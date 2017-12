Chrome è il miglior browser per riprodurre il contenuto in 4K, secondo Netflix.

La qualità della connessione Internet Non è l'unico fattore determinante per i contenuti Netflix con buona qualità. Un elenco deve essere aggiunto il tipo di schermo, la sottoscrizione e il browser web scelto di accedere al servizio streaming dal computer.

E anche se suona strano, Chrome, il browser web utilizzato in tutto il mondo, è non offrire la migliore qualità dell'immagine su Netflix. Né è Firefox. Microsoft EdgeIn esclusiva per Windows 10, è l'unico browser in grado di visualizzare contenuti 4K servizio di streaming.

Ciò sarà vero fino a quando l'utente dispone di un display e compatibile con 4K processore Intel settima generazione.

Il resto? Windows, Mac e Linux, Chrome è solo in grado di offrire una qualità di immagine 720p, vale a dire, in HD. Così fa Firefox e Opera.

Un passo sopra sono posizionati Safari (MacOS 10.10.3 di seguito) e Internet Explorer, in grado di fornire contenuti in full HD (1080p).

L'HDR è arrivato in Windows 10

La tecnologia HDR per migliorare la qualità dell'immagine, appena sbarcati su Netflix per Windows 10 utenti, sia attraverso l'applicazione o la versione web del servizio di streaming.

HDR contenuti per visualizzare i requisiti devono essere soddisfatti: avere un processore Intel Core Premium settima generazione o superiore piano, e un monitor compatibile.

Netflix ha più di 200 ore di contenuti in HDR, un numero che crescerà nei prossimi mesi.