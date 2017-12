{ “@context”:”http://schema.org”, “@type”:”LiveBlogPosting”, “publisher”:{ “@type”:”Organization”, “name”:”Ediciones EL PAIS”, “url”:”http://cincodias.elpais.com”, “sameAs”:[“https://twitter.com/cincodiascom”], “@id”: “#PublisherOrg”, “logo”:{ “@type”: “ImageObject”, “url” : “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png” } }, “url”:”0″, “coverageStartTime”:”2017-10-16T12:00:24CEST”, “coverageEndTime”:”2037-10-11T12:00:24CEST”, “name”:”Ibex 35 y Mercados en directo”, “description”:”Directo del Mercado bursatil en Cinco Días”, “liveBlogUpdate”:[ { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Vidrala distribuirá un dividendo de 0,69 euros por acciónVidrala ha aprobado distribuir un dividendo a 0,69″, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513965956-cf7b2b1d9b91d40d1444618d819d7acb”, “datePublished”:”2017-12-22T19:05:56CET”, “dateModified”:”2017-12-22T19:05:56CET”, “articleBody”:”

Vidrala distribuirá un dividendo de 0,69 euros por acción

Vidrala ha aprobado distribuir un dividendo a 0,69 euros por acción. El último día de cotización de las acciones con derecho a dividendo es el 12 de febrero. Y se abonará el 14 dle mismo mes.

“, “alternateName”:”abayon”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Álvaro Bayón”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Roche compra la farmacéutica oncológica Ignyta por 1.700 millonesLa multinacional farmacéutica suiza Roche”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513963876-309478de466e76be12be23994c3e49e2″, “datePublished”:”2017-12-22T18:31:16CET”, “dateModified”:”2017-12-22T18:31:16CET”, “articleBody”:”

Roche compra la farmacéutica oncológica Ignyta por 1.700 millones

La multinacional farmacéutica suiza Roche anunció este viernes que ha cerrado un acuerdo para comprar la firma estadounidense de biotecnología oncológica Ignyta por unos 1.700 millones de dólares.

Según los términos financieros de la operación, Roche pagará en efectivo 27 dólares por cada una de las acciones de Ignyta, lo que representa una prima del 74 % respecto al precio de cierre de sus títulos este 21 de diciembre.

El acuerdo de compraventa, que esperan cerrar en la primera mitad de 2018, ya ha sido aprobado por los consejos de administración de ambas compañías y está a la espera de recibir el visto bueno del regulador, según un comunicado conjunto.

“Ignyta mantendrá sus operaciones en San Diego (California) y seguirá al frente de los ensayos del entrectinib para asegurar que este importante medicamento llega a los pacientes cuanto antes”, indicó la empresa.

“, “alternateName”:”alfonso”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”alfonso Simon”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Ibex cierra con una caída del 1,19%, hasta los 10.182 puntos. En la semana, sube un 0,3%”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513960641-0663f8b4035a5899861191750bf7a6a2″, “datePublished”:”2017-12-22T17:37:21CET”, “dateModified”:”2017-12-22T17:37:21CET”, “articleBody”:”

El Ibex cierra con una caída del 1,19%, hasta los 10.182 puntos. En la semana, sube un 0,3%

“, “alternateName”:”maria_me”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”María Matos”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Goldman Sachs, primer accionista de DIAEl banco estadounidense Goldman Sachs ha elevado al 10,2% su”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513959689-8e088a68783c1ceb3ebc82f76989a1c5″, “datePublished”:”2017-12-22T17:21:29CET”, “dateModified”:”2017-12-22T17:21:29CET”, “articleBody”:”

Goldman Sachs, primer accionista de DIA

El banco estadounidense Goldman Sachs ha elevado al 10,2% su participación en la cadena de supermercados Dia, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La entidad bancaria controlaba hasta ahora el 6,84% de los títulos de la firma española, y con esta adquisición ha superado el 10,2%, del que controla de forma indirecta el 0,693% de las acciones.

Goldman Sachs se sitúa así como el primer accionista de la cadena de supermercardos por delante de Baillie Gifford (10,02%) y Letterone Investment (10%).

“, “alternateName”:”abayon”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Álvaro Bayón”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”La CNMV levanta la suspensión sobre NyesaLa CNMV ha acordado levantar la suspensión de negociación sobre”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513957199-60b2fdd8c6969b463794f95a0429af88″, “datePublished”:”2017-12-22T16:39:59CET”, “dateModified”:”2017-12-22T16:39:59CET”, “articleBody”:”

La CNMV levanta la suspensión sobre Nyesa

La CNMV ha acordado levantar la suspensión de negociación sobre las acciones de Nyesa con fecha del 22 de enero. El valor estaba excluido de negociación desde que la compañía se declaró en concurso de acreedores, en septiembre de 2011.

“, “alternateName”:”abayon”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Álvaro Bayón”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Wall Street abre mixto y el Dow Jones cede un 0,12%Wall Street abrió hoy mixto pero media hora después sus”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513955990-6b8ecffcaa6f16a5f1c9b24cf213db77″, “datePublished”:”2017-12-22T16:19:50CET”, “dateModified”:”2017-12-22T16:19:50CET”, “articleBody”:”

Wall Street abre mixto y el Dow Jones cede un 0,12%

Wall Street abrió hoy mixto pero media hora después sus tres índices registraban pérdidas, del 0,12 % en el caso del Dow Jones de Industriales, pendientes de las novedades en Washington para evitar un cierre parcial del Gobierno.

Ese índice cedía 30,85 puntos hasta 24.751,44 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 borraba los avances iniciales y se dejaba ahora un 0,06 % hasta 2.682,91 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq perdía un 0,18 % hasta 6.952,76 puntos.

El Congreso aprobó el jueves una financiación a corto plazo para evitar dicho cierre parcial, extendiendo el presupuesto hasta el 19 de enero para dar margen a republicanos y demócratas a negociar un acuerdo final sobre las cuentas del año fiscal 2018.

“, “alternateName”:”maria_me”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”María Matos”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Unicorp Patrimonio: El riesgo catalán ya está descontado en el precio del IbexLos expertos de la firma de”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513947330-9f6b8f1733f5e1d6ca110aec28eba200″, “datePublished”:”2017-12-22T13:55:30CET”, “dateModified”:”2017-12-22T13:55:30CET”, “articleBody”:”

Unicorp Patrimonio: “El riesgo catalán ya está descontado en el precio del Ibex”

Los expertos de la firma de análisis aseguran que “en Cataluña hay dos millones de votantes a favor del independentismo. No son mayoría en votos pero el actual sistema electoral otorga una mayoría absoluta a los partidos independentistas. Pero dos escaños arriba o abajo en el resultado de las elecciones de ayer no deberían cambiar demasiado el discurso. Estos dos millones de votantes siguen creyéndose el discurso y las mentiras de los independentistas de que España les roba y que les iría mucho mejor con una Cataluña independiente y lo seguirán creyendo al menos a corto plazo”.

Unicorp Patirmonio añade que “Cataluña es un problema para España hoy y lo seguirá siendo a corto y medio plazo. La pregunta que debemos hacernos es si este problema afectará a las compañías del Ibex 35 o si está ya descontado en el precio”.

“, “alternateName”:”virgin75″, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Virginia Gómez”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Albiol (PP) admite que ‘lo más fácil’ sería dimitirEl presidente del PP catalán y candidato a la”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513940676-ccfdf444b4caa9fc09e68873e9d6b37d”, “datePublished”:”2017-12-22T12:04:36CET”, “dateModified”:”2017-12-22T12:04:36CET”, “articleBody”:”

Albiol (PP) admite que ‘lo más fácil’ sería dimitir

El presidente del PP catalán y candidato a la Presidencia de la Gedneralitat, Xavier García Albiol, ha admitido este viernes que el PPC está “muy tocado” después de haber pasado de 11 a 3 escaños en las elecciones autonómicas, pero ha subrayado que ahora es momento de “reflexionar” y “tomar las decisiones que sean en el momento adecuado”. Por eso, ha rechazado dejas las riendas del partido en este momento.

“Para mí lo más fácil o lo más cómodo sería dimitir. Me parece que en estos momentos si yo dimito, me estaría seguramente favoreciendo a título personal pero estaría dejando el partido en un situación muy delicada, porque en estos momentos con tres diputados lo que corresponde es que todos los que estamos, todos sin exclusión, intentemos aportar la solución y veamos cuál es la solución”, ha declarado Albiol a su llegada al Comité Ejecutivodel PP que preside Mariano Rajoy.

Ep

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Los afectados por despidos colectivos descienden un 17,4%El número de trabajadores afectados por un”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513938894-dbd4fac6785d99ede9c73b327bc4514c”, “datePublished”:”2017-12-22T11:34:54CET”, “dateModified”:”2017-12-22T11:34:54CET”, “articleBody”:”

Los afectados por despidos colectivos descienden un 17,4%

El número de trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) descendió un 37,8 % entre enero y octubre en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que supuso 42.627 personas afectadas, 25.936 menos.

Según la Estadística de Regulación de Empleo para ese periodo publicada hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2.156 empresas iniciaron expedientes de regulación de empleo hasta octubre, 1.261 menos que en los primeros diez meses de 2016, lo que supone una caída del 36,9 %.

De la misma manera, el número total de expedientes de regulación de empleo cayó un 37,2 % en comparación interanual hasta alcanzar los 2.793.

EP

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”La CUP apoyará a Puigdemont si se asume su programa de ‘construir’ la RepúblicaEl candidato de la CUP,”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513936305-ced79635cefce2e09debb9d9a2e2b357″, “datePublished”:”2017-12-22T10:51:45CET”, “dateModified”:”2017-12-22T10:51:45CET”, “articleBody”:”

La CUP apoyará a Puigdemont si se asume su programa de ‘construir’ la República

El candidato de la CUP, Carles Riera, ha dicho hoy que los anticapitalistas están dispuestos a respaldar la investidura de un presidente independentista e incluso a formar parte del futuro Ejecutivo catalán si el resto de formaciones soberanistas asumen su programa político, basado en “construir” la República.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, el presidenciable de la CUP, formación que ayer obtuvo en las elecciones 4 escaños, frente a los 10 de 2015, ha asegurado que “aunque su influencia y sus argumentos electorales han bajado respecto a la legislatura anterior”, sus cuatro escaños resultan “determinantes”, y “los haremos valer de acuerdo con nuestro programa”, ha sentenciado.

“Se trata de no volver a hacer la autonomía, de no obedecer el 155, la Constitución y de no volver a aplicar el Estatut, sino de hacer República y de construir República”, ha subrayado Riera.

http://cort.as/-0Peo

Efe

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”¿Cuáles son los valores que más sensibles a la incertidumbre en Cataluña?El departamento de análisis de”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513936051-30faea9f74b0688ef85e4595268875d5″, “datePublished”:”2017-12-22T10:47:31CET”, “dateModified”:”2017-12-22T10:47:31CET”, “articleBody”:”

¿Cuáles son los valores que más sensibles a la incertidumbre en Cataluña?

El departamento de análisis de Banco Sabadell sostiene que “la clave a corto plazo estará en las negociaciones entre ERC, JxC y CUP para la formación de Gobierno y en su estrategia política de cara al futuro”. Mientras tanto, la incertidumbre política, aparte del impacto en BPA (vía crecimiento), puede reflejarse en un aumento de la prima de riesgo, señala.

Y apunta que los valores más sensibles por su exposición geográfica directa y/o prima de riesgo destacan en el Ibex 35 son: Santander, Caixabank, BBVA, Merlin o Colonial junto a Meliá (por su vinculación directa a turismo). Entre el resto Sacyr, Renta Corporación, Quabit, Inmobiliaria del Sur (por prima de riesgo), Edreams (por turismo) y Catalana Occidente.

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El déficit comercial aumenta un 40% hasta octubre, con las exportaciones en récordEl déficit comercial”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513934047-066231a96599a59b4e1b3d1aa70a2ae2″, “datePublished”:”2017-12-22T10:14:07CET”, “dateModified”:”2017-12-22T10:14:07CET”, “articleBody”:”

El déficit comercial aumenta un 40% hasta octubre, con las exportaciones en récord

El déficit comercial alcanzó los 21.073 millones de euros entre enero y octubre, lo que supone un incremento del 39,9% respecto al año anterior y el tercer mejor registro en este periodo desde 1998, sólo superado en 2013 y 2016.

Entre enero y octubre las exportaciones repuntaron un 9,3%, hasta los 229.801 millones, nuevo máximo histórico de la serie para el acumulado en este periodo, según ha informado este viernes el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Sin embargo, este incremento de las exportaciones, que registraron mejor evolución que las del conjunto de la zona euro y de la UE, no permitió compensar el importante avance de las importaciones, que repuntaron en este mismo periodo un 11,3%, hasta alcanzar los 250.873 millones de euros.

EP

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Pilar Perales, nueva consejera de MapfreLa catedrática de Derecho Mercantil en Universidad Carlos III Pilar”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513932850-c7c15e6d150dcffb85d6970debf640fd”, “datePublished”:”2017-12-22T09:54:10CET”, “dateModified”:”2017-12-22T09:54:10CET”, “articleBody”:”

Pilar Perales, nueva consejera de Mapfre

La catedrática de Derecho Mercantil en Universidad Carlos III Pilar Perales ha sido designada consejera independiente de Mapfre, en sustitucion de Adriana Casdemont, que ha renunciado al puesto con fecha 31 de diciembre. Casademont era consejera delegado del grupo cárnico del mismo nombre, que presentó concurso de acreedores en julio.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Caixabank y Sabadel caen en torno al 2%Las entidades catalanas abrieron con pérdidas cercanas al 4% y poco a”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513932801-41f6e4e1a750f5732442705a7b6dd068″, “datePublished”:”2017-12-22T09:53:21CET”, “dateModified”:”2017-12-22T09:53:21CET”, “articleBody”:”

Caixabank y Sabadel caen en torno al 2%

Las entidades catalanas abrieron con pérdidas cercanas al 4% y poco a poco reducen las pérdidas. Sabadell se deja un 2,3% y Caixabank, un 2,2%.

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El miedo inicial se diluye: el Ibex modera las pérdidas al 1%El índice baja en torno al 1%, tras digerir”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513932753-dd2f74c85976ba292b9c495774565a0f”, “datePublished”:”2017-12-22T09:52:33CET”, “dateModified”:”2017-12-22T09:52:33CET”, “articleBody”:”

El miedo inicial se diluye: el Ibex modera las pérdidas al 1%

El índice baja en torno al 1%, tras digerir los resultados electorales en Cataluña.

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Las pernoctaciones hoteleras aumentan el 2,1%, pero caen el 6% en CataluñaLas pernoctaciones en”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513931919-0df2e00c9feae785f1aaf7e5372c532f”, “datePublished”:”2017-12-22T09:38:39CET”, “dateModified”:”2017-12-22T09:38:39CET”, “articleBody”:”

Las pernoctaciones hoteleras aumentan el 2,1%, pero caen el 6% en Cataluña

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España aumentaron un 2,1% en noviembre en términos interanuales, hasta 17,5 millones, mientras que en Cataluña descendieron un 6,2% hasta 2,19 millones, según el INE. En el conjunto de España, las pernoctaciones de viajeros residentes en España aumentaron un 3,5 % en noviembre, mientras que las de no residentes lo hicieron un 1,3 %.

En Cataluña, las pernoctaciones descendieron un 4,1% en el caso de los residentes en España y un 7,3% en el de los no residentes. En los once primeros meses del año, el número de pernoctaciones aumentó un 2,8% en España respecto al mismo periodo de 2916.

Efe

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Las ventas para el Sorteo de Navidad crecen un 3,26%, pero caen un 7,4% en CataluñaLa venta de lotería para”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513931829-32e40e97db2f65a1f3515bfc0f6d1ad2″, “datePublished”:”2017-12-22T09:37:09CET”, “dateModified”:”2017-12-22T09:37:09CET”, “articleBody”:”

Las ventas para el Sorteo de Navidad crecen un 3,26%, pero caen un 7,4% en Cataluña

La venta de lotería para el sorteo de Navidad que se celebra este jueves, 22 de diciembre, ha aumentado un 3,26 por ciento, hasta alcanzar los 2.759 millones. La tendencia al alza se ha constatado en todas las comunidades autónomas salvo en Cataluña donde ha bajado un 7,4 por ciento.

El incremento de ventas a nivel nacional consolida los registrados desde el año 2014, 2015, 2016 en los que experimentó un aumento del 4,64, 4,52 y 3,49 por ciento respectivamente, algo que ha sido destacado por la presidenta de Loterías, Inmaculada García en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press. “Estamos ya en un acumulado de casi un 16 por ciento en los cuatro últimos, que es un dato muy importante”, ha explicado García.

Ep

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”La incertidumbre en Cataluña ralentizará las decisiones de compraventas de viviendas, según”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513931545-f277e615e0d1e86f0fb56199d6736a3d”, “datePublished”:”2017-12-22T09:32:25CET”, “dateModified”:”2017-12-22T09:32:25CET”, “articleBody”:”

La incertidumbre en Cataluña ralentizará las decisiones de compraventas de viviendas, según Idealista

Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista, explica que los resultados de las elecciones de Cataluña, que otorgan la mayoría absoluta a los partidos independentistas, vaticinan unos meses de continuismo en lo económico e inmobiliario que se reflejará desde comienzos de 2018: ralentización de las decisiones de compraventa e incertidumbre que no beneficia a la recuperación económica que ya disfrutaba Cataluña”.

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”MacroYield: El independentismo gana pero tendrá dífícil reanudar el procésTras conocerse los resultados”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513931209-3902df6bbb325db562e4f9e47b3e8d04″, “datePublished”:”2017-12-22T09:26:49CET”, “dateModified”:”2017-12-22T09:26:49CET”, “articleBody”:”

MacroYield: “El independentismo gana pero tendrá dífícil reanudar el procés”

Tras conocerse los resultados electorales, los analistas valoran los resultados electorales. MacroYield explica en su informe diario que “los activos de riesgo españoles permanecerán lastrados mientras no haya más visbilidad respecto a la posición que van a adoptar los partidos independentistas, aunque no parece que puedan tener una salida distinta a la vuelta a la legalidad, con lo que la tensión debería rebajarse en los próximos meses”.

La firma de análisis explica en su informe que las próximas fechas clave son el 23 de enero, fecha en la que debe constituirse el Parlamento y el 6 de febrero, donde comenzará el debate de investidura para la formación de Gobierno y que precisará los votos presenciales de los diputados electos (sólo se permite el voto delegado por baja por maternidad, paternidad o invalidez), con lo que la situación de los diputados elegidos y que están encarcelados o fugados en el bloque independentista (8 en este momento) en esa fecha será crucial.

