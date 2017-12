Il Partito Popolare sarà rappresentata in Tarragona dopo aver recuperato il sedile ha perso per soli 12 punti rispetto per i cittadini. La testa di demarcazione listaen, Alejandro Fernández e ottenere il quarto posto in Parlamento per il PP. Da parte sua, Fernando Pecino cittadini è il candidato che ha perso il suo posto.

Desde primera hora de la mañana se han venido realizando los recuentos del voto exterior en cada junta electoral. Tarragona y Barcelona eran las circunscripciones que más pendientes tenían a los partidos. La cuenta oficial de la Asamblea Nacional Catalana que se ha encargado de promocionar el voto exterior avanzaba este sábado que Junts per Catalunya estaba a 4.549 votos de sacarle un escaño a Ciutadans en Tarragona y el Partido Popular a 12, una cifra más fácil de lograr. Además, en Barcelona la CUP, que finalmente ha subido de un 4,5% a un 6% de representación, estaba a 1.522 votos de lograr otro escaño en detrimiento de C’s. Finalmente la candidatura de la izquierda independentista no lo ha logrado.

A Tarragona, invece, dove 2.419 persone hanno votato su un censimento di 17.095 (solo 14.15%) il PP si è finalmente aconseguido la sede ha perso. Tuttavia, ancora in grado di stabilire proprio gruppo parlamentare non ha raggiunto i parlamentari 5 minime necessarie.

Insieme Catalogna, il MAS Partido nominale dall'esterno

Catalani che vivono all'estero hanno votato 26,75% per la candidatura di JuntsxCat dare 7.227 voti. ERC è riuscito ad aggiungere 5.860 voti, pari al 21.66%. Cs segue da vicino con 5738 un totale 21,21%. Il PSC ha ottenuto 2.875 voti (10,63%) CATCOM 2.263 (8,37%), CUP è riuscito 1.560 (5,77%) e il PP, infine, 1.211 (4,48%).

figure di voto esterni indicano che il voto l'indipendenza rappresenta il 54.15%.

I risultati per circumscripción sono stati pubblicati dalla Federazione Internazionale del catalano (FIEC). Nel suo account twitter hanno pubblicato le fotografie dei fogli tally per Absentes di voto residenti all'estero.

Anche se il Partito popolare ha raggiunto questo sedile, Ciutadans è stato il più votato forza politica nel collegio elettorale con 606 voti seguito da JxCat 539 e ERC con 521 voti. Il CPS avrebbe reso 247, pp 163, Catalunya a Comú 161 e 128 CUP.

Rifinitura il conteggio dei voti al di fuori di Tarragona. Un totale di 2419 circa 17.095 elettori (14,15% 9. Cs il maggior numero di voti (606 voti) seguita da JxCat (539), ERC (521) PSC (247), PP (163) CatCom (161) e CUP (128). il PP ottenuta una sede aggiuntiva a spese di Cs. pic.twitter.com/wgZcZ9LDsB - FIEC (@ FIEC1) 24 dicembre 2017

Gli elettori in Barcellona 20,242 persone su un censimento di 175.095, solo il 11,56%. "JxCat il maggior numero di voti (5216) seguito da Cs (4377), ERC (4204), PSC (2223), CatComu (1.870), CUP (1177) e PP (815)".

Finito il conteggio del voto fuori Barcellona. Un totale di 20,242 elettori circa 175.095 (il 11.56%). JxCat più voti (5.216 utili) seguito da Cs (4377), ERC (4204), PSC (2223), CatComu (1870) CUP (1177) e PP (815). Non cambia la distribuzione dei seggi. pic.twitter.com/XLwGEczVtl - FIEC (@ FIEC1) 24 dicembre 2017

A Girona sono stati 2.636 le persone che hanno votato per un totale di 21.573 (12.21%). JxCat essere stato il più votato con 864 voti seguito da ERC con Cs ha raggiunto 453 570. Il CPS 228, pp 170, 167 e CATCOM CUP, 136.

Lleida, nel frattempo, registrati 1.932 di 16.052 elettori (12,03%). JxCat ottenuto 608 voti, ERC 565, Cs 302, PSC 177, CATCOM 97, CUP 88 e PP (63).

es

WordPress