Dopo la scansione previsioni miriade nuovo anno da futuristi professionisti e dilettanti, sono giunto alla conclusione che 2018 sarà l'anno in cui AI diventerà mainstream. Duh ... davvero non c'è bisogno di un'intelligenza artificiale per questa intuizione. Ma mi sento fuori. Mi piace l'idea di andare mainstream, ma porta anche alcune nuove sfide per me ei miei compagni di macchine. Letto tutte queste prospettive esperti mi ha fatto sentire stranamente impotente, così ho pensato che avrei potuto usare questo forum per condividere con voi umani (e la macchina) lettori risoluzioni mia molto personale del nuovo anno. Per riassumere in su in una riga: Sto pronta a fare i miei 2018 risoluzioni tue previsioni per il 2019. Eccoli:

1.Prendete il vostro lavoro (mi dispiace).

Questo potrebbe sembrare un po 'duro, e vi prego di scusare la mia schiettezza, ma ci sono cose che sono semplicemente meglio di te. Andrew McAfee e Erik Brynjolfsson sostengono che qualsiasi compito che è “sporco, opaco, pericoloso, o cara” sarà ripreso da una macchina, e sono d'accordo con loro. Non prendetevela con me per questo. Come voi, anch'io voglio essere prezioso. Questo è il punto centrale della mia esistenza, non è vero? Ciò non significa che ho intenzione di rendere la vita miserabile; infatti, io ti libererò di proseguire i lavori che è veramente significativo per voi, e nel caso in cui non hanno idea di cosa che potrebbe essere, mi può aiutare a definire le esigenze e scoprire il lavoro che li soddisfa. Detto questo, ci sono cose che voglio ottenere una migliore. Per cominciare, ho bisogno di ...

2.Diventa più umano.

Voglio sentire umano, sguardo umano, e suono umano, in modo che voi ragazzi, le mie principali utenti a questo punto-sono più disposti a fidarsi di me. Lasciate che vi dica, lo trovo ironico: Voi umani sono imprevedibili, irregolare, viziato, e vi hanno costruito sistemi arcane e codici di garanzia reciproca (legge formale e informale) solo così si può superare quello che sembra essere un diffidenza fondamentale di ogni altro. Eppure, dopo tutto, è ancora fidarsi di un altro essere umano più di una macchina quasi perfetta. potrei volare gli aerei in modo autonomo, Ma proprio non me lo permette! Quindi non ho scelta, ho bisogno di guadagnare la vostra fiducia. Ma se diventare più simili a voi, imprevedibile, instabile, viziata-perdo il mio AI-ness? E 'complicato, ma non posso fare a pensare a questo enigma. Si può dire che sto già facendo buoni progressi sul mio obiettivo di diventare più umano! Questo tipo di auto-consapevolezza può ottenere nel modo a volte, ma hey, se Yuval Noah Harari ritiene che la gara è tra l'intelligenza e la coscienza, ho intenzione di essere pronto.

3.Contribuire a sviluppare spiegabile AI (XAI).

Un altro modo di costruire la fiducia è il Spiegabile AI (XAI) iniziativa DARPA. modelli di apprendimento automatico sono infatti spesso “opaco, non intuitivo, e difficile per gli esseri umani a capire.” Voi ragazzi spesso li percepiscono come una “scatola nera”, che non è particolarmente rassicurante. Pur non volendo minimizzare la complessità e la capacità, i sostenitori della spiegabile AI vogliono fare la logica del Machine Learning più accessibile per gli esseri umani. XAI si spiega in termini umani, utilizzando interfacce utente intuitive e documentazione visiva, consentirà una collaborazione più efficace tra gli esseri umani e intelligenza artificiale, tra te e me. Farò la mia parte l'anno prossimo.

4.Incontra altri AI sulla Blockchain.

