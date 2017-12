IL RAPPORTO DI PAGAMENTO MOBILE: Strategie chiave che i fornitori di wallet possono implementare per uscire dalla crescita deludente

Questa è un'anteprima di un rapporto di ricerca da BI Intelligenza, servizio di ricerca premium di Business Insider. Per ulteriori informazioni su BI Intelligenza, clicca qui.

Negli Stati Uniti, l'in-store spazio portafoglio mobile sta diventando sempre più affollato. La maggior parte dei clienti hanno la possibilità fornita dal loro fornitore smartphone, come Apple, Android, Samsung o Pay. Ma quelli sono spesso integrate da una miriade di opzioni da altri giocatori, che vanno da aziende di tecnologia come PayPal, verso banche e gli emittenti di carte, alla grande distribuzione e ristoranti.

With that proliferation of options, one would expect to see a surge in adoption. But that’s not the case — though BI Intelligence projects that US in-store mobile payments volume will quintuple in the next five years, usage is consistently lagging below expectations, with estimates for 2019 falling far below what we expected just two years ago.

As such, despite promising factors driving gains, including the normalization of NFC technology and improved incentive programs to encourage adoption and engagement, it’s important for wallet providers and groups trying to break into the space to address the problems still holding mobile wallets back. These issues include customer satisfaction with current payment methods, limited repeat purchasing, and consumer confusion stemming from fragmentation. But several wallets, like Apple Pay, Starbucks’ app, and Samsung Pay, are outperforming their peers, and by delving into why, firms can begin to develop best practices and see better results.

Un nuovo rapporto di BI Intelligenza affronta come in-store volume di pagamenti mobili crescerà fino al 2021, perché questo è al di sotto delle aspettative passato, e quali casi di successo in grado di insegnare ad altri giocatori nello spazio. Essa rilascia inoltre raccomandazioni attuabili che i vari fornitori possono adottare per migliorare le loro prestazioni e meglio competere.

Ecco alcuni dei punti salienti:

Stati Uniti in-store pagamenti mobili avanzeremo costantemente ad un tasso di crescita annuo del 40% (CAGR) per colpire $ 128 miliardi di dollari nel 2021. Questo è soppresso da grandi turbolenze, anche se - questo è il secondo anno consecutivo che la BI intelligence ha dimezzato il suo tasso di crescita previsto .

Per alimentare avanti, portafogli degli Stati Uniti dovrebbero guardare sacche di successo. Le banche, commercianti e fornitori di tecnologia potrebbe ciascuna prestazione dalle strategie che hanno funzionato per primi dirigenti, tra cui l'eliminazione della frammentazione, migliorando il percorso di acquisto, e ripetere costruzione acquisto di attuazione.

Costruire strati multipli di valore è la chiave per ottenere avanti. Aggiungere valore per l'esperienza dell'utente e rendendo portafogli semplice e senza attrito possibile sono fondamentali per incoraggiare l'adozione e mantenendo consumatori impegnati.

Nel pieno, il rapporto:

Dimensioni del mercato statunitense in-store pagamenti mobili ed esamina driver di crescita.

Le analisi venti contrari che sono soppressi adozione.

Identifica tre fornitori di cambiamenti strategici possono fare per migliorare i loro risultati.

Valuta sacche di successo nel mercato.

Fornisce informazioni strategiche che i fornitori possono implementare per migliorare i risultati.

