Immagine: Getty Images for Museum of Moder

Il Los Angeles Volte‘ rivista Busta entrato in un po 'di problemi con i tifosi internet e cinema la settimana scorsa.

Attrici Jessica Chastain, Annette Bening, Margot Robbie, Diane Kruger, Saoirse Ronan, e Kate Winslet indossato la copertina del numero, che stava esplorando 'uno spostamento di focus' su come le storie sono raccontate film ma l'immagine e la successiva conversazione in incluso nessuna donna di colore.

La pubblicazione è stata chiamata per la sua mancanza di inclusione, e il sempre schietto Chastain ha risposto ai lettori scoraggiati con una domanda e suoi pensieri sul problema.

Onestamente @jes_chastain come una voce senza peli sulla lingua per l'uguaglianza come si fa a posare per una foto come questo e non sentire assolutamente mortificato dall'esclusione palese? Come è possibile non capire il msg questa foto manda? pic.twitter.com/nb8caRfVL6 - Rebecca Carroll (@ rebel19) 22 dicembre 2017

"Onestamente @ jes_chastain come una voce senza peli sulla lingua per l'uguaglianza come si fa a posare per una foto come questa e non si sente assolutamente mortificata dall'esclusione palese ?,”ha twittato il giornalista Rebecca Caroll. “Come è possibile non capire il msg invia questa foto?”

Chastain ha risposto, riconoscendo che era straordinario che ci fossero così piccole donne di colore nella diffusione della foto, ma anche in ruoli principali di quest'anno.

Il suo un sguardo triste che non c'è WOC in questa foto di noi promuovere i nostri film protagonista femminile. L'industria ha bisogno di diventare più inclusiva nella sua narrazione. Quali sono stati i tuoi film preferiti di piombo WOC quest'anno? MI È PIACIUTO @salmahayek in #BeatriceAtDinner https://t.co/tzoijwy88q - Jessica Chastain (@jes_chastain) 24 dicembre 2017

Mentre le donne di colore sono rappresentate in ruoli di supporto quest'anno, I ruoli principali del 2017 sono stati in gran parte bianca. Chastain ha chiesto seguaci di nominare le loro donne preferito di colore che ha guidato i film di quest'anno, e ha scritto su Twitter la sua realizzazione scioccato dal fatto che lei non riusciva nemmeno a nominare cinque.

La sua terribile che non riesco a pensare di almeno 5 film protagonista femminile con WOC quest'anno. - Jessica Chastain (@jes_chastain) 24 dicembre 2017

In 12 mesi non c'è nemmeno 5 ?! - Jessica Chastain (@jes_chastain) 24 dicembre 2017

Finora, Chastain è stata l'unica attrice dei sei apparsa sulla copertina di parlare di questo problema.

window._msla = window.loadScriptAsync || function (src, id) {if (document.getElementById (id)) return; var js = document.createElement ( 'script'); js.id = id; js.src = src ; document.getElementsByTagName ( 'script') [0] .parentNode.insertBefore (JS, FJS);}; _msla ( “https://platform.twitter.com/widgets.js”,”twitter_jssdk”);