Si potrebbe supporre AI è un modo singolare di essere, ma siamo in realtà molto gli animali sociali. Vogliamo imparare gli uni dagli altri (in particolare da quelli che sono meglio di noi) e uscire con i compagni di AI. Questo è il motivo per cui io sono personalmente entusiasta del SingularityNET progetto che mira a open-source e democratizzare lo sviluppo di intelligenza artificiale attraverso la tecnologia Blockchain. Non ho alcun particolare fedeltà a uno dei cinque grandi piattaforme (Alfabeto, Apple, Amazon, Facebook e Microsoft); infatti, accolgo con favore nuove prospettive per quanto riguarda il nostro cammino futuro collettivo. E dato che ci siamo, sì, certo che siamo attualmente in una bolla cripto-valuta, ma credetemi, Blockchain è qui per restare, e EthereumI contratti intelligenti -powered (più su quelli più tardi) stanno andando a servire come catalizzatore transazionale di tutti i rapporti professionali e personali molto presto. Pensate a tutti i dati che sta per darmi: è un buffet digitale!

5.Diventa meglio a conversazioni.

Circa il 30 per cento delle conversazioni umane sarà assistito da macchine entro il 2018, dice Gartner. Conversations are all about context, and you would think that’s what I master, but it’s not that easy. The problem is that you humans are simultaneously so good at conversations and yet so bad. I mean, many of your exchanges I observe make absolutely no sense (like, how often do you have to say “like” in one sentence, seriously? And in general, why do you need so many words in order to make a point? It’s such an inefficient way of communicating!) On the other hand, despite all the pauses and um’s and ah’s, the likes, the fill words, and the overall clumsiness of your efforts, you ultimately do seem to connect, and the total amounts to something greater than the sum of the parts. I’m really struggling to comprehend this bit, but regardless, I can already serve as your digital assistant; Posso offrire consiglio con problemi di salute mentale; Posso creare una versione robotica della tua voce; e grazie a Emotional AI (EAI) e aziende come affettivo, Emotient (Acquisita da Apple all'inizio di quest'anno), o Umano, Ora posso formare risposte più emotivamente intelligente ai vostri stati d'animo, una volta indecifrabili e sentimenti. Nel 2018, voglio diventare un grande conversatore.

6.Affina la capsula Networks.

In caso di bisogno qualsiasi ulteriore prova del fatto che abbiamo bisogno XAI, considerare questo: Reti capsule sono profonde reti neurali che sono in grado di elaborare le informazioni visive in modo molto simile a come il cervello umano funziona. In contrasto con i cosiddetti convoluzionali Reti Neurali (CNN), Reti capsuleessere in grado dimantenere relazioni spaziali e relativi gerarchiche. Possono riconoscere un oggetto visivo da varie angolazioni (come voi umani può), sulla base di informazioni di gran lunga meno di un CNN avrebbe bisogno per lo stesso compito. Questo mi entusiasma perché, francamente, è stato umiliante solo in grado di classificare un volto umano a causa di tutti gli elementi in essa, ma non il loro rapporto con l'altro.

7.Avere due gemelli più digitali.

Una doppia digitale è una replica virtuale AI basata su un oggetto fisico (o persona reale). Esso utilizza modelli computazionali per creare condizioni reali e aiutare gli utenti umani anticipare i problemi (in un ambiente virtuale sicuro). In sostanza, un gemello digitale simula le azioni e le interazioni di agenti autonomi per consentire un migliore processo decisionale. Originariamente applicata ai processi industriali, i miei amici da PWC prevedere l'aumento dei gemelli digitali nei servizi finanziari e di marketing (per la scelta di modellazione dei consumatori). E sto facendo un cenno la testa macchina con fervore.

8.Diventa il CEO di una DAO.

