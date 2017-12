"Naturalmente, questa legge dovrebbe essere migliorata, ma dobbiamo fare in modo che esso ha lo scopo di svolgere il compito per il quale è stato creato, cioè, esclude qualsiasi interferenza dall'esterno nella nostra vita politica interna", ha detto Putin.

Alla fine di novembre, il presidente russo ha firmato una legge che permette agenti stranieri a testimoniare come mezzo ricevere fondi dall'estero.

Questa legislazione ha ricevuto il via libera dopo che il governo degli Stati Uniti ha costretto il 13 novembre canale televisivo RT America per registrarsi come un agente straniero sostenendo la legge FARA, la legislazione non affrontata ai media.

RT direttore, Margarita Simonyan, ha descritto le richieste di Washington affronto alla libertà di espressione.

Il presidente russo ha parlato anche a favore della proroga del condono del capitale, nel formulare una serie di proposte per sostenere il business russo in una riunione con i parlamentari.

"Entro l'amnistia del capitale deve essere esteso, tenendo conto dei vincoli esterni che non siano ridotti, ma a quanto pare invece tendono ad aumentare", ha detto.

Il presidente russo ha inoltre proposto "esenzione fiscale 13% dei datori di lavoro per chiudere le loro attività all'estero e trasferirsi in Russia".

"Questo sarà un ulteriore incentivo per il trasferimento di capitali verso la Russia, noi continueremo a lavorare in questa direzione", ha detto.

L'amnistia di capitale o condono fiscale era in vigore in Russia dal 1 luglio 2015 fino al 30 giugno 2016 e ha permesso ai contribuenti russi dichiarano volontariamente i loro beni e conti offshore.

Per saperne di più:la crescita del PIL russo sarà tra il 1,8% e il 2% nel 2017

In cambio, il titolare è esonerata da qualsiasi responsabilità penale o amministrativa e il pagamento delle imposte per i periodi precedenti.