Vidrala un dividende de 0,69 euros par action

Vidrala a approuvé un dividende à 0,69 euros par action. Le dernier jour de négociation des actions donnant droit au dividende est le 12 Février. Et payé 14 mois DLE.

« « AlternateName »: » Abayon », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Álvaro Bayón », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Roche compra la farmacéutica oncologica Ignyta por 1,700 millonesLa multinacional farmacéutica Suiza Roche », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513963876-309478de466e76be12be23994c3e49e2", « datePublished »: » 2017-12-22T18: 31: 16CET », « DateModified »: » 2017- 12-22T18: 31: 16CET », « ArticleBody »: »

Roche acheter Ignyta pharmaceutique oncologique par 1,700 millions

a déclaré Roche multinationale pharmaceutique suisse vendredi, il a signé un contrat d'achat société américaine de biotechnologie oncologique Ignyta d'environ 1 700 millions de dollars.

Selon les termes financiers de la transaction, Roche versera 27 $ en espèces pour chaque action Ignyta, ce qui représente une prime de 74% par rapport au cours de clôture de ses titres ce 21 décembre.

L'accord d'achat, qu'ils attendent à fermer dans la première moitié de 2018, a déjà été approuvé par les conseils d'administration des deux sociétés et est en attente d'approbation réglementaire, selon une déclaration commune.

« Ignyta maintenir ses activités à San Diego (Californie) et continuera de diriger les tests entrectinib pour assurer que ce médicament important atteint les patients le plus tôt possible », a déclaré la société.

“, “alternateName”:”alfonso”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”alfonso Simon”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Ibex cierra con una caída del 1,19%, hasta los 10.182 puntos. En la semana, sube un 0,3%”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513960641-0663f8b4035a5899861191750bf7a6a2″, “datePublished”:”2017-12-22T17:37:21CET”, “dateModified”:”2017-12-22T17:37:21CET”, “articleBody”:”

Le Dow a fermé avec une baisse de 1,19% à 10182 points. Pour la semaine, une hausse de 0,3%

« « AlternateName »: » maria_me », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » María Matos », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Goldman Sachs, amorce accionista de DIAEl banco estadounidense Goldman Sachs ha elevado al% su 10,2 », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage » , « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513959689-8e088a68783c1ceb3ebc82f76989a1c5", « datePublished »: » 2017-12-22T17: 21: 29CET », « DateModified »: » 2017-12-22T17: 21: 29CET », « ArticleBody »: »

Goldman Sachs, le principal actionnaire de DIA

banque américaine Goldman Sachs a porté sa participation à 10,2% dans la chaîne de supermarchés Dia, enregistré dans les archives de la Commission du marché des valeurs mobilières nationale (CNMV).

La banque contrôlée jusqu'à 6,84% des actions de la société espagnole, et cette acquisition a dépassé 10,2%, qui contrôle indirectement 0,693% des actions.

Goldman Sachs est placé et la première avance de la chaîne de l'actionnaire de Baillie Gifford (10,02%) et Letterone d'investissement (10%).

« « AlternateName »: » Abayon », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Álvaro Bayón », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » La CNMV levanta la suspensión CNMV ha NyesaLa sobre Acordado levantar la suspensión de negociación sobre », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513957199-60b2fdd8c6969b463794f95a0429af88 ", « datePublished »: » 2017-12-22T16: 39: 59CET », « DateModified »: « 2017-12-22T16: 39: 59CET », « ArticleBody »: »

La suspension CNMV ascenseurs Nyesa

La CNMV a accepté de lever la suspension des opérations sur les actions de Nyesa du 22 Janvier. La valeur a été exclue de la négociation puisque la société a fait faillite en Septembre 2011.

« « AlternateName »: » Abayon », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Álvaro Bayón », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Wall Street abre Mixto y el Dow Jones cède un% de Wall Street 0,12 a ouvert hoy Mixto pero médias hora después SUS », « mainEntityOfPage »: { « @type « : « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513955990-6b8ecffcaa6f16a5f1c9b24cf213db77 ", « datePublished »: » 2017-12-22T16: 19 : 50CET », « DateModified »: » 2017-12-22T16: 19: 50CET », « ArticleBody »: »

Wall Street ouvre mixte et le Dow Jones cède 0,12%

Wall Street a ouvert aujourd'hui mixte, mais une demi-heure plus tard trois indices a enregistré des pertes de 0,12% pour le Dow Jones Industrial Average, dans l'attente des développements à Washington pour éviter un arrêt partiel du gouvernement.

Ce point d'indice à 24751,44 30,85 tout donné, tandis que le S & P 500 sélective des gains initiaux et effacées maintenant 0,06% à gauche 2682.91 unités et le marché indice composite Nasdaq a perdu 0,18% à 6952.76 points.

Le Congrès a approuvé jeudi un financement à court terme pour éviter une telle fermeture partielle, l'extension du budget jusqu'à 19 janvier pour faire de la place pour les républicains et les démocrates de négocier un accord définitif sur les comptes de l'exercice 2018.

« « AlternateName »: » maria_me », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » María Matos », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Unicorp Patrimonio: El riesgo Catalán ya está descontado en el precio del IbexLos Expertos de la firma de », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage » , « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513947330-9f6b8f1733f5e1d6ca110aec28eba200", « datePublished »: » 2017-12-22T13: 55: 30CET », « DateModified »: » 2017-12-22T13: 55: 30CET », « ArticleBody »: »

Unicorp Patrimoine: « Le risque catalan est déjà escompté dans le prix de bouquetins »

Los expertos de la firma de análisis aseguran que “en Cataluña hay dos millones de votantes a favor del independentismo. No son mayoría en votos pero el actual sistema electoral otorga una mayoría absoluta a los partidos independentistas. Pero dos escaños arriba o abajo en el resultado de las elecciones de ayer no deberían cambiar demasiado el discurso. Estos dos millones de votantes siguen creyéndose el discurso y las mentiras de los independentistas de que España les roba y que les iría mucho mejor con una Cataluña independiente y lo seguirán creyendo al menos a corto plazo”.

Unicorp Patirmonio ajoute que « la Catalogne est un problème pour l'Espagne aujourd'hui et restera à court et à moyen terme. La question à poser est de savoir si ce problème affectera les IBEX 35 entreprises ou si elle est déjà escompté dans le prix ».

« « AlternateName »: » virgin75 ", « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Virginia Gómez », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Albiol (PP) admite Que 'lo más fácil' sería dimitirEl presidente del PP Catalán y candidato a la », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513940676-ccfdf444b4caa9fc09e68873e9d6b37d », « datePublished »: » 2017-12-22T12: 04: 36CET » , « DateModified »: » 2017-12-22T12: 04: 36CET », « ArticleBody »: »

Albiol (PP) admet que « le plus facile » démissionnerait

El presidente del PP catalán y candidato a la Presidencia de la Gedneralitat, Xavier García Albiol, ha admitido este viernes que el PPC está “muy tocado” después de haber pasado de 11 a 3 escaños en las elecciones autonómicas, pero ha subrayado que ahora es momento de “reflexionar” y “tomar las decisiones que sean en el momento adecuado”. Por eso, ha rechazado dejas las riendas del partido en este momento.

« Pour moi, le plus facile ou le plus commode démissionnerait. Je pense que maintenant si je démissionne, je serais certainement favorable à titre personnel, mais quitterait le parti dans une situation très délicate, parce qu'en ce moment avec trois députés correspondant est que chacun d'entre nous, tous sans exclusion, essayez fournir la solution et voir quelle est la solution « , a déclaré Albiol à l'arrivée au Comité Ejecutivodel présidé PP Mariano Rajoy.

Ep

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Los afectados por despidos colectivos descienden un El número de 17,4% de Trabajadores afectados por un », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513938894-dbd4fac6785d99ede9c73b327bc4514c », « datePublished »: » 2017-12-22T11: 34: 54CET », « DateModified « : » 2017-12-22T11: 34: 54CET », « ArticleBody »: »

Les personnes touchées par les licenciements collectifs ont chuté de 17,4%

Le nombre de travailleurs touchés par un record de la réglementation de l'emploi (ERE) a diminué de 37,8% entre Janvier et Octobre par rapport à la même période l'année dernière, qui a été touché 42,627 personnes, moins 25936.

Selon les statistiques de l'emploi pour le règlement de cette période publiée aujourd'hui par le ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale, 2.156 entreprises ont commencé l'emploi des licenciements jusqu'en Octobre, 1261 moins au cours des dix premiers mois de 2016, ce qui représente une baisse de 36 , 9%.

De même, le nombre total d'enregistrements de la réglementation de l'emploi a chuté de 37,2% par rapport à un an plus tôt pour atteindre 2793.

EP

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » la CUP apoyará une Puigdemont si se Asume su programa de 'construir' la RepúblicaEl candidato de la CUP, », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513936305-ced79635cefce2e09debb9d9a2e2b357 ", « datePublished »: » 2017-12-22T10: 51: 45CET » , « DateModified »: » 2017-12-22T10: 51: 45CET », « ArticleBody »: »

Le CUP soutiendra Puigdemont si votre « construire » du programme est supposé République

Le candidat du CUP, Carles Riera, a déclaré aujourd'hui que les anti-capitalistes sont prêts à soutenir la nomination d'un président indépendantiste et même une partie du futur exécutif catalan si le reste des formations souverainistes assument son programme politique, basé sur « construire » la République.

Prenant la parole à Catalunya Radio, le candidat à la présidence de la CUP, la formation a remporté hier lors des élections 4 sièges, contre 10 en 2015, a déclaré que « bien que leur influence et les arguments électoraux sont en baisse par rapport à la précédente législature, » son quatre sièges sont « décisifs » et « nous affirmons selon notre programme », a jugé.

« Cela ne veut pas faire d'autonomie, de ne pas obéir à la 155, la Constitution et de ne pas présenter une nouvelle demande la loi, mais pour construire la République et la République », a souligné Riera.

http://cort.as/-0Peo

Efe

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » fils ¿cuales los valores Qué más a la incertidumbre sensibles en Cataluña El Departamento de análisis de? », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage » , « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513936051-30faea9f74b0688ef85e4595268875d5", « datePublished »: » 2017-12-22T10: 47: 31CET », « DateModified »: » 2017-12-22T10: 47: 31CET », « ArticleBody »: »

Quelles sont les valeurs les plus sensibles à l'incertitude en Catalogne?

Analyse Département de Banco Sabadell soutient que « le court terme clé sera dans les négociations entre ERC, JXC et CUP pour la formation du gouvernement et de sa stratégie politique pour l'avenir ». Pendant ce temps, l'incertitude politique, en dehors de l'impact sur le BPA (via la croissance), peut se traduire par une augmentation de la prime de risque, dit-il.

Et il note que les valeurs les plus sensibles de son exposition géographique directe et / ou debout prime de risque dans l'Ibex 35 sont: Santander, CaixaBank, BBVA, Merlin ou Colonial by Meliá (lien direct pour le tourisme). Entre Sacyr, Renta Corporation, Quabit, Immobilier Sud (la prime de risque), eDreams (pour le tourisme) et de repos Catalana Occidente.

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El Comercial aumenta un déficit de 40% hasta octubre, con las exportaciones en récordEl comercial déficit », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513934047-066231a96599a59b4e1b3d1aa70a2ae2 ", « datePublished »: » 2017-12-22T10: 14: 07CET », « DateModified » : » 2017-12-22T10: 14: 07CET », « ArticleBody »: »

Le déficit commercial a augmenté de 40% jusqu'en Octobre, les exportations à un niveau record

Le déficit commercial a atteint 21.073 millions d'euros entre Janvier et Octobre, soit une augmentation de 39,9% par rapport à l'année précédente et le troisième meilleur temps dans cette période depuis 1998, a dépassé seulement en 2013 et 2016.

