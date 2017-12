Se espera que con las cifras de noviembre se pueda revertir tendencia. | fonte: andina

La exportación de pavo (pavitos bebe vivos) y carne de pavo entre enero y octubre sumó US$ 4.06 millones, lo que representa una caída de 52% respecto al mismo periodo el 2016, por la menor demanda de países de la región, de acuerdo con la Asociación de Exportadores (ADEX).

Según Adex, los países que redujeron sus pedidos fueron Colombia y Ecuador, aunque se mantienen como el principal destino del ave. En el caso de Colombia, la contracción fue de 61% y en el de Ecuador fue de 30%. Ambos representan el 46% y 44% del total de envíos que realiza el país al exterior.

Avance

El gremio, sin embargo, refirió que en los últimos tres años la exportación de carne de pavo cerró en azul. En el 2014 el monto fue poco más de US$8 millones, en el 2015 US$ 9.36 millones y el 2016 US$ 10.29 millones.

Si bien hasta octubre se ha dado una caída pronunciada, el gremio prevé que los resultados de noviembre permitan amortiguar un poco las cifras anuales, debido a la campaña navideña.

Otros destinos

Además de Colombia y Ecuador, otros destinos fueron Panamá (US$ 153 mil 479), Bolivia (US$ 128 mil 268) y Cuba (US$ 112 mil, 48) mientras que se dejó de exportar a Venezuela y EE.UU. La empresa que exportó más carne de pavo fueron San Fernando, seguido de Redondos y Corporación de Granjas del Perú.