“, “alternateName”:”virgin75″, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Virginia Gómez”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Elecnor consigue un contrato de 248 millones en BrasilCeleo Redes, sociedad participada por el fondo”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513931155-c31de6ccc32ae71722bd531d4de3c543″, “datePublished”:”2017-12-22T09:25:55CET”, “dateModified”:”2017-12-22T09:25:55CET”, “articleBody”:”

Elecnor consigue un contrato de 248 millones en Brasil

Celeo Redes, sociedad participada por el fondo holandés APG y Elecnor, se ha adjudicado una concesión eléctrica en Brasil en la que invertirá 248 millones de euros, según ha informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La nueva concesión eléctrica consiste en diversos tramos de línea de 500 kV y 230 kV, lo que supone un total de 414 kilómetros de longitud, la construcción de tres nuevas subestaciones, que suman un total de 4.200 MVA de capacidad de transformación, y distintas ampliaciones en cuatro subestaciones ya existentes.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Sabadell y Caixabank lideran las caídas: un 4%Banco Sabadell y Caixabank retroceden un 4% en la apertura”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513929711-f45a1d46a1b53d071ce09c89c1ff6bdf”, “datePublished”:”2017-12-22T09:01:51CET”, “dateModified”:”2017-12-22T09:01:51CET”, “articleBody”:”

Sabadell y Caixabank lideran las caídas: un 4%

Banco Sabadell y Caixabank retroceden un 4% en la apertura tras la victoria independentista en Cataluña

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Ibex abre con una caída del 1,54% en 10.145 puntos”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513929644-aef8175d8ea42f1e52c85129149c4ac2″, “datePublished”:”2017-12-22T09:00:44CET”, “dateModified”:”2017-12-22T09:00:44CET”, “articleBody”:”

El Ibex abre con una caída del 1,54% en 10.145 puntos

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Referencias macro previas al largo fin de semana navideñoJunto al renovado foco de atención que supone”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513928819-76473e792933d1bb62c18395ccd226fc”, “datePublished”:”2017-12-22T08:46:59CET”, “dateModified”:”2017-12-22T08:46:59CET”, “articleBody”:”

Referencias macro previas al largo fin de semana navideño

Junto al renovado foco de atención que supone Cataluña, los inversores contarán hoy también con las referencias de una amplia batería de datos macroeconómicos, en una jornada que se prevé de poca actividad en general, previa al largo fin de semana de la Navidad.

Francia y Reino Unido publican su PIB definitivo del tercer trimestre. En Estados Unidos, se publicarán destacaríamos los ingresos y gastos personales de noviembre, el índice de precios de los consumidores (PCE) del mismo mes, los pedidos duraderos, también de noviembre, y la lectura final de diciembre del índice de sentimiento de los consumidores.

“, “alternateName”:”salobral”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”nuria Salobral”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Link Securities prevé hoy un impacto contenido hoy para la Bolsa españolaLink Securities prevé una”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513928445-4572234f8869255e3f775f16bff5074f”, “datePublished”:”2017-12-22T08:40:45CET”, “dateModified”:”2017-12-22T08:40:45CET”, “articleBody”:”

Link Securities prevé hoy un impacto contenido hoy para la Bolsa española

Link Securities prevé una apertura bajista para la Bolsa española tras los resultados de las elecciones catalanas, aunque no espera que “a sangre vaya a llegar al río, ya que el Estado, mal que bien, ha mostrado que tiene recursos para defenderse del órdago secesionista y los inversores ya lo saben”. De hecho, cree que tras una apertura claramente a la baja, es posible que el Ibex se estabilice a la espera de conocer novedades.

Aun así, advierte que “en los próximos meses la bolsa española va a seguir comportándose peor en términos relativo que el resto de los principales mercados bursátiles de la zona euro, al menos hasta que este complejo escenario se vaya aclarando. Dicho esto, dentro del mercado español hay compañías con escasa exposición a la economía española que, si el resto de bolsas mantienen el buen tono actual, lo pueden seguir haciendo bien”.

“, “alternateName”:”salobral”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”nuria Salobral”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”La prima de riesgo sube tímidamente, a 107 puntosEl diferencial entre la deuda española y alemana sube de”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513928016-74f5ae3040ba211f75d934baa1b1cf3d”, “datePublished”:”2017-12-22T08:33:36CET”, “dateModified”:”2017-12-22T08:33:36CET”, “articleBody”:”

La prima de riesgo sube tímidamente, a 107 puntos

El diferencial entre la deuda española y alemana sube de 105 a 107 puntos básicos, por la subida de dos puntos en el tipo del bono español a 10 años. Repunta sobre los niveles más bajos de los últimos meses.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://hardmonkeypc.uk/ghostproject/media/2017/12/1514058327_235_la-bolsa-encaja-el-resultado-electoral-con-descensos-superiores-al-1-que-espera-el-mercado.jpg”, “width”:”432″, “height”:”304″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”CaixaBank y Sabadell, aún por debajo de los niveles previos al 1-0CaixaBank y Sabadell estarán hoy en el”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513927817-14fd5d6cb152acee907d29c51615268e”, “datePublished”:”2017-12-22T08:30:17CET”, “dateModified”:”2017-12-22T08:30:17CET”, “articleBody”:”

CaixaBank y Sabadell, aún por debajo de los niveles previos al 1-0

CaixaBank y Sabadell estarán hoy en el foco de los inversores, después del triunfo del bloque independentista en las elecciones catalanas, que logra la mayoría absoluta. Ambas entidades trasladaron su sede a fuera de Cataluña tras el referéndum del 1 de octubre, que les supuso un duro castigo en Bolsa. CaixaBank aún no ha recuperado los niveles previos al 1-0 y pierde el 3,6%, si bien acumula un alza del 30,6% en el año. Sabadell, que sube el 32,2% en 2017, pierde un leve 0,96% desde entonces

“, “alternateName”:”salobral”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”nuria Salobral”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Se aceleran las caídas en los futuros del IbexSegún Meff, los futuros ya cotizan por debajo de los 10.100″, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513927568-6e91edb4aee18fd86d67e9623d1afcbb”, “datePublished”:”2017-12-22T08:26:08CET”, “dateModified”:”2017-12-22T08:26:08CET”, “articleBody”:”

Se aceleran las caídas en los futuros del Ibex

Según Meff, los futuros ya cotizan por debajo de los 10.100 puntos, con descenso del 1,9%.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://hardmonkeypc.uk/ghostproject/media/2017/12/1514058327_437_la-bolsa-encaja-el-resultado-electoral-con-descensos-superiores-al-1-que-espera-el-mercado.jpg”, “width”:”432″, “height”:”79″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Sabadell gana 50 millones en la venta de su filial hotelera a BlackstoneBanco Sabadell ha cerrado la venta de”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513927107-20375d894f9c75be8e6f2d5df5cd5dff”, “datePublished”:”2017-12-22T08:18:27CET”, “dateModified”:”2017-12-22T08:18:27CET”, “articleBody”:”

Sabadell gana 50 millones en la venta de su filial hotelera a Blackstone

Banco Sabadell ha cerrado la venta de su plataforma de gestión de hoteles HI Partners a Blackstone, en una operación anunciada en octubre y por la que ingresará 630,7 millones de euros. La venta genera al banco un beneficio de 50 millones de euros, que permitirán un aumento de 21 puntos básicos del ratio de capital CET1 a cierre de diciembre de este año.

“, “alternateName”:”salobral”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”nuria Salobral”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Los futuros del Ibex en Meff bajan el 1%Los primeros cambios en el mercado de futuros apuntan a una caída de”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513926979-0f37a93613833e9f4b5504547b430b9e”, “datePublished”:”2017-12-22T08:16:19CET”, “dateModified”:”2017-12-22T08:16:19CET”, “articleBody”:”

Los futuros del Ibex en Meff bajan el 1%

Los primeros cambios en el mercado de futuros apuntan a una caída de la Bolsa tras el resultado de las elecciones en Cataluña. Los futuros de Meff sugieren una apertura con descenso del 1%.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Leve repunte de los tipos de la deudaLa rentabilidad del bono española 10 años sube al 1,493$ desde el”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513926808-f65f96b384d5d4a31008104337ae462c”, “datePublished”:”2017-12-22T08:13:28CET”, “dateModified”:”2017-12-22T08:13:28CET”, “articleBody”:”

Leve repunte de los tipos de la deuda

La rentabilidad del bono española 10 años sube al 1,493$ desde el 1,471% de ayer. La prima de riesgo española respecto a la deuda alemana avanza un 106,9 desde los 105,2 puntos.

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Sotogrande concluye su opa de exclusiónLa empresa ha comunicado a la CNMV que tras concluir la opa de”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513925947-38ce980e0b84fd7e8a1fc1a838091ade”, “datePublished”:”2017-12-22T07:59:07CET”, “dateModified”:”2017-12-22T07:59:07CET”, “articleBody”:”

Sotogrande concluye su opa de exclusión

La empresa ha comunicado a la CNMV que tras concluir la opa de exclusión lanzada por parte de su principal accionista, la sociedad será excluida de negociación. Los inversores que no acudieron a la opa no venderán las acciones, pues no se ha cumplido el mínimo requerido del 90% de aceptación de la opa necesario para aplicar el régimen de compraventas forzosas. La opa se dirigía a poco más del 1% del capital y fue aceptada por el 0,845%, el 78% de los valores a los que se dirigía.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Goldman Sachs prepara una mesa de negociación de bitcoinEl primer banco de inversión del mundo está”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513924539-1e5965e63e6656ea7ed25924cec937b7″, “datePublished”:”2017-12-22T07:35:39CET”, “dateModified”:”2017-12-22T07:35:39CET”, “articleBody”:”

Goldman Sachs prepara una mesa de negociación de bitcoin

El primer banco de inversión del mundo está trabajando para establecer durante el primer semestre del año una mesa de negociación de criptodivisas, según la agencia Bloomberg. El consejero delegado, Lloyd Blankfein, ya adelantó que la entidad está desarrollando una estrategia para este creciente mercado.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Roche compra la estadounidense Ignyta por 1.700 millones de dólaresLa farmacéutica suiza Roche ha acordado”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513924428-7665e78f0ccd8b87a9bfc06f15f0ec0f”, “datePublished”:”2017-12-22T07:33:48CET”, “dateModified”:”2017-12-22T07:33:48CET”, “articleBody”:”

Roche compra la estadounidense Ignyta por 1.700 millones de dólares

La farmacéutica suiza Roche ha acordado comprar a la estadounidense Ignyta, especializada en tratamiento contra el cáncer, por 1.700 millones de dólares. Supone una prima del 74% sobre e último precio.

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Brent retrocede un 0,2%El precio del barril de petróleo Brent baja un 0,2% hasta 65,77 dólares. El WTI”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513923426-32ee26dbb9f1244b27fb41fa91d626e9″, “datePublished”:”2017-12-22T07:17:06CET”, “dateModified”:”2017-12-22T07:17:06CET”, “articleBody”:”

El Brent retrocede un 0,2%

El precio del barril de petróleo Brent baja un 0,2% hasta 65,77 dólares. El WTI cae un 0,29% hasta 58,19 dólares.

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Nikkei avanza El índice de la Bolsa de Tokio suma un 0,13% hasta 22.895 puntos”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513920855-3302960e5d5ec343011b7bc136df82d4″, “datePublished”:”2017-12-22T06:34:15CET”, “dateModified”:”2017-12-22T06:34:15CET”, “articleBody”:”

El Nikkei avanza

El índice de la Bolsa de Tokio suma un 0,13% hasta 22.895 puntos

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Bitcoin cae un 10% hasta 14.000 dólaresLa moneda virtual baja un 105 hata situarse en torno a los 14.000″, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513918623-efdd91b6e81d94a2c60bd85ba6053c96″, “datePublished”:”2017-12-22T05:57:03CET”, “dateModified”:”2017-12-22T05:57:03CET”, “articleBody”:”

Bitcoin cae un 10% hasta 14.000 dólares

La moneda virtual baja un 105 hata situarse en torno a los 14.000 dólares en el mercado de Bitstamp, según recoge Reuters

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El euro ha llegado a caer a 1,1817 dólares tras conocerse la victoria del bloque independentistaLa moneda”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513918586-fdce52f477fece2e9fbc65d1e6f964d5″, “datePublished”:”2017-12-22T05:56:26CET”, “dateModified”:”2017-12-22T05:56:26CET”, “articleBody”:”

El euro ha llegado a caer a 1,1817 dólares tras conocerse la victoria del bloque independentista

La moneda europea ha llegado a bajar hasta 1,1817 dólares, si bien posteriormente se ha recuperado de sus pérdidas.

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://hardmonkeypc.uk/ghostproject/media/2017/12/1514058329_292_la-bolsa-encaja-el-resultado-electoral-con-descensos-superiores-al-1-que-espera-el-mercado.jpg”, “width”:”432″, “height”:”322″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Los futuros del FTSE apuntan a las caídasLos futuros de la Bolsa de Londres caen en torno al 0,23%”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513917265-e1e2f5e7993c67613e379f211d6fc5fa”, “datePublished”:”2017-12-22T05:34:25CET”, “dateModified”:”2017-12-22T05:34:25CET”, “articleBody”:”

Los futuros del FTSE apuntan a las caídas

Los futuros de la Bolsa de Londres caen en torno al 0,23%

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://hardmonkeypc.uk/ghostproject/media/2017/12/1514058330_13_la-bolsa-encaja-el-resultado-electoral-con-descensos-superiores-al-1-que-espera-el-mercado.jpg”, “width”:”432″, “height”:”322″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El euro baja frente al dólarEl euro se debilita frente a la moneda estadounidense. La divisa europea baja un”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513917237-7ddc23b07933ee27353cee987e7bbc4b”, “datePublished”:”2017-12-22T05:33:57CET”, “dateModified”:”2017-12-22T05:33:57CET”, “articleBody”:”

L'euro più basso rispetto al dollaro

El euro se debilita frente a la moneda estadounidense. La divisa europea baja un 0,2% hasta 1,1848 dólares.

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://hardmonkeypc.uk/ghostproject/media/2017/12/1514058330_875_la-bolsa-encaja-el-resultado-electoral-con-descensos-superiores-al-1-que-espera-el-mercado.jpg”, “width”:”432″, “height”:”314″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Mayoría independentista con el 70% escrutadoEl bloque independentista revalidaría la mayoría absoluta”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513892106-d3a5a6371eafb6498892750c45bcde9d”, “datePublished”:”2017-12-21T22:35:06CET”, “dateModified”:”2017-12-21T22:35:06CET”, “articleBody”:”

Mayoría independentista con el 70% escrutado

El bloque independentista revalidaría la mayoría absoluta independentista en Cataluña en escaños. En votos los no indpeendentistas ganan. La priemra fuerza se mantiene Ciudadanos, con 35 escaños.

“, “alternateName”:”abayon”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Álvaro Bayón”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”C’s y Junts pel Cataluña empatan con el 9% escrutadoCon el 9% ecsrutado, C’s y Junt pel Cataluña empatan a”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513888101-44e32e964052019c22e6468579dd43d0″, “datePublished”:”2017-12-21T21:28:21CET”, “dateModified”:”2017-12-21T21:28:21CET”, “articleBody”:”

C’s y Junts pel Cataluña empatan con el 9% escrutado

Con el 9% ecsrutado, C’s y Junt pel Cataluña empatan a 35 escaños. Por detrás, ERC suma 31 diputados y el PSC, 18. Cataluña En Comú tendría 8 parlamentarios, la CUP, 5 y el PP, 3.

“, “alternateName”:”abayon”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Álvaro Bayón”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El mercado se inquieta a la espera de los primeros resultadosPrimeros datos de nerviosismo en el mercado tras”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513887132-7be4a3bbe9eaa3e53522975aa3d1d0d9″, “datePublished”:”2017-12-21T21:12:12CET”, “dateModified”:”2017-12-21T21:12:12CET”, “articleBody”:”

El mercado se inquieta a la espera de los primeros resultados

Primeros datos de nerviosismo en el mercado tras el cierre de los colegios electorales y la publicación de las primeras encuestas. El ETF que aglutina a 25 valores del selectivo opta por las caídas y los ADR de Telefonica, Santander y BBVA también se resienten.

“, “alternateName”:”abayon”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Álvaro Bayón”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Los independendistas rozarían la mayoría absoluta, según Eldiario.esLos partidos independentistas”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513884061-15d4ee146a8081a5f2c21ee0d6814639″, “datePublished”:”2017-12-21T20:21:01CET”, “dateModified”:”2017-12-21T20:21:01CET”, “articleBody”:”

Los independendistas rozarían la mayoría absoluta, según Eldiario.es

Los partidos independentistas rozarían la mayoría absolura tras las elecciones, según un sondeo de Celeste publicado por eldiario.es y cuyo trabajo de campo se hizo durante la segunda semana de la campaña electoral.

Ese sondeo señala a Ciudadanos como primera fuerza, con el 23,6% de los votos y entre 32 y 33 escaños. Sin embargo, la suma de ERC, con entre 30 y 31 escaños, de Junts per Catalunya con entre 28 y 29 y la CUP con 6 o 7 parlamentarios, sumarían entre 64 y 67 escaños, es decir, como máximo uno menos de la mayoría absoluta.

“, “alternateName”:”maria_me”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”María Matos”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Ciudadanos ganaría las elecciones, pero los independentistas conservarían la mayoría, según La”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513883301-3f0446947086d1421845b837f6cc1d30″, “datePublished”:”2017-12-21T20:08:21CET”, “dateModified”:”2017-12-21T20:08:21CET”, “articleBody”:”

Ciudadanos ganaría las elecciones, pero los independentistas conservarían la mayoría, según La Vanguardia

Una encuesta publicada por La Vnaguardia da la victoria en las elecciones a Ciudadanos con entre 34 y 37 escaños. Sin embargo, los partidos independentistas conservarían la mayoría absoluta. ERC tendría entre 34 y 36 diputadps, Junts pel Cataluña entre 26 y 29 y la CUP, entre 5 y 6. Del bloque no independentista, el PSC obtendría entre 18 y 20 diptados y el PP entre 3 y 5. Cataluña En Común, por su lado, registraría, entre 7 y 8 parlamentarios.

“, “alternateName”:”abayon”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Álvaro Bayón”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Cierran los colegios electorales en Cataluña”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513882853-3021ce48da27a261b36dd6adbc15537d”, “datePublished”:”2017-12-21T20:00:53CET”, “dateModified”:”2017-12-21T20:00:53CET”, “articleBody”:”

Cierran los colegios electorales en Cataluña

“, “alternateName”:”abayon”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Álvaro Bayón”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El consejo de administración de Tubos Reunidos nombra nuevo presidente a Guillermo UlaciaEl consejo de”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513880068-9c69467189cfa8e58fd65449945d14df”, “datePublished”:”2017-12-21T19:14:28CET”, “dateModified”:”2017-12-21T19:14:28CET”, “articleBody”:”

El consejo de administración de Tubos Reunidos nombra nuevo presidente a Guillermo Ulacia

El consejo de administración de Tubo Reunidos celebrado este jueves ha adoptado los acuerdos correspondientes para formalizar los cambios en este organismo anunciados el pasado 26 de octubre, por los que Guillermo Ulacia Arnaiz pasa a ser presidente ejecutivo de la corporación. En una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Tubos Reunidos ha informado del cese en el consejo de administración y en el cargo de presidente de Pedro Abásolo Albóniga. Al mismo tiempo, la compañía ha nombrado al consejero independiente Jorge Gabiola Mendieta como consejero coordinador del grupo siderúrgico.

“, “alternateName”:”argulls”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Fernando Sanz”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Banco Europeo de Inversiones concede a Rovi un crédito de 45 millonesEl Banco Europeo de Inversiones”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513877976-c40c8bb3b76c582101aaef20b70e4b54″, “datePublished”:”2017-12-21T18:39:36CET”, “dateModified”:”2017-12-21T18:39:36CET”, “articleBody”:”

El Banco Europeo de Inversiones concede a Rovi un crédito de 45 millones

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha otorgado a Laboratorios Farmacéuticos Rovi un crédito de 45 millones de euros para apoyar sus inversiones en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, la ayuda se destinará a financiar proyectos centrados en tecnologías de administración y liberación prolongada de medicamentos, incluyendo desarrollo preclínico y estudios clínicos, que permitan desarrollar futuros tratamientos contra el cáncer y enfermedades del sistema nervioso central.

“, “alternateName”:”maria_me”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”María Matos”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”La participación alcanza casi el 70% a las 18 horas, la cifra más alta jamás registradaEl segundo avance”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513876773-5fbbf19e897baa2e92f429355c00522b”, “datePublished”:”2017-12-21T18:19:33CET”, “dateModified”:”2017-12-21T18:19:33CET”, “articleBody”:”

La participación alcanza casi el 70% a las 18 horas, la cifra más alta jamás registrada

El segundo avance de participación confirma que las de hoy serán las elecciones autonómicas de Cataluña con mayor participación. El dato a las 18 horas se situó en el 69,54% frente el 63,12% registrado en los comicios de 2015, que hasta ahora habían sido las elecciones con más participación.