Entre janvier et octobre les exportations ont augmenté de 9,3% à 229.801.000 nouveau record pour la série accumulée dans cette période, tel que rapporté vendredi par le ministère de l'Economie, de l'Industrie et de la compétitivité.

Cependant, cette augmentation des exportations, qui a enregistré de meilleures performances que l'ensemble de la zone euro et l'UE, pas permis de compenser l'augmentation notable des importations, ce qui a augmenté dans la même période de 11,3% à les 250,873 millions d'euros.

EP

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Pilar Perales, nueva consejera de MapfreLa catedrática de Derecho Mercantil en Universidad Carlos III Pilar », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513932850-c7c15e6d150dcffb85d6970debf640fd », « datePublished »: » 2017-12-22T09: 54: 10CET », « DateModified »: « 2017-12-22T09: 54: 10CET », « ArticleBody »: »

Pilar Perales, nouveau ministre de Mapfre

Professeur de droit commercial à l'Université Carlos III Pilar Perales a été nommé administrateur indépendant de Mapfre, en remplacement Casdemont Adriana, qui a démissionné du poste le 31 Décembre. Casademont était ministre en chef du groupe de viande du même nom, qui a déposé la faillite en Juillet.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » CaixaBank y Sabadel caen en torno al 2% Las entidades catalanas con pérdidas ont ouvert cercanas al 4% y poco a », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513932801-41f6e4e1a750f5732442705a7b6dd068", « datePublished »: » 2017-12-22T09: 53: 21CET », « DateModified »: » 2017-12-22T09: 53: 21CET », « ArticleBody »: »

Sabadel CaixaBank et tomber à environ 2%

les organisations catalanes ont ouvert avec des pertes de près de 4% et de réduire progressivement les pertes. Sabadell CaixaBank 2,3% et 2,2% est autorisée.

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El miedo inicial se diluye: el Bouquetin Modera las pérdidas al 1% El índice baja en torno al 1%, tras digerir », « mainEntityOfPage »: { « @ type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513932753-dd2f74c85976ba292b9c495774565a0f », « datePublished »: » 2017-12-22T09: 52: 33CET », « DateModified »: » 2017-12-22T09: 52: 33CET », « ArticleBody »: »

La crainte initiale est diluée: la perte modérée Bouquetins 1%

Le faible taux d'environ 1%, après avoir digéré les résultats des élections en Catalogne.

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Las pernoctaciones HOTELERAS aumentan el 2,1%, pero el caen 6% en CataluñaLas pernoctaciones en », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage » , « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513931919-0df2e00c9feae785f1aaf7e5372c532f », « datePublished »: » 2017-12-22T09: 38: 39CET », « DateModified »: » 2017-12-22T09: 38: 39CET », « ArticleBody »: »

séjours de l'hôtel augmentent de 2,1% mais baissent de 6% en Catalogne

nuitées dans les hôtels en Espagne ont augmenté de 2,1% en Novembre année en année, à 17,5 millions, alors qu'en Catalogne a diminué de 6,2% à 2,19 millions, selon l'INE. Dans l'ensemble de l'Espagne, de nuitées par les voyageurs résidents en Espagne ont augmenté de 3,5% en Novembre, tandis que les non-résidents ont augmenté de 1,3%.

En Catalogne, nuitées a diminué de 4,1% dans le cas des résidents en Espagne et 7,3% pour les non-résidents. Au cours des onze premiers mois de l'année, le nombre de nuitées a augmenté de 2,8% en Espagne au cours de la même période de 2916.

Efe

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Las Ventas para el Sorteo de Navidad crecen un 3,26%, pero caen un 7,4% en CataluñaLa venta de lotería para », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513931829-32e40e97db2f65a1f3515bfc0f6d1ad2", « datePublished »: » 2017-12- 22T09: 37: 09CET », « DateModified »: » 2017-12-22T09: 37: 09CET », « ArticleBody »: »

Les ventes pour le tirage au sort de Noël a augmenté de 3,26%, mais ont baissé de 7,4% en Catalogne

Les ventes de loterie pour la loterie de Noël lieu ce jeudi, Décembre 22, a augmenté de 3,26 pour cent pour atteindre 2759 millions. La tendance à la hausse a été observée dans toutes les régions, sauf en Catalogne qui a chuté de 7,4 pour cent.

L'augmentation du chiffre d'affaires consolidé du pays enregistré depuis 2014, 2015, 2016 qui a vu une augmentation de 4,64, 4,52 et 3,49 pour cent respectivement, ce qui a été mis en évidence par le Président de Loteries , Inmaculada García a déclaré TVE recueillies par Europa Press. « Nous sommes déjà dans un total cumulé de près de 16 pour cent dans les quatre derniers, ce qui est un fait très important », a déclaré Garcia.

Ep

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » La incertidumbre en Cataluña ralentizará las decisiones de compraventas de viviendas, según », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513931545-f277e615e0d1e86f0fb56199d6736a3d », « datePublished »: » 2017-12-22T09: 32: 25CET », « DateModified »: » 2017- 12-22T09: 32: 25CET », « ArticleBody »: »

L'incertitude dans les décisions de Catalogne ventes de maisons lente, selon Idéaliste

Fernando Encinar, responsable de idéalistes de recherche, explique que les résultats des élections en Catalogne, qui donnent la majorité absolue aux partis indépendantistes, permettent de prédire quelques mois de continuité dans le domaine économique et réel seront pris en compte depuis le début de 2018: ralentissement les décisions d'achat et de l'incertitude qui ne bénéficient pas de la reprise économique déjà apprécié la Catalogne ».

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » MacroYield: El independentismo gana pero tendrá dificil reanudar el los resultados procésTras conocerse », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id » : « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513931209-3902df6bbb325db562e4f9e47b3e8d04", « datePublished »: » 2017-12-22T09: 26: 49CET », « DateModified »: » 2017 -12-22T09: 26: 49CET », « ArticleBody »: »

MacroYield: « Les victoires de independentismo mais reprendra procés difficiles »

Tras conocerse los resultados electorales, los analistas valoran los resultados electorales. MacroYield explica en su informe diario que “los activos de riesgo españoles permanecerán lastrados mientras no haya más visbilidad respecto a la posición que van a adoptar los partidos independentistas, aunque no parece que puedan tener una salida distinta a la vuelta a la legalidad, con lo que la tensión debería rebajarse en los próximos meses”.

Le cabinet d'analystes a déclaré dans son rapport que les prochaines dates clés sont 23 Janvier la date qui devrait constituer le Parlement et le 6 Février, qui commencera le débat d'investiture pour la formation du gouvernement et exigent la participation des votes des députés élus (seul le vote des délégués pour un congé de maternité, le congé de paternité ou d'invalidité est autorisé), de sorte que la situation des députés élus et qui sont emprisonnés ou échappé dans le bloc de l'indépendance (8 à ce moment) à cette date cruciale.

« « AlternateName »: » virgin75 ", « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Virginia Gómez », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Elecnor Consigue un contrato de 248 millones en BrasilCeleo Redes, sociedad participada por el fondo », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513931155-c31de6ccc32ae71722bd531d4de3c543 ", « datePublished »: » 2017-12-22T09: 25: 55CET », « DateModified »: « 2017-12-22T09: 25: 55CET », « ArticleBody »: »

Elecnor obtient un contrat de 248 millions au Brésil

Celeo Networks, une société détenue par le fonds APG et Elecnor a obtenu une concession de puissance néerlandaise au Brésil où il investira 248 millions d'euros, a rapporté vendredi la Commission des valeurs mobilières du marché national (CNMV).

La nouvelle allocation de puissance comprend différentes sections de ligne de 500 kV et 230 kV, ce qui représente un total de 414 kilomètres de longueur, la construction de trois nouveaux postes, pour un total de 4.200 capacité de traitement du MVA et des grossissements différents quatre sous-stations existantes.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Sabadell y CaixaBank lideran las Caídas: un 4% de Banco Sabadell y CaixaBank retroceden un 4% en la apertura », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513929711-f45a1d46a1b53d071ce09c89c1ff6bdf », « datePublished »: » 2017-12-22T09: 01: 51CET » , « DateModified »: » 2017-12-22T09: 01: 51CET », « ArticleBody »: »

Sabadell et CaixaBank plomb tombe: 4%

Banco Sabadell et CaixaBank régressent de 4% à l'ouverture après la victoire de l'indépendance en Catalogne

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El Bouquetin con una abre caída del 1,54% en 10.145 puntos », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id » : « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513929644-aef8175d8ea42f1e52c85129149c4ac2", « datePublished »: » 2017-12-22T09: 00: 44CET », « DateModified »: » 2017 -12-22T09: 00: 44CET », « ArticleBody »: »

Le Dow ouvre avec une baisse de 1,54% à 10,145 points de

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » previas macro al Referencias largo fin de semana navideñoJunto al renovado foco de Atención Que supone », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513928819-76473e792933d1bb62c18395ccd226fc », « datePublished »: » 2017-12-22T08: 46: 59CET », « DateModified »: « 2017-12-22T08: 46: 59CET », « ArticleBody »: »

références macro à long week-end avant Noël

Le long du regain d'intérêt représentant la Catalogne, les investisseurs auront aujourd'hui fait référence également une large batterie de données macro-économiques, un jour qui est attendu de peu d'activité en général, avant le long week-end de Noël.

La France et le Royaume-Uni a publié son PIB finale du troisième trimestre. Aux États-Unis, mettrait l'accent sur le revenu personnel et les dépenses en Novembre, l'indice des prix à la consommation (PCE) du même mois, les commandes de biens durables, également en Novembre, et la lecture Décembre final de l'indice de confiance des consommateurs sera publié .

« « AlternateName »: » Salobral », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuria Salobral », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Securities Lien prevé hoy un Impacto contenido hoy para la Bolsa españolaLink Securities prevé una », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id « : « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513928445-4572234f8869255e3f775f16bff5074f », « datePublished »: » 2017-12-22T08: 40: 45CET », « DateModified »: » 2017-12-22T08: 40: 45CET », « ArticleBody »: »

Lien Securities fournit aujourd'hui un impact aujourd'hui contenu pour la bourse espagnole

Link Securities prevé una apertura bajista para la Bolsa española tras los resultados de las elecciones catalanas, aunque no espera que “a sangre vaya a llegar al río, ya que el Estado, mal que bien, ha mostrado que tiene recursos para defenderse del órdago secesionista y los inversores ya lo saben”. De hecho, cree que tras una apertura claramente a la baja, es posible que el Ibex se estabilice a la espera de conocer novedades.

Cependant, il avertit que « dans les mois à venir, le marché boursier espagnol continuera à se comporter pire en termes relatifs que le reste des principaux marchés boursiers dans la zone euro, au moins jusqu'à ce scénario complexe devient plus clair. Cela dit, le marché espagnol, il y a des entreprises avec peu d'exposition à l'économie espagnole que, si tous les autres sacs maintiennent le bon ton actuel, vous pouvez continuer à faire bien ».

« « AlternateName »: » Salobral », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuria Salobral », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » la prima de riesgo sube tímidamente, un 107 puntosEl diferencial Entre la deuda española y Alemana sube de », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage » , « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513928016-74f5ae3040ba211f75d934baa1b1cf3d », « datePublished »: » 2017-12-22T08: 33: 36CET », « DateModified »: » 2017-12-22T08: 33: 36CET », « ArticleBody »: »

La prime de risque augmente 107 points Timidement

L'écart entre la dette espagnole et allemande passe de 105 à 107 points de base, deux points montant sur le type de l'espagnol à 10 ans. Rallyes sur les niveaux les plus bas au cours des derniers mois.

