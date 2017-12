2017 è quasi finita. Per la maggior parte di noi, non ci sono ragioni per essere nostalgici e non ci sono ragioni per essere contento che possiamo solo andare avanti. Ecco come ci sentiamo su tecnologia da quest'anno, anche. Abbiamo effettuato un sondaggio ogni membro della recensioni Ars Technica squadra sui loro prodotti tecnologici preferiti e meno favorito del 2017. Ogni membro dello staff ha fatto le proprie scelte e scritto le loro spiegazioni.

We’re taking a broad definition of tech product here. It’s not all about gadgets—a selection can be software, a service, or even a feature. Note that every one of these choices is a personal selection. In our reviews, we aim to provide enough context and objective information to give readers a very strong sense of the pros and cons of each product so they can make their own, informed decisions about what tech works for them and what doesn’t—because everyone has different priorities and needs. We do share our personal opinions, because that’s part of reviewing a product, but we try to do that in a way that helps flesh out that context.

Qui, stiamo solo condividere le nostre scelte personali. A volte c'è una differenza tra il migliore Prodotto Tech del 2017 e la vostra preferito.

Questi sono i nostri preferiti-bene, la metà di loro sono, in ogni caso. L'altra metà sono prodotti che non si preoccupano per. Qui di seguito, troverete le selezioni da parte del personale elencati in ordine alfabetico per cognome.

Ecco a un 2018 carico di nuovi preferiti.

Ron Amadeo

Preferito: OnePlus 5T

Ingrandire / Il 5T OnePlus. Scopri le cornici sottili. Il 5T OnePlus. Scopri le cornici sottili. Ron Amadeo

Il Google Pixel XL 2 è il miglior telefono Android si possono acquistare, ma io sono un pollone per i buoni, i dispositivi a basso costo, in modo da dovrò scegliere il OnePlus 5T as my favorite product of the year. OnePlus has usually offered high-end specs with a low price, but with the tradeoff of a dated design. This year OnePlus went all out in the design department, producing a slick, slim-bezel device that looks just as good as these $800-$1000 phones, but at a $500 price tag. The aluminum body and a near-stock build of Android is often an upgrade over a Samsung or LG flagship. Sure, there are some tradeoffs. You won’t get the day-one updates of the Google Pixel or the top-tier camera, but everything OnePlus ships is “good enough” for the budget conscious consumer.

Mi piacerebbe che più le aziende avrebbero preso uno swing a fare un buon telefono che non è a prezzi di punta. Ci si sente come la maggior parte delle aziende cercano solo per i loro telefoni ultra-costosi e poi o semplicemente non rilasciare niente di più economico di quello o rilasciare i telefoni che sono chiaramente spazzatura scadente. Mi manca strategie come Motorola quando era una società di Google, e si aveva 3 grandi telefoni-Moto E, il Moto G, e la Moto X-tutti lungo lo spettro dei prezzi.

Meno favorito: Samsung Bixby

Il mio prodotto preferito meno dell'anno è probabilmente nuovo assistente vocale di Samsung, Bixby. We’re used to Samsung shoveling piles of half-baked software out the door with every smartphone release, and sure enough, Bixby is a slow, barely working “me too” product, with no redeemable qualities. Bixby is more annoying than the usual terrible pack-in software because it elevates Samsung crapware to the hardware level. There’s a hardware Bixby button on both the Samsung Galaxy S8 and Note 8, and while normally you can ignore software you don’t like, there’s no ignoring that hardware button.

Dopo una reazione da parte dei clienti, Samsung finalmente ceduto e ha permesso agli utenti di disabilitare il pulsante di Bixby. Un pulsante morto sul lato del telefono non è certo l'ideale, però, e Samsung dovrebbe supportare ufficialmente rimappatura il pulsante. Le soluzioni di rimappatura di terze parti sono disponibili, ma sono hack Janky che spesso si rompono.

Voice assistants are all about accessing an ecosystem of services, so it doesn’t make a ton of sense for Samsung to even be in this business. Siri is useful because it is on all your Apple products. It allows you to save data in all your favorite Apple apps and access Apple services. The Google Assistant is useful because it’s on most Google and Android products (including on Samsung phones) and any voice commands access the Google apps you’re using everyday anyway. For example, in both of these systems, asking for directions will launch Apple or Google Maps, respectively, and setting a reminder will use Apple or Google Reminders.

