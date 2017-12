economia

Mercato di panico: Bitcoin corso di una pausa

Poco prima delle vacanze, il Bitcoin si blocca su. Su diverse piattaforme di trading, la moneta digitale scende al di sotto il segno di 13.000 dollari. L'aumento prezzo ripido è quindi almeno per il momento di una brusca fine.

Il criptovaluta Bitcoin viene prima di Natale con forza sotto le ruote. Dopo un Bitcoin aveva cambiato le mani per più di $ 20.000 pochi giorni fa, il valore della moneta di cyber è caduto nel giro di poche ore a più di un quinto di un massimo di 12.570 dollari - questo è il livello più basso dall'inizio di dicembre.

Timo Emden, Deutschland-Chef des Online-Brokers Daily-FX, sieht kurzfristig ein Ende des jüngsten Kaufrauschs: "Zahlreiche Privatanleger dürften sich in den letzten Tagen die Finger an digitalen Talern verbrannt haben."

Roger View alias "Bitcoin Jesus", Chef von Bitcoin.com, warnt davor, dass die Miner bzw. Schürfer auf Bitcoin Cash umsteigen könnten, wenn der kleine Ableger populär genug wird. Anleger sollten deshalb "ihre Bitcoin an einer Börse halten", sagte er CNBC. Setzt eine Massenflucht aus Bitcoin ein, könnte man so seine Coins sofort an der Börse tauschen oder verkaufen. Liegen die Token auf dem Handy oder auf dem Computer, sei es dafür zu spät, so Ver: "Du stehst mit Nichts da, statt mit Wenig."

Un trigger specifico per il sell-off non è stato riconosciuto. Tuttavia, sin dall'inizio della settimana, i banchieri centrali, i politici e le autorità di vigilanza avevano avvertito con le parole a volte drastiche contro le alte perdite di speculazione con Bitcoin che potrebbe rovinosa investitori particolare al dettaglio. Inoltre, il sospettato ha fatto insider trading a operatore Cyber-scambio Coinbase incertezza.

creare trading range per le valute di crittografia

Die Handelsplattform stellte ihren Betrieb Mitte der Woche sogar teilweise ein. Überraschend deutliche Worte hatte am Montag der dänische Zentralbankchef Lars Rode gefunden: "Bleiben Sie weg. Das ist tödlich!", hatte er in einem landesweit zu hörenden Interview mit dem Radiosender DR gesagt. Stimmen, die ein Verbot der Cyberwährung oder zumindest enge Grenzen für die Spekulation mit Bitcoin forderten wurden zuletzt immer lauter.

capo della Bundesbank Jens Weidmann ha anche avvertito delle perdite, è un divieto, ma scettico. Il culmine della campagna pubblicitaria Bitcoin era il Giovedi l'annuncio della mobilia US produttore di Nova futuro stile di vita per accogliere Bitcoin e le altre valute cripto regolarmente come pagamento.

Die Aktie des Unternehmens katapultierte dies um 38 Prozent in die Höhe. Die Finanzagentur Bloomberg berichtete, dass die US-Investmentbank Goldman Sachs einen eigenen Handelsbereich für Kryptowährungen wie Bitcoin schaffen will. Ein Sprecher des Geldhauses erklärte: "Als Reaktion auf das Kundeninteresse an digitalen Währungen prüfen wir, wie wir dieses am besten bedienen können."

In attesa di nuovo alto

Digitale Währungen haben in diesem Jahr die Fantasie ganz normaler Anleger auch außerhalb der Krypto-Szene beflügelt – weltweit. Die enorme Aufmerksamkeit bei Bitcoins sorgte für riesige Kursgewinne bei zugleich erheblichen Preissschwankungen. Die Bewegungen am Markt stehen in krassem Gegensatz zu dem, was die meisten traditionellen Anlageklassen in diesem Jahr bisher erreicht haben, etwa Aktien und Anleihen, wo die Kursschwankungen allerdings auch relativ gering ausfallen.

Der Bitcoin ist in den vergangenen vier Tagen um mehr als 30 Prozent gefallen, es ist der fünfte Rückgang in dieser Größenordnung in diesem Jahr, sagte Charlie Bilello, Chef des Research bei Pension Partners, einer Investmentberatung aus New York. Bei den vorherigen vier Einbrüchen dauerte es anschließend durchschnittlich 38 Tage, bis der Bitcoin ein neues Hoch erklomm.

Fonte: n-tv.de

