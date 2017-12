En concreto, el IEB destaca su “buen ritmo” y cómo está entrando “en una fase de consolidación que podría ser duradera, ya que la expansión es equilibrada y sigue viéndose acompañada por la corrección de los desequilibrios del pasado”.

La economía española se encuentra “en una fase de crecimiento prolongado”, aunque puede sufrir “un ligero freno” durante los próximos trimestres, según apunta el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) en su informe de ‘Claves macreconómicas para 2018’.

Así, esta entidad estima un crecimiento del 2,8% en la economía española en 2018, aunque señalan que “podría decaer más debido a la inestabilidad política, lastrada por Cataluña”.

Para el IEB, el principal responsable de esta suavización del crecimiento será el consumo privado, que cree que se irá frenando hacia tasas del 2% en 2019 desde el 2,5% actual. En este sentido, destacan que el consumo se seguirá viendo respaldado por la mejora del empleo, “pero con menor ímpetu dado que ya habría florecido la mayor parte de la demanda embalsada durante los años de crisis y porque la tasa de ahorro ha caído a niveles que no se veían desde 2008”.

Por otro lado, el IEB apunta que el sector exterior mantendrá su contribución positiva sobre el crecimiento, “siempre que no se impongan políticas proteccionistas y el euro no se aprecie mucho más allá de los niveles actuales”. Añade que el déficit comercial se ha ampliado en gran medida por el impacto de la energía, pero también porque el saldo no energético ha reducido su superávit.

A nivel mundial, el informe señala que la economía global “continúa una expansión coordinada, donde ni los emergentes ni las potencias avanzadas parecen registrar grandes síntomas de flaquez”, por lo que consideran que “todo parece indicar que la expansión continuará su curso”.