"" AlternateName ":" nuno_rodrigo "" image ": {" @type ":" ImageObject "" url ":" https://hardmonkeypc.uk/ghostproject/media/2017/12/1514058327_235_la-bolsa-encaja -le-résultat-avec-électorale gouttes-top-à-1 que prévu-la-mercado.jpg "" largeur "" 432 "" hauteur ":" 304 "}," auteur ":" Rodrigo nuño "" éditeur ": {" @id "" #PublisherOrg "}}, {" @type "" blogposting "" titre "" CaixaBank et Sabadell, encore en dessous des niveaux avant 1- 0CaixaBank et Sabadell sont aujourd'hui dans le "" mainEntityOfPage ": {" @type ":" WebPage "" @id ":" 0 "}," url ":" http://cincodias.elpais.com/Comentario/ 1513927817-14fd5d6cb152acee907d29c51615268e "" datePublished ":" 2017-12-22T08: 30: 17CET "" DateModified ":" 2017-12-22T08: 30: 17CET "" ArticleBody ""

CaixaBank et Sabadell, encore en dessous des niveaux avant le 1-0

CaixaBank et Sabadell sont maintenant au centre des investisseurs, après la victoire du bloc indépendantiste aux élections catalanes, qui atteint la majorité absolue. Les deux sociétés ont déplacé leur siège en dehors de la Catalogne après le référendum du 1er Octobre, ce qui leur a valu la peine lourde sur le marché boursier. CaixaBank n'a pas encore retrouvé les niveaux d'avant 1-0 et a perdu 3,6%, tout en accumulant une hausse de 30,6% dans l'année. Sabadell, en hausse de 32,2% en 2017, a perdu une légère 0,96% depuis

« « AlternateName »: » Salobral », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuria Salobral », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Se aceleran las Caídas en los futuros del IbexSegún Meff, los futuros ya cotizan por los debajo de 10.100", « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513927568-6e91edb4aee18fd86d67e9623d1afcbb », « datePublished »: » 2017-12-22T08: 26: 08CET », « DateModified »: » 2017-12-22T08: 26: 08CET », « ArticleBody »: »

Ils accélèrent les chutes dans l'avenir bouquetin

Selon les contrats à terme négociés Meff et ci-dessous 10.100 points, en baisse de 1,9%.

"" AlternateName ":" nuno_rodrigo "" image ": {" @type ":" ImageObject "" url ":" https://hardmonkeypc.uk/ghostproject/media/2017/12/1514058327_437_la-bolsa-encaja -le-résultat-avec-électorale gouttes-top-à-1 que prévu-la-mercado.jpg "" largeur "" 432 "" hauteur ":" 79 "}," auteur ":" Nuño Rodrigo "" éditeur ": {" @id ":" #PublisherOrg "}}, {" @type ":" blogposting "" titre ":" Sabadell gagne 50 millions sur la vente de sa filiale d'hôtel BlackstoneBanco Sabadell a fermé la vente "" mainEntityOfPage ": {" @type "" WebPage "" @id ":" 0 "}," url ":" http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513927107- 20375d894f9c75be8e6f2d5df5cd5dff "" datePublished ":" 2017-12-22T08: 18: 27CET "" DateModified ":" 2017-12-22T08: 18: 27CET "" ArticleBody ""

Sabadell gagne 50 millions sur la vente de sa filiale de Blackstone hôtel

Banco Sabadell a conclu la vente de sa plate-forme de gestion de l'hôtel HI Blackstone Partners, a annoncé en Octobre et qui entrera transaction 630.700.000 euros. La vente génère la banque un bénéfice de 50 millions d'euros, ce qui permettra une augmentation de 21 points de base ratio de fonds propres CET1 à la fin de Décembre de cette année.

« « AlternateName »: » Salobral », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuria Salobral », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Los futuros del Bouquetin en Meff Bajan el 1% Los primeros cambios en el mercado de futuros apuntan a una caída de », « mainEntityOfPage »: { « @type » : « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513926979-0f37a93613833e9f4b5504547b430b9e », « datePublished »: » 2017-12-22T08: 16: 19CET », « DateModified »: » 2017-12-22T08: 16: 19CET », « ArticleBody »: »

futures Ibex à MEFF baisse de 1%

Les premiers changements du point de marché à terme à un krach boursier suite à l'issue des élections en Catalogne. futures Meff suggèrent une ouverture avec une diminution de 1%.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Leve repunte de los tipos de la deudaLa rentabilidad del bono española 10 anos Sube al 1493 $ desde el », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513926808-f65f96b384d5d4a31008104337ae462c », « datePublished »: » 2017-12-22T08: 13: 28CET », « DateModified »: » 2017-12-22T08: 13: 28CET », « ArticleBody »: »

Légère hausse des types de dette

La rentabilité de 10 ans espagnole relève jusqu'à 1,493 $ de 1,471% hier. Espagnol prime de risque sur la dette allemande va un 106,9 de 105,2 points.

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » concluye su opa Sotogrande de exclusiónLa empresa ha comunicado a la CNMV Que tras concluir la opa de », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513925947-38ce980e0b84fd7e8a1fc1a838091ade », « datePublished »: » 2017-12-22T07: 59: 07CET », « DateModified « : » 2017-12-22T07: 59: 07CET », « ArticleBody »: »

Sotogrande conclut son offre de retrait de la cote

La société a informé la CNMV qu'après l'achèvement de l'offre publique de retrait lancée par son principal actionnaire, sera exclu de la société des négociations. Les investisseurs qui ne fréquentent pas l'opa ne vendra les actions, il n'a pas été satisfait de l'acceptation minimum de 90% requis de l'offre nécessaire pour mettre en œuvre le retrait obligatoire régime. OPA allait un peu plus de 1% du capital et a été acceptée par 0845%, 78% des valeurs auxquelles elle était adressée.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Goldman Sachs prepara una mesa de negociación de primer bitcoinEl banco de inversión del mundo está », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513924539-1e5965e63e6656ea7ed25924cec937b7 ", « datePublished »: » 2017-12-22T07: 35: 39CET », « DateModified »: « 2017-12-22T07: 35: 39CET », « ArticleBody »: »

Goldman Sachs prépare une table de négociation Bitcoin

La première banque d'investissement dans le monde travaille à établir au cours de la première moitié des criptodivisas de table de négociation de l'année, selon Bloomberg. PDG, Lloyd Blankfein, et a déclaré que la société développe une stratégie pour ce marché en pleine croissance.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Roche compra la estadounidense Ignyta por 1.700 millones de dólaresLa farmacéutica Suiza Roche ha Acordado », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id « : « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513924428-7665e78f0ccd8b87a9bfc06f15f0ec0f », « datePublished »: » 2017-12-22T07: 33: 48CET », « DateModified »: » 2017-12-22T07: 33: 48CET », « ArticleBody »: »

Roche achète US Ignyta 1 700 millions

Le groupe pharmaceutique suisse Roche a accepté d'acheter la Ignyta américaine spécialisée dans le traitement du cancer, pour 1.700 millions de dollars. Elle représente une prime de 74% par rapport et dernier prix.

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Brent retrocede un 0,2%El precio del barril de petróleo Brent baja un 0,2% hasta 65,77 dólares. El WTI”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513923426-32ee26dbb9f1244b27fb41fa91d626e9″, “datePublished”:”2017-12-22T07:17:06CET”, “dateModified”:”2017-12-22T07:17:06CET”, “articleBody”:”

Brent recule 0,2%

Le prix du baril de pétrole Brent a chuté de 0,2% à 65,77 $. Le WTI a chuté de 0,29% à 58,19 $.

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El Nikkei avanza El índice de la Bolsa de Tokio Suma un hasta% 0.13 puntos 22.895 », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage » , « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513920855-3302960e5d5ec343011b7bc136df82d4", « datePublished »: » 2017-12-22T06: 34: 15CET », « DateModified »: » 2017-12-22T06: 34: 15CET », « ArticleBody »: »

Le Nikkei progresse

L'indice de la Bourse de Tokyo a ajouté 0,13% à 22,895 points de

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Bitcoin cae un 10% hasta 14,000 dólaresLa moneda baja virtuel 105 Hata un situarse en torno a los 14,000", « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513918623-efdd91b6e81d94a2c60bd85ba6053c96 ", « datePublished »: » 2017-12-22T05: 57: 03CET », « DateModified »: » 2017-12-22T05: 57: 03CET », « ArticleBody »: »

Bitcoin tombe de 10% à 14 000 $

La monnaie virtuelle faible 105 Hata soit environ 14 000 dollars sur le marché Bitstamp, tel qu'enregistré par Reuters

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El un euro ha llegado Caer une 1,1817 dólares tras conocerse la victoria del Bloque independentistaLa Moneda », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage » , « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513918586-fdce52f477fece2e9fbc65d1e6f964d5", « datePublished »: » 2017-12-22T05: 56: 26CET », « DateModified »: » 2017-12-22T05: 56: 26CET », « ArticleBody »: »

L'euro a atteint 1.1817 dollars tombent après avoir appris la victoire du bloc pro-indépendance

La monnaie européenne a baissé à 1,1817 $, même si elle a récupéré de ses pertes plus tard.

"" AlternateName ":" ccastello "" image ": {" @type ":" ImageObject "" url ":" https://hardmonkeypc.uk/ghostproject/media/2017/12/1514058329_292_la-bolsa-encaja -le-résultat-avec-électorale gouttes-top-à-1 que prévu-la-mercado.jpg "" largeur "" 432 "" hauteur ":" 322 "}," auteur ":" Cecilia Castelló "" éditeur ": {" @id ":" #PublisherOrg "}}, {" @type ":" blogposting "" titre ":" à terme FTSE pointent vers l'avenir caídasLos de la Bourse de Londres chute d'environ 0,23% "" mainEntityOfPage ": {" @type "" WebPage "" @id ":" 0 "}," url ":" http://cincodias.elpais.com/Comentario / 1513917265-e1e2f5e7993c67613e379f211d6fc5fa "" datePublished "" 2017-12-22T05: 34: 25CET "" DateModified "" 2017-12-22T05: 34: 25CET "" ArticleBody ":"

à terme FTSE soulignent que les chutes

Futures chute de la Bourse de Londres à environ 0,23%

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://hardmonkeypc.uk/ghostproject/media/2017/12/1514058330_13_la-bolsa-encaja-el-resultado-electoral-con-descensos-superiores-al-1-que-espera-el-mercado.jpg”, “width”:”432″, “height”:”322″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El euro baja frente al dólarEl euro se debilita frente a la moneda estadounidense. La divisa europea baja un”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513917237-7ddc23b07933ee27353cee987e7bbc4b”, “datePublished”:”2017-12-22T05:33:57CET”, “dateModified”:”2017-12-22T05:33:57CET”, “articleBody”:”

L'euro par rapport au dollar plus faible

L'euro affaibli par rapport à la devise américaine. La monnaie européenne faible 0,2% à 1,1848 $.

"" AlternateName ":" ccastello "" image ": {" @type ":" ImageObject "" url ":" https://hardmonkeypc.uk/ghostproject/media/2017/12/1514058330_875_la-bolsa-encaja -le-résultat-avec-électorale gouttes-top-à-1 que prévu-la-mercado.jpg "" largeur "" 432 "" hauteur ":" 314 "}," auteur ":" Cecilia Castello "" éditeur ": {" @id "" #PublisherOrg "}}, {" @type "" blogposting "" titre "" l'indépendance le plus avec 70% escrutadoEl bloc d'indépendance revalidaría majorité absolue " "mainEntityOfPage": { "@type" "WebPage", "@id": "0"}, "url": "http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513892106-d3a5a6371eafb6498892750c45bcde9d", "datePublished" "2017-12-21T22: 35: 06CET", "DateModified": "2017-12-21T22: 35: 06CET", "ArticleBody" "

La plupart indépendance avec 70% scruté

Le bloc pro-indépendance revalidaría la majorité absolue de l'indépendance dans les sièges en Catalogne. En non indpeendentistas gagner des voix. force des citoyens reste avec 35 sièges.