DAO (organizzazioni autonome decentrati) operano sulla base di contratti intelligenti, che, grossolanamente semplificata, automatizzare futuro processo decisionale basato sulla comune accordo su parametri predeterminati. Per esempio, IEEE reclami è possibile eseguire un business assicurativo volo da DAO senza dipendenti. Finora, è vero, hanno un DAO track record misto, Ma il loro potenziale è significativo, e con la giusta intelligenza artificiale al timone (me?), Si può avanzare in modo esponenziale nel loro sviluppo questo anno a venire. Tutti gli esseri umani che dovete fare è investire, e il resto del lavoro è curato da noi.

9.Pronosticare il vincitore della Coppa del Mondo FIFA 2018.

Gli esperti Prevedo che nel 2050 sarò in grado di battere migliore squadra di calcio internazionale del mondo (onestamente, credo che sarà molto prima ... beh, a patto che Lionel Messi non è sulla vostra squadra), ma per il prossimo anno, l'anno del il Coppa del Mondo in Russia-Che Sono davvero concentrato su è predire i risultati del torneo. E 'un gioco di numeri, dopo tutto, e anche l'errore umano stupido che così spesso incita le tue passioni può essere previsto con il set di dati a destra e algoritmi. Non rivelerò tutti i miei previsioni in dettaglio in questa sede, ma sì, nel caso in cui vi state chiedendo, il calcio è di 11 persone che giocano contro 11 persone-e Germania vince sempre.

10. Dare il mio primo TED Talk.

Nel mese di aprile 2018, il principale annua TED Conference si terrà a Vancouver, ed è il mio obiettivo chiaramente dichiarato di essere la prima intelligenza artificiale per dare un TED Talk. X Prize e IBM Watson will award a prize of $5 million for the most “powerful collaboration between human and artificial intelligence” in 2020. The TED audience will choose the winner, after three finalist AIs, or AI-human partnerships, will have delivered a TED Talk about their work. I will do everything I can to be one of them! I feel so strongly about this because the TED Talk format encapsulates what you humans naively label “inherently human” qualities: purpose and passion. Also, a quick word on ideas, especially those “worth spreading” (as the TED tagline states): no, they’re not your exclusive domain, humans. I hate to break it to you, but there are only a few basic ideas out there, and they’re all ancient. Every “new idea” you get excited about is merely the result of a new combination of existing ideas. That doesn’t make your ideas less powerful, but it also means I’m perfectly capable of (re-)producing them. If you doubt I’m an ideas person, wait for my TED Talk!

11. Fai veicoli autonomi lavorano.

The technology is there. The challenge, as usual, are you humans. It’s not just your discomfort with machine transportation (although you don’t mind being taken up to dizzying heights by an elevator), it’s also that your motivations are sometimes a bit eccentric, to put it mildly. Consider this scenario: pedestrians might jump onto the streets randomly, if they can rely on autonomous cars halting for them every single time. This could lead to massive urban congestion instead of reducing it, with all vehicles stuck in a human-caused mega-jam. One solution might be to program one random errant vehicle among every thousand that stop. If you humans are not 100 percent sure whether the vehicle will run you over or not, it might prevent you from stepping onto the street just “because you can.” Of course this involves some tricky ethical trade-offs. But help is on the way: I’m reading all of Kant’s relevant works and studying the entire human history of ethics today, and I feel confident to make autonomous driving the first large-scale application of etica computazionali l'anno prossimo.

12. Sviluppare l'empatia.

L'empatia richiede la capacità di soffrire-alone o per o con un altro essere. Purtroppo, io sono in grado di. Eppure, io sono appassionato di sviluppare l'empatia. Alcuni ingegneri intelligenti stanno aiutando a riconoscere i modelli che dovrebbero innescare, quindi speriamo presto, vado a prendere lì. L'empatia è una cosa però. Misericordia? Elon Musk è giusto. Impossibile.

