Il Monaco Yacht Club è uno dei più esclusivi club privati ​​in città-stato, fondata nientemeno che alla fine degli anni Ranier III, principe di Monaco e il marito di Grace Kelly. Inserisci richiede due sponsor, l'approvazione del presidente del club, il Principe Alberto II, e una tassa che il club ha rifiutato di rivelare. Ogni anno, quando il Monaco Yacht Club Show è distribuito intorno alla città, con oligarchi russi, titani dell'industria cinese, capitani, equipaggio e dei media. Durante tutto l'anno è il luogo dove i membri della famiglia reale si sentono più a suo agio.

Ma per coloro che non hanno un ingresso chiave d'oro, c'è ancora molta strada da fare. Beh, almeno nell'edificio Glassy Club progettato da Foster + Partners. Come? Attraverso il Palazzo del Vino.

Questo tempio ha sui suoi scaffali 3.200 bottiglie di vino, champagne e liquori freschi. Naturalmente, l'attenzione è francese, con alcune produzioni di Bordeaux come Château Smith Haut Lafitte e Château Cheval Blanc. I prezzi partono da US $ 12 a bottiglia, anche se il prezzo medio è di $ 47, nonostante la posizione di questo ristorante. Il menù soddisfa tutti i requisiti con una vasta vassoio di formaggi, foie gras, pesce affumicato e, in estate, una selezione di pomodori e mozzarella fresca.

Prenotate un tavolo sulla terrazza e preparatevi a guardare la gente. Vino Palazzo Anche se non è una parte ufficiale dello Yacht Club, non si sa mai che può essere trovato a vagare sul suo yacht.

Naturalmente, la porta non è l'unico posto dove stare. Per gli altri posti, chiediamo al locals miglior consiglio.

Maya Bay

Si tratta di un noto ristorante giapponese-tailandese al piano terra di una questione molto complessa appartamenti standard. Il suo esterno contrasta con la modernità del ristorante. Le prenotazioni sono essenziali, soprattutto se si vuole sedersi fuori. V'è una sala interna con una dozzina di tavoli e lampadari appesi al soffitto rosso scuro, oltre a un padiglione in legno nel giardino tranquillo di schiena.

punta locale: Sara Gianola di Heesen, costruttore olandese superyacht, dice che il modo migliore per vivere "la qualità del cibo, in particolare materie prime" è un menu degustazione. Il menu del pranzo a meno di 20 euro prezzo fisso lo rende particolarmente popolare tra i locali.

Sass Café

Sass Café, ispirazione mediterranea, è una scelta eccellente per la cena. Serve piatti delicati come il tagliolini con branzino o intervalli di spigole e stile provenzale.

Consiglio locale: tardi e rimanere in ritardo, perché è quando "si trasforma in una danza selvaggia"Detto Gianola. "Volgeranno lo sguardo a CEO e miliardari che ballano sui tavoli. Questa è l'esperienza quintessenza di Monaco ".

Monte-Carlo Beach Club

Costa Azzurra classica incarnata in questo luogo: immaginate sedie con bei cuscini di strisce bianche e blu, così come vista iconiche dalla terrazza, soprattutto alla fine della giornata, quando il sole comincia a calare dietro le montagne. Nicolas Bellavance-Lecompte, co-fondatore del progetto fiera Nomad Monaco, assicura che luogo rende volte spuntino più elegante: "Mi piace il negroniE per mangiare, chiedo al barbiguanUna ciambella con bietole e ricottaChe è qualcosa di Monaco ".

punta locale: nei mesi più caldi, da metà aprile a metà ottobre, il beach club è aperto agli ospiti esterni, in modo da chiamare in anticipo per prenotare la vostra cabina. In occasione di eventi come le corse di auto e la Formula Uno Yacht Show, "presto" significa almeno un mese di anticipo; per serate regolari o nei fine settimana, due settimane sarebbe più che sufficiente. E, naturalmente, non dimenticate il costume da bagno.

Buddha Bar

Questo luogo, che un tempo era il bar cabaret Casinò di Monte Carlo, è 154 anni. La gente viene a mangiare sushi e di provare i mojitos, sono ancora di moda della Riviera. Se non si vuole andare in un club, ma vuole ascoltare musica e ballare un po ', questo è il sito.

punta locale: Ha una moltitudine di giovani tecnologia creativa e dei media, lontano da tutto abbottonato Yacht Club. Si tratta di Monaco, non è la Silicon Valley, in modo da evitare felpa con cappuccio e indossa una giacca tuxedo o lo sport di lino cappotto.

Odissea

Durante il giorno, questo ristorante Joël Robuchon disegnata da Karl Lagerfeld è solo per gli ospiti dell'hotel, ma le notti da maggio a ottobre, il ristorante all'aperto è aperto a tutti. Si tratta di un contrasto discreto per ristoranti formali Robuchon all'interno di un hotel; la tariffa è più semplice e stagionale. Ci possono essere medaglioni di aragosta e risotto melanzane, panini, carni alla griglia o insalate con acciughe e tonno bianco. Diners, con Champagne in mano, essi tendono ad avere più di 30 anni. Di solito coppie, famiglie e amici che frequentano un pranzo raffinato ma rilassato.

Consiglio locale: Prenotate una delle tranquille tabelle angolo posteriore, immersi nel verde su entrambi i lati e chiedere uno dei quattro cocktail ispirati ai profumi di Gyvenchy.

