Vladimir Poutine avait hier ce qui est dit un jour parfait. Après avoir participé à une jeu de hockey eximios glace avec des joueurs que la discipline, organisée la nuit sur la Place Rouge, le parti du Kremlin, Russie unie, a tenu un congrès fédéral dans lequel il a exprimé publiquement son soutien à la candidature de l'actuel président russe.

Poutine pour sa réélection en Mars 2018 en tant que candidat indépendant.

« Cette année, le parti (Russie unie) 16 et tourné tout ce temps n'a qu'un seul leader incontesté, un leader qui amène les gens (...) et unifie la Russie, qui a la confiance et le soutien de la majorité absolue de nos citoyens: Vladimir Vladimirovich Poutine, « le président de la formation de décision, le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a déclaré lors de la conférence.

Medvedev a déclaré que son parti appuie la décision de Poutine de participer aux élections en tant que candidat indépendant.

« En tant que force politique responsable comprendre que dans la situation actuelle Vladimir Vladimirovich devrait compter sur les masses populaires des partis à l'extérieur », a déclaré M. Medvedev.

En même temps, il a promis que Russie unie, avec plus de 2,2 millions de membres à travers le pays consacrera toutes ses ressources « au 18 Mars de l'année suivante deviendra le jour de la victoire inconditionnelle de notre candidat. »

Pour sa part, M. Poutine, la Russie jusqu'en Royaume-chef 2012, grâce à la formation de son travail au cours des dernières années à venir, mais mis en garde contre qu'il ya encore beaucoup de « importants » et les tâches « urgentes ».

En même temps que le congrès de Russie unie, près de Moscou, il a également tenu un congrès de l'entrepreneur proclamé Parti communiste candidat Pavel Grudinin remplaçant son chef vétéran Guennadi Ziouganov, qui a décidé de se retirer de la course présidentielle.

Ziouganov, 73, qui a participé à quatre présidentielles (1996, 2000, 2008 et 2012), a justifié sa décision avec l'argument selon lequel la victoire aux élections est pratiquement impossible lorsque l'intention de voter pour Poutine de 80 pour cent .

En même temps, il a dit que son remplaçant est « une personne qui sait comment travailler, écouter les gens et remplir leurs promesses. »

Une longue liste de candidats

Vladimir Poutine a quitté le siège de Russie unie en 2012, quand il a été discrédité par des allégations de fraude lors des élections législatives.

Selon les analystes, Poutine, 65 ans, sera réélu avec un résultat record de plus de deux tiers des voix, vous permettant de rester au Kremlin jusqu'en 2024, complétant près d'un quart de siècle au pouvoir.

Pavel Grudinin homme d'affaires nommé candidat communiste, est 57 ans, est depuis 1995 le directeur de sovkhoze Lénine, l'une des entreprises agricoles les plus prospères en Russie, et a été trois fois élus par la Douma régionale à Moscou (1997-2011) .

Aussi journaliste russe et présentatrice Ksenia Sobtchak a été désigné candidat à la présidence de la Russie pour un parti politique Initiative civile, sans représentation parlementaire.

Dans son manifeste électoral, Sobtchak préconise de changer la forme du gouvernement dans la république présidentielle à la Russie une république parlementaire.

deux douzaines d'autres candidats ont l'intention de participer aux élections.

