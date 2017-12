Il virale sorprendente che mostra la bellezza sconosciuta della lingua basca

España cuenta con varios idiomas oficiales, aunque la Constitución de 1978 estableciera la obligatoriedad de que todos los ciudadanos sepan castellano y el derecho de usarlo en todo el territorio estatal. Otra de las lenguas oficiales, según el Estatuto de Autonomía del País Vasco, es el euskera, un idioma endiabladamente difícil para aquellos que no lo conozcan, ya que no procede del llamado tronco indoeuropeo como sí sucede en el caso del catalán, el francés, el italiano o el gallego, entre otras lenguas.

Un usuario de cinguettio llamado Jásier (@TheJasier) ha escrito un hilo de mensajes para explicar la desconocida belleza del euskera. El poeta y filólogo ha enseñado el origen de palabras tan comunes como luna, bombero, letra, abuela, horizonte, hielo o cerveza, terminando sus tuits con la expresión And I think that’s beautiful (Y creo que es bonito, por su traducción al español).

En euskera no decimos "querido", decimos "laztana", que más o menos se traduce como "caricia", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 22 dicembre 2017

En euskera no decimos "luna", decimos "ilargi", que más o menos se traduce como "luz de los muertos", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 22 dicembre 2017

En euskera no decimos "bombero", decimos "suhiltzaile", que más o menos se traduce como "asesino de fuegos", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 22 dicembre 2017

En euskera no decimos "febrero", decimos "otsaila", que más o menos se traduce como "mes de los lobos", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 22 dicembre 2017

En euskera no decimos "letra", decimos "hizki", que más o menos se traduce como "trocito de habla", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 22 dicembre 2017

En euskera no decimos "abuela", decimos "amona", que más o menos se traduce como "buena madre", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 22 dicembre 2017

En euskera no decimos "horizonte", decimos "ortzimuga", que más o menos se traduce como "frontera del cielo", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 22 dicembre 2017

En euskera no decimos "bruja", decimos "sorgin", que más o menos se traduce como "creadora", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 22 dicembre 2017

En euskera no decimos "enamorado", decimos "maiteminduta", que más o menos se traduce como "herido por el amor", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 22 dicembre 2017

En euskera no decimos "murciélago", decimos "saguzahar", que más o menos se traduce como "viejo ratón", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 22 dicembre 2017

En euskera no decimos "arcoiris", decimos "ortzadar", que más o menos se traduce como "cuerno del cielo", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 22 dicembre 2017

En euskera no decimos "cementerio", decimos "hilerri", que más o menos se traduce como "pueblo de los muertos", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 22 dicembre 2017

En euskera no decimos "desierto", decimos "basamortu", que más o menos se traduce como "bosque muerto", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 22 dicembre 2017

En euskera no decimos "parir", decimos "erditu", que más o menos se traduce como "dividirse por la mitad", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 23 dicembre 2017

En euskera no decimos "este", decimos "ekialde", que más o menos se traduce como "el lado del sol", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 23 dicembre 2017

En euskera no decimos "julio", decimos "uztaila", que más o menos se traduce como "mes de las cosechas", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 23 dicembre 2017

En euskera no decimos "hada", decimos "maitagarri", que más o menos se traduce como "la que tiende a ser amada", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 23 dicembre 2017

En euskera no decimos "calcetín", decimos "galtzerdi", que más o menos se traduce como "medio pantalón", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 23 dicembre 2017

En euskera no decimos "follar", decimos "larrua jo", que más o menos se traduce como "golpear la piel", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 23 dicembre 2017

En euskera no decimos "cocina", decimos "sukaldea", que más o menos se traduce como "lugar junto al fuego", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 23 dicembre 2017

En euskera no decimos "tenedor", decimos "sardexka", que más o menos se traduce como "pequeño tridente", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 23 dicembre 2017

En euskera no decimos "hielo", decimos "izotz", que más o menos se traduce como "rocío frío", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 23 dicembre 2017

En euskera no decimos "renacuajo", decimos "zapaburu", que más o menos se traduce como "cabeza de sapo", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 23 dicembre 2017

En euskera no decimos "columna", decimos "zutabe", que más o menos se traduce como "viga que está de pie", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 23 dicembre 2017

En euskera no decimos "delfín", decimos "izurde", que más o menos se traduce como "cerdo del mar", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 23 dicembre 2017

En euskera no decimos "cáncer", decimos "minbizia", que más o menos se traduce como "vida de dolor", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 23 dicembre 2017

En euskera no decimos "atún", decimos "hegaluze", que más o menos se traduce como "alas largas", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 23 dicembre 2017

En euskera no decimos "cucaracha", decimos "labezomorro", que más o menos se traduce como "bicho del horno", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 23 dicembre 2017

En euskera no decimos "cerveza", decimos "garagardo", que más o menos se traduce como "vino de cebada", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 23 dicembre 2017

En euskera no decimos "guante", decimos "eskularru", que más o menos se traduce como "piel de la mano", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 23 dicembre 2017

En euskera no decimos "discusión", decimos "eztabaida", que más o menos se traduce como "acción del no y el sí", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 23 dicembre 2017

En euskera no decimos "policía", decimos "hertzain", que más o menos se traduce como "vigilante del pueblo", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 23 dicembre 2017

En euskera no decimos "oficio", decimos "ogibide", que más o menos se traduce como "camino hacia el pan", and I think that's beautiful. — Jásier (@TheJasier) 23 dicembre 2017

Las explicaciones sobre el euskera han maravillado a muchos usuarios de Twitter, donde el hilo se ha viralizado. En el momento de la publicación de este artículo, el mensaje inicial de Jásier contaba con más de 3.000 retuits y 5.000 me gusta. Incluso algunas personas, además de resaltar la belleza de este ancestral idioma, han realizado diversas aportaciones sobre el origen etimológico de algunos otros términos vascos, recalcando la necesidad de proteger esta lengua y su valor histórico, cultural y lingüístico.

En euskera no decimos "corazon", decimos "bihotz", que más o menos se traduce como "dos sonidos", and I think that's beautiful. — Ion (@Ur2eta) 23 dicembre 2017

En euskera no decimos "relación", decimos "harreman", suma de "hartu" y "eman", que se traducen como "dar" y "recibir". — J Rivas (@jrivasoy) 23 dicembre 2017

En la actualidad, la Real Academia de la Lengua Vasca – Euskaltzaindia, fundada en 1918, es la institución oficial que vela por la protección del euskera, promoviendo la investigación sobre este idioma y fomentando su uso en la sociedad. La entidad cuenta con recursos para descubrir el origen de los nombres y apellidos en euskera. Para aquellos interesados en saber más lenguas, es posible descargar aplicaciones para aprender idiomas e incluso utilizar chatbots con los que aprender idiomas vía WhatsApp, por sorprendente que parezca. El Gobierno Vasco también ha recopilado diversos recursos in linea para aquellos que deseen conocer el euskera sin salir de casa.