Hace pocos días, este afortunado italiano compartió en su cuenta un video en el que sorprende a su muy joven novia (no podía ser de otra manera) bailando en ropa interior al interior de su armario. Y sí, ese es su armario. ¡IMPRESIONANTE!

No sé cuantas mujeres en el mundo pueden darse el lujo de bailar dentro de un armario, me imagino que son pocas. Pero además del tamaño, for favor fíjense en la cantidad de vestidos y diseños exclusivos que posee, o sino, observen esa colección de tacones y bolsos.