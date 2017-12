es

églises Mosul remplies de fidèles à nouveau dimanche que la ville se prépare à célébrer Noël pour la première fois en quatre ansAprès avoir été libéré de l'occupation du groupe terroriste Etat islamique (ISIS) en Juillet.

Dans ce contexte, le patriarche de l'Eglise catholique chaldéenne, branche principale en Irak et en Syrie, Raphaël Louis Sako, appelé le matin pour prier pour « la paix et la stabilité dans l'Irak Mosul et dans le monde. »

En dépit d'être un pays majoritairement musulman, l'Irak a une grande minorité chrétienne basée principalement dans la province de Ninive au Kurdistan et Bagdad en Irak.

Des dizaines de milliers de chrétiens ont fui Mossoul en 2014, la capitale de Ninive, et d'autres villes avant l'avance d'ISIS, qui a occupé la région et a imposé la loi islamique dans toute la population.

Mais après avoir été battu en Juillet par les forces gouvernementales irakiennes, les chrétiens ont commencé à revenir et se préparer à célébrer dimanche de Noël.

Cette fois, les habitants musulmans de la ville a accompagné les rituels, avec des bougies et des arbres de Noël.

Aussi impliqué des membres des forces de sécurité avec des véhicules blindés, assurant une protection contre une attaque possible, car la région est toujours sujette à des attaques terroristes.

En fait, la mémoire de la guerre est encore très vivante. fenêtres brisées sont recouverts de tissu, et juste à l'extérieur de l'église de San Pablo était un portrait de l'un des nombreux chrétiens tués par ISIS.

Farqad Malkoo, une femme chrétienne, a déclaré l'agence AFP pour célébrer la messe de Noël a été « Il est important de restaurer la vie chrétienne dans la ville. »

L'ISIS a décidé jusqu'à récemment plus d'un million de personnes en Syrie et en Irak, mais cette année Il a été battu sur tous les fronts et détient maintenant seulement une petite bande de désert.

Au début de Décembre, le Premier ministre irakien Haider al Abadi, a déclaré la victoire sur le groupe après trois ans de guerre.

Avec l'information et de l'AFP