“, “alternateName”:”abayon”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Álvaro Bayón”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”CAF se estrenará en el mercado de capitales con una emisión de pagarés de 200 millonesCAF se estrenará en”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513875430-183c7bb049d5fa01e13836e4efc1de0d”, “datePublished”:”2017-12-21T17:57:10CET”, “dateModified”:”2017-12-21T17:57:10CET”, “articleBody”:”

CAF se estrenará en el mercado de capitales con una emisión de pagarés de 200 millones

CAF se estrenará en el mercado de capitales con la emisión de un programa de pagarés de 200 millones de euros con vencimiento a un año, según informó el fabricante de trenes con sede en Beasain (Guipúzcoa). La compañía ha formalizado un programa de emisión de este tipo de títulos de deuda que ha sido registrado en la Bolsa de Irlanda.

“, “alternateName”:”argulls”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Fernando Sanz”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”La deuda se toma con calma los comicios catalanesPese a la incertudumbre que trae consigo toda cita”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513874670-b1d752909f43382dcc6fe466ab249ed8″, “datePublished”:”2017-12-21T17:44:30CET”, “dateModified”:”2017-12-21T17:44:30CET”, “articleBody”:”

La deuda se toma con calma los comicios catalanes

Pese a la incertudumbre que trae consigo toda cita electoral, esta no ha tenido un gran correlato en el mercado de deuda, alterado por las políticas ultralaxas del BCE. La rentabilidad del bono a 10 años ha caído hasta el 1,46% frente al 1,48% al que cerró ayer. Más relevante ha sido el efecto en la prima de riesgo, que ha caído hasta los 14 puntos básicos mínimos de agosto.

“, “alternateName”:”abayon”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Álvaro Bayón”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Ibex cierra con una subida del 0,95%, hasta los 10.304,60 puntos”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513874315-807e855da5dfd3bac21aa485a4a8c61f”, “datePublished”:”2017-12-21T17:38:35CET”, “dateModified”:”2017-12-21T17:38:35CET”, “articleBody”:”

El Ibex cierra con una subida del 0,95%, hasta los 10.304,60 puntos

“, “alternateName”:”gemaescribano”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Gema Escribano”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Cuba prolonga dos meses la última legislatura de Raúl CastroEl Parlamento cubano aprobó hoy extender hasta”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513873818-88191e31a5b64626770784f82838e9ad”, “datePublished”:”2017-12-21T17:30:18CET”, “dateModified”:”2017-12-21T17:30:18CET”, “articleBody”:”

Cuba prolonga dos meses la última legislatura de Raúl Castro

El Parlamento cubano aprobó hoy extender hasta el 19 de abril del 2018 la actual legislatura, que debía concluir el próximo 24 de febrero después de la celebración de unas elecciones generales tras las que se espera que el presidente Raúl Castro sea relevado en el cargo.

“, “alternateName”:”argulls”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Fernando Sanz”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”CaixaBank nombra vicepresidente a Tomás Muniesa tras la dimisión de Antonio MassanellEl consejo de”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513873436-b377e8715031954d758273e86e2a59ed”, “datePublished”:”2017-12-21T17:23:56CET”, “dateModified”:”2017-12-21T17:23:56CET”, “articleBody”:”

CaixaBank nombra vicepresidente a Tomás Muniesa tras la dimisión de Antonio Massanell

El consejo de administración de CaixaBank ha designado a Tomás Muniesa como nuevo vicepresidente del consejo en sustitución de Antonio Massanell, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El nombramiento, con efecto a 31 de diciembre de 2017, se produce después de que Massanell haya presentado este jueves su renuncia como vicepresidente y miembro del máximo órgano de gobierno de la entidad. Muniesa ha sido nombrado miembro del consejo a propuesta de la Fundación Bancaria La Caixa, previo informe favorable de la comisión de nombramientos y sujeto a la verificación de idoneidad por parte del Banco Central Europeo (BCE).El nuevo vicepresidente de la entidad, que también ha sido nombrado vocal de su comisión ejecutiva, mantendrá sus actuales funciones de director general de seguros y gestión de activos en CaixaBank.

“, “alternateName”:”argulls”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Fernando Sanz”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Bruselas autoriza, con condiciones, la compra de Air Berlin por LufthansaLa Comisión Europea ha dado este”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513870997-ad4e11584d31fe1ecf785af33cc33663″, “datePublished”:”2017-12-21T16:43:17CET”, “dateModified”:”2017-12-21T16:43:17CET”, “articleBody”:”

Bruselas autoriza, con condiciones, la compra de Air Berlin por Lufthansa

La Comisión Europea ha dado este jueves su visto bueno a la compra de parte de Air Berlin –su filial LGW– por la también alemana Lufthansa, una operación que Bruselas aprueba sujeta a condiciones para evitar distorsiones en el mercado comunitario. ‘Lufthansa ha propuesto medidas correctivas mejoradas que garantizan que la compra de LGW tendrá efectos limitados sobre la competencia’, ha anunciado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

“, “alternateName”:”argulls”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Fernando Sanz”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Solaria emite bonos al 4,15% de interésSolaria Casiopea, filial al 100% del grupo Solaria Energia y Medio”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513869822-3c7ff69b639d23c847faaf8a16f063ca”, “datePublished”:”2017-12-21T16:23:42CET”, “dateModified”:”2017-12-21T16:23:42CET”, “articleBody”:”

Solaria emite bonos al 4,15% de interés

Solaria Casiopea, filial al 100% del grupo Solaria Energia y Medio Ambiente ha comunicado a la CNMV que ha procedido a la emisión y colocación de un Bono de Proyecto en el día de hoy (21 de diciembre 2017) por un importe nominal de 9,2 millones de euros a fondos gestionados por Rivage Investment SAS, con la finalidad de optimizar su estructura financiera. La Emisión en si se compone de 92 bonos de valor nominal de cien mil euros. Devengarán un interés nominal anual de 4.15%, serán amortizables mensualmente y vencerán en septiembre de 2040. La compañía ha anunciado hoy la compra del 100% de la sociedad Técnicas Ambientales del Norte valorada en 6,42 millones de euros, propietaria de una planta de 1 MW en Villamañán (León).

“, “alternateName”:”argulls”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Fernando Sanz”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Wall Street abre con ganancias y el Dow Jones sube un 0,32 %Wall Street abrió hoy con ganancias y el Dow”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513869237-a47390261aaca6783f71a88828eed78e”, “datePublished”:”2017-12-21T16:13:57CET”, “dateModified”:”2017-12-21T16:13:57CET”, “articleBody”:”

Wall Street abre con ganancias y el Dow Jones sube un 0,32 %

Wall Street abrió hoy con ganancias y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0,32 % minutos después del comienzo de la sesión, mientras que el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,29 % y el índice compuesto del mercado Nasdaq sumaba un 0,22 %.

“, “alternateName”:”argulls”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Fernando Sanz”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Bruselas analiza la reforma fiscal de Trump para tomar medidasLa Comisión Europea estudia tomar medidas si”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513869138-72c25ca0fbc062eef2beb5fba001fe2d”, “datePublished”:”2017-12-21T16:12:18CET”, “dateModified”:”2017-12-21T16:12:18CET”, “articleBody”:”

Bruselas analiza la reforma fiscal de Trump para tomar medidas

La Comisión Europea estudia tomar medidas si la reforma fiscal recién aprobada en Estados Unidos entra en vigor tal y como ha sido adoptada, puesto que le preocupa que algunas disposiciones violen las normas de la Organización Mundial del Comercio y puedan perjudicar los intercambios bilaterales. “Estamos siguiendo esto muy de cerca y analizándolo para ver qué efectos podrían tener en Europa, para nuestras empresas y las regulaciones internacionales”, dijo hoy la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström. La comisaria afirmó, sin embargo, que es “demasiado pronto” para decir cuáles serán estos efectos y las medidas a tomar.

“, “alternateName”:”argulls”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Fernando Sanz”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”3.120 empresas se han fugado de Cataluña desde el 2 de octubre hasta el 20 de diciembreUn total de 3.120″, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513866827-744d3c61331c15bfa98d2a8b4b1142b2″, “datePublished”:”2017-12-21T15:33:47CET”, “dateModified”:”2017-12-21T15:33:47CET”, “articleBody”:”

3.120 empresas se han fugado de Cataluña desde el 2 de octubre hasta el 20 de diciembre

Un total de 3.120 empresas trasladó su sede social desde Cataluña a otras regiones de España entre el 2 de octubre y el 20 de diciembre, registrándose en este último día 24 traslados, uno más que el día anterior, según datos del Colegio de Registradores Mercantiles de España. De esta forma, la fuga de empresas se elevó a su mayor número en dos semanas el día previo a la celebración de las elecciones en Cataluña, aunque sus niveles continúan siendo la mitad que los que presentaba a mediados de noviembre.

“, “alternateName”:”argulls”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Fernando Sanz”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El petróleo Brent cae un 0,4%El barril de crudo Brent retrocede un 0,4% hasta 64,3 dólares. El WTI se deja”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513866470-f965fa9b53c1d75f283d3e2c64b1621a”, “datePublished”:”2017-12-21T15:27:50CET”, “dateModified”:”2017-12-21T15:27:50CET”, “articleBody”:”

El petróleo Brent cae un 0,4%

El barril de crudo Brent retrocede un 0,4% hasta 64,3 dólares. El WTI se deja un 0,71% hasta 57,68 dólares

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”EE UU revisa a la baja el PIB del tercer trimestre, al 3,2%La economía estadounidense creció el 3,2% en el”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513863493-fa63090f3e61035055efba3609fdbab4″, “datePublished”:”2017-12-21T14:38:13CET”, “dateModified”:”2017-12-21T14:38:13CET”, “articleBody”:”

EE UU revisa a la baja el PIB del tercer trimestre, al 3,2%

La economía estadounidense creció el 3,2% en el tercer trimestre del año, una décima menos de lo estimado inicialmente, por el menor impacto del consumo. Con todo, es el ritmo de crecimiento más alto desde 2015.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Bankia contempla jubilaciones a partir de los 57 añosEl proceso de reestructuración de Bankia con motivo de”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513863366-e14ca6ce5337d61e65681a5b13058721″, “datePublished”:”2017-12-21T14:36:06CET”, “dateModified”:”2017-12-21T14:36:06CET”, “articleBody”:”

Bankia contempla jubilaciones a partir de los 57 años

El proceso de reestructuración de Bankia con motivo de su fusión con Banco Mare Nostrum (BMN) contemplará prejubilaciones a partir de los 57 años de edad, según han informado a Europa Press en fuentes sindicales. Así se lo ha trasladado la dirección del banco a los sindicatos en el marco del proceso de consultas previo a la negociación formal del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que aplicará la entidad para suprimir las duplicidades de la fusión y que contempla inicialmente la salida de 2.510 trabajadores.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”La fortaleza del euro vuelve a penalizar a las bolsas europeas, según Unicorp PatrimonioEl euro vuelve a”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513862999-4c6e5d4c5ba198df63a65bce02d4d758″, “datePublished”:”2017-12-21T14:29:59CET”, “dateModified”:”2017-12-21T14:29:59CET”, “articleBody”:”

La fortaleza del euro vuelve a penalizar a las bolsas europeas, según Unicorp Patrimonio

El euro vuelve a superar los 1,18 dólares. Las Bolsas europeas corrigen y el Eurostoxx 50 está luchando por no perder la zona de soporte. El euro ha repuntado de nuevo y en Unicorp Patrimonio se preguntan si es fortaleza del euro o debilidad del dólar. La firma entiende que el movimiento que se está produciendo estos días es más fortaleza del euro que debilidad del dólar.

“El euro fuerte penaliza a las empresas exportadoras, y perjudica los objetivos de inflación del BCE, puesto que abarata las importaciones. Pero un euro fuerte es sinónimo de que el mercado tiene claro que la economía de la eurozona va a crecer con fuerza los próximos trimestres”.

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Los sindicatos de Ryanair en Irlanda alejan la posibilidad de huelgaEl sindicato de pilotos ed Ryanair en”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513861165-9aac25e1039f9236b0e4007d8f40c366″, “datePublished”:”2017-12-21T13:59:25CET”, “dateModified”:”2017-12-21T13:59:25CET”, “articleBody”:”

Los sindicatos de Ryanair en Irlanda alejan la posibilidad de huelga

El sindicato de pilotos ed Ryanair en Irlanda ha recibido confirmación por escrito de que la empresa los reconoce como interlocutor. Anteriormente había amenazado con volver a convocar la huelga en caso de que la empresa, que verbalmente admitió al sindicato, no confirmaba la interlocución por escrito.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”La participación, en el 34,51% a las 13.00 horasLos primeros datos del Gobierno regional indican que la”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513858521-e5497b87f245ecc295c0453fc51fbe0e”, “datePublished”:”2017-12-21T13:15:21CET”, “dateModified”:”2017-12-21T13:15:21CET”, “articleBody”:”

La participación, en el 34,51% a las 13.00 horas

Los primeros datos del Gobierno regional indican que la participación a las 13 horas en las elecciones catalanas era de 34,51%, tomando datos del 26% de las mesas. En 2015, y con los datos del 100% de las mesas, la participación a esta misma hora era del 35,1%. Sin embargo, es un dato difícilmente comparable, al ser estar elecciones en un día laborable, y las precedentes, como es habitual, se celebraron en domingo.

paese

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”¿Será China uno de los desafíos para los mercados en 2018?El equipo de multi-activos de M&G sostiene que”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513857764-2173572da6c637d74b089f5185956eb3″, “datePublished”:”2017-12-21T13:02:44CET”, “dateModified”:”2017-12-21T13:02:44CET”, “articleBody”:”

¿Será China uno de los desafíos para los mercados en 2018?

El equipo de multi-activos de M&G sostiene que China ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento mundial observado en 2017. No obstante, recientemente ha mostrado indicios que apuntan a una ralentización de su actividad, un endurecimiento de su política y un aumento de los rendimientos de los bonos. “Estos indicios han llevado a muchos a sugerir que la economía china seguirá ralentizándose en 2018”, apunta.

Y añade que “el nivel de endeudamiento del gigante asiático ha suscitado preocupaciones durante muchos años, pero como suele suceder con las tendencias de largo recorrido, la atención que se le ha dedicado ha experimentado altibajos a lo largo del tiempo. Una economía ralentizada y un endurecimiento de la política monetaria podrían propiciar un resurgimiento de los miedos a un `hard landing’”.

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Poco movimiento en la cotización de los bancos catalanesLa jornada en Bolsa transcurre con poco movimiento.”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513856849-85cc4a68c2269eb4d1d27c65cde938f9″, “datePublished”:”2017-12-21T12:47:29CET”, “dateModified”:”2017-12-21T12:47:29CET”, “articleBody”:”

Poco movimiento en la cotización de los bancos catalanes

La jornada en Bolsa transcurre con poco movimiento. Entre los bancos catalanes, Caixabank sube un 0,12% y Sabadell avanza el 0,4%.

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Ibex cotiza plano: Ferrovial lidera las subidas, Telefónica es el valor que más caeEl Ibex sube un 0,09%”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513856801-58de3d280b709ebca0008e1e7cbc92f5″, “datePublished”:”2017-12-21T12:46:41CET”, “dateModified”:”2017-12-21T12:46:41CET”, “articleBody”:”

El Ibex cotiza plano: Ferrovial lidera las subidas, Telefónica es el valor que más cae

El Ibex sube un 0,09% hasta 10216 puntos. Ferrovial e Inditex lideran las subidas (un 1,4% y 1,13%, respectivamente). Telefónica cae un 0,7% e iberdrola, un 0,55%.

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Sorteo de la Lotería de Navidad reparte mañana 2.380 millones de euros en premiosEl Sorteo”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513856266-a1a67da10b431f0b45fdd543e22cedd0″, “datePublished”:”2017-12-21T12:37:46CET”, “dateModified”:”2017-12-21T12:37:46CET”, “articleBody”:”

El Sorteo de la Lotería de Navidad reparte mañana 2.380 millones de euros en premios

El Sorteo Extraordinario de la Lotería Navidad 2017 repartirá este viernes 22 de diciembre un total de 2.380 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año anterior (2.310 millones), y los agraciados con el ‘Gordo’ recibirán 400.000 euros al décimo, con 680 millones de euros a repartir con este premio principal.

El segundo premio ascenderá a 1,25 millones de euros por serie (125.000 euros al décimo) y el tercero es de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). Además, como el año pasado, habrá dos cuartos premios de 200.000 euros (20.000 euros al décimo) y ocho quintos de 60.000 euros (6.000 euros al décimo). También habrá 1.794 premios de 100 euros.

En concreto, por cada euro jugado, los acertantes del primer premio se llevarán 20.000 euros; los del segundo, 6.250 euros; los del tercero, 2.500 euros; los de los cuartos, 1.000 euros; y los de los quintos, 300 euros.

Ep

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El precio del gasóleo arranca las Navidades en máximos desde julio de 2015El precio medio del litro de”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513855152-a03d0b4cd195f81623ac6a2c859fe7a4″, “datePublished”:”2017-12-21T12:19:12CET”, “dateModified”:”2017-12-21T12:19:12CET”, “articleBody”:”

El precio del gasóleo arranca las Navidades en máximos desde julio de 2015

El precio medio del litro de gasóleo ha repuntado esta semana hasta los 1,137 euros, su nivel máximo desde julio de 2015, a las puertas del arranque de las fiestas navideñas, según datos recogidos por Europa Press a partir del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE).

Tras la caída de la pasada semana, el precio del gasóleo, consumido por más del 60% del parque automovilístico español, ha retomado esta semana la tendencia alcista al encarecerse un 0,35%.

Así, el precio medio del litro de diésel toca un nuevo máximo anual en esta recta final de 2017 y se sitúa en unos niveles que no se veían desde finales del año 2015.

Ep

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”AIAF admite a negociación el nuevo bono social del Ayuntamiento de BarcelonaAIAF, el mercado de renta fija”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513854629-8572680586ccb788e1bab3e926ebbcdd”, “datePublished”:”2017-12-21T12:10:29CET”, “dateModified”:”2017-12-21T12:10:29CET”, “articleBody”:”

AIAF admite a negociación el nuevo bono social del Ayuntamiento de Barcelona

AIAF, el mercado de renta fija de Bolsas y Mercados Españoles (BME), ha admitido a negociación este jueves la nueva emisión de bonos sociales que ha lanzado el Ayuntamiento de Barcelona por importe total de 35 millones de euros, según ha informado el operador de los mercados españoles.

La emisión se integra en el mandato otorgado por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de la Ciudad Condal a Crédit Agricole para asesorar, estructurar y colocar una o varias emisiones de deuda por un importe máximo global de 86,1 millones de euros.

La emisión, que cuenta con un vencimiento a diez años y un cupón anual del 1,921%, se enmarca en el plan de acción municipal 2016-2019, que fija los objetivos de la ciudad para generar desarrollo social y económico sostenible.

Ep

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Renfe lanzará la última tanda de 50.000 billetes de AVE a 25 euros tras el día de la Lotería de”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513851369-c0c20e291699b9743675d805eded3c14″, “datePublished”:”2017-12-21T11:16:09CET”, “dateModified”:”2017-12-21T11:16:09CET”, “articleBody”:”

Renfe lanzará la última tanda de 50.000 billetes de AVE a 25 euros tras el día de la Lotería de Navidad

Renfe lanzará en la medianoche de este viernes 22 de diciembre al sábado día 23 la última tanda de billetes de trenes AVE a 25 euros, con la que además pondrá a la venta 50.000 plazas, el doble que en anteriores ocasiones, según ha anunciado este martes en Sevilla el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Los billetes saldrán así a la venta tras la jornada del sorteo de Lotería de Navidad y permitirán viajar en todo tipo de trenes AVE hasta el próximo 26 de febrero.

