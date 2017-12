Sanctions de l’ONU : la Corée du Nord parle d’un « acte de guerre »

a qualifié dimanche 24 décembre d’

« acte de guerre »

les nouvelles sanctions votées vendredi par le Conseil de sécurité de l’ONU contre ses programmes

et balistique.

« Nous rejetons totalement les dernières sanctions de l’ONU (…) comme une atteinte violente à la souveraineté de notre république et un acte de guerre qui détruit la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et de la région »

, a déclaré le ministère nord-coréen des

Affaires étrangères

dans un communiqué diffusé par l’agence officielle KCNA.