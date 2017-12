Morgan Stanley dice che il vero prezzo del bitcoin potrebbe essere zero

Anche dopo una settimana difficile, bitcoin è scambiato a circa $ 14.400.

Una recente nota di ricerca fa notare quanto sia difficile per giustificare tale valutazione.

La scarsità di persone disposte ad accettare ciò significa che il suo valore effettivo potrebbe essere nulla.

Morgan Stanley analista James Faucette e il suo team ha inviato una nota di ricerca ai clienti un paio di giorni fa che suggerisce che il valore reale di bitcoin potrebbe essere ... a $ 0.

Quello è zero dollari. (Bitcoin era pari a circa $ 14.400 al momento della scrittura.)

Il documento (intitolato “Bitcoin decifrato”) non ha dato un obiettivo di prezzo per i bitcoin.

Ma in una sezione intitolata “I tentativi di valore Bitcoin,” Faucette ha descritto il motivo per cui è così difficile per il valore attribuire al criptovaluta. Non è come una moneta, non è come l'oro, e non scala. Ha concluso:

• domanda molto difficile rispondere, ma alcuni punti da considerare

• Può Bitcoin essere valutata come una valuta? No. Non c'è tasso di interesse associato a Bitcoin.

• Come l'oro digitale? Può essere. Non ha alcun uso intrinseca come l'oro ha in elettronica o gioielli. Ma gli investitori sembrano essere attribuire un valore ad esso.

• E 'una rete di pagamento? Sì, ma è difficile da scalare e non applica una tassa di transazione.

• Bitcoin volume medio di scambi giornalieri di $ 3 miliardi (ultimi 30 giorni) vs $ 5.4 trilioni di nel mercato FX.

• Est. <$ 300 milioni in termini di volume di acquisto quotidiana contro $ 17bn per Visa.

Faucette sostenuto la sua tesi con questa tabella di rivenditori online che accettano bitcoin, dal titolo “Praticamente nessuna accettazione, e si riduce”:

“Se nessuno accetta la tecnologia per il pagamento, allora il valore sarebbe 0,” suggerì Faucette.

Naturalmente, anche se Bitcoin non può essere utilizzato per acquistare beni è ancora in gran parte scambiabile con moneta a corso forzoso.