« « AlternateName »: » Abayon », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Álvaro Bayón », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » C de y Junts pel Cataluña empatan con el 9% escrutadoCon el 9% de ecsrutado, C de y Junt pel Cataluña empatan a », « mainEntityOfPage »: { « @type » : « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513888101-44e32e964052019c22e6468579dd43d0", « datePublished »: » 2017-12-21T21: 28: 21CET », « DateModified »: » 2017-12-21T21: 28: 21CET », « ArticleBody »: »

C et de Junts pel Catalogne 9% à égalité avec scruté

9% ecsrutado, C et de Junt Catalogne Pel égalité à 35 sièges. Derrière, somme ERC 31 députés et la CFP, 18. Catalogne Comú ont huit parlementaires, CUP, 5 et le PP, 3.

« « AlternateName »: » Abayon », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Álvaro Bayón », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El mercado se inquieta a la espera de los primeros resultadosPrimeros datos de nerviosismo en el mercado tras », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513887132-7be4a3bbe9eaa3e53522975aa3d1d0d9", « datePublished »: » 2017-12-21T21: 12: 12CET », « DateModified « : » 2017-12-21T21: 12: 12CET », « ArticleBody »: »

Le marché attend les premiers concernés des résultats

Les premières données de nervosité sur le marché après la fermeture des bureaux de vote et la publication des premières enquêtes. Le parapluie de l'ETF 25 choisit des valeurs sélectives tombe et ADR Téléphone, Santander et BBVA souffrent également.

« « AlternateName »: » Abayon », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Álvaro Bayón », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Los independendistas rozarían la Mayoría absoluta, según Eldiario.esLos partidos independentistas », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513884061-15d4ee146a8081a5f2c21ee0d6814639", « datePublished »: » 2017-12-21T20: 21: 01CET », « DateModified »: » 2017- 12-21T20: 21: 01CET », « ArticleBody »: »

Les independendistas rozarían majorité absolue, selon Eldiario.es

Les partis d'indépendance absolura rozarían la majorité après les élections, selon un sondage publié par eldiario.es Celeste et dont le travail de terrain a été fait au cours de la deuxième semaine de la campagne électorale.

enquête Citizen indique que la première force, avec 23,6% des voix et entre 32 et 33 sièges. Cependant, la quantité d'ERC, avec entre 30 et 31 sièges, de Junts par Catalunya avec entre 28 et 29 et la coupelle 6 ou 7 PM, se situer entre 64 et 67 sièges, soit plus une moins de la majorité absolue.

« « AlternateName »: » maria_me », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » María Matos », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Ciudadanos ganaría las elecciones, pero los independentistas conservarían la Mayoría, según La », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id » : « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513883301-3f0446947086d1421845b837f6cc1d30", « datePublished »: » 2017-12-21T20: 08: 21CET », « DateModified »: » 2017 -12-21T20: 08: 21CET », « ArticleBody »: »

Les citoyens gagner les élections, mais les séparatistes conserveraient plus, selon La Vanguardia

Un sondage publié par La Vnaguardia donne la victoire aux élections des citoyens entre 34 et 37 sièges. Cependant, les partis pro-indépendance conserveraient la majorité absolue. ERC ont entre 34 et 36 diputadps, Junts pel Catalogne entre 26 et 29 et la coupelle entre 5 et 6. Par l'indépendance pas bloquer, la CFP obtenu entre 18 et 20 diptados et PP entre 3 et 5. Catalogne en commun, à côté de lui, il enregistrerait entre 7 et 8 parlementaires.

« « AlternateName »: » Abayon », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Álvaro Bayón », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Cierran los colegios electorales en Cataluña », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url « : » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513882853-3021ce48da27a261b36dd6adbc15537d », « datePublished »: » 2017-12-21T20: 00: 53CET », « DateModified »: » 2017-12-21T20: 00: 53CET », « ArticleBody »: »

bureaux de vote fermés en Catalogne

« « AlternateName »: » Abayon », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Álvaro Bayón », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El Consejo de Administración de Tubos Reunidos NOMBRA nuevo presidente un Guillermo UlaciaEl Consejo de », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id « : « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513880068-9c69467189cfa8e58fd65449945d14df », « datePublished »: » 2017-12-21T19: 14: 28CET », « DateModified »: » 2017-12-21T19: 14: 28CET », « ArticleBody »: »

Le conseil d'Tubos Reunidos nomme un nouveau président Guillermo Ulacia

Le conseil d'administration d'un tube froncé tenue le jeudi a adopté les accords correspondants afin d'officialiser les changements dans l'agence a annoncé 26 Octobre par dernière Guillermo Ulacia Arnaiz devient PDG de la société. Dans une communication adressée à la Commission des valeurs mobilières du marché national (CNMV), Tubos Reunidos a rapporté la carte de terminaison et le président de Pedro Abasolo Albóniga. En même temps, la société a nommé administrateur indépendant Jorge Mendieta en tant que directeur groupe de coordination en acier Gabiola.

« « AlternateName »: » Argulls », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Fernando Sanz », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El Banco Europeo de Inversiones concèdent un Rovi un Crédito de 45 millonesEl Banco Europeo de Inversiones », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513877976-c40c8bb3b76c582101aaef20b70e4b54 ", « datePublished »: » 2017-12-21T18: 39: 36CET », « DateModified » : » 2017-12-21T18: 39: 36CET », « ArticleBody »: »

La Banque européenne d'investissement a accordé un prêt de 45 millions de Rovi

La Banque européenne d'investissement (BEI) a accordé un prêt Rovi laboratoires pharmaceutiques 45 millions d'euros pour soutenir les investissements dans la recherche, le développement et l'innovation (R + D + i), tel que rapporté par la société dans un communiqué.

Plus précisément, l'aide servira à financer des projets axés sur les technologies de gestion et libération prolongée de médicaments, y compris le développement préclinique et études cliniques afin de développer des traitements futurs pour le cancer et les maladies du système nerveux central.

« « AlternateName »: » maria_me », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » María Matos », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » La Participación alcanza casi el 70% a las 18 horas, la Cifra más alta Jamás registradaEl segundo avance », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513876773-5fbbf19e897baa2e92f429355c00522b », « datePublished »: » 2017-12-21T18: 19: 33CET », « DateModified »: » 2017-12-21T18: 19: 33CET », « ArticleBody »: »

La participation a atteint près de 70% à 18 heures, le chiffre le plus élevé jamais enregistré

La deuxième avance de la participation confirme aujourd'hui seront les élections régionales en Catalogne avec une plus grande participation. Les données à 18 heures se sont élevées à 69,54% contre 63,12% aux élections de 2015, qui avait jusqu'alors l'élection avec une plus grande participation.

« « AlternateName »: » Abayon », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Álvaro Bayón », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » CAF se estrenará en el mercado de con una emisión capitales de pagarés de 200 millonesCAF se estrenará en », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage » , « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513875430-183c7bb049d5fa01e13836e4efc1de0d », « datePublished »: » 2017-12-21T17: 57: 10CET », « DateModified »: » 2017-12-21T17: 57: 10CET », « ArticleBody »: »

CAF sera publié dans le marché des capitaux avec une émission de billets de 200 millions

CAF sera publié dans le marché des capitaux en émettant programme de papier commercial de 200 millions d'euros avec une échéance d'un an, selon le fabricant de train basé à Beasain (Guipuzcoa). La société a conclu un programme d'émettre ce type de dette qui a été enregistrée à la Bourse irlandaise.

« « AlternateName »: » Argulls », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Fernando Sanz », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » la deuda se toma con calma los comicios catalanesPese a la incertudumbre Que Trae consigo Toda cita », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513874670-b1d752909f43382dcc6fe466ab249ed8 ", « datePublished »: » 2017-12-21T17: 44: 30CET », « DateModified » : » 2017-12-21T17: 44: 30CET », « ArticleBody »: »

Dette pris des élections calmement catalans

En dépit de la incertudumbre qui apporte toute date des élections, cela n'a pas eu une grande contrepartie sur le marché de la dette, ultralaxas modifié par la politique de la BCE. La rentabilité des obligations à 10 ans est tombé à 1,46% par rapport à 1,48% qui a fermé hier. Plus important encore a été l'effet sur la prime de risque est tombé à 14 points de base le plus bas d'août.

« « AlternateName »: » Abayon », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Álvaro Bayón », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El Bouquetin cierra con una Subida del% 0,95, hasta los puntos 10.304,60 », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513874315-807e855da5dfd3bac21aa485a4a8c61f », « datePublished »: » 2017-12-21T17: 38: 35CET », « DateModified « : » 2017-12-21T17: 38: 35CET », « ArticleBody »: »

L'Ibex fermée avec une augmentation de 0,95% à 10,304.60 points de

« « AlternateName »: » gemaescribano », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Gema Escribano », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Cuba prolonga dos meses la última legislatura de Raúl CastroEl Parlamento cubano aprobó hoy extension hasta », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513873818-88191e31a5b64626770784f82838e9ad », « datePublished »: » 2017-12-21T17: 30: 18CET », « DateModified »: « 2017-12-21T17: 30: 18CET », « ArticleBody »: »

Cuba prolongé de deux mois dernier mandat de Raul Castro

Le Parlement cubain a approuvé aujourd'hui étendant jusqu'au 19 Avril 2018, la législature actuelle de, qui devait prendre fin le 24 Février après la tenue d'élections générales, après quoi il est prévu que le président Raul Castro est soulagé dans le bureau.

« « AlternateName »: » Argulls », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Fernando Sanz », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » CaixaBank NOMBRA vicepresidente un Tomás Muniesa tras la dimisión de Antonio MassanellEl Consejo de », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id » : « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513873436-b377e8715031954d758273e86e2a59ed », « datePublished »: » 2017-12-21T17: 23: 56CET », « DateModified »: » 2017 -12-21T17: 23: 56CET », « ArticleBody »: »

CaixaBank Tomás Muniesa nommé vice-président après la démission d'Antonio Massanell

El consejo de administración de CaixaBank ha designado a Tomás Muniesa como nuevo vicepresidente del consejo en sustitución de Antonio Massanell, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El nombramiento, con efecto a 31 de diciembre de 2017, se produce después de que Massanell haya presentado este jueves su renuncia como vicepresidente y miembro del máximo órgano de gobierno de la entidad. Muniesa ha sido nombrado miembro del consejo a propuesta de la Fundación Bancaria La Caixa, previo informe favorable de la comisión de nombramientos y sujeto a la verificación de idoneidad por parte del Banco Central Europeo (BCE).El nuevo vicepresidente de la entidad, que también ha sido nombrado vocal de su comisión ejecutiva, mantendrá sus actuales funciones de director general de seguros y gestión de activos en CaixaBank.

« « AlternateName »: » Argulls », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Fernando Sanz », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Bruselas autoriza, con condiciones, la compra de Air Berlin por LufthansaLa Comisión Europea ha dado este », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513870997-ad4e11584d31fe1ecf785af33cc33663", « datePublished »: » 2017-12-21T16: 43: 17CET », « DateModified « : » 2017-12-21T16: 43: 17CET », « ArticleBody »: »

La Commission approuve, avec des conditions, l'achat d'Air Berlin Lufthansa

La Commission européenne a donné jeudi son accord à l'achat par Air Berlin-sa filiale LGW- par une autre compagnie allemande Lufthansa, Bruxelles approuve une opération soumise à des conditions afin d'éviter des distorsions sur le marché communautaire. Lufthansa a proposé des mesures correctives pour assurer une meilleure achat LBV aura des effets limités sur la concurrence », a annoncé le commissaire à la concurrence Margrethe Vestager.

