“Las personas no me miran ni quieren hablar conmigo”.

Todos tenemos derecho absoluto de hacer lo que queramos con nuestros cuerpos. Sobretodo si se trata de asuntos estéticos, como por ejemplo, cortes de cabello, cirugías, y por supuesto, tatuajes. Ahora bien, eso no quiere decir que no exista la posibilidad de equivocarnos y terminar inmensamente arrepentidos. Algo así fue lo que le ocurrió a una joven chica llamada Adele Smith cuando tenía 18 años y decidió tatuarse los pechos. Hoy tiene 28 y dice que es el peor error que ha cometido en su vida.

Pero, ¿cuáles han sido exactamente las consecuencias que esto le ha traído?

Pues, han sido de todo tipo. Burlas, miradas feas, discriminación, y como si eso fuera poco, el rechazo por parte del sexo opuesto que le ha impedido tener una relación desde hace una década.

Todo comenzó cuando el perro que la había acompañado toda la vida enfermó gravemente. Los veterinarios dijeron que no le quedaba mucho tiempo de vida por lo que Adele, en un acto de amor, decidió tatuar las huellas del can en sus pechos. Le untó tinta en las patas y luego lo hizo pisar un calco. Así dio forma a lo que sería un tatuaje que, sin saberlo, terminaría arruinándole la vida. Al menos así lo ha señalado ella.

“Fui a la universidad y todos notaban mi tatuaje, lo que me encantaba. Siempre mostraba mis pechos y mi tatuaje, pero empecé a recibir comentarios negativos”, señaló Adele a Daily Mail.

Este fue el resultado de su decisión.

Actualmente, la chica espera someterse a cirugía láser para borrar el dibujo, que le obligó a recurrir a variadas formas de ocultarlo. Era común usar prendas abrigadas incluso en los días de verano.

“Las personas no me miran o no quieren hablar conmigo y es todo sobre mis pechos. El tatuaje era algo para recordar a Max, pero siempre que me miro más que pensar en él, pienso en el error que cometí"Ha detto.

Adele junto a su perro.

El drástico resultado.

De todas formas, el tratamiento para borrar el tatuaje tiene un valor sumamente elevado. La cifra alcanza los 2 mil dólares y según dice Adele, eso significa un costo importante para ella. Sin embargo, señala que “vale la pena si significará estar contenta con su piel”.