(ANSA) – LONDRA, 24 DIC – L’Istituto Italiano di Cultura di Londra, diretto da Marco Delogu, apre ancora una volta le porte ai senzatetto – o homeless, come si chiamano in Gran Bretagna dove pure il loro numero continua ad aumentare – ospitando assieme alla Comunità di Sant’Egidio la cena della vigilia di Natale nelle sale della sede, in Belgrave Square.

E’ il secondo anno che l’Istituto accoglie chi non ha una casa per Natale, cercando di offrire – nel limite delle proprie possibilità – un contributo di solidarietà, oltre che di attenzione all’altra faccia della luna della scintillante Londra festiva di questi giorni. Un’iniziativa ospitata in qualche modo a contrasto proprio nel cuore più elegante della capitale del Regno Unito, città in cui i dati ufficiali raccontano di un raddoppio dei senzatetto negli ultimi 8 anni. E un’iniziativa accolta con entusiasmo anche dall’ambasciatore d’Italia, Pasquale Terracciano: che, come lo scorso anno, affianca con la sua famiglia i volontari di Sant’Egidio durante la serata.