Feuer im Feriendomizil: Bei den Geissens hat’s gebrannt

Kurz vor Weihnachten bricht im französischen Feriendomizil von TV-Familie Geiss ein Feuer aus: Dass die Holzhütte nicht abbrennt, ist laut Carmen Geiss pures Glück. Die 52-jährige Millionärin glaubt, dass jemand das Haus absichtlich anstecken wollte.

Die TV-Familie Geiss ist kurz vor Weihnachten möglicherweise Opfer eines Brandanschlags geworden. Am Samstag brach in ihrem Ferienhaus im französischen Valberg ein Feuer aus, wie Carmen Geiss dem "Kölner Express" bestätigte. "Das war ein heftiger Schlag für uns so kurz vor Weihnachten", sagte die 52-Jährige der Zeitung – vor allem, da sich die gesamte Familie zum Zeitpunkt des Brandes noch im Haus befand.

Carmen Geiss, ihr Mann Robert und die gemeinsamen Töchter Davina und Shania hatten sich den Angaben nach gerade zum Skilaufen fertiggemacht. "Wären wir eine halbe Stunde eher aufgebrochen, wäre unser Haus wohl abgebrannt", erklärte die TV-Blondine. Nur durch Zufall sei dann jedoch ihr Mann auf das Feuer aufmerksam geworden und habe die Feuerwehr alarmiert. Gemeinsam mit Geiss, der den Feuerlöscher nutzte, hätten die Einsatzkräfte den Brand löschen können.

Ebenso wie die Polizei geht laut Bericht auch die Feuerwehr von Brandstiftung aus. Der Brand sei im Carport ausgebrochen, der sich direkt am Haus befindet. "Das Feuer hat einer gelegt, ganz klar", erklärte auch Carmen Geiss. "Das ist ganz bewusst an dieser Stelle angezündet worden. Sonst hätte es sich nicht so schnell entwickelt."

Eine-Million-Euro-Villa in Gefahr

Mit viel Glück konnte jedoch verhindert werden, dass die Flammen auf das Haus übergingen. Der Schaden hätte enorm ausfallen können – denn das Gebäude, das Robert Geiss vor vier Jahren für rund eine Million Euro bauen ließ, besteht zu einem Großteil aus Holz.

Die Familie ist durch TV-Formate wie "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" deutschlandweit bekannt geworden, hatte sich in der Vergangenheit aber nicht nur Freunde gemacht. Für Unmut hatte unter anderem ein unüberlegter Schnappschuss von Carmen Geiss in einem Armenviertel der kolumbianischen Stadt Cartagena gesorgt.

Fonte: n-tv.de

