Pepper, Android Softbank, è considerato uno dei primi robot sociali, in grado di esprimere sentimenti ed entrare in empatia con gli esseri umani. Foto: Reuters

Anche se, a priori, una delle differenze tra robot e umani è che la prima dovrebbe essere sviluppato per evitare errori, lo studio “Errare è Robot: come gli esseri umani valutare e legge verso un robot sociale errata”Pubblicato di recente nelle frontiere specializzati in robotica e intelligenza artificiale rivela che le persone reagiscono meglio automi sbagliateRispetto a coloro che svolgono perfettamente.

Para llegar a esta conclusión, el equipo de investigación programó un comportamiento equivocado en un robot y luego se grabó su interacción con personas de entre 16 y 76 años. Para comparar los resultados, se realizó la misma actividad con un modelo que funcionaba a la perfección. Luego se midió cuánto gustaban ambos, su antropomorfismo y su inteligencia. Tras analizar los videos y entrevistar a los participantes, los científicos descubrieron que los humanos respondieron al error con señales sociales como cambios en la mirada y risas. Además, determinaron que el primer androide no era percibido como “menos inteligente” que el otro, e incluso gustaba más que el perfecto.

Implicazioni per lo sviluppo di nuovi robot

L'autore della ricerca, Nicole Mirnig, Dottorando presso il Centro di Human-Computer Interaction, la Università di SalisburgoIn Austria, ha detto alla stampa internazionale che, data questa constatazione, robot domestici orientata o l'attenzione del pubblico dovrebbe essere in grado di capire quando sei in errore ad agire di conseguenza. Inoltre, ha sostenuto che è importante per comprendere appieno questi casi di interazione per perfezionare gli esseri umani e androidi di qualità di comunicazione.

“Los resultados de este estudio pueden analizarse en dos planos: si el autómata realiza una tarea importante como ayudar en las tareas domésticas, sus equivocaciones no serán bien vistas por sus propietarios. Sin embargo, podría generar empatía si los errores son inocuos, por ejemplo, confundir el color de una corbata que se le solicita. En este sentido, lo que podría suceder es que los fabricantes programen a los robots para que cometan deslices inofensivos cada determinado periodo de tiempo o que incluso incorporen respuestas con contenido humorístico para fortalecer la relación entre ambos”, vaticina Ignacio Perrone, licenciado en Sociología y gerente de investigaciones en la consultora Frost & Sullivan.

"Un errore Android non sarà accolto dai proprietari, ma potrebbe generare empatia se gli errori sono innocui, come confondere il colore di una cravatta è richiesto"

Ignacio Perrone, Frost & Sullivan

Santiago Koval, un professore e ricercatore presso l'Istituto di Scienze Sociali UADE Foundation e autore di "La condizione postumana" coincide con Perrone per quanto riguarda la necessità di classificare i diversi tipi di errori, e mettere la lente di ingrandimento sulle caratteristiche di studio .

“Este tipo de experimentos mide únicamente nuestra respuesta emocional ante errores que son inocuos o no fundamentales y, en este sentido, solo abarca un aspecto muy acotado de la interacción humano-computadora. Principalmente, estos resultados evidencian la tendencia que tenemos como seres humanos a tratar a los otros no-humanos como si efectivamente lo fueran, e incluso a querer imponer clasificaciones humanas a cosas que no lo son ni deben serlo. Este sesgo antropocéntrico en la interacción con criaturas u objetos no-humanos nos habla, en definitiva, de nuestra endogamia como especie, de esa pulsión que heredamos desde la antigüedad a hallar espejos de nosotros mismos en todo lo que nos rodea”.

Robot-umano, un rapporto speciale

Nao, un'altra Android Softbank, utilizzato anche come piattaforma robotica per il servizio clienti presso la reception di un albergo.

Molti produttori stanno lavorando per lanciare i robot che operano all'interno delle famiglie e può aiutare nei lavori domestici, di cura e la genitorialità, o di agire in qualità di partner con cui comunicare, e quindi l'aumento della robotica sociale quale è la disciplina che studia il legame stabilito tra robot e umani con lo scopo che il rapporto tra i due è il più naturale possibile.

A questo proposito, e tenuto conto delle possibilità offerte l'intelligenza artificiale e machine learning (machine learning), gracias a los cuales los autómatas pueden ir aprendiendo a medida obtienen datos del entorno, Marcelo Fiasche, Managing Director para Argentina de Oracle, vaticina que, en caso de que los resultados de otras investigaciones como la mencionada sean concluyentes, en el mercado podría haber robots para distintos tipos de consumidores, incluyendo algunos especialmente programadores para que se equivoquen esporádicamente. “A los más jóvenes quizás le guste que éste cometa errores inocuos, mientras que los mayores querrán que no cometa ningún tipo de equivocación. Personalmente prefiero uno que sea perfecto”, opina el ejecutivo.

"Se potessero essere programmati sbagliare, devono necessariamente protocolli di secondo ordine che limitano la frequenza, il livello e il tipo di errori che sono capaci di commettere"

Santiago Koval, Administrativa de la uadent

Ma, naturalmente, la sua disponibilità sul mercato non sarebbe stato così semplice: "Se potessero essere programmati per fare degli errori, deve necessariamente avere protocolli di secondo ordine (metadiscorsiva) per limitare la frequenza, il livello e il tipo di errori che sono in grado di commettere . Questo è in grado di generare problemi di classificazione o l'esecuzione, anche di più se i robot sono dotati di una certa autonomia "riflette Koval.

Per questo motivo, si ritiene che sarebbe meglio ottenere l'empatia tanto desiderata fornendo loro reazioni emotive che includono una varietà di comportamenti, secondo le diverse situazioni sociali: "Se dovessi scegliere, preferisco di legame con un robot che riconosce e capisce che ha fatto male e di apprendimento da questo per correggere il suo comportamento, con un robot che è in grado di sbagliare perché è stato programmato, ma che non riconosce o capire la natura o la portata del l'errore che ha fatto, "dice.

Per ora, Perrone e Fiasche coincidono nell'indicare che le persone provano sentimenti contrastanti quando interagiscono oggi con questi umanoidi: "Da un lato v'è apprensione macchine per certe visioni apocalittiche che si vedono nei film la paura si può noi fuori dei nostri posti di lavoro. Tuttavia, a poco a poco ci stiamo abituando alla loro presenza, e in questo senso una delle qualità che apprezziamo di più è che proprio non dovrebbe essere sbagliato ", che concludere.