Migliaia di israeliani sono scesi in piazza Sabato a Tel Aviv per la quarta settimana consecutiva, al fine di chiedere le dimissioni del primo ministro Benjamin Netanyahu per presunta corruzione, e altre centinaia si sono riuniti a Gerusalemme per protestare contro questo flagello.

La polizia israeliana ha detto che migliaia si sono riuniti a Tel Aviv nel più recente manifestazione contro il premier. Altre centinaia hanno partecipato un anti-corruzione protesta settori di destra a Gerusalemme, dove uno dei relatori è stato l'ex ministro della difesa Moshe Yaalon. I manifestanti di Gerusalemme portavano cartelli con scritto "né di destra né di sinistra, semplicemente onestà."

La polizia ha interrogato Netanyahu almeno sette volte e ha indagato due accuse di corruzione che circondano il leader israeliano, che è al suo quarto mandato in carica.

Secondo la polizia, Netanyahu è coinvolto nella corruzione, frode e abuso di fiducia, accuse lui nega.