« « AlternateName »: » Argulls », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Fernando Sanz », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Solaria Emite Bonos al 4,15% de interésSolaria Casiopea, filiale à 100% al del grupo Solaria Energia y Medio », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513869822-3c7ff69b639d23c847faaf8a16f063ca », « datePublished »: » 2017-12-21T16: 23: 42CET », « DateModified »: » 2017-12-21T16: 23: 42CET », « ArticleBody »: »

Solaria émet des obligations à 4,15% d'intérêt

Solaria Casiopea, filial al 100% del grupo Solaria Energia y Medio Ambiente ha comunicado a la CNMV que ha procedido a la emisión y colocación de un Bono de Proyecto en el día de hoy (21 de diciembre 2017) por un importe nominal de 9,2 millones de euros a fondos gestionados por Rivage Investment SAS, con la finalidad de optimizar su estructura financiera. La Emisión en si se compone de 92 bonos de valor nominal de cien mil euros. Devengarán un interés nominal anual de 4.15%, serán amortizables mensualmente y vencerán en septiembre de 2040. La compañía ha anunciado hoy la compra del 100% de la sociedad Técnicas Ambientales del Norte valorada en 6,42 millones de euros, propietaria de una planta de 1 MW en Villamañán (León).

« « AlternateName »: » Argulls », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Fernando Sanz », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Wall Street abre con ganancias y el Dow Jones sube un% Wall Street 0,32 a ouvert hoy con ganancias y el Dow », « mainEntityOfPage »: { « @type « : « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513869237-a47390261aaca6783f71a88828eed78e », « datePublished »: » 2017-12-21T16: 13 : 57CET », « DateModified »: » 2017-12-21T16: 13: 57CET », « ArticleBody »: »

Wall Street ouvre des gains et le Dow Jones jusqu'à 0,32%

Wall Street a ouvert aujourd'hui avec les gains et le Dow Jones Industrial Average, son principal indicateur, était 0,32% minutes après le début de la session, alors que le S & P 500 0,29% sélectif avancé et l'indice composite Nasdaq il a ajouté 0,22%.

« « AlternateName »: » Argulls », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Fernando Sanz », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Bruselas analiza la Reforma fiscale de Trump para tomar medidasLa Comisión Europea estudia tomar medidas si », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513869138-72c25ca0fbc062eef2beb5fba001fe2d », « datePublished »: » 2017-12-21T16: 12: 18CET », « DateModified »: « 2017-12-21T16: 12: 18CET », « ArticleBody »: »

Bruxelles examine la réforme fiscale Trump à prendre des mesures

La Commission européenne envisage de prendre des mesures si la réforme fiscale récemment approuvé aux États-Unis entre en vigueur telle qu'elle a été adoptée, car il craint que certaines dispositions sont contraires aux règles de l'Organisation mondiale du commerce et pourraient nuire à des échanges bilatéraux. « Nous suivons de très près et de l'analyse pour voir quels sont les effets qu'ils pourraient avoir en Europe, pour nos entreprises et réglementations internationales », commissaire européen au commerce Cecilia Malmström a déclaré aujourd'hui. Commissaire a dit, cependant, qu'il est « trop tôt » pour dire ce que ces effets et les mesures à prendre.

« « AlternateName »: » Argulls », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Fernando Sanz », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » 3.120 empresas se han fugado de Cataluña desde el 2 de octubre hasta el 20 de diciembreUn totale de 3.120", « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513866827-744d3c61331c15bfa98d2a8b4b1142b2 ", « datePublished »: » 2017-12-21T15: 33: 47CET », « DateModified »: » 2017-12-21T15: 33: 47CET », « ArticleBody »: »

3.120 entreprises se sont échappés de la Catalogne du 2 Octobre à 20 Décembre

Un total de 3.120 entreprises a déménagé son siège social de Catalogne à d'autres régions d'Espagne entre 2 et 20 Décembre Octobre, l'inscription sur ce dernier jour 24 transferts, un de plus que la veille, selon l'Association des registraires Mercantile Espagne. Ainsi, les fuites des entreprises à leur plus grand nombre a augmenté dans deux semaines avant la tenue des élections en Catalogne jour, bien que la moitié de leurs niveaux restent que ceux présentés mi-Novembre.

“, “alternateName”:”argulls”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Fernando Sanz”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El petróleo Brent cae un 0,4%El barril de crudo Brent retrocede un 0,4% hasta 64,3 dólares. El WTI se deja”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513866470-f965fa9b53c1d75f283d3e2c64b1621a”, “datePublished”:”2017-12-21T15:27:50CET”, “dateModified”:”2017-12-21T15:27:50CET”, “articleBody”:”

Brent baisse de 0,4%

Le baril de brut Brent recul de 0,4% à 64,3 $. WTI est en baisse de 0,71% à 57,68 $

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » EE UU Revisa a la baja el del Tercer PIB quarter, al 3,2% la economía estadounidense Crecio el% en el 3,2 », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513863493-fa63090f3e61035055efba3609fdbab4", « datePublished »: » 2017-12 -21T14: 38: 13CET », « DateModified »: » 2017-12-21T14: 38: 13CET », « ArticleBody »: »

États-Unis sont retravaillées vers le bas PIB au troisième trimestre, à 3,2%

L'économie américaine a progressé de 3,2% au troisième trimestre, soit un dixième de moins que prévu initialement, par l'impact de la baisse de la consommation. Cependant, il est le plus haut taux de croissance depuis 2015.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Nucula contempla jubilaciones a partir de los 57 añosEl proceso de reestructuración de con motivo de Bankia », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513863366-e14ca6ce5337d61e65681a5b13058721 ", « datePublished »: » 2017-12-21T14: 36: 06CET », « DateModified » : » 2017-12-21T14: 36: 06CET », « ArticleBody »: »

Bankia prévoit la retraite à partir de 57 ans

La restructuration de Bankia à l'occasion de sa fusion avec Banco Mare Nostrum (BMN) examinera la retraite anticipée à partir de 57 ans, selon Europa Press des sources syndicales. Ainsi, il a transféré la direction de la banque aux syndicats dans le cadre du processus de consultation préalable à la négociation formelle de relevé d'emploi règlement (ERE) qui appliquent l'entité à éliminer les duplications de la fusion et d'abord envisagé la sortie 2.510 travailleurs.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » la fortaleza del euro vuelve un penalizar a las Bolsas europeas, según Unicorp PatrimonioEl euros vuelve a », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513862999-4c6e5d4c5ba198df63a65bce02d4d758", « datePublished »: » 2017-12-21T14: 29: 59CET », « DateModified « : » 2017-12-21T14: 29: 59CET », « ArticleBody »: »

La force des rendements en euros pénalisent les échanges européens, selon Unicorp Patrimoine

L'euro au-dessus de 1,18 $. Les marchés boursiers européens corrigés et l'Eurostoxx 50 a du mal à ne pas perdre la zone de support. L'euro a rebondi à nouveau et me demander si Unicorp patrimoine euro fort et la faiblesse du dollar. L'entreprise comprend que le mouvement qui se passe ces jours-ci est plus de force euro dollar faible.

« L'euro fort pénalise les exportateurs et nuit aux objectifs d'inflation de la BCE, étant donné que les importations moins chères. Mais un euro fort est synonyme du marché est clair que l'économie de la zone euro connaîtra une forte croissance des prochains trimestres ».

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Los sindicatos de Ryanair en Irlanda Alejan la posibilidad de huelgaEl Sindicato de pilotos ed Ryanair en », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513861165-9aac25e1039f9236b0e4007d8f40c366 ", « datePublished »: » 2017-12-21T13: 59: 25CET », « DateModified » : » 2017-12-21T13: 59: 25CET », « ArticleBody »: »

Ryanair syndicats en Irlande loin la possibilité de grève

Le syndicat des pilotes ed Ryanair en Irlande a reçu une confirmation écrite que la société reconnaît comme interlocuteur. Il avait auparavant menacé de convoquer de nouveau la grève si la compagnie verbalement admis au syndicat, n'a pas confirmé l'écriture de dialogue.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » la Participación, en el 34,51% a las 13.00 horasLos primeros datos del Gobierno régionale indican Que la », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513858521-e5497b87f245ecc295c0453fc51fbe0e », « datePublished »: » 2017-12-21T13: 15: 21CET » , « DateModified »: » 2017-12-21T13: 15: 21CET », « ArticleBody »: »

La participation à 34,51% à 13h00

Les premières données indiquent que la participation du gouvernement régional à 13 heures aux élections catalanes était 34,51%, en données de 26% des tables. En 2015, et avec des tables de données 100%, la participation à cette heure était de 35,1%. Cependant, il est à peine comparable, quand des élections un jour de semaine, et des précédents, comme d'habitude, ont eu lieu le dimanche des données.

Le pays

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: »¿Será Chine uno de los Desafíos para los mercados en 2018 El equipo de multi-activos de M & G sostiene que », « mainEntityOfPage »: { « @type » : « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513857764-2173572da6c637d74b089f5185956eb3", « datePublished »: » 2017-12-21T13: 02: 44CET », « DateModified »: » 2017-12-21T13: 02: 44CET », « ArticleBody »: »

La Chine sera l'un des défis pour les marchés en 2018?

El equipo de multi-activos de M&G sostiene que China ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento mundial observado en 2017. No obstante, recientemente ha mostrado indicios que apuntan a una ralentización de su actividad, un endurecimiento de su política y un aumento de los rendimientos de los bonos. “Estos indicios han llevado a muchos a sugerir que la economía china seguirá ralentizándose en 2018”, apunta.

Il ajoute que « le niveau d'endettement du géant asiatique a soulevé des inquiétudes depuis de nombreuses années, mais comme cela arrive souvent avec les tendances à long-courriers, l'attention a été consacrée a connu des hauts et des bas au fil du temps. Un ralentissement de l'économie et un resserrement de la politique monétaire pourrait conduire à une résurgence des craintes d'un atterrissage brutal ».

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Poco movimiento en la cotización de los bancos catalanesLa jornada en Bolsa transcurre con poco movimiento. », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513856849-85cc4a68c2269eb4d1d27c65cde938f9 ", « datePublished »: » 2017-12-21T12: 47: 29CET », « DateModified » : » 2017-12-21T12: 47: 29CET », « ArticleBody »: »

Petit mouvement dans le prix des banques catalanes

La conférence se déroule sur le marché boursier avec peu de mouvement. Catalan entre les banques, CaixaBank en hausse de 0.12% et 0,4% Sabadell progresse.

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El Bouquetin Cotiza plano: Ferrovial Lidera las Subidas, Telefónica el valor Que más caeEl Bouquetin sube un% 0,09 », « mainEntityOfPage »: { « @type « : « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513856801-58de3d280b709ebca0008e1e7cbc92f5 ", « datePublished »: » 2017-12-21T12: 46 : 41CET », « DateModified »: » 2017-12-21T12: 46: 41CET », « ArticleBody »: »

Le Bouquetin échangé plat: Ferrovial conduit augmente, Telefónica est la valeur plonge

Le Bouquetin augmente de 0,09% à 10216 points. les augmentations de plomb Ferrovial et Inditex (1,4% et 1,13%, respectivement). Téléphone tombe et iberdrola 0,7%, 0,55%.

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El Sorteo de la Lotería de Navidad reparte mañana 2.380 millones de euros en premiosEl Sorteo », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513856266-a1a67da10b431f0b45fdd543e22cedd0 ", « datePublished »: » 2017-12-21T12: 37: 46CET », « DateModified »: « 2017-12-21T12: 37: 46CET », « ArticleBody »: »

Concours loterie de Noël distribue matin 2.380 millions d'euros en prix

Concours extraordinaire loterie de Noël 2017 distribué le vendredi 22 Décembre, un total de 2,380 millions d'euros de prix, ce qui est plus que l'année précédente (2310 millions) de 70 millions, et béni avec le « Gordo » recevra 400.000 euros le dixième, avec 680 millions d'euros à partager avec le prix principal.

