Quest'anno il Perus rimarrà il primo esportatore di quinoa al mondo per il terzo anno consecutivo, luedo che MINAGRI ha indicato che fino a metà dicembre sono già stati inviati all'estero 45.500 tonnellate di cereali, con un incremento del 1,9% le esportazioni totali nel 2016, il Ministero dell'Agricoltura e irrigazione (Minagri).

Ma resta al primo posto dal 2014, Minagri ha indicato che nel 2015 e il 2016 il valore delle esportazioni peruviane è sceso a US $ 103 milioni a causa di un calo del prezzo internazionale del grano peruviano. Tuttavia, finora quest'anno hanno già superato le esportazioni di più di $ 105,5 milioni per effetto di un aumento della domanda negli Stati Uniti.

che compra

Secondo il rapporto, gli Stati Uniti e l'Unione europea sono diventati più importanti acquirenti di quinoa per rappresentare in media il 75% del totale delle esportazioni dal Perù verso il mondo, anche se quest'anno è scesa al 73% per la presenza di piccole mercati molto attivi, come il Canada, l'Australia, Brasile, Cile, Hong Kong, Taiwan, tra gli altri.

produzione

Secondo i dati a partire dal 2016, il Perù è stato il primo produttore di cereali nel 2016 a 79,269 tonnellate di stazza, che rappresentano il 53,3% del volume di questo grano andino in tutto il mondo, seguita da Bolivia ed Ecuador, che hanno contribuito 44% e 2,7%, rispettivamente, secondo le statistiche FAO.

De acuerdo a información recogida por la Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria del MINAGRI, la principal zona productora de quinua en el Perú durante al año pasado fue Puno con 35,166 toneladas, lo cual representó el 44,4% de la producción nacional. Luego vinieron Ayacucho (21%), Apurímac (8,1%), Arequipa (7,8%), Cusco (5%) y Junín (4,8%).