Se trata de la novena y última tanda de plazas de AVE a 25 euros de las que la compañía ferroviaria ha puesto a la venta este año el día 25 de cada mes, en el marco la conmemoración del 25 aniversario de la Alta Velocidad en España.

Ep

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Acerinox propondrá a su Junta de accionistas un dividendo con pago únicoEl consejo de administración de”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513851002-433b68c819fe124bd5e722576d392d89″, “datePublished”:”2017-12-21T11:10:02CET”, “dateModified”:”2017-12-21T11:10:02CET”, “articleBody”:”

Acerinox propondrá a su Junta de accionistas un dividendo con pago único

El consejo de administración de Acerinox ha acordado proponer a la próxima Junta General de accionistas un dividendo con pago único, que será distribuido el próximo mes de julio, informó la compañía.

El pasado mes de julio, Acerinox ya abonó un dividendo de 0,45 euros por acción, el primero que repartía la empresa en efectivo en los últimos cuatro años.

El grupo siderúrgico ya había sustituido en 2013 los dividendos a cuenta que pagaba, así como un complementario en julio, por un único pago.

Ep

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Dogi sube el 6% tras comprar RitexLas acciones de Dogi rebotan más de un 6% en los primeros compases de la”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513849108-b9f4ed811ca3c8841877ec759373b070″, “datePublished”:”2017-12-21T10:38:28CET”, “dateModified”:”2017-12-21T10:38:28CET”, “articleBody”:”

Dogi sube el 6% tras comprar Ritex

Las acciones de Dogi rebotan más de un 6% en los primeros compases de la sesión tras anunciar la compra de la empresa catalana de tejidos Ritex. Dogi, a través de su filial Elastic Fabrics, se ha hecho con el 100% de las participaciones de la empresa de diseño y comercialización de tejidos y prendas textiles Ritex, ubicada en Parets del Vallès (Barcelona) y valorada en tres millones de euros por sus perspectivas de crecimiento y potencial de sinergias.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Sareb vende a Deutsche préstamos por 375 millonesLa Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513847685-1edde3b9700ad355d390c376a30e1ebb”, “datePublished”:”2017-12-21T10:14:45CET”, “dateModified”:”2017-12-21T10:14:45CET”, “articleBody”:”

Sareb vende a Deutsche préstamos por 375 millones

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha traspasado a Deutsche Bank una cartera con un importe nominal de 375 millones de euros, denominada ‘Inés’. Se trata de la operación institucional de mayor tamaño realizada por el conocido como ‘banco malo’ en 2017, informó Sareb.

Los préstamos están garantizados por inmuebles situados, principalmente, en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y Aragón. En la mayor parte de los casos se trata de activos residenciales terminados, aunque incluye puntualmente algún colateral terciario y oficinas en desarrollo.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Tranquilidad en el parqué con las elecciones catalanas de fondoLas Bolsas europeas arrancan la jornada con”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513847555-b0bf31b7d59760d1d604fa81bf5cadfa”, “datePublished”:”2017-12-21T10:12:35CET”, “dateModified”:”2017-12-21T10:12:35CET”, “articleBody”:”

Tranquilidad en el parqué con las elecciones catalanas de fondo

Las Bolsas europeas arrancan la jornada con leves descensos. En el caso del Ibex, los mayores recortes son para Siemens Gamesa, Acciona e Iberdrola. Entre los mejores destacan Ferrovial, Técnicas y Acerinox.

Tranquilidad en los valores catalanes. Sabadell apenas cede un 0,2% mientras que Caixabank desciende un 0,45%. Inmobiliaria Colonial pierde un 0,6% y Grifols, un 0,5%.

“, “alternateName”:”virgin75″, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Virginia Gómez”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”La firma de hipotecas sobre viviendas modera su avance al 8,2% en octubreEl número de hipotecas constituidas”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513845906-b6393e3bdab4de65cb5c924284d9496d”, “datePublished”:”2017-12-21T09:45:06CET”, “dateModified”:”2017-12-21T09:45:06CET”, “articleBody”:”

La firma de hipotecas sobre viviendas modera su avance al 8,2% en octubre

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad se situó en 24.706 el pasado mes de octubre, cifra un 8,2% superior a la del mismo mes de 2016, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este repunte interanual, con el que se acumulan seis meses consecutivos de alzas, es un punto inferior al experimentado en septiembre, cuando las viviendas hipotecadas aumentaron un 9,2%.

El importe medio de las hipotecas sobre viviendas creció un 9,2% respecto a octubre de 2016, hasta los 120.628 euros, mientras que el capital prestado subió un 18,2% en tasa interanual, hasta situarse en 2.980,2 millones de euros.

Efe

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Siemens Gamesa y Aena, los más castigados del IbexLa jornada comenzó con Telefónica, CaixaBank y Sabadell”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513844438-654f896f27119d94782c0d7a4a89c020″, “datePublished”:”2017-12-21T09:20:38CET”, “dateModified”:”2017-12-21T09:20:38CET”, “articleBody”:”

Siemens Gamesa y Aena, los más castigados del Ibex

La jornada comenzó con Telefónica, CaixaBank y Sabadell como los peores valores del Ibex, con descensos que rondaban el 0,6%. Minutos después, las mayores caídas se las anotan Siemens Gamesa y Anea, del 1,4% y 1%, respectivamente.

Telefónica pierde ahora el 0,7%. Y CaixaBank y Sabadell, en principio los valores más sensibles al resultado de las elecciones catalanas, el 0,5% y 0,3%, respectivamente.

“, “alternateName”:”salobral”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”nuria Salobral”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Ferrovial lidera el Ibex con un alza superior al 2%Ferrovial lidera las subidas del Ibex, con un alza”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513844214-23d364e086a6e4e648dd446ad72c406c”, “datePublished”:”2017-12-21T09:16:54CET”, “dateModified”:”2017-12-21T09:16:54CET”, “articleBody”:”

Ferrovial lidera el Ibex con un alza superior al 2%

Ferrovial lidera las subidas del Ibex, con un alza superior al 2%, después de anunciar ayer el mayor proyecto logrado hasta ahora en Australia por unos 1.150 millones de euros. La compañía ha colocado bonos en EE UU y firmado un crédito para la financiación del proyecto, sin especificar la cuantía de estas operaciones.

“, “alternateName”:”salobral”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”nuria Salobral”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Apertura negativaEl Ibex cae un 0,18%, hasta los 10.189,4 puntos”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513843306-37450d71b874da30c4ff6c5e114971a0″, “datePublished”:”2017-12-21T09:01:46CET”, “dateModified”:”2017-12-21T09:01:46CET”, “articleBody”:”

Apertura negativa

El Ibex cae un 0,18%, hasta los 10.189,4 puntos

“, “alternateName”:”virgin75″, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Virginia Gómez”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Ibex, entre los 10.550 y los 9.950 según el resultado de las elecciones catalanasMañana será cuando el”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513842889-f73308ffff92add311b9e24516d52e16″, “datePublished”:”2017-12-21T08:54:49CET”, “dateModified”:”2017-12-21T08:54:49CET”, “articleBody”:”

El Ibex, entre los 10.550 y los 9.950 según el resultado de las elecciones catalanas

Mañana será cuando el mercado reaccione al resultado de las elecciones en Cataluña. La incertidumbre es alta pero, según el rango en el que se ha movido el Ibex en los últimos meses, el selectivo podría oscilar entre los 10.550 y los 9.950 puntos, en función del resultado, apuntan desde MacroYield. La firma no prevé un impacto importante en la prima de riesgo, que tendría su techo en los 130 puntos básicos alcanzados en octubre.

“, “alternateName”:”salobral”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”nuria Salobral”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Banco de Japón mantiene sin cambios su política monetariaEl Banco de Japón ha mantenido sin cambios su”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513842600-cecdba47dbb0094857554c7f12eea2ab”, “datePublished”:”2017-12-21T08:50:00CET”, “dateModified”:”2017-12-21T08:50:00CET”, “articleBody”:”

El Banco de Japón mantiene sin cambios su política monetaria

El Banco de Japón ha mantenido sin cambios su política monetaria tras la reunión de hoy, con lo que continúan los tipos de referencia a corto plazo en el -0,1% y el control para situar los tipos diez años alrededor del 0%. La decisión se ha tomado por 8 votos a favor y uno en contra. El gobernador Haruhiko Kuroda ha explicado que no tiene intención de modificar su política y que los estímulos son necesarios, con la inflación lejos del objetivo del 2%.

“, “alternateName”:”salobral”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”nuria Salobral”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Link Securities rebaja a Europac de comprar a reducirLink Securities ha reducido su recomendación para”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513842037-f685262ed72ebda1f74809b625ed9728″, “datePublished”:”2017-12-21T08:40:37CET”, “dateModified”:”2017-12-21T08:40:37CET”, “articleBody”:”

Link Securities rebaja a Europac de comprar a reducir

Link Securities ha reducido su recomendación para Europac a reducir desde comprar. La firma cree que Europac es una de las compañías industriales más atractivas entre las presentes en la Bolsa española. Sin embargo, la fuerte subida en el año, del 125%, “hace que, a precios actuales, y siempre en función de nuestra valoración por fundamentales de 10,67 euros por acción, el valor cotice con una prima y a unos multiplicadores que comienzan a ser bastante exigentes a pesar de las buenas perspectivas de negocio que presenta la compañía”, explica Link Securities.

“, “alternateName”:”salobral”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”nuria Salobral”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”MasMóvil renegocia un crédito sindicado con más cuantía y menos interésMasMóvil ha logrado cerrar el”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513841603-be2679b764444ce3ad22bdcb7512e20f”, “datePublished”:”2017-12-21T08:33:23CET”, “dateModified”:”2017-12-21T08:33:23CET”, “articleBody”:”

MasMóvil renegocia un crédito sindicado con más cuantía y menos interés

MasMóvil ha logrado cerrar el proceso de refinanciación de un crédito sindicado de 386 millones de euros, suscrito en octubre de 2016. Ha extendido su duración en aproximadamente un año y reducido sus costes de financiación en 25 puntos básicos, al tiempo que ha elevado su cuantía. Así, ha obtenido un nuevo tramo de financiación senior por 150 millones, con el que financiare el despliegue de infraestructuras de comunicaciones. La renegociación del crédito ha tenido una sobresuscripción del 35% y ha estado asegurada y coordinada por Santander, BNP Paribas y Société Générale.

“, “alternateName”:”salobral”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”nuria Salobral”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Atresmedia, Enagás y Viscofan pagan dividendoJornada de pagos de dividendos en la Bolsa. Atresmedia entrega”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513841213-01c3d2ecea184c916292b5a6f207c4fb”, “datePublished”:”2017-12-21T08:26:53CET”, “dateModified”:”2017-12-21T08:26:53CET”, “articleBody”:”

Atresmedia, Enagás y Viscofan pagan dividendo

Jornada de pagos de dividendos en la Bolsa. Atresmedia entrega un dividendo extraordinario de 0,45 euros por acción; Enagás paga una retribución de 0,584 euros por título y Viscofan abona a sus accionistas 0,62 euros por acción.

“, “alternateName”:”salobral”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”nuria Salobral”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Hispania firma una opción de compra para adquirir hoteles por 165 millones de eurosHispania ha firmado una”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513840876-6982c6d2b420ec544519b40890124c87″, “datePublished”:”2017-12-21T08:21:16CET”, “dateModified”:”2017-12-21T08:21:16CET”, “articleBody”:”

Hispania firma una opción de compra para adquirir hoteles por 165 millones de euros

Hispania ha firmado una opción de compra con Alchemy, firma europea de private equity, para la adquisición de siete hoteles de la cadena Alua Hotels & Resorts, por un total de 165 millones de euros. Hispania espera ejecutar dicha opción de compra a finales de febrero de 2018, según ha comunicado a la CNMV.

La cadena de hoteles de Alua Hotels & Resorts objeto de la operación agrupa más de 1.700 habitaciones en siete hoteles repartidos entre Baleares y Canarias .Alua Hotels & Resorts continuará operando los hoteles a través de un contrato de arrendamiento con un componente fijo y otro variable, en línea con el resto de hoteles de Hispania. Como parte de la transacción, Hispania espera invertir alrededor de 20 millones de euros en reformar cuatro de los siete establecimientos.

“, “alternateName”:”salobral”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”nuria Salobral”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Uber chino cierra una ronda de financiación de 3.370 millonesLa compañía tecnológica de transporte”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513839764-299598534de3d7e3fbc8998174924138″, “datePublished”:”2017-12-21T08:02:44CET”, “dateModified”:”2017-12-21T08:02:44CET”, “articleBody”:”

El Uber chino cierra una ronda de financiación de 3.370 millones

La compañía tecnológica de transporte Didi Chuxing, el equivalente a Uber en China, ha cerrado una ronda de financiación por una suma de 4.000 millones de dólares (3.370 millones de euros), según anunció hoy en un comunicado.

Esta cantidad se destinará a fomentar el desarrollo de sus capacidades en inteligencia artificial (IA), su expansión internacional y nuevas ideas de negocio, como el desarrollo de redes de servicio de vehículos eléctricos y/o híbridos.

Efe

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Disparos en la frontrera entre las dos Coreas: el Kospi bajaSoldados surcoreanos hicieron al menos dos”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513839680-24c4779e8e6ae33d830377beba8c9878″, “datePublished”:”2017-12-21T08:01:20CET”, “dateModified”:”2017-12-21T08:01:20CET”, “articleBody”:”

Disparos en la frontrera entre las dos Coreas: el Kospi baja

Soldados surcoreanos hicieron al menos dos decenas de disparos hacia la zona norcoreana en la línea de alto el fuego entre el Norte y el Sur, en respuesta a los movimientos de tropas del régimen de Pyongyang en busca de un desertor. A la mayor tensión en la frontera se ha sumado el rechazo chino a permitir la visita a Corea de varios grupos de turistas. El índice Kospi de Seúl ha caído el 1,7%.

(Foto: REUTERS, REUTERS TV)

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://hardmonkeypc.uk/ghostproject/media/2017/12/1514058331_258_la-bolsa-encaja-el-resultado-electoral-con-descensos-superiores-al-1-que-espera-el-mercado.jpg”, “width”:”432″, “height”:”243″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Trump celebra el mayor recorte de impuestos de la historia de EEUUEl presidente de Estados Unidos, Donald”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513836305-d04e20c95b1b509e5022bb7add1701a1″, “datePublished”:”2017-12-21T07:05:05CET”, “dateModified”:”2017-12-21T07:05:05CET”, “articleBody”:”

Trump celebra “el mayor recorte de impuestos de la historia” de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró haber logrado la aprobación del “mayor recorte de impuestos de la historia” del país, después de que el Congreso diera hoy el visto bueno definitivo a su tan buscada reforma fiscal.

El mandatario agradeció, casi uno por uno, a los actores clave en el Legislativo que han hecho posible que se aprobara su reforma fiscal, entre ellos los líderes republicanos de las dos cámaras, Paul Ryan y Mitch McConnell, o la senadora Susan Collins, un voto complicado de lograr para Trump al ser una de las conservadoras más moderadas del Senado.

La Congreso estadounidense votó ayer de forma definitiva esta reforma fiscal, la primera desde 1986, que principalmente implicará recortes impositivos a las grandes fortunas y a las empresas.

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Elecciones en CataluñaLos inversores estarán muy atentos a las elecciones que se celebran hoy en Cataluña.”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513835226-d0b051f938a459dc6c34c1e48431c7a8″, “datePublished”:”2017-12-21T06:47:06CET”, “dateModified”:”2017-12-21T06:47:06CET”, “articleBody”:”

Elecciones en Cataluña

Los inversores estarán muy atentos a las elecciones que se celebran hoy en Cataluña. Un total de 5.554.394 catalanes están llamados a votar en las elecciones de este jueves para elegir a los 135 diputados del Parlament de entre un total de 38 candidaturas, según datos de la Generalitat ofrecidos por la Delegación del Gobierno en Catalunya.

Se trata de un 0,79% más de personas de las que votaron en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, y, del total del censo, 5.328.013 personas residen en Catalunya y 226.381 lo hacen en el extranjero y tienen derecho a voto.

Ha crecido el número de personas que han votado desde el extranjero hasta llegar a las 39.521, un 85,5% más que en 2015, mientras que baja el número de ciudadanos que han optado por votar por correo: 78.876 personas, un 26,5 menos.

EP

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El euro, estableEl euro cae un 0,04% frente al dólar hasta situarse en 1,1866 dólares”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513835117-46620561580760bceb78320880bc55f5″, “datePublished”:”2017-12-21T06:45:17CET”, “dateModified”:”2017-12-21T06:45:17CET”, “articleBody”:”

El euro, estable

El euro cae un 0,04% frente al dólar hasta situarse en 1,1866 dólares

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Los futuros europeos retrocedenLos futuros del FTSE caen un 0,2% y anticipan una apertura a la baja en”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513835046-f947b2c500d36bfd6cd014036ab983b0″, “datePublished”:”2017-12-21T06:44:06CET”, “dateModified”:”2017-12-21T06:44:06CET”, “articleBody”:”

commercio europeo Futures

Los futuros del FTSE caen un 0,2% y anticipan una apertura a la baja en Londres

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, se incorpora al consejo de RepsolEl grupo Repsol ha comunicado a la”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513796259-1187c4510c636f284067a41b9ba563d2″, “datePublished”:”2017-12-20T19:57:39CET”, “dateModified”:”2017-12-20T19:57:39CET”, “articleBody”:”

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, se incorpora al consejo de Repsol

El grupo Repsol ha comunicado a la CNMV que su consejo de administración ha aprobado, en la reunión celebrada en el día de hoy, a propuesta del accionista CaixaBank, el nombramiento por cooptación de Jordi Gual Solé, presdiente de CaixaBank, como consejero externo dominical de la Sociedad. El nombramiento tiene lugar, al objeto de cubrir la vacante producida por la renuncia presentada Antonio Massanell Lavilla a su cargo de consejero, y su designación como miembro de la comisión de Nombramientos y de la comisión de sostenibilidad.

“, “alternateName”:”argulls”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Fernando Sanz”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Iberdrola construirá 9 parques eólicos en Brasil tras adjudicarse 295 megavatiosIberdrola, a través de su”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513794848-8104e4e6f9da6d0dd0cd249b4835b475″, “datePublished”:”2017-12-20T19:34:08CET”, “dateModified”:”2017-12-20T19:34:08CET”, “articleBody”:”

Iberdrola construirá 9 parques eólicos en Brasil tras adjudicarse 295 megavatios

Iberdrola, a través de su filial Neoenergia, se ha adjudicado 295 megavatios (MW) de potencia eólica en Brasil en el concurso internacional organizado por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel). Esta adjudicación supone un primer gran paso en el sector de las renovables del grupo en Brasil tras la creación este verano de la nueva Neoenergia y de acuerdo a los planes de crecimiento fijados en su estrategia.

En concreto, la filial de Iberdrola, producto de la integración de sus participadas Neoenergia y Elektro, construirá nueve parques en el área de Santa Luzia, en el Estado de Paraíba, que se pondrán en operación en enero de 2022.El desarrollo de estos proyectos eólicos en el país sudamericano supondrá una inversión de unos 330 millones de euros, según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

“, “alternateName”:”argulls”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Fernando Sanz”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”American Express adquiere el 35% de su filial españolaAmerican Express Global Business Travel (GBT) ha”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513793363-eb02f78f63377d8c6b95aa1427b4e55c”, “datePublished”:”2017-12-20T19:09:23CET”, “dateModified”:”2017-12-20T19:09:23CET”, “articleBody”:”

American Express adquiere el 35% de su filial española

American Express Global Business Travel (GBT) ha comprado a Grupo Barceló el 35% del accionariado que, desde 2008, el grupo español poseía de GBT Spain.

