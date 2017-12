Photo: LA NATION

Les équipes convertibles sont à risque d'être tiède, à mi-chemin entre la stagnation d'un ordinateur et une tablette. 910 Yoga Lenovo, qui LA NATION testé, sur ce carrefour spacieux grâce à ses excellentes performances comme un ordinateur portable. Bien qu'il soit convertible, il est sage de le décrire comme un ordinateur portable qui peut parfois être utilisé comme une tablette.

Il a un 14 « qui engage le corps de l'ordinateur portable par des charnières dont l'apparence provient la dissidence, même si son fonctionnement est irréprochable. Avec ce mécanisme, l'écran peut être placé en toute position, étant sensiblement la fermeté. Il peut prendre la posture typique des blocs-notes ou dessiner un V avec votre corps, pour le placer sur une table et profiter d'un film ou d'une série.

L'affichage est Full HD (1920 x 1080 pixels) et est tactile, une condition qui prévaut dans les deux modes d'utilisation. Lorsque la tablette devient, l'interface Windows 10 adapte mosaïques Accueil pour simplifier l'expérience et quand vous avez besoin de taper un clavier apparaît à l'écran.

En cualquiera de las modalidades, su hardware propicia una experiencia súper fluida. Para detallistas, vale notar que su teclado físico no incluye el alfanumérico y que algunas teclas presentan un diseño que requiere habituarse. Estos puntos se contraponen con un lindo detalle: el teclado es retroiluminado, con un tono azul claro. Su touchpad, por otro lado, es ajeno a cualquier crítica.

El equipo tiene especificaciones de la alta gama: procesador Intel Core i5, tarjeta gráfica Intel Graphics 620, 8 GB de RAM, lector de huellas digitales (debajo del teclado, hacia el sector derecho), y parlantes potenciados por tecnología Dolby, que entregan un sonido más que digno sin la necesidad de conectar equipos auxiliares. El modelo que llegó a nuestras manos tiene un disco SSD de 256GB y su batería es uno de los ítems destacados. Con un uso tradicional alcanzamos más de 7 horas de autonomía. En cuanto a puertos, cuenta con 2 USB-C (uno para carga) y uno USB 3.0. No hay HDMI ni ranura para tarjeta SD.

No podemos cerrar esta reseña sin hacer referencia al diseño del equipo Yoga 910, uno de sus aspectos sobresalientes, si no el más. Todo su cuerpo (incluyendo las mencionadas bisagras) es metálico. Construido en una sola pieza, hay que decir que la elegancia y robustez no van en desmedro de la liviandad; pesa 1,4 kilogramos. Las comparaciones son odiosas, aunque muchas veces necesarias. Una Apple iPad Pro, que es sólo tablet y tiene 12,9 pulgadas, pesa casi 700 gramos. Es en tanto un punto favorable el hecho de que este producto de Lenovo sólo duplique aquel peso. También es delgado, superando apenas los 14 milímetros de espesor.

Tous ces avantages sont corrélatifs est leur prix de vente sur le marché local est 29.999 pesos. Ceci est la figure pour la variante que nous avons testé, avec une résolution Full HD. Dans d'autres régions aussi fournit un modèle Lenovo 4K et même avec 16 Go de RAM. Dans tous les cas, il est un équipement polyvalent, flexible et intelligent; Il est hybride, bien qu'il soit plus efficace comme un ordinateur portable de taille moyenne comme une tablette géante, au-delà pendant un certain temps, vous pouvez utilizársela en tant que tel.

YOGA 910

corps métallique convertible Lenovo, mais léger

stockage: 256 GB

autonomie: 7 heures (utilisation normale)

résolution: 1920 x 1080 pixels

Prix: 29.999 pesos