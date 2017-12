es

il astronauta Bruce McCandless, la primera persona que voló por el espacio sin ataduras y cuya fotografía flotando en el espacio asombró al mundo en 1984, falleció a los 80 años de edad, informó este sábado la NASA.

McCandless murió en California, aunque la agencia espacial estadounidense no detalló las causas.

Con un propulsor, el astronauta se desplazó más de 100 metros de la nave espacial Challenger durante el histórico hito. Luego rememoró esos momentos como un “sentimiento maravilloso”.

We’re saddened by the loss of retired astronaut Bruce McCandless II. Most known for being the 1st human to free-float on a shuttle spacewalk, he also served as the Apollo 11 moonwalkers’ link to mission control and helped launch @NASAHubble: https://t.co/myyOm101DR pic.twitter.com/jZeGvWzOxW

- NASA (@NASA) 22 dicembre 2017