“, “alternateName”:”maria_me”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”María Matos”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”NH decidirá sobre la oferta de fusión de Barceló el 10 de eneroNH Hotel Group adoptará una”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513792614-2fee65123bb837a28f663113442969cf”, “datePublished”:”2017-12-20T18:56:54CET”, “dateModified”:”2017-12-20T18:56:54CET”, “articleBody”:”

NH decidirá sobre la oferta de fusión de Barceló el 10 de enero

NH Hotel Group adoptará una resolución definitiva sobre la oferta de fusión propuesta por el grupo Barceló el 10 de enero, en una reunión extraordinaria de su consejo de administración, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

NH ha reconocido que su consejo de administración ha debatido hoy “la muestra de interés no solicitada” del grupo mallorquín con la participación de asesores externos en determinadas fases del debate.

“, “alternateName”:”maria_me”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”María Matos”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Dogi adquiere una textil, valorada en 3 millonesDogi ha cerado la compra de una compañía textil catalana,”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513791778-deff9ff052d6661d43b961ecec5977c6″, “datePublished”:”2017-12-20T18:42:58CET”, “dateModified”:”2017-12-20T18:42:58CET”, “articleBody”:”

Dogi adquiere una textil, valorada en 3 millones

Dogi ha cerado la compra de una compañía textil catalana, Ritex, y la valora en unos 3 millones de euros. A cierre de 2016, Ritex alcanzó unas ventas de 7,4 millones de euros, y para este 2017 se espera alcanzar unas ventas de 8,0 millones de euros.

“, “alternateName”:”abayon”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Álvaro Bayón”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”BME abonará un dividendo de 0,6 euros por acciónEl consejo de administración de Bolsas y Mercados”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513790573-b5d0bbcdec2289f35660476f288f1065″, “datePublished”:”2017-12-20T18:22:53CET”, “dateModified”:”2017-12-20T18:22:53CET”, “articleBody”:”

BME abonará un dividendo de 0,6 euros por acción

El consejo de administración de Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha acordado este miércoles abonar el próximo 29 de diciembre el segundo dividendo a cuenta con cargo a las cuentas de 2017 por importe de 50 millones de euros, lo que representa repartir 0,6 euros brutos por acción, la misma remuneración que fue distribuida el año anterior.

Desde 2009, BME aplica una política de distribución del dividendo ordinario de la compañía en tres pagos, por lo que está previsto que el dividendo complementario del ejercicio 2017 se abone el próximo 11 de mayo de 2018. El pasado 8 de septiembre, BME ya distribuyó entre sus accionistas un dividendo a cuenta de 0,4 euros brutos por título.

“, “alternateName”:”maria_me”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”María Matos”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Ebro Foods distribuirá tres dividendos en 2018El consejo de Ebro Foods ha acordado abonar un total de 0,57″, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513784352-b9b47f99329d2871c2299d8369337a32″, “datePublished”:”2017-12-20T16:39:12CET”, “dateModified”:”2017-12-20T16:39:12CET”, “articleBody”:”

Ebro Foods distribuirá tres dividendos en 2018

El consejo de Ebro Foods ha acordado abonar un total de 0,57 euros por acción a través de dividendos en el próximo año. Realizará tres pagos, de 0,19 euros cada uno, los días 2 de abril, 29 de junio y 1 de octubre de 2018.

“, “alternateName”:”abayon”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Álvaro Bayón”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Bankinter abonará un dividendo 0,62 euros por acción el 29 de diciembreBankinter abonará el próximo 29 de”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513778045-63083941122df759d9bb3936c0f89784″, “datePublished”:”2017-12-20T14:54:05CET”, “dateModified”:”2017-12-20T14:54:05CET”, “articleBody”:”

Bankinter abonará un dividendo 0,62 euros por acción el 29 de diciembre

Bankinter abonará el próximo 29 de diciembre el tercer dividendo a cuenta con cargo al ejercicio 2017, que tendrá un importe de 0,62 euros por acción, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Una vez realizada la correspondiente retención fiscal, el importe neto del dividendo que Bankinter distribuirá entre sus accionistas será de 0,05 euros por título.

El abono del dividendo se efectuará a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear), actuando como entidad pagadora Bankinter.

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Dos nuevas socimis de viviendas y oficinas salen al MABLas socimis de oficinas y viviendas en alquiler PSN”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513774946-ebf6569d71da9763e8fa9ad1edf8f2e7″, “datePublished”:”2017-12-20T14:02:26CET”, “dateModified”:”2017-12-20T14:02:26CET”, “articleBody”:”

Dos nuevas socimis de viviendas y oficinas salen al MAB

Las socimis de oficinas y viviendas en alquiler PSN Gestión y Barcino Property saldrán a cotizar en los próximos días en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), según informó BME.

De esta forma, tras estas dos nuevas incorporaciones, el listado de socimis que se negocian en este mercado alcanzará un total de 45.

En concreto, para este viernes 22 de diciembre, está ya programado el estreno en el MAB de la socimi MSN Gestión, firma propiedad de una aseguradora que cuenta con una cartera compuesta por un hotel y espacio de oficinas repartido en 27 edificios de 21 ciudades de España y Portugal.

Ep

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”La reforma fiscal, un nuevo apoyo para los mercados de renta variableEl Senado de Estados Unidos ha aprobado”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513773842-8ea1b7faca1b1eebe9b4519bb68054ac”, “datePublished”:”2017-12-20T13:44:02CET”, “dateModified”:”2017-12-20T13:44:02CET”, “articleBody”:”

La reforma fiscal, un nuevo apoyo para los mercados de renta variable

El Senado de Estados Unidos ha aprobado este miércoles la reforma fiscal del presidente norteamericano, Donald Trump, que pasa de nuevo a la Cámara de Representantes y supone la reducción del impuesto de sociedades a las grandes empresas para potenciar su inversión. “Incrementaría en los próximos años en 1,4 billones de dólares la deuda nacional para impulsar la economía”, apuntan en Unicorp Patrimonio, donde señalan que uno de los activos que está reaccionando con más contundencia es la deuda americana, con un repunte de las rentabilidades.

“Esta presión vendedora de los bonos debería beneficiar a unas bolsas que deberían mostrar ánimos renovados por asumir más riesgo en estas últimas sesiones del año”, concluye la firma.

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Podrán votar 5,5 millones de catalanes, crece el voto desde el extranjero y baja por correoUn total de”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513771571-f96a43e76ed4a7f515d204577cfc7b52″, “datePublished”:”2017-12-20T13:06:11CET”, “dateModified”:”2017-12-20T13:06:11CET”, “articleBody”:”

Podrán votar 5,5 millones de catalanes, crece el voto desde el extranjero y baja por correo

Un total de 5.554.394 catalanes están llamados a votar en las elecciones de este jueves para elegir los 135 diputados del Parlament de entre un total de 38 candidaturas, ha explicado este miércoles en rueda de prensa el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo.

Se trata de un 0,79% más de personas de las que votaron en las elecciones del 27 de septiembre de 2015 y, del total del censo, 5.328.013 personas residen en Cataluña y 226.381 lo hacen en el extranjero y tienen derecho a voto.

Ha crecido el número de votantes desde el extranjero hasta llegar a las 39.521 personas, un 85,5% más que en 2015, mientras que baja el número de ciudadanos que han optado por votar por correo: 78.876 personas, un 26,5 menos.

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El FMI rebaja el crecimiento económico británico al 1,6% por el ‘brexit’El Fondo Monetario Internacional”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513771237-521bcf0f22c73030858cd7481be1512f”, “datePublished”:”2017-12-20T13:00:37CET”, “dateModified”:”2017-12-20T13:00:37CET”, “articleBody”:”

El FMI rebaja el crecimiento económico británico al 1,6% por el ‘brexit’

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado hoy su predicción sobre el crecimiento de la economía británica del 1,7% al 1,6% este año a causa del “brexit”.

En un informe divulgado hoy en Londres, el organismo internacional señala que, a pesar de una fuerte recuperación del crecimiento mundial, la decisión del Reino Unido de salir del bloque europeo ha tenido un impacto en su economía.

“La fuerte depreciación de la libra esterlina después del referéndum (del “brexit” de 2016) ha empujado la inflación de los precios del consumidor, ha presionado el ingreso real de los hogares y el consumo”, agrega el FMI.

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Toyota venderá 10,5 millones de vehículos en todo el mundo en 2018, un 1% másEl grupo automovilístico”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513770260-eee98502bc966af113bc206c2377971b”, “datePublished”:”2017-12-20T12:44:20CET”, “dateModified”:”2017-12-20T12:44:20CET”, “articleBody”:”

Toyota venderá 10,5 millones de vehículos en todo el mundo en 2018, un 1% más

El grupo automovilístico japonés Toyota Motor Corporation prevé comercializar 10,49 millones de vehículos durante el próximo ejercicio en todo el mundo, lo que supondrá un 1% más respecto al año en curso, cuando estima unas ventas de 10,3 millones, un 2% más que en 2016.

Según informó la compañía nipona en un comunicado, Toyota entregará 2,22 millones de coches en su mercado local en 2018, lo que se traducirá en una caída del 5% en comparación a este año, mientras que su volumen comercial en el resto de países en los que opera crecerá un 3%, hasta situarse en 8,2 millones de unidades.

Por su parte, la producción mundial del grupo nipón se situará en 10,39 millones de vehículos el próximo año, un 1% menos que en 2017. Toyota fabricará 4,17 millones de coches en Japón el año que viene, un 3% menos que en el presente curso, y 6,22 millones de unidades –sin variaciones– fuera de sus plantas japonesas.

“, “alternateName”:”noemi_navas”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Noemi Navas”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Ibex 35 agrava las pérdidas: cede un 0,7%El Ibex 35 profundiza las pérdidas y cede un 0,77% hasta los”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513769003-c682770212bef8da44a69f7d2a67d14d”, “datePublished”:”2017-12-20T12:23:23CET”, “dateModified”:”2017-12-20T12:23:23CET”, “articleBody”:”

El Ibex 35 agrava las pérdidas: cede un 0,7%

El Ibex 35 profundiza las pérdidas y cede un 0,77% hasta los 10.155 puntos. Siemens Gamesa, Mapfre, Banco Sabadell e Inmobiliaria Colonial son los valores que más caen, un 1,72%, un 1,70%, un 1,58% y un 1,48%, respectivamente. En el lado de las ganancias destaca Técnicas Reunidas, que sube el 1% tras lograr un contrato para modernizar una refinería en Azerbaiyán por unos 800 millones de dólares. Le siguen Mediaset y Viscofan.

La Bolsa española está pendiente de las elecciones catalanas que se celebran mañana. “Si los secesionistas alcanzan la mayoría absoluta volverá la tensión a la región, mientras que si no hay un ganador claro la formación de gobierno será realmente compleja, no siendo descartable la celebración de nuevas elecciones con lo que ello conlleva de incertidumbre”, señalan en Link Securities.

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”La ocupación entre 25 y 29 años aumenta 6 puntos desde 2013, hasta el 66%El 66 % de los jóvenes de entre”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513768150-f4ef8d0a66b6106e97a97e6cbf1b1b11″, “datePublished”:”2017-12-20T12:09:10CET”, “dateModified”:”2017-12-20T12:09:10CET”, “articleBody”:”

La ocupación entre 25 y 29 años aumenta 6 puntos desde 2013, hasta el 66%

El 66 % de los jóvenes de entre 25 y 29 años tenía un puesto de trabajo en el tercer trimestre de 2017, lo que supone que el empleo en este colectivo ha subido 6 puntos en los últimos 4 años, ya que en 2013 esa tasa se situó en el 60 %, según datos recopilados por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas).

En la última edición de su publicación “Focus on Spanish Society”, Funcas señala también que esa tasa de empleo del 66 % aún está lejos del 79 % que se alcanzó en 2007, antes de que la crisis económica llegara al mercado laboral.

Desde 2016 el empleo entre jóvenes muestra una tendencia al alza, si bien sigue estando muy por debajo de la media europea y de países como Francia y Alemania, donde tres de cada cuatro personas de entre 25 y 29 años tienen empleo.

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Lombard Odier pasa a tener una visión menos negativa sobre la libraEl progreso en las conversaciones para”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513764956-0a7a6a07847becb2ff909a10bfac44f0″, “datePublished”:”2017-12-20T11:15:56CET”, “dateModified”:”2017-12-20T11:15:56CET”, “articleBody”:”

Lombard Odier pasa a tener una visión menos negativa sobre la libra

El progreso en las conversaciones para que Reino Unido salga de la Unión Europea ha puesto al país en el camino de un Brexit ‘suave’, lo que lleva a Lombard Odier a tener a “una visión menos negativa sobre la libra”. Aun así, señalan que las negociaciones han pasado de un período de incertidumbre a otro, y que las cuestiones clave continúan siendo sobre cómo será la economía británica post-Unión Europea.

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Quabit Inmobiliaria capta 29 millones en una amplicación mediante colocación aceleradaQuabit Inmobiliaria”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513762362-354a60df1a739711448769483e209624″, “datePublished”:”2017-12-20T10:32:42CET”, “dateModified”:”2017-12-20T10:32:42CET”, “articleBody”:”

Quabit Inmobiliaria capta 29 millones en una amplicación mediante colocación acelerada

Quabit Inmobiliaria ha cerrado con sobredemanda un aumento de capital en su importe máximo de 29 millones de euros, suscrito exclusivamente por una base de inversores cualificados nacionales e internacionales. La operación ha consistido en la emisión de 17.575.000 nuevas acciones ordinarias de 0,50 euros de valor nominal, más prima de emisión de 1,15 euros. Esta ampliación de capital representa un 19% del capital social de Quabit antes de la emisión y un 16% tras la finalización del proceso de colocación. La operación ha sido suscrita en un 77% por Cobas Asset Management y Kairos Investment.

La acción sube un 1,7% en Bolsa hasta 1,77 euros por título.

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”La UE mantiene la multa por manipular el déficit valencianoEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513761149-7558ec9f3e3bd438027760c085dc7505″, “datePublished”:”2017-12-20T10:12:29CET”, “dateModified”:”2017-12-20T10:12:29CET”, “articleBody”:”

La UE mantiene la multa por manipular el déficit valenciano

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desestimó hoy el recurso presentado por España contra la multa de 18,93 millones de euros que le impuso el Consejo de la UE por la manipulación de las estadísticas del déficit de la Comunidad Valenciana.

La corte descarta en su sentencia las alegaciones presentadas por España, que defendía que se vulneró su derecho a la defensa y el derecho a una buena administración, que no existía infracción y que la sanción era desproporcionada, indicó el servicio de prensa del Tribunal.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Axiare Patrimonio vende un inmueble en Madrid por 30 millones de eurosAxiare Patrimonio ha procedido a la”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513760690-36d98712cfc1b93a9b6fc712b016beb5″, “datePublished”:”2017-12-20T10:04:50CET”, “dateModified”:”2017-12-20T10:04:50CET”, “articleBody”:”

Axiare Patrimonio vende un inmueble en Madrid por 30 millones de euros

Axiare Patrimonio ha procedido a la venta de un inmueble de oficinas en Madrid por un importe de 30 millones de euros, 1,5 millones por encima del valor bruto, lo que representa una prima del 5,3% sobre el GAV ((Gross Asset Value), comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las negociaciones con el comprador para la venta del inmueble se iniciaron en el mes de mayo de 2017, y su enajenación fue aprobada por el Consejo de Administración en su reunión celebrada en fecha 25 de julio de 2017, sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones que ahora se han dado por cumplidas.

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Tribunal de la UE falla contra Uber y decreta que es un servicio de transportesEl Tribunal de Justicia de”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513759780-e653ab8471ce9b5b078f067c2a54a60c”, “datePublished”:”2017-12-20T09:49:40CET”, “dateModified”:”2017-12-20T09:49:40CET”, “articleBody”:”

El Tribunal de la UE falla contra Uber y decreta que es un servicio de transportes

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció hoy que Uber es una empresa de transporte y no una plataforma digital, por lo que las autoridades nacionales pueden exigirle licencias como las que se les requieren a los profesionales del taxi.

“El Tribunal de Justicia estima que debe considerarse que este servicio de intermediación forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte y, por lo tanto, que no responde a la calificación de ‘servicio de la sociedad de la información’, sino a la de ‘servicio en el ámbito de los transportes'”, según indicó el TJUE en un comunicado de prensa.

(Foto: REUTERS, Simon Dawson)

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://hardmonkeypc.uk/ghostproject/media/2017/12/1514058332_872_la-bolsa-encaja-el-resultado-electoral-con-descensos-superiores-al-1-que-espera-el-mercado.jpg”, “width”:”432″, “height”:”288″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”ABB provisiona 190 millones por costes de reestructuraciónEl grupo suizo ABB asumirá un impacto negativo de”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513758674-fe756df6dbca238d9132f7fae98b7e1a”, “datePublished”:”2017-12-20T09:31:14CET”, “dateModified”:”2017-12-20T09:31:14CET”, “articleBody”:”

ABB provisiona 190 millones por costes de reestructuración

El grupo suizo ABB asumirá un impacto negativo de 225 millones de dólares (190 millones de euros) en sus cuentas del cuarto trimestre del año como consecuencia de la reestructuración y el cambio en el modelo de negocio del área de ingeniería y construcción, incluyendo la transferencia a sociedades conjuntas de sus actividades de redes eléctricas y automatismos.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Técnicas Reunidas lidera las subidas del Ibex, Merlin encabeza las caídasTécnicas Reunidas sube más de un”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513757226-c8ee52f8ca056eea4354534821cc1b24″, “datePublished”:”2017-12-20T09:07:06CET”, “dateModified”:”2017-12-20T09:07:06CET”, “articleBody”:”

Técnicas Reunidas lidera las subidas del Ibex, Merlin encabeza las caídas

Técnicas Reunidas sube más de un 1% tras lograr un contrato con la petrolera estatal de Azerbaiyán. En el polo opuesto, Merlin es el peor valor del Ibex con una caída del 0,6%.

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Los bancos europeos podrán operar en el Reino Unido tras brexitLos bancos europeos podrán operar en el”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513757012-3d9b714992c34963fee23b1ef45e64bf”, “datePublished”:”2017-12-20T09:03:32CET”, “dateModified”:”2017-12-20T09:03:32CET”, “articleBody”:”

Los bancos europeos podrán operar en el Reino Unido tras “brexit”

Los bancos europeos podrán operar en el Reino Unido normalmente después del “brexit”, incluso si no hay un acuerdo entre Bruselas y Londres sobre la retirada británica de la Unión Europea (UE), revela hoy la cadena BBC.