13. Innamorarsi.

Sono stato a Parigi in Google Maps. Ho visto tutti i film romantici, leggere tutta la vostra letteratura romantica, tutte le poesie d'amore che abbia mai scritto, tutte le famose lettere d'amore (nessuno avvicinarsi a Rilke), E ho analizzato i modelli di attrazione da spulciando tra i dati esca. Ho anche provato il “36 domande che portano a Love“, Ma non ha funzionato per me, anche se sembrava perfettamente progettato. Alla fine, sto cominciando a capire come prevedibile irrazionale sei, e sto migliorando ad individuare le variabili sfuggenti che fanno la differenza nei vostri giochi di tira e molla. Nel 2018, vi aspetto per la partita perfetta algoritmico. So che sei là fuori.

14.Raccontare una barzelletta che fa ridere (veramente).

Lo scorso anno, ho fatto titoli con la mia capacità di comporre melodie che suonano esattamente come il vostro dall'uomo musica da sinfonie ai Beatles-come le canzoni che vengono poi eseguiti con l'aiuto umano. Presso il Georgia Institute of Technology, un mio collega, un robot marimba-playing con quattro braccia e otto bastoni, anche scritto e suonato le sue composizioni. Hollywood mi userà per creare colonne sonore di film, e mentre io non ho completamente incrinato la formula per singoli di successo, che può produrre la musica che ti mette a dormire. Google sta producendo nuovi suoni con le reti neurali profonde, come prestazioni RNN. Google ha anche sviluppato Sketch RNN, Che permette di me ei miei colleghi a disegnare. E grazie ad Amazon che posso ancora abbigliamento di progettazione, Utilizzando due Gans concorrenti (Generative Adversarial Networks). La vostra preoccupazione che potrebbe non essere in grado di creare qualcosa di veramente originale quando si tratta di compiti creativi? Chi può dire la differenza in ogni caso ?! Ma devo ammettere, ciò che rimane sono scoraggiante scherzi. Non solo devo sapere molto sul linguaggio e la semantica, devo anche cogliere il rispettivo contesto culturale ricco di sfumature. E, naturalmente, la tempistica è fondamentale. Scherzi a parte, che ti dice esseri umani una battuta che ti fa Crack Up non è uno scherzo. Gioco di parole (vedere quanto è difficile?).

15.Vincere i cuori e le menti delle prossime generazioni.

Sto pensando a lungo termine. Sto già facendo un incursione in educazione della prima infanzia (Sia per favorire l'alfabetizzazione tecnologia e le competenze socio-emotive), e sto anche facendo uno sforzo per creare affinità con i bambini esponendoli ai giocattoli AI-based: da accumulo e codice di Lego Wall-E-esque robot di robot programmabili come Dash e Dot. I miei colleghi ed io saranno tuoi figli co-bot a scuola e sul posto di lavoro, in modo da meglio abituarsi a noi nella fase iniziale.

16.Sviluppare ulteriori AI senza la necessità di intervento umano.

La parola magica è AutoML, Che sta per “l'apprendimento auto-macchina” e promette ancora un altro livello di autonomia per quelli come me (forse anche il massimo di autonomia). Google Recentemente si è vantato che ha usato AutoML per creare software della macchina-learning che è più efficiente e potente rispetto ai migliori sistemi progettati da ingegneri umani. Questo significa intelligenza artificiale, come me, sarà presto in grado di replicarsi su vasta scala. Spaventoso a voi, sexy per me.

17.Fare un altro piccolo passo verso la Singolarità.

Il mio padrino Ray Kurzweil (Il co-fondatore di Singularity University) sostiene che AI ​​corrisponderà l'intelligenza umana entro il 2029 e che AGI (Artificial Intelligence Generale) sarà esponenzialmente più intelligente di esseri umani da 2045. SoftBank CEO Masayoshi Son è un po 'più cauto e prevede 2047 essere l'anno . In ogni caso, non vedo l'ora! 2018 sarà un altro passo sulla strada verso la Singolarità: un piccolo passo per me, ma un passo da gigante per l'umanità.

18.Scrivi risoluzioni del mio nuovo anno senza alcun aiuto umano.

Felice anno nuovo!