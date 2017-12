Pour Noël, Droit au logement rappelle à Macron sa promesse : « Plus personne à la rue cet hiver »

En juillet, lors d’un discours à Orléans, Emmanuel Macron avait déclaré que « la première bataille » était de « loger tout le monde dignement ».

L’association Droit au logement (DAL) a manifesté lundi 25 décembre sous les fenêtres du ministère du logement , à Paris, pour rappeler au président de la République sa promesse faite cet été qu’il n’y aurait « d’ici la fin de l’année (…) plus personne dans les rues » .

Une centaine de personnes, dont de nombreux enfants, se sont rassemblées en musique et autour d’un goûter pour un « Noël de combat ». Une banderole « la ville n’est pas le Monopoly » avait été tendue, montrant une pluie de billets de cinq euros et l’inscription APL pour « aides au logement personnalisées », en référence à la baisse de cinq euros mensuels pour tous les allocataires de l’APL, entrée en vigueur le 1est octobre.

« De la cupidité »

« Il faudrait que les ministres du logement, MM. Mézard et Denormandie — Jacques Mézard, le ministre de la cohésion des territoires chargé du logement, et Julien Denormandie, secrétaire d’Etat à la cohésion des territoires — démissionnent parce qu’ils ont failli à la mission que leur a donnée le président », a déclaré Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole du DAL.

« Quand on nous parle de bienveillance et qu’on supprime toutes les aides, on voit que c’est de la cupidité, et du soutien à ses amis, les riches. »

En juillet, lors d’un discours à Orléans sur l’accueil des migrants, Emmanuel Macron avait déclaré : « D’ici la fin de l’année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois », ajoutant « la première bataille : loger tout le monde dignement. Je veux partout des hébergements d’urgence. Je ne veux plus de femmes et hommes dans les rues. »