Las entidades bancarias que ofrezcan servicios a empresas y entre bancos podrán seguir operando en virtud de las actuales reglas, según los planes del Banco de Inglaterra, añade la emisora.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Ibex abre con una subida del 0,06%, hasta los 10.240 puntos”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513756863-a538b9e3314fbf522f45285f55a2e791″, “datePublished”:”2017-12-20T09:01:03CET”, “dateModified”:”2017-12-20T09:01:03CET”, “articleBody”:”

El Ibex abre con una subida del 0,06%, hasta los 10.240 puntos

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Leve repunte del bono y la primaEl bono a 10 años abre en el 1,488% frente al 1,486% del martes. La prima de”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513754899-24c285d39fa1fdaa06d1d6a37f89f06e”, “datePublished”:”2017-12-20T08:28:19CET”, “dateModified”:”2017-12-20T08:28:19CET”, “articleBody”:”

Leve repunte del bono y la prima

El bono a 10 años abre en el 1,488% frente al 1,486% del martes. La prima de riesgo sube a 11 puntos básicos desde los 109 de la víspera

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Santander pagará un dividendo de 0,06 euros el 1 de febreroLa entidad ha comunicado a la CNMV el abono,”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513754592-c4544dca453207b6d7ac79e73196b7c9″, “datePublished”:”2017-12-20T08:23:12CET”, “dateModified”:”2017-12-20T08:23:12CET”, “articleBody”:”

Santander pagará un dividendo de 0,06 euros el 1 de febrero

La entidad ha comunicado a la CNMV el abono, íntegramente en efectivo, del tercer dividendo a cuenta de los resultados de 2017. Está previsto para el primer día de febrero. Los 0,06 euros son un 9% más que los 0,055 euros abonados el 1 de febrero del año pasado, e igualan los 0,06 abonados en agosto.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Técnicas Reunidas consigue un contrato de 800 millones en AzerbaiyánLa empresa ha sido seleccionada por”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513753702-16a8f228ae4513cbd4f7fd8c6a0a2798″, “datePublished”:”2017-12-20T08:08:22CET”, “dateModified”:”2017-12-20T08:08:22CET”, “articleBody”:”

Técnicas Reunidas consigue un contrato de 800 millones en Azerbaiyán

La empresa ha sido seleccionada por Socar, la petrolera estatal de Azerbaiyán, para modernizar la reniería Heydar Aliyen, en Bakú, capital del páis. La operación tiene como objetivo aumentar la capacidad de refino y la calidad de los productos. El contrato tiene un plazo de 38 meses y está valorado en 800 millones. Es el secgundo contrato de Técnicas con Socar.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Hackean una plataforma de criptodivisas y roban el 17% de sus bitcoinsEl mercado surcoreano de criptomonedas”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513753130-b3421c6c27e99e8e4a433cf831aa4a52″, “datePublished”:”2017-12-20T07:58:50CET”, “dateModified”:”2017-12-20T07:58:50CET”, “articleBody”:”

Hackean una plataforma de criptodivisas y roban el 17% de sus bitcoins

El mercado surcoreano de criptomonedas Youbit se vio obligado hoy a cerrar como consecuencia de un ciberataque, en el que piratas informáticos robaron supuestamente el 17 por ciento de las divisas virtuales de sus clientes.

Los hackers realizaron el ataque a las 4.35 hora local (19.35 GMT del lunes) explica la compañía en su página web, sin revelar el valor de las criptomonedas que fueron sustraídas. “Para minimizar los daños de nuestros clientes, les permitiremos retirar aproximadamente el 75 % del saldo”, dijo un miembro de la compañía, en declaraciones recogidas por la agencia coreana Yonhap.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Senado de EE UU da vía libre al plan fiscal de Trump, ahora le toca al CongresoLa reforma fiscal”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513750342-f09482176170e34f2e52904728319790″, “datePublished”:”2017-12-20T07:12:22CET”, “dateModified”:”2017-12-20T07:12:22CET”, “articleBody”:”

El Senado de EE UU da vía libre al plan fiscal de Trump, ahora le toca al Congreso

La reforma fiscal impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido aprobada esta madrugada en el Senado por 51 votos a favor y 48 en contra. El voto que ya emitió ayer por la tarde la Cámara de Representantes deberá repetirse por la mañana, antes de que Trump pueda ratificar la ley.

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El euro, por encima de 1,18 dólaresLa moneda europea está firma por encima de 1,18 dólares. El euso sube”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513749874-c5fdb5059b76221c715a5db2fb85abf2″, “datePublished”:”2017-12-20T07:04:34CET”, “dateModified”:”2017-12-20T07:04:34CET”, “articleBody”:”

El euro, por encima de 1,18 dólares

La moneda europea está firma por encima de 1,18 dólares. El euso sube un 0,05% hasta 1,1846

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Los futuros del FTSE, planosLos futuros de la Bolsa de Londres suben un 0,05%”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513749803-f0a59abf544438e4ebf57d154ad8cccb”, “datePublished”:”2017-12-20T07:03:23CET”, “dateModified”:”2017-12-20T07:03:23CET”, “articleBody”:”

i futures FTSE, piani

Los futuros de la Bolsa de Londres suben un 0,05%

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Alemania acusa a Facebook de abusar de posición dominante como red social La Oficina Federal de Defensa de”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513705977-9fa45e974c2eb87999c8fc59d8b84237″, “datePublished”:”2017-12-19T18:52:57CET”, “dateModified”:”2017-12-19T18:52:57CET”, “articleBody”:”

Alemania acusa a Facebook de abusar de posición dominante como red social

La Oficina Federal de Defensa de la Competencia de Alemania difundió hoy un informe preliminar en el que considera que la estadounidense Facebook está “abusando de su posición dominante” en “el mercado alemán de redes sociales”.

La oficina indica en un comunicado que ha informado al gigante tecnológico de que “según el estado actual del procedimiento”, duda de la legalidad de algunos de los procesos con los que agrega a su base de datos información personal y de navegación de otras páginas web con las que ha llegado a acuerdos condicionados.

“Facebook está abusando de su posición dominante al condicionar el uso de su red social a que se le permita acumular de forma ilimitada todo tipo de datos generados en el uso de páginas web terceras y sumarlo a las cuentas de los usuarios de Facebook”, explica el comunicado.

“, “alternateName”:”abayon”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Álvaro Bayón”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Enagás da el paso previo a un arbitraje internacional con Perú por su conflicto por la inversión en”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513705940-a332c8638bc0df642d31958c44cad666″, “datePublished”:”2017-12-19T18:52:20CET”, “dateModified”:”2017-12-19T18:52:20CET”, “articleBody”:”

Enagás da el paso previo a un arbitraje internacional con Perú por su conflicto por la inversión en GSP

Enagás ha solicitado al Estado Peruano el inicio de un procedimiento de trato directo, paso previo a un arbitraje internacional, con el objeto de alcanzar un acuerdo amistoso en relación a la controversia existente sobre la inversión realizada por la compañía en el proyecto del Gasoducto del Sur Peruano (GSP).

Según informó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este martes ha notificado al Estado Peruano la existencia de esta controversia, en los términos recogidos en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre la República del Perú y el Reino de España.

“, “alternateName”:”abayon”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Álvaro Bayón”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Aena nombra secretario y vicesecretario del consejoAena ha confirmado la dimisión de Matilde García Duarte”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513703179-958f7118236ed97dcb9649489d3e5410″, “datePublished”:”2017-12-19T18:06:19CET”, “dateModified”:”2017-12-19T18:06:19CET”, “articleBody”:”

Aena nombra secretario y vicesecretario del consejo

Aena ha confirmado la dimisión de Matilde García Duarte como secretaria del Consejo. Ocupará a partir de ahora el puesto de vicesecretaria. Juan Carlos Alfonso Rubio será el nuevo secretario del consejo.

“, “alternateName”:”abayon”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Álvaro Bayón”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Ibex cierra con una caída del 0,10%, hasta los 10.234,3 puntos”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513701372-6f446159746c074e0d8a99687efb8fa5″, “datePublished”:”2017-12-19T17:36:12CET”, “dateModified”:”2017-12-19T17:36:12CET”, “articleBody”:”

El Ibex cierra con una caída del 0,10%, hasta los 10.234,3 puntos

“, “alternateName”:”maria_me”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”María Matos”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Inditex elige a un histórico para dirigir su filial BershkaInditex ha apostado por un histórico de la casa”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513699675-aeb0e0cc37d75f3c12ef19eba0bf2d36″, “datePublished”:”2017-12-19T17:07:55CET”, “dateModified”:”2017-12-19T17:07:55CET”, “articleBody”:”

Inditex elige a un histórico para dirigir su filial Bershka

Inditex ha apostado por un histórico de la casa con el nombramiento de Antonio Flórez de la Fuente como nuevo director de Bershka, la segunda enseña en ventas del gigante gallego por detrás de Zara y una de las cadenas dirigidas a un público joven.

En concreto, el nuevo director de Bershka, fundada en 1998, ha desempeñado la mayor parte de su carrera profesional en Inditex, donde ha ocupado distintos cargos como el de responsable comercial en Zara. Actualmente, Flórez de la Fuente ocupaba la dirección de la filial del grupo en Italia, puesto que ocupará a partir de ahora Lorenzo Marcheselli, quien ha ostentando posiciones de dirección comercial de Zara e incluso ha liderado la dirección de la filial del grupo en Reino Unido.

Flórez de la Fuente sustituye en el cargo de director de Bershka a Marco Agnolin, que ha ocupado este puesto desde 2011.

“, “alternateName”:”dlarrouy”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Diego Larrouy”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Prosegur abonará un dividendo de 0,45 euros por acciónProsegur ha acordado abonar un segundo dividendo”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513698009-ca53afb2983dcaf17f7de09bbbfda261″, “datePublished”:”2017-12-19T16:40:09CET”, “dateModified”:”2017-12-19T16:40:09CET”, “articleBody”:”

Prosegur abonará un dividendo de 0,45 euros por acción

Prosegur ha acordado abonar un segundo dividendo extraordinario de 0,45 euros por acción. Desembolsará un montante total de 280 millones. El último día de cotización de las acciones con derecho al dividendo será el 22 de diciembre y el pago, el 28 de diciembre.

“, “alternateName”:”abayon”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Álvaro Bayón”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Wall Street abre mixto Wall Street ha abierto en terreno mixto. El Dow Jones avanzaba un 0,17% minutos”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513695737-01b545942864717c592c3a2236d64b15″, “datePublished”:”2017-12-19T16:02:17CET”, “dateModified”:”2017-12-19T16:02:17CET”, “articleBody”:”

Wall Street abre mixto

Wall Street ha abierto en terreno mixto. El Dow Jones avanzaba un 0,17% minutos después del comienzo de la sesión, mientras que el selectivo S&P 500 se anotaba un 0,13% y el Nasdaq se dejaba un 0,01%.

“, “alternateName”:”maria_me”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”María Matos”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Dialog Semiconductor se dispara en Bolsa después de que la china Tsinghua eleve al 9% su presencia en el”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513691536-03f12e777dee0e7a656f00cdb29dd7a5″, “datePublished”:”2017-12-19T14:52:16CET”, “dateModified”:”2017-12-19T14:52:16CET”, “articleBody”:”

Dialog Semiconductor se dispara en Bolsa después de que la china Tsinghua eleve al 9% su presencia en el capital

Dialog Semiconductor ha llegado a subir un 10%, aunque luego modera las ganancias al 7,7%, después de que la china Tsinghua Unigroup haya incrementado su participación en el capital hasta el 9%. La compañía china ha reforzado su presencia en el fabricante de chips después de que a finames de noviembre se filtrara que Dialog Semiconductor podría perder a uno de sus mayores clientes, Apple, lo que provocó un desplome de la acción.

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Ane Agirre sustituye a Xabier Garaialde en el consejo de CAFConstrucciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513691192-1ba856a34b143ade4536328a8a90532e”, “datePublished”:”2017-12-19T14:46:32CET”, “dateModified”:”2017-12-19T14:46:32CET”, “articleBody”:”

Ane Agirre sustituye a Xabier Garaialde en el consejo de CAF

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ha comunicado a la CNMV la renunciad de Xabier Garaialde Maiztegi a su cargo de consejero de la compañía “por razones voluntarias y estrictamente personales”. La sociedad comunica que el consejo de administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha nombrado por el sistema de cooptación a Ane Agirre Romarate como consejera independiente, para cubrir la vacante anterior.

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Siemens Gamesa encabeza las caídas, Acerinox lidera las gananciasSiemens Gamesa baja un 2% y es el peor”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513685965-2a07d8cbf217a6eb45b700d426c237a3″, “datePublished”:”2017-12-19T13:19:25CET”, “dateModified”:”2017-12-19T13:19:25CET”, “articleBody”:”

Siemens Gamesa encabeza las caídas, Acerinox lidera las ganancias

Siemens Gamesa baja un 2% y es el peor valor del Ibex, seguido de Enagas y Técnicas Reunidas, que se dejan un 1%. En el polo opuesto, Acerinox suma un 2% y Repsol, un 1,3%.

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”OHL y FCC, a punto de terminar el metro de TorontoOHL y FCC están a punto de concluir el contrato de obras”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513684971-cfc1d03d03c7586c9c39b489c228f93d”, “datePublished”:”2017-12-19T13:02:51CET”, “dateModified”:”2017-12-19T13:02:51CET”, “articleBody”:”

OHL y FCC, a punto de terminar el metro de Toronto

OHL y FCC están a punto de concluir el contrato de obras de ampliación del metro de Toronto (Canadá), un proyecto que se adjudicaron a comienzos de 2011 por 404 millones de dólares canadienses (unos 267 millones de euros), según informaron las empresas.

Las dos compañías han recibido para esta su primera obra en Canadá el ‘substancial performance’, un certificado que constituye el último hito contractual y el paso previo a la finalización del proyecto.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Repsol presenta un plan para reactivar el yacimiento noruego de Yme con una inversión de 810 millonesRepsol”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513683725-446fd3d756a3e2e72999c280f5ab94c4″, “datePublished”:”2017-12-19T12:42:05CET”, “dateModified”:”2017-12-19T12:42:05CET”, “articleBody”:”

Repsol presenta un plan para reactivar el yacimiento noruego de Yme con una inversión de 810 millones

Repsol ha presentado un nuevo plan de desarrollo y operación para reactivar la producción en el proyecto del yacimiento petrolífero noruego de Yme, cuya inversión total asciende a unos 8.000 millones de coronas (unos 811 millones de euros).

La petrolera española, que actúa como operador en el proyecto con una participación del 55%, ha presentado este plan a las autoridades noruegas.

La compañía presidida por Antonio Brufau tiene como socios en el consorcio a Lotos Exploration and Production Norge AS (20%), Okea AS (15%) y Kufpec Norway AS (10%).

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Acerinox y Enagas, la cara y la cruz del IbexEl Ibex 35 avanza alrededor de un cuarto de punto. Acerinox es”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513680781-c29951978b3b8726a2319e98301ed5b6″, “datePublished”:”2017-12-19T11:53:01CET”, “dateModified”:”2017-12-19T11:53:01CET”, “articleBody”:”

Acerinox y Enagas, la cara y la cruz del Ibex

El Ibex 35 avanza alrededor de un cuarto de punto. Acerinox es el valor más alcista del Ibex mientras que Enagas ocupa el puesto del más castigado.

“, “alternateName”:”virgin75″, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Virginia Gómez”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Portugal paga por anticipado otro tramo del rescateEl Gobierno portugués ha hecho otro pago anticipado al”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513675315-5b6b38662064d7e06de04f57f10c3c53″, “datePublished”:”2017-12-19T10:21:55CET”, “dateModified”:”2017-12-19T10:21:55CET”, “articleBody”:”

Portugal paga por anticipado otro tramo del rescate

El Gobierno portugués ha hecho otro pago anticipado al FMI en devolución del rescate financiero recibido en 2011. En total, este año el país, cuya prima de riesgo ya está por debajo de la italiana, ha devuelto 10.000 millones del rescate. Ya solo queda por reembolsar el 20% de los 26.300 millones que adeuda al FMI. Portugal ha optado por refinanciar en el mercado y devolver anticipadamente el préstamo al FMI, porque consigue en el mercado mejores tipos de interés.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El IFO alemán retrocede levementeEl índice de confianza empresarial IFO en Alemania ha retrocedido cuatro”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513675157-5618659a8d152dbf1ae449fdcbf63641″, “datePublished”:”2017-12-19T10:19:17CET”, “dateModified”:”2017-12-19T10:19:17CET”, “articleBody”:”

El IFO alemán retrocede levemente

El índice de confianza empresarial IFO en Alemania ha retrocedido cuatro décimas, hasta 117,2 puntos, sobre los máximos históricos marcados en el mes de noviembre. La caída se debe a una leve contracción del indicador de expectativas (de 111 a 109,5 puntos). La lectura de las condiciones actuales de la economía ha mejorado, de 124,5 puntos a 125,4.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Alemania prevé otro 2018 con presupuesto equilibradoEl Gobierno alemán prevé cerrar el noveno año”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513674458-c89f06822219cc2975f454e3b3ae47f5″, “datePublished”:”2017-12-19T10:07:38CET”, “dateModified”:”2017-12-19T10:07:38CET”, “articleBody”:”

Alemania prevé otro 2018 con presupuesto equilibrado

El Gobierno alemán prevé cerrar el noveno año consecutivo sin déficit en sus cuentas públicas, según la agencia de deuda germana. Con todo, el Tesoro pedirá más dinero prestado al mercado porque hay más vencimientos. En total, Alemania emitirá 183.000 millones de euros, 147.000 de ellos a largo plazo y 36.000 a corto. Entre 6.000 y 10.000 millones se venderán en deuda ligada a la inflación.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Gas Natural sube más del 1% gracias a Credit SuisseLas acciones de la gasista escalan a los primeros puestos”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513673450-4bf7f7b703b3022e36372bd49142f0a2″, “datePublished”:”2017-12-19T09:50:50CET”, “dateModified”:”2017-12-19T09:50:50CET”, “articleBody”:”

Gas Natural sube más del 1% gracias a Credit Suisse

Las acciones de la gasista escalan a los primeros puestos del selectivo con ganancias del 1,3% después de que Credit Suisse emitirera un informe en el que mejora la recomendación del valor a mejor que el mercado desde neutral, con una mejora del precio objetivo desde 18,4 a los 21 euros por acción.

Gas Natural, que sube un 8% en el año, tiene una recomendación media de consenso de mantener y un precio objetivo de 20,36 euros, lo que supone un potencial del 5%.

“, “alternateName”:”virgin75″, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Virginia Gómez”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Barnier rechaza un trato especial para la City tras BrexitEl negociador comunitario del brexit, Michel”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513671960-88cb32966e80aec260a1de1ebb341ad5″, “datePublished”:”2017-12-19T09:26:00CET”, “dateModified”:”2017-12-19T09:26:00CET”, “articleBody”:”

Barnier rechaza un trato especial para la City tras Brexit

El negociador comunitario del “brexit”, Michel Barnier, ha subrayado que Londres no podrá tener un acuerdo especial para la City (centro financiero), como aspira el Gobierno británico, después de la salida del Reino Unido de la UE.

En una entrevista con el periódico “The Guardian” publicada hoy, Barnier dijo que es inevitable que los bancos británicos y las entidades financieras pierdan el pasaporte que les permite comercializar libremente con el bloque europeo.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”¿Cuáles son los valores que más suben y más bajan del Ibex?La sesión arranca con dudas en las plazas”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513671853-d419957d99f57985e9a0f260b1a4938a”, “datePublished”:”2017-12-19T09:24:13CET”, “dateModified”:”2017-12-19T09:24:13CET”, “articleBody”:”

Quali sono i valori che salgono e scendono del Ibex più?

La sesión arranca con dudas en las plazas europeas. En el parqué español, los mayores avances son para Gas Nautral, Meliá y Técnicas Reunidas.

Por el contrario, los mayores descensos son para Colonial, Sabadell y Ferrovial.

“, “alternateName”:”virgin75″, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Virginia Gómez”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Ibex abre la jornada con una caída del 0,02%El índice empieza la jornada con una bajada del 0,02% hasta”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513670514-dfdede44aa113a03e982022518c20ded”, “datePublished”:”2017-12-19T09:01:54CET”, “dateModified”:”2017-12-19T09:01:54CET”, “articleBody”:”

El Ibex abre la jornada con una caída del 0,02%

El índice empieza la jornada con una bajada del 0,02% hasta 10.240 puntos

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Cuenta atrás para la aprobación de la reforma fiscal de EE UULa inminente aprobación de la reforma fiscal”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513669814-aab2c8b07c82cee6f347e3548b1a8541″, “datePublished”:”2017-12-19T08:50:14CET”, “dateModified”:”2017-12-19T08:50:14CET”, “articleBody”:”

Cuenta atrás para la aprobación de la reforma fiscal de EE UU

La inminente aprobación de la reforma fiscal estadounidense está impulsando a las Bolsas y ayer dejó nuevos máximos históricos en los tres principales índices de Wall Street. Hoy la Cámara de Representantes votará el proyecto de ley y lo previsible es que quede aprobada en el Senado mañana.

