L'Enjeu: Tous les produits présentés ici sont sélectionnés par l'équipe de commerce de Mashable et répondent à nos normes rigoureuses pour génialité. Si vous achetez quelque chose, Mashable peut gagner une commission d'affiliation.

Apple a peut-être tué le MagSafe dans son dernier tableau de MacBooks, mais cela ne signifie pas que les câbles de charge magnétique sont devenues obsolètes.

L'idée derrière les ports magnétiques est simple, mais le génie: plutôt que de coller fermement un câble dans un dispositif - conduisant à la possibilité que quelqu'un trébuche sur le cordon et arrachant l'équipement coûteux au sol - le MagSafe a permis le câble de charge à serrer sur le dispositif assez fermement pour tenir, mais assez léger pour se détacher facilement quand tiraillé.

Alors que vous ne pouvez plus l'expérience de la brillance de MagSafe sur votre ordinateur, vous pouvez toujours profiter de son confort sur votre smartphone. le ARMOR-X magnétique Câble de charge fonctionne comme le MagSafe dans le sens où il utilise un clip magnétique qui peut être branché et être laissé seul dans la prise de charge de votre appareil. Quand il est temps de recharger, il suffit de déplacer la fermeture du câble sur le clip et les regarder s'emboîtent instantanément.

Le fil il est livré avec est pas trop mal non plus. Construit avec un nylon robuste, résistant à la mêlée, ce câble met la durabilité du chargeur standard Apple pour la honte. Il dispose également d'une capacité de charge 2.4A rapide.

Vous pouvez marquer ARMOR-X magnétique Câble de charge en vente pour seulement 19,99 $ en ce moment - c'est une participation de 50% de réduction.