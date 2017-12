Ver a un hijo crecer y desarrollarse es un gusto para una mamá. Sus primeras palabras, su primera caminata, su primera palabra. Su primera suma, su primera lectura. Su primer amigo. Pero esto último era algo que Shanna nunca había experimentado. Su hijo de 5 años tiene autismo, una condición que dificulta su conexión con otras personas.

Pero Shanna no perdía la esperanza y hace dos años gestionaba la llegada de un perrito de servicio que pudiera servir de compañía y como terapia complementaria para su pequeño.

Poco tiempo después de que su hijo y su nuevo perro, Tornado, se conocieran, Shanna comprendió lo que había pasado. Compartió su historia en Facebook y puedes leerla a continuación:

Su cara lo dice todo.

“¿Ven este momento? Nunca había experimentado algo como esto. Ayer fue el día en que mi hijo autista de 5 años conoció a su nuevo perro de servicio, Tornado. Somos estadounidenses que vivimos en Japón y nos hemos preparado por cerca de dos años para conocer a Tornado. La foto captura el rostro de una madre que ve a su hijo; a quien no puede abrazar, bañar, vestir, hacer cariño o tocar libremente; acostarse sobre su nuevo perro de servicio por propia voluntad con una cercanía intencionada y no expresada. Esta es la cara de una mamá que ha visto a su hijo experimentar incontables interacciones sociales fallidas en el jardín de niños, todo en un intento por tener un amigo. Cualquier amigo. Cualquier tipo de conexión. Se ha sentado con su hijo mientras el llora por la noche durante meses porque no tiene conexiones consistentes fuera de la familia, no importa cuánto trate y no importa cuán duro trabaje en sus terapias. No se concreta en el mundo para él. Y ahora está sentada detrás de su hijo mirando silenciosamente este momento, con el aire arrebatado de sus pulmones y sin palabras. Vale cada lucha por servicios para mi hijo, cada diagnóstico, cada nuevo proveedor, cada dólar gastado, cada documento completado, cada reunión de la escuela, cada lágrima, cada paso adelante, cada paso atrás, y cada maravilla desconocida del futuro. De alguna forma por esto -por Tornado- sé que todo estará bien. Como madre, he visto incontables momentos desafiantes y dolorosos para mi hijo, y he llorado otros más. Ayer sin embargo, lloré por una razón diferente. Es una sensación indescriptible”.

El testimonio de esta mamá generó numerosos comentarios en Love What Matters y 4 Paws For Ability, páginas que compartieron su relato:

“Es una historia increíble. Me llevó a las lágrimas porque he oído otras historias como ésta de niños pequeños y me recuerda que este mundo está lleno de personas cariñosas y amables. Los niños no merecen nada más en este mundo que tener la sensación de que están seguros, amados y son especiales”.

“Hermoso”.

“Es una historia realmente hermosa y que toca. Recientemente me diagnosticaron con adenocarcinoma en etapa 3. Tengo dos perros que me acompañan hace mucho tiempo. Su conducta ha cambiado en la de un cuidador. Son más atentos, parecen reconocer cuándo necesito hacerles una caricia, se acuestan junto a mis pies más seguido. Los animales saben… Estoy muy feliz por su hijo y que haya encontrado otro ser en quien confiar. Es destacable… gracias por compartir”.

“Es increíble ver eso en un hospital. Las personas hacen una gran recuperación con un perro de servicio. Es el poder de la Pata”.

“Es hermoso. Estoy agradecida de que un animal amoroso como éste pueda ser una bendición y un amigo para alguien que lo necesita. Dios los bendiga a todos”.

“Los animales nos entienden en formas en que los humanos nunca podrían. Ellos realmente conocen el amor incondicional!”.