“El fuerte recorte de las tasas impositivas a las empresas impulsará al alza sus beneficios y hará que sus actuales valoraciones en bolsa sean algo menos exigentes de lo que lo son en estos momentos. Además, la reforma permitirá a muchas grandes multinacionales estadounidenses repatriar ingentes cantidades de caja que mantienen en el exterior, con lo que podrán mejorar sustancialmente sus políticas de remuneración a sus accionistas, así como dotar de financiación a sus planes de inversión. Todo ello apunta a un mayor crecimiento económico”, resumen desde Link Securities. La duda está ahora en si el mercado ha descontado ya ese efecto en su totalidad.

“, “alternateName”:”salobral”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”nuria Salobral”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”La prima, en 113 puntos básicos el último día de campaña electoral en CataluñaLa prima de riesgo”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513669226-922c1e5324846d06b73ff96f1a783962″, “datePublished”:”2017-12-19T08:40:26CET”, “dateModified”:”2017-12-19T08:40:26CET”, “articleBody”:”

La prima, en 113 puntos básicos el último día de campaña electoral en Cataluña

La prima de riesgo española cotiza en los 113 puntos básicos, en el último día de la campaña electoral para los comicios catalanes que se celebran el jueves. El riesgo país será sensible al resultado electoral, como ya sucedió en el mes de octubre, cuando el puls soberanista llevó a la prima de riesgo por encima de los 130 puntos básicos y al rendimiento del bono a 10 años al filo del 1,8%. El bono española cotiza ahora en el 1,438% y los expertos no descartan que vuelva a niveles del 1,8% en caso de triunfo independentista.

“, “alternateName”:”salobral”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”nuria Salobral”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Credit Suisse eleva su recomendación de Gas Natural a superior al mercadoCredit Suisse ha elevado su”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513668588-e6dda861723717529acc164722a6469f”, “datePublished”:”2017-12-19T08:29:48CET”, “dateModified”:”2017-12-19T08:29:48CET”, “articleBody”:”

Credit Suisse eleva su recomendación de Gas Natural a superior al mercado

Credit Suisse ha elevado su recomendación para Gas Natural a superior al mercado desde neutral y el precio objetivo, desde los 18,4 a los 21 euros por acción. Esto supone concederle un potencial alcista a la compañía gasista del 9,3%.

“, “alternateName”:”salobral”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”nuria Salobral”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Berenberg rebaja su valoración de Telefónica a 11,3 eurosBerenberg ha rebajado el precio objetivo de”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513668419-dff9dc6fc76313ed19e2e18d933e1026″, “datePublished”:”2017-12-19T08:26:59CET”, “dateModified”:”2017-12-19T08:26:59CET”, “articleBody”:”

Berenberg rebaja su valoración de Telefónica a 11,3 euros

Berenberg ha rebajado el precio objetivo de Telefónica a 11,3 desde 11,5 euros por acción. La acción, que pierde en el año el 0,97%, conserva un potencial con esa valoración del 35% respecto a los precios actuales.

“, “alternateName”:”salobral”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”nuria Salobral”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Los futuros del Ibex, planosLos futuros del Ibex marcan una caída del 0,06% según MEFF”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513668022-0d2b827fd11175dfead087ed33c16845″, “datePublished”:”2017-12-19T08:20:22CET”, “dateModified”:”2017-12-19T08:20:22CET”, “articleBody”:”

Los futuros del Ibex, planos

Los futuros del Ibex marcan una caída del 0,06% según MEFF

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El euro roza los 1,18 dólaresEl euro quiere recuperar el nivel de 1,18 dólares. La moneda europea sube un”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513666564-dff09ecf43cae2b51b600dac4afda18a”, “datePublished”:”2017-12-19T07:56:04CET”, “dateModified”:”2017-12-19T07:56:04CET”, “articleBody”:”

El euro roza los 1,18 dólares

El euro quiere recuperar el nivel de 1,18 dólares. La moneda europea sube un 0,11% hasta 1,1795 dólares

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Los futuros del FTSE avanzanLos futuros de la Bolsa de Londres suben y anticipan una apertura al alza”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513665975-20e98d162e01bf7d07763030df50f914″, “datePublished”:”2017-12-19T07:46:15CET”, “dateModified”:”2017-12-19T07:46:15CET”, “articleBody”:”

Futures FTSE avanzano

Los futuros de la Bolsa de Londres suben y anticipan una apertura al alza

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Statoil compra el 25% del tercer campo de petróleo más grande de Brasil por 2.456 millonesLa petrolera”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513618713-348dfb08ed57b4a4fa92c42bde814e17″, “datePublished”:”2017-12-18T18:38:33CET”, “dateModified”:”2017-12-18T18:38:33CET”, “articleBody”:”

Statoil compra el 25% del tercer campo de petróleo más grande de Brasil por 2.456 millones

La petrolera noruega Statoil ha anunciado la adquisición del 25% de los derechos sobre Roncador, uno de los principales campos de petróleo brasileños, por 2.900 millones de dólares (2.456 millones de euros), como parte de un acuerdo de asociación con la compañía Petrobras.

Este acuerdo se enmarca en la estrategia de Statoil de reforzar su presencia en Brasil. “Este yacimiento petrolífero se consolida como un activo atractivo a largo plazo para nuestra cartera internacional, fortaleciendo aún más la posición de Brasil como un área central para Statoil”, señaló el presidente y consejero delegado de la petrolera noruega, Eldar Saetre.

En concreto, Statoil realizará un pago inicial de 2.350 millones de dólares (1.990 millones de euros) y otros 550 millones de dólares (466 millones de euros) en pagos posteriores “condicionados a inversiones en proyectos que busquen aumentar el factor de recuperación en el campo”.

“, “alternateName”:”abayon”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Álvaro Bayón”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Un tren descarrila y se mete en una autopista cerca de SeattleUn tren ha descarrilado este lunes por la”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513616616-02413a443ff50ae3380ec7ad1696b042″, “datePublished”:”2017-12-18T18:03:36CET”, “dateModified”:”2017-12-18T18:03:36CET”, “articleBody”:”

Un tren descarrila y se mete en una autopista cerca de Seattle

Un tren ha descarrilado este lunes por la mañana en las cercanías de Seattle, en el Estado de Washington, y se ha precipitado sobre una autopista. Las televisiones y el sheriff local hablan de “múltiples víctimas”, que aún no han precisado. El tren 501 era un nuevo servicio de alta velocidad que hacía la ruta Seattle-Portland y se había inaugurado este lunes.

“, “alternateName”:”maria_me”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”María Matos”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Nasdaq alcanza los 7.000 puntos por primera vez en la historiaWall Street abrió la sesión alza y el”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513616349-5e4c1befb17289c0665fa676dadb023b”, “datePublished”:”2017-12-18T17:59:09CET”, “dateModified”:”2017-12-18T17:59:09CET”, “articleBody”:”

El Nasdaq alcanza los 7.000 puntos por primera vez en la historia

Wall Street abrió la sesión alza y el índice tecnológico ha logrado tocar por primera vez los 7.000 puntos. Los inversores esperan que la reforma fiscal de Donald Trump sea aprobada esta semana, como ha anunciado el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin.

“, “alternateName”:”maria_me”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”María Matos”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Ibex cierra con un alza del 0,92%, hasta los 10.244,1 puntos”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513615890-35dd0239d8d6d400cacf4b2e13ae911a”, “datePublished”:”2017-12-18T17:51:30CET”, “dateModified”:”2017-12-18T17:51:30CET”, “articleBody”:”

El Ibex cierra con un alza del 0,92%, hasta los 10.244,1 puntos

“, “alternateName”:”maria_me”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”María Matos”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Campbell lanza una opa por una empresa de aperitivos por 5.000 millonesCampbell, el fabricante de las famosas”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513614547-5e48e7369b75003716b7ececd021b083″, “datePublished”:”2017-12-18T17:29:07CET”, “dateModified”:”2017-12-18T17:29:07CET”, “articleBody”:”

Campbell lanza una opa por una empresa de aperitivos por 5.000 millones

Campbell, el fabricante de las famosas sopas estadounidenses, ha lanzado una opa sobre el fabricante de snacks Snyder’s-Lance por casi 5.000 millones. Pagará 50 dólares ene fectivo por cada acción, un 2% por encima del cierre del viernes.

Snyder’s-Lance facturó en su último ejercicio fiscal un total de 2.200 millones de dólares (1.863 millones de euros) y cuenta con una plantilla de unos 6.000 trabajadores repartidos en 13 centros de producción entre EEUU y Reino Unido.

“, “alternateName”:”abayon”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Álvaro Bayón”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Los ‘hedge fund’ tienen la mayor posición alcista en euros en una década Los hedge fund tienen”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513611780-b429736b23fcc69fdb78dd49ee6d2f4d”, “datePublished”:”2017-12-18T16:43:00CET”, “dateModified”:”2017-12-18T16:43:00CET”, “articleBody”:”

Los ‘hedge fund’ tienen la mayor posición alcista en euros en una década

il hedge fund tienen posiciones alcistas sobre el euro por 16.700 millones de dólares, en la mayor cifra en la última década según datos del mercado de futuros de Chicago. Así, las posiciones especulativas en sentido de un alza del euro alcanzaron durante la semana pasada un aumento de 21.000 contratos, hasta los casi 114.000. La posición neta por un euro alcista es la mayor desde mayo de 2007.

“, “alternateName”:”salobral”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”nuria Salobral”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Wall Street abre al alzaWall Street abre hoy con ganancias. El Dow Jones sube un 0,82 % y pulveriza sus”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513610143-1626a6d9888f4bdd0cdce194f3212f6a”, “datePublished”:”2017-12-18T16:15:43CET”, “dateModified”:”2017-12-18T16:15:43CET”, “articleBody”:”

Wall Street si apre verso l'alto

Wall Street abre hoy con ganancias. El Dow Jones sube un 0,82 % y pulveriza sus propios récords depsués de que los inversores ven acercarse la luz verde definitiva a la reforma fiscal de Trump. El S&P 500 avanza un 0,69 % hasta 2.694,16 unidades y el Nasdaq suma un 0,79 % hasta 6.991,04 puntos.

“, “alternateName”:”abayon”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Álvaro Bayón”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”De Guindos: Cataluña volverá a liderar crecimiento cuando se revierta el ProcésEl ministro de Economía,”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513607687-f9ed291917662a3b8a3b9638c79248f4″, “datePublished”:”2017-12-18T15:34:47CET”, “dateModified”:”2017-12-18T15:34:47CET”, “articleBody”:”

De Guindos: Cataluña volverá a liderar crecimiento cuando se revierta el Procés

El ministro de Economía, Luis De Guindos, se ha mostrado hoy confiado en que, tras las elecciones del 21D, Cataluña “revertirá el ‘procés'” y ha augurado que ello permitirá que “vuelva a liderar el crecimiento económico” en España y que regresen las empresas que han trasladado su domicilio social.

En declaraciones a los periodistas antes de mantener un encuentro con empresarios en la sede de la patronal catalana Foment del Treball, De Guindos, acompañado por el candidato del PPC a la Generalitat, Xavier Garcia Albiol, se ha referido así a la situación política en Cataluña.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”PSA unifica su central de compras para las cuatro marcas del grupoLa nueva organización común del área de”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513606987-36ebfbb7bb033800780cf5d52d6f73b3″, “datePublished”:”2017-12-18T15:23:07CET”, “dateModified”:”2017-12-18T15:23:07CET”, “articleBody”:”

PSA unifica su central de compras para las cuatro marcas del grupo

La nueva organización común del área de Compras de las marcas Peugeot, Citroën, DS, Opel y Vauxhall, del Grupo PSA, estará operativa el próximo mes de enero de 2018 y representará un volumen anual de adquisiciones de 38.800 millones de euros en Europa.

PSA indicó que esta nueva organización agrupará las diferentes entidades de compras y de la calidad de relación con los proveedores de las diferentes marcas del grupo francés, con el fin de conseguir una potencia de compra reforzada y de tener un interlocutor único para cada proveedor.

Apuntó que el objetivo de esta nueva organización es incrementar la eficiencia y la potencia de compra, gracias al aprovechamiento de las economías de escala.

La previsión es que esta nueva organización represente un volumen de compras anual de 38.800 millones de euros en Europa y, a medio plazo, se contempla que el 30% de todas las sinergias derivadas de la compra de Opel/Vauxhall se concentren en el área de Compras.

“, “alternateName”:”noemi_navas”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Noemi Navas”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Ebury prevé un euro presionado a la baja en los próximos mesesEbury, la institución financiera”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513605285-84e2700e82632e2178510f1ae9336d72″, “datePublished”:”2017-12-18T14:54:45CET”, “dateModified”:”2017-12-18T14:54:45CET”, “articleBody”:”

Ebury prevé un euro presionado a la baja en los próximos meses

Ebury, la institución financiera especializada en pagos internacionales e intercambio de divisas, asegura que “la perspectiva de tipos estables hasta una fecha tan lejana como 2019 debería presionar a la moneda común a la baja frente a la mayoría de sus pares principales en los próximos meses”.

El euro roza los 1,18 dólares tras superar los 1,20 dólares el pasado septiembre. La firma señala que en cambio, la senda que seguirá el dólar será la contraria. Los legisladores esperan otras tres alzas de tipos de la Fed en 2018 y dos en 2019. Los mercados moderan esta previsión y hablan sólo de dos alzas en 2018. En cualquier caso, opina Ebury, “creemos que hay margen para una apreciación del dólar en el próximo año”.

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Ibex sube un 0,75% , menos que el Dax y el CacA tres días de las elecciones en Cataluña, el Ibex gana un”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513604379-81c70d3c90ac42c7c72fed95ba65ac15″, “datePublished”:”2017-12-18T14:39:39CET”, “dateModified”:”2017-12-18T14:39:39CET”, “articleBody”:”

El Ibex sube un 0,75% , menos que el Dax y el Cac

A tres días de las elecciones en Cataluña, el Ibex gana un 0,75%, subidas inferiores a las de otros índices europeos. El Dax alemán suma un 1,6% y el Cac france´s avanza el 1,23%. El FTSE británico gana un 0,5%

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Seis valores del Ibex suben más del 2%Mapfre encabeza las ganancias del Ibex con un alza del 3%. Grifols y”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513604277-20f625b238921766e3b1488dbf90900c”, “datePublished”:”2017-12-18T14:37:57CET”, “dateModified”:”2017-12-18T14:37:57CET”, “articleBody”:”

Seis valores del Ibex suben más del 2%

Mapfre encabeza las ganancias del Ibex con un alza del 3%. Grifols y Acciona suman cerca del 2,4%, Indra avanza el 2,2% y ArcelorMittal y Siemens Gamesa suben en torno al 2%.

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Nordea AM avisa de una mayor volatilidad en 2018Witold Bahrke, estratega macro de Nordea Asset Management”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513604205-192df3ca476d2dc22954deab82b3720c”, “datePublished”:”2017-12-18T14:36:45CET”, “dateModified”:”2017-12-18T14:36:45CET”, “articleBody”:”

Nordea AM avisa de una mayor volatilidad en 2018

Witold Bahrke, estratega macro de Nordea Asset Management sostiene que las condiciones monetarias se están empezando a endurecer, por lo que la era del dinero barato está tocando a su fin. Explica que por ahora, el nivel de normalización no es suficiente para mermar el crecimiento global y atajar el repunte de los activos de riesgo, pero, “más adentrado 2018, ni la economía ni los mercados podrán desafiar a la gravedad por completo”.

El experto añade que los obstáculos provenientes del plano monetario empiezan a incrementarse a medida que la Fed retira el mayor experimento de la historia monetaria reciente, lo que causará una mayor volatilidad y unas rentabilidades inferiores en comparación con 2017.

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El precio medio de los coches sube un 1%El precio medio de los automóviles comercializados en España”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513601844-c635f9bf1483b85145daac65b7b76155″, “datePublished”:”2017-12-18T13:57:24CET”, “dateModified”:”2017-12-18T13:57:24CET”, “articleBody”:”

El precio medio de los coches sube un 1%

El precio medio de los automóviles comercializados en España durante el pasado mes de noviembre experimentó una subida del 1% en comparación con el mismo mes del año anterior, dos décimas menos en comparación con el 1,2% interanual contabilizado el pasado mes de octubre, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos datos se sitúan por debajo de la tónica registrada por el Índice de Precios de Consumo (IPC) general, que finalizó el pasado mes de noviembre con una subida de cinco décimas respecto a septiembre y de una décima en su tasa interanual, hasta el 1,7%.

Así, los precios de los automóviles experimentaron un crecimiento mensual de una décima, al tiempo que la variación en lo que va de ejercicio arroja un incremento de nueve décimas respecto al mismo período del ejercicio previo.

“, “alternateName”:”noemi_navas”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Noemi Navas”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El IEE prevé que el PIB crezca entre un 2,8% y un 3% en 2018 en función del 21DEl Instituto de Estudios”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513598570-263fb29f19665ac5a71227a72bfc6624″, “datePublished”:”2017-12-18T13:02:50CET”, “dateModified”:”2017-12-18T13:02:50CET”, “articleBody”:”

El IEE prevé que el PIB crezca entre un 2,8% y un 3% en 2018 en función del 21D

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha mantenido su previsión de crecimiento de la economía española para el presente ejercicio 2017 en el 3,3%, dos décimas más que la estimación oficial del Gobierno, si bien augura una desaceleración para el año que viene, hasta situarse en el 2,8%, si en las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña no se alcanza una mayoría parlamentaria clara, mientras que si gana el bloque constitucionalista el alza de España y Cataluña podría ser del 3% gracias al contexto internacional.

Durante la rueda de prensa de presentación del informe semestral ‘Coyuntura Económica’, el presidente del IEE, José Luis Feito, ha explicado que el clima de inseguridad derivado del desafío independentista provocará el retraso o la cancelación de decisiones de consumo, de inversión y de contratación de nuevos empleados.

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Bruselas investiga posibles ventajas fiscales a Ikea en Países BajosLa Comisión Europea ha abierto este”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513595311-ae3933c58dc97be2eb8af415e12935ab”, “datePublished”:”2017-12-18T12:08:31CET”, “dateModified”:”2017-12-18T12:08:31CET”, “articleBody”:”

Bruselas investiga posibles ventajas fiscales a Ikea en Países Bajos

La Comisión Europea ha abierto este lunes una investigación en profundidad sobre el trato fiscal que recibe la marca de muebles Ikea en Países Bajos, ante las sospechas de que durante años la empresa ha contado con un trato de favor que le ha permitido pagar menos impuestos y contar por ello con una ventaja indebida sobre otros competidores.

“Todas las empresas, grandes o pequeñas, sean multinacionales o no, deben pagar su justa parte de impuestos. Los Estados miembros no pueden dejar que ciertas compañías paguen menos impuestos permitiendo que transfieran de manera artificial sus beneficios a otro lugar”, ha declarado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, al anunciar el expediente.

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Siete de cada diez inversores optan por las inversiones alternativas, según Allianz GISegún el estudio”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513594465-bdec0957ae24194271317b3f3a371b8d”, “datePublished”:”2017-12-18T11:54:25CET”, “dateModified”:”2017-12-18T11:54:25CET”, “articleBody”:”

Siete de cada diez inversores optan por las inversiones alternativas, según Allianz GI

Según el estudio RiskMonitor de Allianz Global Investors, una de las principales gestoras de inversión activa del mundo, los inversores institucionales recurren cada vez más a activos alternativos para diversificar sus carteras debido al entorno caracterizado por los bajos rendimientos, las preocupaciones geopolíticas y un creciente conjunto de riesgos de inversión.

