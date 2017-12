Los 37 escaños de cittadini han sido celebrados por su candidata a la Generalitat, Inés Arrimadas que ha recordado que “por primera vez ha ganado en Cataluña un partido constitucionalista”. La líder de la formación naranja ha subrayado que los resultados de los comicios “han lanzado un mensaje al mundo”. Arrimadas ha insistido en que existe una “mayoría social en Cataluña se siente catalana, española y europea” porque han apostado por la unión de todos los catalanes. Ha avisado que los partidos nacionalistas ya “no podrán hablar ya en nombre de toda Cataluña”.

“La república catalana ha ganado a la monarquía del 155”, ha sido la frase más contundentes que Carles Puigdemont, en una sala de prensa en Bruselas, atestada de periodistas, ha dirigido a los catalanes tras conocer el resultado de las elecciones. Según la visión del expresident de la Generalitat, el bloque constitucionalista “ha perdido el plebiscito que buscaban”. Por ello, Puigdemont ha exigido una rectificación no solo al Gobierno de Rajoy, sino también a los países europeos que han apoyado a Rajoy. “Que Europa tome nota, los catalanes tenemos el derecho de decidir sobre su futuro”, ha asegurado el político.

“Rajoy ha perdido. Es el momento de que tomen nota”, ha expresado Eduard Pujol, portavoz de JuntsxCat, quien ha calificado de “heroicidad” el resultado obtenido. Pujol ha llamado a “restituir el Gobierno y reparar el daño que se ha hecho”, en referencia a la aplicación del artículo 155 del que ha añadido que ha “quedado muerto y enterrado”. El portavoz independentista ha apuntado que los resultados legitiman el expresident: “este resultado avala la figura institucional del president de la Generalitat, Carles Puigdemont”.

“La república ha ganado al 155”, ha afirmado contundente la número 2 de ERC, Marta Rovira. Ha puesto el acento en que los partidos del bloque independentista suman mayoría absoluta y que han registrado un mayor número de votos. La política catalana ha explicado que entienden estos comicios como “un plebiscito ante el 155”, que, según su opinión, ha perdido Mariano Rajoy. “El resumen de la noche es muy sencillo. El independentismo ha vuelto a ganar y ha perdido Mariano Rajoy” ha aseverado Rovira.

“Estos resultados no son los que perseguíamos, no hemos logrado una mayoría no independentista”, ha dicho Miguel Iceta, líder del PSC, tras conseguir 17 escaños, uno más que en 2015 y el segundo peor resultado en la historia de la formación. “Hay que descartar de forma rotunda la vía unilateral e ilegal que tanto ha perjudicado a Cataluña y al país”, ha afirmado el líder socialista. Para Iceta, “la solución que Cataluña necesita no se encuentra ni en el independentismo ni en el inmovilismo”, sino en reforzar el autogobierno y mejorar la financiación.

El líder de los Comunes, Xavier Domenech, ha expresado que los resultados obtenidos por su formación -ocho escaños, tres menos que en 2015- no eran los que esperaban ni los que querían. Domenech ha precisado que estas eran unas “elecciones ilegítimas” pero que el “resultado es absolutamente sagrado y que hay que acatarlo”. El líder de En Comú Podem también ha llamado al conjunto de las fuerzas progresistas y de izquierdas a hacer autocrítica: “esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre hasta qué punto no hemos sabido hacer las cosas lo suficientemente bien”.

El candidato del PPC, Xavier García Albiol, ha sido claro al valorar los resultados, tras alcanzar solo cuatro escaños y perder siete con respecto a 2015, el peor resultado de estas elecciones. “No voy a entrar en matices: ha sido un muy mal resultado del que no nos podemos sentir orgullosos”, ha sentenciado. El líder del PPC ha apuntado que este 21 de diciembre es un “día malo para el PPC pero sobre todo para el futuro social y económico de Cataluña”. Albiol ha terminado su intervención asegurando que el PPC mantiene “la cabeza bien alta” y ha dicho que “hoy estaba en juego quien gobernada Cataluña y no el artículo 155 ni el Estatut”, al contrario de lo que han expresado las fuerzas independentistas.