Il governo canadese ha detto Lunedi attraverso un comunicato del giorno della data, Wilmer Barrientos, ambasciatore del Venezuela nel paese, viene dichiarato persona "non grata", Come il business manager chavista.

La mossa è arrivata dopo che il regime di Nicolas Maduro ha annunciato l'espulsione di business manager canadese in Venezuela, Craib Kowalik.

"Questa azione è tipico regime Maduro, che ha costantemente minato tutti gli sforzi per ripristinare la democrazia e aiutare il popolo venezuelano", ha detto il ministro degli Esteri del Canada, Christian Freeland.

"In risposta a questo regime gesto Maduro ha annunciato che l'ambasciatore del Venezuela in Canada, che era già stato ritirato dal governo del Venezuela per protestare contro le sanzioni canadesi contro gli ufficiali venezuelani coinvolti nella corruzione e gravi violazioni dei diritti umani, e non è il benvenuto in Canada ", dice la nota.

"Sono anche dichiarare l'incaricato d'affari del Venezuela persona non grata", Freeland ha detto nella lettera pubblicata sul sito ufficiale dell'Ambasciata del Canada.

Il diplomatico ha detto che il suo paese non stare a guardare mentre il regime di Chavez "priva il suo popolo i fondamentali diritti umani e democratici, e nega loro l'accesso all'assistenza umanitaria di base."

Venezuela ha anche dichiarato persona "non grata" l'ambasciatore del Brasile, Ruy Pereira, decisione informata da Delcy Rodríguez, presidente dell'Assemblea Nazionale Costituente (ANC) chavista.