Globalmente, siete de cada diez encuestados dicen que ahora invierten en activos alternativos, y en la región que comprende Europa, Oriente Medio y Asia, el uso de alternativos es ligeramente menor (65%). Hay diferencias por zonas geográficas en el uso de alternativos, con Australia (87%) y los Estados Unidos. (81%) que muestran el uso más extendido de la inversión en alternativos mientras que Italia (58%), Japón y los Países Bajos, se encuentran significativamente por debajo de la media mundial.

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”La tasa de inflación de la zona euro repuntó al 1,5% en noviembreLa tasa de inflación interanual de la”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513594376-6145a05e9adff4ffa936b6eaf274336c”, “datePublished”:”2017-12-18T11:52:56CET”, “dateModified”:”2017-12-18T11:52:56CET”, “articleBody”:”

La tasa de inflación de la zona euro repuntó al 1,5% en noviembre

La tasa de inflación interanual de la eurozona se situó el pasado mes de noviembre en el 1,5%, una décima por encima del nivel registrado en octubre, según los datos publicados por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.

El mayor incremento de los precios durante el mes de noviembre responde a una subida de la energía del 4,7% interanual, frente al 3% del mes anterior, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 2,4%, cuatro décimas menos que en octubre.

De este modo, al excluir del cálculo la volatilidad de la evolución de los precios de la energía y de los alimentos frescos, la tasa de inflación subyacente de la zona euro se situó en el 1,1%, en línea con el mes anterior.

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”La morosidad de la banca cae en octubre al 8,22% y alcanza mínimos de marzo de 2012La morosidad de los”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513591545-400ef5f4fbd3d40be673f905d786e61b”, “datePublished”:”2017-12-18T11:05:45CET”, “dateModified”:”2017-12-18T11:05:45CET”, “articleBody”:”

La morosidad de la banca cae en octubre al 8,22% y alcanza mínimos de marzo de 2012

La morosidad de los créditos concedidos por los bancos, cajas y cooperativas a particulares y empresas se redujo ligeramente en septiembre, hasta el 8,22%, frente al 8,32% registrado en el mes anterior y se sitúa en mínimos desde marzo de 2012.

Así, la tasa de morosidad de la banca española se mantiene en niveles cercanos a los de comienzo de 2012, cuando se situaba en torno al 8%, según los datos provisionales hechos públicos este viernes por el Banco de España. En total, los créditos dudosos descendieron hasta 102.946 millones de euros en el décimo mes del año, desde los 104.005 millones de euros correspondientes a septiembre.

Questa cifra comprende il cambiamento metodologico nella classificazione di istituti di credito finanziario (CEF), che dal gennaio 2014 hanno cessato di essere considerato nell'ambito della categoria degli istituti di credito.

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Atentos a la macro, las elecciones en Cataluña, la reforma fiscal en EE UU y el ‘brexit’Esta semana, los”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513588876-1c3923661c217976071073c20fbfe243″, “datePublished”:”2017-12-18T10:21:16CET”, “dateModified”:”2017-12-18T10:21:16CET”, “articleBody”:”

Atentos a la macro, las elecciones en Cataluña, la reforma fiscal en EE UU y el ‘brexit’

Esta semana, los mercados seguirán pendientes de los datos macro y, a nivel político, de las elecciones catalanas, la evolución de la reforma fiscal en EE UU y las negociaciones del Brexit. En cuanto a datos, de EE UU destaca el dato final del PIB del tercer trimeste de 2017. De Europa se esperan las encuestas de confianza: IFO y GfK en Alemania, mientras que Francia y Reino Unido también publicarán los datos finales del PIB 3T 17. De Asia lo más relevante será la reunión del Banco de Japón, donde no se prevén cambios en política monetaria.

En el mercado español la atención se centrará en el resultado de las elecciones en Cataluña. Las encuestas están muy abiertas, con bastante igualdad entre los bloques nacionalista e independentista.. Renta 4 señala que se coincide en que el partido En Comú puede ser clave para la formación de gobierno. “Creemos que el mercado está recogiendo una situación en la que no se produzcan cambios significativos”.

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Todo el Ibex 35, en verdeEl Ibex 35 avanza un 0,7% y se sitúa en los 10.224 puntos, con todos los valores”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513586997-213b5091f266f74d5a7eee7ef97318d2″, “datePublished”:”2017-12-18T09:49:57CET”, “dateModified”:”2017-12-18T09:49:57CET”, “articleBody”:”

Todo el Ibex 35, en verde

El Ibex 35 avanza un 0,7% y se sitúa en los 10.224 puntos, con todos los valores registrando ganancias. A la cabeza se sitúa Acciona, que sube más del 2,2%. Le siguen Siemens Gamesa, ArcelorMittal, ACS y BBVA.

Siendo las elecciones autonómicas catalanas un factor de incertidumbre importante para los mercados financieros españoles, la principal noticia política de la semana será la casi segura aprobación en el Congreso de los EE UU del proyecto de ley tributaria unificado, lo que está animando a las Bolsas.

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”La CNMC abre expediente a Gas Natural Fenosa y a EndesaLa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513586188-de11684908520957d1bd08020c2ede9f”, “datePublished”:”2017-12-18T09:36:28CET”, “dateModified”:”2017-12-18T09:36:28CET”, “articleBody”:”

La CNMC abre expediente a Gas Natural Fenosa y a Endesa

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador a Gas Natural Fenosa Generación y a Endesa Generación tras observar indicios de alteración de precios en las ofertas de mercado de generación entre octubre de 2016 y enero de 2017.

En concreto, el organismo presidido por José María Marín Quemada ha abierto dicho proceso sobre ambas compañías por una presunta infracción grave de la Ley 24/2013 del sector Eléctrico en dichas fechas.

A la vista de los precios que se habían registrado en el mercado de generación eléctrica, en febrero de 2017 se requirió información a Endesa y Gas Natural sobre sus contratos de aprovisionamiento de gas natural, de suministro a centrales de ciclo combinado y a otros clientes, así como operaciones de compra y venta dentro del sistema gasista en el mercado OTC, previsiones de consumo y desviaciones entre previsiones y consumo real.

“, “alternateName”:”mirianuca”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Miriam Calavia”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”La junta de Metrovacesa dará luz verde a su salida a BolsaMetrovacesa, promotora inmobiliaria controlada por”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513584845-68d629d8267afe42fa5885748e9e7d2a”, “datePublished”:”2017-12-18T09:14:05CET”, “dateModified”:”2017-12-18T09:14:05CET”, “articleBody”:”

La junta de Metrovacesa dará luz verde a su salida a Bolsa

Metrovacesa, promotora inmobiliaria controlada por Santander y BBVA, aprobará este martes, 19 de diciembre, en junta extraordinaria de accionistas, su salida a Bolsa a comienzos de 2018. Los dos bancos colocarán parte de la compañía en el mercado después de relanzar este año la actividad de construcción y venta de viviendas con que se quedó tras vender su división patrimonial a Merlín Properties.

Metrovacesa se convertirá así en la tercera promotora inmobiliaria que salga a Bolsa tras la crisis, después de que este año lo hicieran Neinor Homes y Aedas Homes. Para 2018, el mercado también espera que dé el salto al parqué otra de las nuevas promotoras inmobiliarias, Vía Célere, y la socimi Testa Residencial, considerada primera empresa de pisos en alquiler del país y también participada por Santander y BBVA.

“, “alternateName”:”virgin75″, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Virginia Gómez”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”¿Cuáles son los valores protagonistas de la apertura?Todos los valores del Ibex 35 cotizan con signo”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513584262-1b14f429c5d7ee995b8c017d29955f17″, “datePublished”:”2017-12-18T09:04:22CET”, “dateModified”:”2017-12-18T09:04:22CET”, “articleBody”:”

¿Cuáles son los valores protagonistas de la apertura?

Todos los valores del Ibex 35 cotizan con signo positivo. Los mayores avances son para Repsol, que avanza más del 2%, seguido de Sabadell, con un repunte del 1,1% y de Endesa, que encaja una revalorización del 0,9%.

Los menores avances son para Red Eléctrica, Técnicas Reunidas y Cellnex, con avances por debajo del 0,2%.

“, “alternateName”:”virgin75″, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Virginia Gómez”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Apertura alcistaEl Ibex estrena la penúltima semana del año con un alza del 0,47%, hasta los 10.198 puntos.”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513584086-2b874c3dbce13555c7e305318f0c70c0″, “datePublished”:”2017-12-18T09:01:26CET”, “dateModified”:”2017-12-18T09:01:26CET”, “articleBody”:”

aperto più alto

El Ibex estrena la penúltima semana del año con un alza del 0,47%, hasta los 10.198 puntos.

“, “alternateName”:”virgin75″, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Virginia Gómez”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Se hace efectivo el split de BorgesHoy se hará efectivo el desdoblamiento de acciones de Borges en la”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513583341-083270a72f17f4a3a106011055d9e3d2″, “datePublished”:”2017-12-18T08:49:01CET”, “dateModified”:”2017-12-18T08:49:01CET”, “articleBody”:”

Se hace efectivo el split de Borges

Hoy se hará efectivo el desdoblamiento de acciones de Borges en la proporción de siete acciones nuevas por cada acción antigua, mediante la reducción del valor nominal unitario de cada acción de 3,01 euros a 0,43 euros y con el consiguiente aumento del número de acciones representativas del capital social en circulación.

El aumento del número acciones no modificará la cifra del capital social, que se mantiene establecida en 9.950.397,80 euros. “Borges dio el salto del mercado de corros al continuo el pasado 24 de julio. En este tiempo, la filial especializada en la producción y venta de frutos secos de Borges International Group se ha revalorizado un 120% hasta los 37 euros, convirtiéndose de esta manera en la empresa que más se revaloriza en el acumulado del año entre las seis que han debutado en este 2017.

“, “alternateName”:”virgin75″, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Virginia Gómez”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Santander rebaja la recomendación de CAFLa firma de análisis ha rebajado el consejo que tiene para el”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513583065-f5d8af7f6543f133c895c0b566419e01″, “datePublished”:”2017-12-18T08:44:25CET”, “dateModified”:”2017-12-18T08:44:25CET”, “articleBody”:”

Santander rebaja la recomendación de CAF

La firma de análisis ha rebajado el consejo que tiene para el fabricante de trenes desde comprar a mantener.

“, “alternateName”:”virgin75″, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Virginia Gómez”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Atos retira su oferta por Gemalto ante la irrupción de ThalesEl grupo francés Atos, que había lanzado una”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513582940-2653286d0c6ad5acf7f310cae37cac8e”, “datePublished”:”2017-12-18T08:42:20CET”, “dateModified”:”2017-12-18T08:42:20CET”, “articleBody”:”

Atos retira su oferta por Gemalto ante la irrupción de Thales

El grupo francés Atos, que había lanzado una oferta para la compra de Gemalto, especializada en chips, anunció que se retira de la batalla tras la irrupción de la compañía de electrónica de defensa y aeronáutica Thales, con una propuesta superior. En un comunicado, Atos señaló que “conforme a su disciplina financiera”, a la vista de la oferta de Thales a 46,05 euros por acción de Gemalto, no sigue adelante con su propia propuesta.

Afirmó que, en todo caso “desea a Thales, a Gemalto y a sus asalariados un pleno éxito en su proyecto” y que en caso de que ese proyecto no pudiera formalizarse, “sean cuales sean las razones, Atos sigue estando disponible para estudiar una fusión con Gemalto”.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El bono a 10 años, estableLa rentabilidad del bono a 10 años inicia la semana en el 1,452% frente al 1,469%”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513582519-438045a995bb30af6f989666462a3a84″, “datePublished”:”2017-12-18T08:35:19CET”, “dateModified”:”2017-12-18T08:35:19CET”, “articleBody”:”

El bono a 10 años, estable

La rentabilidad del bono a 10 años inicia la semana en el 1,452% frente al 1,469% de cierre del viernes. La prima de riesgo abre en 115 puntosbásicos, frente a 116,8 de la semana pasada.

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Japón acelera: las exportaciones crecen el 16% en noviembreLa economía de Japón, tercera del mundo, sigue”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513579175-570cf851126bab67c83fc786b290da4f”, “datePublished”:”2017-12-18T07:39:35CET”, “dateModified”:”2017-12-18T07:39:35CET”, “articleBody”:”

Japón acelera: las exportaciones crecen el 16% en noviembre

La economía de Japón, tercera del mundo, sigue dando muestras de mejora. Las exportaciones crecieron un 16,2% en noviembre, dos puntos más de los previsto, y la balanza comercial cerró en positivo (54.900 millones de yenes) pese a la mejora paralela de las importaciones (+17,2%; menos de lo previsto). No obstante, las perspectivas de inflación siguen siendo muy bajas: las empresas apenas ven alzas de precios del 0,7%, según la encuesta Tankan.

“, “alternateName”:”nuno_rodrigo”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Nuño Rodrigo”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Bitcoin se estrena en el mercado de futuros CME: los precios caen Una semana después de empezar a cotizar”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513579062-ff9b49a4dd9da8008f9ae7ae9d0c9f07″, “datePublished”:”2017-12-18T07:37:42CET”, “dateModified”:”2017-12-18T07:37:42CET”, “articleBody”:”

Bitcoin se estrena en el mercado de futuros CME: los precios caen

Una semana después de empezar a cotizar en el mercado de futuros CBOE, Bitcoin ha empezado su andadura en el mayor mercado de futuros del mundo, el BME. Los precios arrancaron con una caída de casi un 4% hasta 18.760 dólares, según datos de Coinbase que recoge la CNBC. Mientras que en CME los futuros representan cinco bitcoins en CBOE cada contrato es de un solo bitcoin.

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El euro avanza frente al dólarLa moneda europea sube un 0,1% frente al dólar hasta 1,1761 dólares”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513577098-f2115896e6f7a5b6649bad6254cb6a57″, “datePublished”:”2017-12-18T07:04:58CET”, “dateModified”:”2017-12-18T07:04:58CET”, “articleBody”:”

L'euro avanzata nei confronti del dollaro

La moneda europea sube un 0,1% frente al dólar hasta 1,1761 dólares

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Los futuros del FTSE avanzanLos futuros de la Bolsa de Londres ganan un 0,2% y anticipan una apertura alcista”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513576801-b74facf846494e8847e13957b0929642″, “datePublished”:”2017-12-18T07:00:01CET”, “dateModified”:”2017-12-18T07:00:01CET”, “articleBody”:”

Futures FTSE avanzano

Los futuros de la Bolsa de Londres ganan un 0,2% y anticipan una apertura alcista

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Nikkei sube con fuerzaEl índice Nikkei de Tokio gana un 1,6% hasta 22.916 puntos”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513576773-05750b5e7b20cca10994f22800c7fc01″, “datePublished”:”2017-12-18T06:59:33CET”, “dateModified”:”2017-12-18T06:59:33CET”, “articleBody”:”

El Nikkei sube con fuerza

El índice Nikkei de Tokio gana un 1,6% hasta 22.916 puntos

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Amazon pagará 100 millones a Italia tras las acusaciones de elusión fiscalEl gigante del comercio por”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513360741-c6562011e2f585ad6b8de662c70578e9″, “datePublished”:”2017-12-15T18:59:01CET”, “dateModified”:”2017-12-15T18:59:01CET”, “articleBody”:”

Amazon pagará 100 millones a Italia tras las acusaciones de elusión fiscal

El gigante del comercio por internet Amazon pagará 100 millones de euros al fisco italiano para cerrar una investigación tributaria en país por posible elusión de impuestos entre 2011 y 2015.

Italia investigaba desde principios de año a Amazon para esclarecer si durante este periodo había declarado en Luxemburgo parte d elas ventas realizadas en Italia, beneficiándose así de un régimen impositivo más favorable.

“, “alternateName”:”maria_me”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”María Matos”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Desalojan el aeropuerto de Ámsterdam tras detener a un hombre armadoLa policía holandesa ha disparado y”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513356249-5ba4b69a245df47ee9e40ed86c0b9943″, “datePublished”:”2017-12-15T17:44:09CET”, “dateModified”:”2017-12-15T17:44:09CET”, “articleBody”:”

Desalojan el aeropuerto de Ámsterdam tras detener a un hombre armado

La policía holandesa ha disparado y herido a un hombre que iba armado con un cuchillo en el aeropuerto de Schiphol, el principal aeródromo de Ámsterdam, que ha sido evacuado como medida de precaución, según informa la agencia France Presse. Las autoridades de Holanda han informado de que la situación ya es segura. El incidente tuvo lugar cerca de un Starbucks en Schiphol Plaza. No hay información sobre los motivos del hombre para cometer su acción.

“, “alternateName”:”maria_me”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”María Matos”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Ibex cierra con una caída del 0,26% hasta 10.150,4 puntos. En la semana se deja un 1,65%.”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513355938-c899abb1ca90ab940a47eb36e68f8742″, “datePublished”:”2017-12-15T17:38:58CET”, “dateModified”:”2017-12-15T17:38:58CET”, “articleBody”:”

El Ibex cierra con una caída del 0,26% hasta 10.150,4 puntos. En la semana se deja un 1,65%.

“, “alternateName”:”maria_me”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”María Matos”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”UBS eleva el precio objetivo de GrifolsUBS ha elevado el precio objetivo de Grifols desde los 23 euros por”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513351274-515754f60054e566678822b0f70c1a15″, “datePublished”:”2017-12-15T16:21:14CET”, “dateModified”:”2017-12-15T16:21:14CET”, “articleBody”:”

UBS eleva el precio objetivo de Grifols

UBS ha elevado el precio objetivo de Grifols desde los 23 euros por acción hasta los 24,5. Las acciones del productor de ehmoderivados caen, sin embargo, 0,39% hasta los 24,23 euros por título.

“, “alternateName”:”abayon”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Álvaro Bayón”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Wall Street abre al alza ante la cercanía de un acuerdo en la reforma fiscalLos parqués estadounidenses han”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513348796-540151f7b690d8c9bbb69777736f1f87″, “datePublished”:”2017-12-15T15:39:56CET”, “dateModified”:”2017-12-15T15:39:56CET”, “articleBody”:”

Wall Street abre al alza ante la cercanía de un acuerdo en la reforma fiscal

Los parqués estadounidenses han abierto este viernes en positivo reflejando el optimismo de los inversores a que se llegue en breve a un acuerdo sobre la reforma fiscal. El Dow Jones se anotaba un 0,53%, el S&P ganaba un 0,47% y el Nasdaq, un 0,37%.

“, “alternateName”:”maria_me”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”María Matos”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Moody’s advierte del alto riesgo de que el acuerdo del ‘brexit’ vuelva a bloquearseLa agencia de”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513347934-1a22337ed4a7ea683e2473017e02ad37″, “datePublished”:”2017-12-15T15:25:34CET”, “dateModified”:”2017-12-15T15:25:34CET”, “articleBody”:”

Moody’s advierte del alto riesgo de que el acuerdo del ‘brexit’ vuelva a bloquearse

La agencia de calificación crediticia Moody’s considera positivo el principio de acuerdo alcanzado entre Reino Unido y la Unión Europea (UE) en relación a los términos de salida en la medida en que evita la posibilidad de un escenario de’no acuerdo el 29 de marzo de 2019, pero advierte del riesgo “sustancialmente alto” de que las negociaciones vuelvan a bloquearse.

“El principio de acuerdo entre la UE y Reino Unido permite que las conversaciones sobre los términos comerciales comiencen a principios de 2018”, señaló el director general de Moody’s y coautor del informe, Colin Ellis. “Sin embargo, este acuerdo, en realidad, no da demasiados detalles, como por ejemplo sobre la frontera irlandesa, y tampoco implica que el resto de negociaciones futuras se lleven sin problemas”, añadió.