gisela interpretaron en su día la versión en castellano de la canción compuesta por Andrea Bocelli. Durante la gala especial de Navidad, Álex Casademunt e Nerea han sido los encargados de cantarla.

Don’t let the sun go down on me (Raoul y Alejandro Parreño)