Poteva andare inosservato tra i milioni di video amatoriali nelle sere di Natale che sono stati condivisi nelle ultime 24 ore, ma nel momento in cui catturato Jeffrey, Un giovane uomo da Ohio (USA), nella stanza dove la sua famiglia ha festeggiato la vigilia di Natale si è diffuso drammaticamente attraverso Twitter con 7,5 milioni di visualizzazioni, centinaia di migliaia di retweet e più di mezzo milione di "mi come".

E 'una sorpresa di fidanzamento, il secondo nella storia di una coppia umile con otto figli insieme che aveva divorziato dopo anni difficili, e si raggiunge la fine del disimballaggio uno dei doni della madre, Lorrie, come dichiarazione scritta. È lei che ha letto il testo e che finiscono per leggere gli occhi eccitati di incontrare un anello nelle mani di Jeffrey Sr., suo ex compagno, che era uscito da poco dalla testimonianza del figlio che ha dato loro una reputazione globale .

I miei genitori sono sposati da più di 20 anni, divorziato, ha combattuto molto, è andato a lavorare su se stessi. Anni dopo, cominciano datazione e come di ieri, questo è accaduto; Congratulazioni mamma e papà! Il vero amore trova sempre la via del ritorno in giro. pic.twitter.com/KYk3qc1QK4 - Jeffrey (@ Music1996Man) 24 dicembre 2017

"L'amore ritorna a bruciare," comincia la lettura in lingua inglese. "Il nostro amore era lì e non è mai andato via / ma siamo stati entrambi persi / Destino è intervenuta per me e per voi / Il nostro amore catturato e restituito a bruciare / E ora chiedo di nuovo Lorrie ... una frase che Lorrie non si ferma pronunciando , minacciata da emozione e grida di "Oh mio Dio", "sì, sì", "ti amo".

Jeff spiega l'episodio in sé presentando il video: "I miei genitori si sono sposati più di 20 anni, divorziato, ha combattuto molto, ha lavorato su se stessi. Anni dopo, hanno iniziato a frequentarsi e ora questo è successo. Complimenti, mamma e papà! Il vero amore trova sempre la via del ritorno ". Mentre si chiarisce il figlio, poesia ordinato è un riflesso delle difficoltà che entrambi superati dopo il divorzio: ha partecipato alle riunioni degli Alcolisti Anonimi; ha dato la meditazione e la vita nella natura.

risposta emozionante di migliaia di persone per il tweet ha portato a Jeffrey di aprire un richiesta di finanziamento su una piattaforma di patronato in modo che i loro genitori possono festeggiare il matrimonio, perché, dice, le risorse mancano. Con il suo conto proprio in un altro Tweet, quando la coppia sposata prima ha fatto per mancanza di denaro in un negozio di elettronica nel contesto di un'attività commerciale che è stato trasmesso in televisione.

El momento de la pedida es presenciado por toda la familia, niños incluidos, que deambulan alrededor pese al esfuerzo de algún adulto por no restar protagonismo a la pareja. “De verdad que lloro cada vez que veo este vídeo”, asegura Jeffrey. “Es una bendición para mi familia, que ha sufrido años de división. Una familia unida de nuevo, no podría desear nada mejor por Navidad”.