Samsung non ha un ecosistema di applicazioni e servizi per Bixby per da collegarsi, quindi è per lo più relegato a controllare l'hardware del telefono. Se Samsung ha un qualche tipo di applicazione appropriato per questo i dati, le informazioni è bloccato in quel singolo pezzo di hardware. Samsung non sincronizzare le informazioni tra dispositivi il modo in cui Apple fa, e non ha la pletora di interfacce Web che Google ha. Bixby è così limitata, non vale la pena utilizzare.

E questo senza neanche menzionare la bassa velocità, scarsa riconoscimento vocale, e bugginess generale della Bixby. Samsung, sei bravo a hardware-stick a quello. Bixby non sta per accadere.

Samuel Axon

Preferito: iPhone X

Ingrandire / L'iPhone X non è in realtà “tutto schermo”, e ha quel tacca. Ma questo non rende meno drammatico. L'iPhone X non è in realtà “tutto schermo”, e ha quel tacca. Ma questo non rende meno drammatico. Samuel Axon

Non sono stato entusiasta con l'iPhone degli ultimi anni. Mi piaceva visceralmente il design tavola da surf. Né dimensioni sentiva perfettamente ragione, neanche; schermo del modello da 4,7 pollici è stato un po 'troppo piccolo, ma il Plus sembrava ridicolmente enorme per me.

Avrei voluto che, per un solo anno, Apple avrebbe smettere di cercare di rendere la cosa più sottile e più veloce e invece fare le tre cose che in realtà mi voglio-do migliore durata della batteria, spostare il disegno in avanti in modo aggressivo, e introdurre nuove funzionalità che rivoluzioneranno gli sviluppatori di portarmi nuove esperienze interessanti app.

Due su tre? Lo prendo. Il iPhone X trovato un posto perfetto dolce tra le due dimensioni. Il display (quasi) da bordo a bordo ha un impatto drammatico, insieme alla qualità del pannello OLED. calibrazione del display di Apple eleva l'iPhone sopra la concorrenza. (E no, la tacca non mi disturba affatto.) Il sensore TrueDepth e componenti AR porte aperte per gli sviluppatori di app per innovare ancora una volta, dopo l'ecosistema app aveva cominciato a sentirsi stantio.

La roba design è pulito, ma è le possibilità di nuove applicazioni e interazioni che fanno di questa mia scelta dell'anno. Dopo alcuni anni che vagano nei boschi, Apple sta portando di nuovo, almeno per un po '. Vedremo cosa il 2018 e il 2019 portare.

Almeno preferito: Facebook

Questa scelta è troppo evidente, lo so che è. Ma credo che Facebook ha raggiunto nuovi minimi nel 2017, e sono così in basso, non riesco a immaginare raccogliere qualsiasi altra cosa. Non si tratta di politica o notizie false. Si tratta di ostilità aggressiva per ogni utente-qualcosa che nessun tech dovrebbe mai farla franca.

Facebook è gonfio con le caratteristiche inutili. Si sta cercando di eseguire ogni tipo di servizio online tech-correlate, dallo shopping alle notizie. Perché è così dominante, che si allontana con la guida fuori prodotti e servizi migliori da aspiranti grandi aziende di tecnologia sia sul Web e mobile.

Questo è stato l'anno di Facebook video. Facebook ha pagato di video-produzione aziende centesimi per la produzione di ore e ore di video in diretta terribile piena di integrazioni di marca. Il gigante dei social media ha utilizzato il suo algoritmo di News Feed per premiare gli editori che appena creato terribili video infographic che letteralmente hanno mostrato il testo dell'articolo in grandi caratteri su uno sfondo video. Pensate alle ore umane sprecate guardare i video invece di leggere articoli-o guardando i video che sono in realtà un bene.

This was also the year of Facebook doubling down on its philosophy that it should decide what information is relevant to you, the user, and what’s not. Here’s a hint: Facebook picks the information that has the most money behind it. On Facebook, users aren’t the customers—they’re the goods being sold. I don’t think we should put up with that from tech products in 2018. And yet, I’m not optimistic it’s going to get any better.