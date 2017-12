Los estadounidenses están gastando a un ritmo no visto desde la Gran Recesión. AP

La proximidad del nuevo año llama al optimismo. Y hasta las corredurías financieras ponen en positivo sus expectativas.

La calificadora Fitch Ratings no se quiere quedar atrás en esta tendencia y, en sintonía con las optimistas proyecciones de otros análisis, destacó que en 2018 el crecimiento económico mundial probablemente se mantendrá durante los próximos 12 meses debido a “una perspectiva cada vez más positiva para la inversión”.

Fitch Ratings estimó que el crecimiento de la economía mundial será de 3.2% este año, y que en 2018 la expansión ascenderá a 3.3 por ciento.

Brian Coulton, economista en jefe de Fitch Rating, declaró que el panorama positivo para la economía mundial se explica por la carencia de inflación global frente al crecimiento, lo que permite que políticas monetarias acomodaticias o de bajas tasas de interés coexistan con repuntes en el crecimiento.

“Sin embargo, se debe tener precaución sobre cuánto tiempo puede persistir esta combinación. Más allá de 2018, parece que es muy probable que el crecimiento global se modere, mientras que las condiciones de política monetaria se ajustarán”, explicó Coulton.

Los desafíos, pues, vendrán en 2019. Sobre todo porque el “crecimiento actual en las economías avanzadas está muy por encima del potencial”.

En consecuencia, las brechas de producción (diferencial entre producción real y potencial) se cierran rápidamente, lo que se corrobora por la baja en las tasas de desempleo.

Las previsiones de Fitch apuntan a que las brechas de producción estarán en territorio positivo en todos los países avanzados excepto en el Reino Unido para 2019.

“Incluso teniendo en cuenta las incertidumbres en las estimaciones en tiempo real de las brecha de producción, esto provocará un cambio en las actitudes de bancos centrales hacia la política monetaria”, estableció la calificadora.

Asimismo, el potencial de mayor crecimiento, especialmente si el ciclo de inversión privada se acelera bruscamente o si la política fiscal se relaja rápidamente, inevitablemente traería consigo un riesgo elevado de un ajuste más rápido de la política monetaria.

NOTIMEX

Las razones del optimismo

En las economías avanzadas las condiciones financieras siguen siendo muy favorables.

Los desafíos de los ajustes en la política fiscal se han desvanecido.

El ciclo de la inversión adquiere solidez.

El bajo desempleo refuerza la confianza del consumidor.

Los motores

En Estados Unidos, el crecimiento económico será impulsado por los recortes de impuestos a las corporaciones y la aceleración de la inversión privada. En ese sentido, Fitch ajustó al alza su proyección de crecimiento para ese país de 1.8% a 2.2% en 2018.

En la Zona Euro es probable que el crecimiento se mantenga a tasas superiores durante 2018.

La desaceleración de la economía de China será limitada, de acuerdo con la calificadora.

Crecen ventas minoristas en EU

Santa Clos se vistió de barras y estrellas. Los compradores estadounidenses parecen sentirse a gusto con la economía y están gastando más de lo esperado en artículos como utensilios de cocina, juguetes y abrigos, lo que podría hacer que esta sea la mejor Navidad para las empresas minoristas en varios años.

Los compradores están gastando a un ritmo no visto desde la Gran Recesión, afirmó Craig Johnson, presidente del grupo de consultoría minorista Customer Growth Partners.

Jack Kleinhenz, economista en jefe de la National Retail Federation, pronostica que el menudeo alcanzará o excederá el pronóstico de vacaciones de su grupo comercial. Eso podría marcar el mejor desempeño desde 2014.

Los expertos han emitido pronósticos prometedores para esta temporada de compras de fin de año. Los compradores parecen estar de buen humor, ya que la tasa de desempleo se encuentra en su nivel más bajo en 17 años y el estado de ánimo del consumidor ha alcanzado su nivel más alto desde el 2000.

Aunque algunos minoristas habían tenido pocas razones para estar felices durante los últimos años, no hay duda de que las tiendas necesitan seguir adaptándose a la forma en que las personas adquieren productos ya que el gasto se mueve cada vez más a las compras en línea.

El estado de ánimo de los consumidores, sin embargo, podría cambiar de nuevo en función de cómo se sientan afectados por la recién aprobada reforma fiscal. Los recortes impositivos significarán que algunos compradores tendrán más dinero en sus bolsillos, pero que podrían optar por ahorrarlo en lugar de gastarlo.

Blanca Navidad

La semana anterior a Navidad es crítica para las tiendas, pues representa más del 20% del tráfico en toda la temporada, informó ShopperTrak, que monitorea el tráfico de compradores. Debido al calendario de este año, con un fin de semana completo antes de Navidad, los minoristas también podrían ver más compradores tardíos.

México resiste los embates

Para algunos analistas financieros la economía mexicana sorprendió en 2017.

El equipo de inversiones de SURA dijo que la resistencia a eventos como la renegociación del Tratado del Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), la alta inflación, las variaciones cambiarias y desastres naturales, mostraron de qué están hechas las finanzas del país.

“Éstas, entre otras amenazas, fueron insuficientes para descarrilar la dinámica de crecimiento de la economía de la forma en que muchos analistas pronosticaban”, señalaron.

No obstante, los expertos de SURA AM México señalaron que “debido a la incertidumbre asociada a estos eventos, y la volatilidad consecuente, privilegiamos una estrategia conservadora, durante la primera mitad del año”, en particular en el mercado de deuda.

“Estimamos que estas tendencias seguirán durante 2018 debido a una economía global boyante, la debilidad que aún veremos en el tipo de cambio y la desaceleración de la inflación”, previeron

“Al final cerraremos el año con cerca de 2% de avance, muy cerca del pronóstico hecho a principios del año”, estimaron en sus Proyecciones para 2018.

es

WordPress