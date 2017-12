Se vi capita di avere un vecchio dispositivo Android in giro e un motivo per preoccuparsi di persone scherzi con il vostro business, Edward Snowden ha un app per questo.

Haven è un progetto open-source che Snowden sviluppato in collaborazione con La libertà della Fondazione Press e Guardiano del progetto. Si possono trovare le indicazioni e link per il download e l'installazione su pagina Github quest'ultimo dell'organizzazione.

Questo non è il tipico applicazione di sicurezza.

Rifugio non bloccare un singolo dispositivo o prevenire manomissioni; invece, esso repurposes un dispositivo Android - vecchio, uno inviata, preferibilmente - e, usando un assortimento di sensori integrati, lo trasforma in un gadget sicurezza multi-funzionale.

Questi sensori comprendono vostro smartphone o accelerometro della tavoletta, fotocamera, microfono, sensore di luce, e la capacità di rilevare quando un alimentatore sia collegato o rimosso. L'applicazione controlla ciascuno per cambiamenti misurabili e registra tutte le attività in un registro eventi.

Questo registro eventi è quindi accessibile tramite il Servizio cipolla Tor, che permette agli utenti di comunicare in forma anonima su reti di computer. L'applicazione può anche inviare notifiche di avviso via SMS o l'applicazione di messaggistica sicura, Signal.

Mettere l'applicazione al lavoro richiede un po 'di pensare al di fuori-the-box. Si può usare, per esempio, monitorare uno spazio per il movimento - o addirittura come un baby monitor. È anche possibile lasciare che si trova in cima a qualcosa che si desidera mantenere sicuro, come un computer portatile. Non mancherà di tenere gli intrusi fuori o impedire la manomissione, ma userà vari sensori del dispositivo app-cuscinetto per registrare quello che sta succedendo.

Haven funziona solo con dispositivi Android, per ora. Il sito web del progetto rileva che il supporto iOS è una speranza per il futuro, ma per ora il meglio che puoi fare è utilizzare il dispositivo di Apple per ricevere avvisi dalla app.

Setting all of this up — and even just understanding what sets software like Signal or Tor apart — requires some amount of technical knowhow. The Github page linked above is a good starting point, but it might be worth spending some time poking around on Google before giving Haven a shot if any of this sounds foreign to you.