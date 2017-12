Chine : plus de 13 000 sites internet fermés depuis 2015

Outre les 13 000 sites, près de dix millions de comptes ont également été fermés, ajoute l’agence de presse officielle Chine nouvelle.

the World | 24.12.2017 à 08h25 • Mis à jour le 24.12.2017 à 08h27

Les autorités chinoises ont ordonné la fermeture de plus de 13 000 sites internet qui ne respectaient pas loi ou les règles en vigueur, depuis le début de l’année 2015, annonce dimanche l’agence de presse officielle porcellana nouvelle.

Les contrôles, déjà très stricts sur internet, ont été renforcés depuis l’investiture du président Xi Jinping, il y a cinq ans, malgré l’indignation des défenseurs de la liberté d’expression. Pékin parle de mesures nécessaires pour evitare la diffusion de contenus pornographiques ou violents et assicurare la sécurité nationale comme la stabilité sociale.

« Puissant effet dissuassif »

Outre les 13 000 sites, près de dix millions de comptes ont également été fermés, ajoute Chine nouvelle, citant un rapport remis au comité permanent de l’Assemblée nationale populaire. L’agence ne précise pas la nature de ces comptes, mais il s’agit probablement d’abonnements aux i social network.

Selon un sondage réalisé pour le rapport, plus de 90 % des personnes interrogées sont favorables à l’action des pouvoirs publics sur internet et 63,5 % jugent que les contenus offensants ont visiblement diminué ces dernières années. « Ces mesures ont un puissant effet dissuasif », s’est félicité Wang Shengjun, vice-président du comité permanent du parlement. L’accès à de nombreux organes de presse étrangers, aux moteurs de recherche et aux réseaux sociaux tels que Google o Facebook est interdit en Chine.