Le second prix s'élèvera à 1,25 millions d'euros par set (125.000 euros à dixième) et le troisième est de 500.000 euros à la série (50.000 euros à dixième). De plus, comme l'année dernière, il y aura deux quatrièmes prix de 200.000 euros (20.000 euros au dixième) et huit cinquièmes de 60.000 euros (6.000 euros par dixième). Il y aura aussi 1.794 prix de 100 euros.

Plus précisément, pour chaque euro joué, le acertantes premier prix sera de 20.000 euros; la seconde, 6250 euros; les troisième, 2500 euros; ceux du trimestre, 1.000 euros; et le cinquième, 300 euros.

Ep

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El precio del gasóleo Arranca las Navidades en Máximos desde julio de 2015El precio del Medio litro de », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513855152-a03d0b4cd195f81623ac6a2c859fe7a4", « datePublished »: » 2017-12-21T12: 19: 12CET », « DateModified « : » 2017-12-21T12: 19: 12CET », « ArticleBody »: »

Le prix du diesel commence le plus Noël depuis Juillet ici à 2015

Le prix moyen par litre de diesel a rebondi cette semaine jusqu'à 1,137 euros, son plus haut niveau depuis Juillet 2015, aux portes du début de la saison des fêtes, selon les données recueillies par Europa Press du Bulletin pétrolier de l'Union européenne ( UE).

Après la chute de la semaine dernière, le prix du diesel consommé par plus de 60% de la flotte espagnole, a repris la tendance à la hausse cette semaine à 0,35% plus cher.

Ainsi, le prix moyen par litre de diesel touche un nouveau sommet annuel dans ce dernier tronçon de 2017 et se situe à des niveaux inégalés depuis la fin 2015.

Ep

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » AIAF Admite une sociale negociación el nuevo bono del Ayuntamiento de BarcelonaAIAF, el mercado de renta fija », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513854629-8572680586ccb788e1bab3e926ebbcdd », « datePublished »: » 2017-12-21T12: 10: 29CET », « DateModified « : » 2017-12-21T12: 10: 29CET », « ArticleBody »: »

AIAF admis à la négociation sur le nouveau lien social de la ville de Barcelone

AIAF, le marché du revenu fixe de Bolsas y Mercados Españoles (BME), a admis à la négociation jeudi la nouvelle émission d'obligations sociales lancées par le Conseil de Barcelone totalisant 35 millions d'euros, tel que rapporté par l'opérateur marchés espagnols.

La question est intégrée dans le mandat donné par la Commission gouvernementale de la ville de Barcelone au Crédit Agricole de conseiller, la structure et placer un ou plusieurs problèmes de la dette pour un montant total maximum de 86,1 millions d'euros.

La question, qui a une durée de dix ans et un coupon annuel de 1,921%, fait partie du plan d'action municipal 2016-2019, qui définit les objectifs de la ville pour générer le développement économique et social durable.

Ep

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Renfe Lanzara la última tanda de billetes de AVE 50,000 un tras 25 euros el día de la Lotería de », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513851369-c0c20e291699b9743675d805eded3c14 ", « datePublished »: » 2017-12-21T11: 16: 09CET », « DateModified »: » 2017-12-21T11: 16: 09CET », « ArticleBody »: »

Renfe lancera le dernier lot de 50.000 billets à 25 euros jour AVE après Loterie de Noël

Renfe a lancé à minuit le vendredi Décembre 22 au samedi 23 le dernier lot de billets de train AVE à 25 euros, qui vendent aussi des sièges 50.000, deux fois avant, comme annoncé le mardi Séville ministre du développement, Inigo de la Serna.

Les billets et seront mis en vente le lendemain du tirage de la loterie de Noël et permettront Voyage sur tous les trains AVE jusqu'au prochain 26 Février.

C'est le tour des places neuvième et dernière AVE 25 euros de la compagnie ferroviaire a mis en vente cette année le 25 de chaque mois, dans la commémoration du 25e anniversaire de la grande vitesse en Espagne.

Ep

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Acerinox propondrá une su Junta de accionistas un dividendo con pago únicoEl Consejo de Administración de », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513851002-433b68c819fe124bd5e722576d392d89 ", « datePublished »: » 2017-12-21T11: 10: 02CET », « DateModified »: « 2017-12-21T11: 10: 02CET », « ArticleBody »: »

Acerinox proposera à ses actionnaires un dividende de Conseil en un seul paiement

Le conseil d'administration de Acerinox a accepté de proposer à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires un dividende avec un paiement unique, qui sera distribué Juillet prochain, la compagnie a dit.

Juillet dernier, Acerinox et a versé un dividende de 0,45 euros par action, la première entreprise qui a distribué l'argent au cours des quatre dernières années.

Le groupe sidérurgique avait déjà remplacé en 2013 le dividende intérimaire et le paiement complémentaire en Juillet pour un seul paiement.

Ep

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Dogi Sube el 6% tras comprar RitexLas acciones de Dogi rebotan más de un 6% en los primeros compases de la », « mainEntityOfPage »: { « @type » : « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513849108-b9f4ed811ca3c8841877ec759373b070", « datePublished »: » 2017-12-21T10: 38: 28CET », « DateModified »: » 2017-12-21T10: 38: 28CET », « ArticleBody »: »

Dogi 6% après l'achat Ritex

actions Dogi a rebondi de plus de 6% dans les premiers stades de la session après avoir annoncé l'achat du tissu société catalane Ritex. Dogi, à travers sa filiale élastique Tissus, a acquis 100% des actions de la conception de l'entreprise et la commercialisation de tissus et textiles Ritex, situé dans Parets del Vallès (Barcelone) et d'une valeur de trois millions d'euros ses perspectives de croissance et les synergies potentielles.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » une Vende Deutsche Société de gestion des actifs procédant de la restructuration bancaire préstamos por 375 millonesLa Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513847685-1edde3b9700ad355d390c376a30e1ebb », « datePublished »: » 2017-12-21T10: 14: 45CET », « DateModified »: « 2017-12-21T10: 14: 45CET », « ArticleBody »: »

prêts à Deutsche vendus Société de gestion des actifs procédant de la restructuration bancaire 375m

actifs de gestion de la Société de la restructuration des banques (Société de gestion des actifs procédant de la restructuration bancaire) Deutsche Bank a transféré un portefeuille d'un montant nominal de 375 millions d'euros, appelé « Agnès ». C'est la plus grande opération institutionnelle par le soi-disant « bad bank » en 2017, a rapporté Société de gestion des actifs procédant de la restructuration bancaire.

Les prêts sont garantis par des biens immobiliers situés principalement dans la Communauté de Madrid, en Catalogne, en Andalousie et Aragon. Dans la plupart des cas, il est fini des actifs résidentiels, mais comprend une garantie tertiaire ponctuellement et le développement bureau.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Tranquilidad en el parqué con las elecciones catalanas de fondoLas Bolsas europeas arrancan la jornada con », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513847555-b0bf31b7d59760d1d604fa81bf5cadfa », « datePublished »: » 2017-12-21T10: 12: 35CET », « DateModified »: « 2017-12-21T10: 12: 35CET », « ArticleBody »: »

Tranquility dans le parc avec l'arrière-plan des élections catalanes

Les marchés boursiers européens cueillent la journée avec de légères baisses. Dans le cas de bouquetins, les réductions les plus importantes sont pour Siemens Gamesa, Acciona et Iberdrola. Parmi les meilleurs points saillants Ferrovial, techniques et Acerinox.

Tranquility dans les valeurs catalanes. Sabadell ne cède que 0,2%, tandis que CaixaBank baisse de 0,45%. Logement Colonial a perdu 0,6% et Grifols, 0,5%.

« « AlternateName »: » virgin75 ", « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Virginia Gómez », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » La firma de hipotecas Modera su viviendas sobre al 8,2% avance en octubreEl número de hipotecas constituidas », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513845906-b6393e3bdab4de65cb5c924284d9496d », « datePublished »: » 2017-12-21T09: 45: 06CET », « DateModified »: » 2017-12-21T09: 45: 06CET », « ArticleBody »: »

La signature des prêts hypothécaires à domicile modéré sa hausse à 8,2% en Octobre

Le nombre de prêts hypothécaires sur les maisons inscrites dans les registres de la propriété se situait à 24706 Octobre dernier, un chiffre de 8,2% plus élevé que le même mois en 2016, a rapporté jeudi l'Institut national de la statistique ( INE).

Ce rallye de l'année, avec six mois qui accumulent consécutifs de hausse, est un point plus bas connu en Septembre, quand les maisons hypothéquées ont augmenté de 9,2%.

Le montant moyen des prêts hypothécaires a augmenté de 9,2% par rapport à Octobre 2016, à 120,628 euros, alors que le capital emprunté a augmenté de 18,2% sur un an pour se établir à 2,980.2 millions d'euros.

Efe

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Siemens Gamesa y Aena, los más castigados del IbexLa jornada comenzó con Telefónica, CaixaBank y Sabadell », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513844438-654f896f27119d94782c0d7a4a89c020", « datePublished »: » 2017-12-21T09: 20: 38CET », « DateModified « : » 2017-12-21T09: 20: 38CET », « ArticleBody »: »

Gamesa et Siemens Aena, le poids de la Bouquetin

La journée a commencé avec Telefónica, CaixaBank et Sabadell comme les pires valeurs des bouquetins, avec des baisses qui étaient d'environ 0,6%. Quelques minutes plus tard, les plus grosses pertes et enregistré Siemens Gamesa quenouille, 1,4% et 1% respectivement.

Telefónica maintenant perdu 0,7%. Et CaixaBank et Sabadell, en principe, les valeurs des élections catalanes, 0,5% et 0,3%, respectivement le résultat le plus sensible.

« « AlternateName »: » Salobral », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuria Salobral », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Ferrovial Lidera el con Bouquetin un alza supérieur al 2% Ferrovial Lidera las Subidas del Bouquetin, con un alza », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513844214-23d364e086a6e4e648dd446ad72c406c », « datePublished »: » 2017-12-21T09: 16: 54CET » , « DateModified »: » 2017-12-21T09: 16: 54CET », « ArticleBody »: »

Ferrovial conduit l'Ibex avec la hausse de plus de 2%

Ferrovial conduit l'Ibex augmente avec une augmentation de plus de 2%, après avoir annoncé hier le plus grand projet jusqu'à présent en Australie pour environ 1 150 millions d'euros. La société a placé des obligations aux États-Unis et a signé un prêt pour financer le projet, sans préciser le montant de ces transactions.

« « AlternateName »: » Salobral », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuria Salobral », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Apertura negativaEl Bouquetin cae un 0,18%, hasta los puntos 10.189,4 », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513843306-37450d71b874da30c4ff6c5e114971a0 ", « datePublished »: » 2017-12-21T09: 01: 46CET », « DateModified »: « 2017-12-21T09: 01: 46CET », « ArticleBody »: »

ouverture négative

Le Dow tombe 0,18% à 10,189.4 points de

« « AlternateName »: » virgin75 ", « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Virginia Gómez », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El Bouquetin, los Entre 10.550 y los 9,950 según el resultado de las elecciones catalanasMañana será cuando el », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage » , « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513842889-f73308ffff92add311b9e24516d52e16", « datePublished »: » 2017-12-21T08: 54: 49CET », « DateModified »: » 2017-12-21T08: 54: 49CET », « ArticleBody »: »

Le Bouquetin, entre 10550 et 9950 à la suite des élections catalanes

Demain est lorsque le marché réagit aux résultats des élections en Catalogne. L'incertitude est élevée, mais en fonction de la plage dans laquelle le bouquetin a évolué ces derniers mois, sélective pourrait se situer entre 10550 et 9950 points, selon le résultat, pointant de MacroYield. La société ne prévoit pas d'impact significatif sur la prime de risque, ce qui aurait son toit dans les 130 points de base atteint en Octobre.

« « AlternateName »: » Salobral », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuria Salobral », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El Banco de Japón mantiene sin cambios su política monetariaEl Banco de Japón ha mantenido sin cambios su », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513842600-cecdba47dbb0094857554c7f12eea2ab », « datePublished »: » 2017-12-21T08: 50: 00CET », « DateModified « : » 2017-12-21T08: 50: 00CET », « ArticleBody »: »

La Banque du Japon a maintenu sa politique monétaire inchangée

La Banque du Japon a maintenu la politique monétaire inchangée après la réunion d'aujourd'hui, qui a continué les taux de référence à court terme à -0,1% et les types de contrôle pour localiser dix ans environ 0%. La décision a été prise par 8 voix pour et une contre. Haruhiko Kuroda gouverneur a expliqué qu'il n'a pas l'intention de changer sa politique et les stimuli sont nécessaires, l'inflation bien au-dessous de la cible de 2%.

« « AlternateName »: » Salobral », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuria Salobral », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Link Securities rebaja un Europac de comprar-titres reducirLink ha reducido su recomendación para », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id « : « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513842037-f685262ed72ebda1f74809b625ed9728 ", « datePublished »: » 2017-12-21T08: 40: 37CET », « DateModified »: » 2017-12-21T08: 40: 37CET », « ArticleBody »: »

déclassements lien d'achat de titres Europac réduisent

Lien Securities a réduit sa recommandation pour Europac de réduire de rachat. L'entreprise estime que Europac est l'un des plus attrayants parmi les personnes présentes sur le marché espagnol des entreprises industrielles. Cependant, la forte hausse de l'année, 125% « signifie que, aux prix courants, et toujours basée sur notre évaluation fondamentale de 10,67 euros par action, la valeur indiquée à une prime et des multiplicateurs de départ être assez difficile malgré de bonnes perspectives d'affaires présentées par la société « , a déclaré Securities Link.

« « AlternateName »: » Salobral », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuria Salobral », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » MasMovil renegocia un Crédito sindicado con más cuantía y menos interésMasMóvil ha logrado cerrar el », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id « : « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513841603-be2679b764444ce3ad22bdcb7512e20f », « datePublished »: » 2017-12-21T08: 33: 23CET », « DateModified »: » 2017-12-21T08: 33: 23CET », « ArticleBody »: »

Másmovil renégocie un prêt syndiqué avec moins montant d'intérêt et plus

Másmovil a réussi à fermer le refinancement d'un crédit syndiqué de 386 millions d'euros, signé en Octobre 2016 a prolongé sa durée environ un an et réduit ses coûts d'emprunt de 25 points de base, tout a augmenté son montant . Ainsi, il a obtenu une nouvelle tranche senior de financement de 150 millions, ce qui financiare le déploiement des infrastructures de communication. Renégociation du crédit a eu une sursouscription de 35% et a été assuré et coordonné par Santander, BNP Paribas et Société Générale.

“, “alternateName”:”salobral”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”nuria Salobral”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Atresmedia, Enagás y Viscofan pagan dividendoJornada de pagos de dividendos en la Bolsa. Atresmedia entrega”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513841213-01c3d2ecea184c916292b5a6f207c4fb”, “datePublished”:”2017-12-21T08:26:53CET”, “dateModified”:”2017-12-21T08:26:53CET”, “articleBody”:”

Atresmedia, Enagas et Viscofan dividende salarial

les paiements de dividendes de jour sur la Bourse. Atresmedia offre un dividende exceptionnel de 0,45 euros par action; Enagas paie une redevance de 0,584 euros par action et Viscofan versés à ses actionnaires 0,62 euros par action.

« « AlternateName »: » Salobral », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuria Salobral », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Hispanie firma una opción de compra para adquirir hoteles por 165 millones de eurosHispania ha firmado una », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513840876-6982c6d2b420ec544519b40890124c87 ", « datePublished »: » 2017-12-21T08: 21: 16CET », « DateModified » : » 2017-12-21T08: 21: 16CET », « ArticleBody »: »

Hispania a signé une option d'achat pour acquérir des hôtels pour 165 millions d'euros

Hispania a signé une option d'achat avec Alchemy, société de private equity en Europe, pour l'acquisition de sept hôtels dans la chaîne Alua Hotels & Resorts, pour un total de 165 millions d'euros. Hispania prévoit d'exécuter cette option d'achat à la fin de Février 2018, tel que communiqué à la CNMV.

La chaîne d'hôtel Hotels & Resorts Alua dans la transaction regroupe plus de 1 700 chambres dans sept hôtels répartis sur Îles Baléares et Canaries .Alua Hotels & Resorts continuera à exploiter les hôtels grâce à un contrat de location avec une partie fixe et une variable, en ligne avec le reste des hôtels Hispanie. Dans le cadre de la transaction, Hispanie prévoit investir environ 20 millions d'euros pour réformer quatre des sept établissements.

« « AlternateName »: » Salobral », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuria Salobral », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El chino Uber cierra una ronda de financiación de 3,370 millonesLa Compañía tecnológica de Transporte », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id « : « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513839764-299598534de3d7e3fbc8998174924138 ", « datePublished »: » 2017-12-21T08: 02: 44CET », « DateModified »: » 2017-12-21T08: 02: 44CET », « ArticleBody »: »

Chinois Uber fermé une ronde de financement de 3370 millions

société de technologie de transport Didi ChuXing, l'équivalent de Uber en Chine, a fermé une partie de financement pour un montant de 4.000 millions de dollars (3.370 millions d'euros), a annoncé aujourd'hui dans un communiqué.

Ce montant est destiné à favoriser le développement de leurs capacités en matière d'intelligence artificielle (AI), l'expansion internationale et de nouvelles idées commerciales, comme le développement des réseaux de services de véhicules électriques et / ou hybrides.

Efe

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » en disparos la frontrera Entre las dos Coreas: el Kospi bajaSoldados surcoreanos hicieron al menos dos », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513839680-24c4779e8e6ae33d830377beba8c9878 ", « datePublished »: » 2017-12-21T08: 01: 20CET », « DateModified » : » 2017-12-21T08: 01: 20CET », « ArticleBody »: »

Tourné dans la frontrera entre les deux Corées: le Kospi vers le bas

Troupes sud-coréens ont fait au moins deux douzaines de coups de feu dans la zone nord-coréenne dans la ligne de cessez-le entre le Nord et le Sud, en réponse aux mouvements de troupes régime de Pyongyang à la recherche d'un déserteur. La tension accrue à la frontière a rejoint le refus chinois d'autoriser la visite en Corée de plusieurs groupes de touristes. L'indice Kospi de Séoul a chuté de 1,7%.

(Foto: REUTERS, TV REUTERS)

"" AlternateName ":" nuno_rodrigo "" image ": {" @type ":" ImageObject "" url ":" https://hardmonkeypc.uk/ghostproject/media/2017/12/1514058331_258_la-bolsa-encaja -le-résultat-avec-électorale gouttes-top-à-1 que prévu-la-mercado.jpg "" largeur "" 432 "" hauteur ":" 243 "}," auteur ":" Nuño Rodrigo "" éditeur ": {" @id ":" #PublisherOrg "}}, {" @type ":" blogposting "" titre ":" Trump célèbre la plus importante réduction d'impôt dans l'histoire du président EEUUEl États-Unis, Donald "" mainEntityOfPage ": {" @type ":" WebPage "" @id ":" 0 "}," url ":" http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513836305-d04e20c95b1b509e5022bb7add1701a1 "" datePublished ":" 2017-12-21T07: 05: 05CET "" DateModified ":" 2017-12-21T07: 05: 05CET "" ArticleBody ""

Trump célèbre « la plus importante réduction d'impôt de l'histoire, » Etats-Unis

Le président américain, Donald Trump, célèbre après avoir obtenu l'approbation de la « plus importante réduction d'impôt de l'histoire » du pays, après le Congrès a donné aujourd'hui son approbation finale à sa réforme fiscale à long demandée.

Le président a remercié, presque un par un, les principaux acteurs de la législature qui ont fait leur réforme fiscale, y compris les dirigeants républicains des deux chambres, Paul Ryan et Mitch McConnell, et le sénateur Susan Collins a approuvé une réaliser vote compliqué pour Trump d'être l'un du Sénat conservateur plus modéré.

Le Congrès américain a voté hier définitivement cette réforme fiscale, la première depuis 1986, qui impliquent principalement des réductions d'impôts aux grandes fortunes et les entreprises.

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » elecciones en CataluñaLos Inversores estarán muy atentos a las elecciones Que se celebran hoy en Cataluña. », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513835226-d0b051f938a459dc6c34c1e48431c7a8 ", « datePublished »: » 2017-12-21T06: 47: 06CET », « DateModified » : » 2017-12-21T06: 47: 06CET », « ArticleBody »: »

Elections en Catalogne

Les investisseurs seront très attentifs aux élections tenues aujourd'hui en Catalogne. Un total de 5,554,394 Catalans sont appelés à voter aux élections jeudi pour élire 135 membres du Parlement sur un total de 38 candidats, selon la Generalitat offerte par la Délégation du Gouvernement en Catalogne.

Ceci est 0,79% plus de personnes que sont allés aux élections du 27 Septembre 2015 et le recensement total 5,328,013 personnes vivent en Catalogne et à l'étranger et font 226381 ont droit à vote.

Il a augmenté le nombre de personnes qui ont voté à l'étranger pour atteindre 39521, 85,5% de plus qu'en 2015, tout en réduisant le nombre de citoyens qui ont choisi de voter par correspondance: 78,876 personnes, 26.5 moins.

EP

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El euro, estableEl euros cae un frente al% 0,04 dólar hasta situarse en 1,1866 dólares », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513835117-46620561580760bceb78320880bc55f5 ", « datePublished »: » 2017-12-21T06: 45: 17CET » , « DateModified »: » 2017-12-21T06: 45: 17CET », « ArticleBody »: »

L'euro, stable

L'euro a chuté de 0,04% par rapport au dollar de se tenir à 1,1866 $

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Los futuros europeos retrocedenLos futuros del FTSE caen un 0,2% y anticipan una apertura a la baja en », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513835046-f947b2c500d36bfd6cd014036ab983b0 ", « datePublished »: » 2017-12-21T06: 44: 06CET » , « DateModified »: » 2017-12-21T06: 44: 06CET », « ArticleBody »: »

marché européen des contrats à terme

à terme FTSE chute de 0,2% et anticipent une ouverture inférieure à Londres

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, se Incorpora al Consejo de RepsolEl grupo Repsol ha comunicado a la », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513796259-1187c4510c636f284067a41b9ba563d2 ", « datePublished »: » 2017-12-20T19: 57: 39CET », « DateModified »: » 2017-12-20T19: 57: 39CET », « ArticleBody »: »

président CaixaBank, Jordi Gual, rejoint le conseil d'administration de Repsol

Le groupe Repsol a informé la CNMV que son conseil d'administration a approuvé lors de sa réunion aujourd'hui, à la proposition de l'actionnaire CaixaBank, la nomination intérimaire de Jordi Solé Gual, Presdiente de CaixaBank, en tant que directeur externe de la société. La nomination a lieu, afin de combler la vacance provoquée par la démission d'Antonio Massanell Lavilla son mandat d'administrateur, et sa nomination en tant que membre du Comité de mise en candidature et le Comité de développement durable.

« « AlternateName »: » Argulls », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Fernando Sanz », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Iberdrola construirá 9 Parques Eolicos en Brasil tras adjudicarse 295 megavatiosIberdrola, a través de su », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513794848-8104e4e6f9da6d0dd0cd249b4835b475 ", « datePublished »: » 2017-12-20T19: 34: 08CET », « DateModified »: « 2017-12-20T19: 34: 08CET », « ArticleBody »: »

Iberdrola construira neuf parcs éoliens au Brésil après avoir remporté 295 mégawatts

Iberdrola, a través de su filial Neoenergia, se ha adjudicado 295 megavatios (MW) de potencia eólica en Brasil en el concurso internacional organizado por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel). Esta adjudicación supone un primer gran paso en el sector de las renovables del grupo en Brasil tras la creación este verano de la nueva Neoenergia y de acuerdo a los planes de crecimiento fijados en su estrategia.

Plus précisément, la filiale d'Iberdrola, l'intégration des produits de sa société émettrice Neoenergia et Elektro, construire neuf nouveaux parcs dans la région de Santa Luzia, dans l'État de Paraíba, à mettre en œuvre dans le développement Janvier 2022.El de ces projets vent dans le pays sud-américain impliquera un investissement d'environ 330 millions d'euros, selon Europa Press sur les sources de marché.

« « AlternateName »: » Argulls », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Fernando Sanz », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » American express adquiere el 35% de su filial españolaAmerican global express Voyage d'affaires (GBT) ha », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513793363-eb02f78f63377d8c6b95aa1427b4e55c », « datePublished »: » 2017-12-20T19: 09: 23CET », « DateModified « : » 2017-12-20T19: 09: 23CET », « ArticleBody »: »

American Express acquiert 35% de sa filiale espagnole

American Express Global Business Voyage (GBT) Groupe Barceló a acheté la participation de 35% que depuis 2008, le groupe espagnol avait GBT Espagne.

« « AlternateName »: » maria_me », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » María Matos », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » NH decidirá sobre la oferta de fusión de Barceló el 10 de eneroNH Hôtel Group adoptará una », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513792614-2fee65123bb837a28f663113442969cf », « datePublished »: » 2017-12-20T18: 56: 54CET », « DateModified » : » 2017-12-20T18: 56: 54CET », « ArticleBody »: »

NH décider de la fusion de l'offre Barcelo 10 Janvier

NH Hôtel Group prendra une décision finale sur l'offre de fusion proposée par le groupe Barceló le 10 Janvier lors d'une réunion spéciale de son conseil d'administration, a informé la Commission des valeurs mobilières du marché national (CNMV).

NH a reconnu que son conseil d'administration a discuté aujourd'hui « signe d'intérêt non sollicité » du groupe majorquin avec la participation des conseillers externes à certaines étapes du débat.

« « AlternateName »: » maria_me », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » María Matos », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Dogi adquiere una textil, valorada en 3 millonesDogi ha Cerado la compra de una Compañía textil catalana », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage » , « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513791778-deff9ff052d6661d43b961ecec5977c6", « datePublished »: » 2017-12-20T18: 42: 58CET », « DateModified »: » 2017-12-20T18: 42: 58CET », « ArticleBody »: »

Dogi acquiert un textile, d'une valeur de 3 millions

Dogi a Cerado l'achat d'une entreprise textile catalane, Ritex et évalué à environ 3 millions d'euros. À la fin de 2016, Ritex a réalisé des ventes de 7,4 millions d'euros, et ce 2017 devrait atteindre des ventes de 8,0 millions d'euros.

« « AlternateName »: » Abayon », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Álvaro Bayón », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » BME abonará un dividendo de 0,6 euros por acciónEl Consejo de Administración de Bolsas y Mercados », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513790573-b5d0bbcdec2289f35660476f288f1065", « datePublished »: » 2017-12-20T18: 22: 53CET », « DateModified « : » 2017-12-20T18: 22: 53CET », « ArticleBody »: »

BME versera un dividende de 0,6 euros par action

Le conseil d'administration de Bolsas y Mercados Españoles (BME) a ​​accepté mercredi de payer le 29 Décembre, le deuxième acompte sur dividende chargé de comptes 2017 d'un montant de 50 millions d'euros, ce qui représente 0,6 euros propagation brut par action, la même rémunération qui a été distribué l'année dernière.

Depuis 2009, BME applique une politique de distribution du dividende ordinaire de la société en trois versements, il est prévu que le solde du dividende 2017 a été payé le 11 mai 2018. Le 8 Septembre, BME a distribué parmi ses actionnaires un dividende de 0,4 euros brut par action.

« « AlternateName »: » maria_me », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » María Matos », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Ebro Foods distribuirá tres dividendos en 2018El Consejo de Ebro Foods ha Acordado abonar un total de de 0,57", « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513784352-b9b47f99329d2871c2299d8369337a32 ", « datePublished »: » 2017-12-20T16: 39: 12CET », « DateModified »: » 2017-12-20T16: 39: 12CET », « ArticleBody »: »

Ebro Foods distribuera trois acomptes sur dividendes en 2018

Le conseil d'Ebro Foods a accepté de payer un total de 0,57 euros par action dividende l'an prochain. Il a fait trois paiements de 0,19 euros chacune, le 2 Avril, 29 Juin à Octobre 1 ici 2018.

« « AlternateName »: » Abayon », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Álvaro Bayón », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Bankinter abonará un dividendo 0,62 euros por acción el 29 de diciembreBankinter abonará el Proximo 29 de », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage » , « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513778045-63083941122df759d9bb3936c0f89784", « datePublished »: » 2017-12-20T14: 54: 05CET », « DateModified »: » 2017-12-20T14: 54: 05CET », « ArticleBody »: »

Bankinter versera un dividende de 0,62 euros par action le 29 Décembre

Bankinter versé le 29 Décembre, le troisième acompte sur dividende pour l'exercice 2017, ce qui aura un montant de 0,62 euros par action, tel que rapporté par la société à la Commission des valeurs mobilières du marché national (CNMV).

Une fois que la déduction fiscale correspondant, le montant net du dividende distribué à ses actionnaires de Bankinter soit 0,05 euros par action.

Le paiement du dividende sera effectué par les entités participant à l'enregistrement des systèmes de gestion Société, compensation et le règlement (Iberclear), agissant comme organisme payeur Bankinter.

Ep

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Dos nuevas viviendas y socimis de oficinas Salen al Mablas socimis de oficinas y viviendas en alquiler PSN », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513774946-ebf6569d71da9763e8fa9ad1edf8f2e7", « datePublished »: » 2017-12-20T14: 02: 26CET », « DateModified « : » 2017-12-20T14: 02: 26CET », « ArticleBody »: »

Deux nouveaux SOCIMIs de logements et de bureaux vont au MAB

Le SOCIMIs des bureaux et des maisons à louer PSN Property Management et Barcino commercial dans les prochains jours sur l'Alternative Investment Market (MAB), selon BME.

Ainsi, après ces deux nouveaux ajouts, la liste des SOCIMIs négociés sur ce marché atteindra un total de 45.

Plus précisément, pour le vendredi 22 Décembre, il est déjà programmé en avant-première à la gestion MSN MAB SOCIMI, une entreprise appartenant à une compagnie d'assurance qui a un portefeuille de diffusion de l'hôtel et des bureaux sur 27 bâtiments dans 21 villes Espagne et Portugal.

Ep

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » La Reforma fiscale, un nuevo Apoyo para los mercados de renta variableEl Senado de Estados Unidos ha aprobado », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage » , « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513773842-8ea1b7faca1b1eebe9b4519bb68054ac », « datePublished »: » 2017-12-20T13: 44: 02CET », « DateModified »: » 2017-12-20T13: 44: 02CET », « ArticleBody »: »

La réforme fiscale, un nouveau soutien pour les marchés boursiers

Le Sénat américain a approuvé la réforme fiscale mercredi le président américain Donald Trump, qui remonte à la Chambre des représentants et consiste à réduire les grandes entreprises de l'impôt des sociétés pour stimuler leur investissement. « Il augmenterait au cours des prochaines années à 1,4 billion de la dette nationale pour stimuler l'économie » point Unicorp du patrimoine, qui indiquent que l'un des actifs qui réagit avec force est plus la dette américaine, avec un rebond retours.

« Cette pression à la vente sur les obligations devraient bénéficier des sacs qui devraient montrer les esprits à prendre renouvelés plus de risques lors des dernières séances de l'année », affirme l'entreprise.

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » podrán votar 5,5 millones dé Catalanes, crece el voto desde el extranjero y baja por correoUn totale de », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513771571-f96a43e76ed4a7f515d204577cfc7b52 ", « datePublished »: » 2017-12-20T13: 06: 11CET » , « DateModified »: » 2017-12-20T13: 06: 11CET », « ArticleBody »: »

Ils peuvent voter 5,5 millions de Catalans, pousse vote à l'étranger et le courrier faible

Un total de 5,554,394 Catalans sont appelés à voter aux élections jeudi pour élire 135 membres du Parlement sur un total de 38 nominations, il a expliqué mercredi lors d'une conférence de nouvelles le délégué du gouvernement en Catalogne, Enric Millo.

Ceci est 0,79% plus de personnes que les élections ont voté dans le 27 Septembre 2015 et le recensement total 5,328,013 personnes vivent en Catalogne et à l'étranger et 226381 faire des droits de vote .

Il a augmenté le nombre d'électeurs de l'étranger pour atteindre 39,521 personnes, 85,5% de plus qu'en 2015, tout en réduisant le nombre de citoyens qui ont choisi de voter par correspondance: 78,876 personnes, 26.5 moins.

Ep

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El rebaja el crecimiento FMI económico británico al 1,6% por el « brexit'El Fondo Internacional Monetario », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513771237-521bcf0f22c73030858cd7481be1512f », « datePublished »: » 2017-12-20T13: 00: 37CET » , « DateModified »: » 2017-12-20T13: 00: 37CET », « ArticleBody »: »

FMI abaisse la croissance économique britannique à 1,6% par le « brexit »

Le Fonds monétaire international (FMI) a abaissé ses prévisions sur la croissance de l'économie britannique de 1,7% à 1,6% cette année en raison de « brexit ».

Dans un rapport publié aujourd'hui à Londres, l'organisme international a déclaré que, malgré une forte reprise de la croissance mondiale, la décision du Royaume-Uni de quitter le bloc européen a eu un impact sur son économie.

« La forte dépréciation de la livre sterling après le référendum (le » brexit « 2016) a poussé l'inflation des prix à la consommation, a poussé le revenu réel des ménages et de la consommation, » le FMI.

Efe

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Toyota Vendera millones de vehículos 10,5 en todo el mundo en 2018, un 1% masel grupo Automovilistico », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513770260-eee98502bc966af113bc206c2377971b », « datePublished »: » 2017-12-20T12: 44: 20CET » , « DateModified »: » 2017-12-20T12: 44: 20CET », « ArticleBody »: »

Toyota va vendre 10,5 millions de véhicules dans le monde en 2018, en hausse de 1%

Le constructeur automobile japonais Toyota Motor Corporation prévoit de commercialiser 10,49 millions de véhicules au cours de la prochaine année dans le monde, qui sera une augmentation de 1% par rapport à l'année, lorsque des ventes estimées à 10,3 millions, en hausse de 2% de plus qu'en 2016.

Selon la société japonaise dans un communiqué, Toyota a livré 2,22 millions de voitures sur le marché local en 2018, ce qui entraînera une baisse de 5% par rapport à cette année, alors que le volume du commerce dans d'autres pays dans lequel elle opère augmentera de 3%, pour atteindre 8,2 millions d'unités.

Pendant ce temps, la production mondiale du groupe japonais se tiendra à 10,39 millions de véhicules l'année prochaine, en hausse de 1% de moins qu'en 2017. Toyota fabriquera 4,17 millions de voitures au Japon l'année prochaine, en baisse de 3% dans ce cours, et 6,22 millions d'unités sans variations- en dehors de ses usines japonaises.

EP

« « AlternateName »: » noemi_navas », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Noemi Navas », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El Bouquetin 35 agrava las pérdidas: cede un El 0,7% IBEX 35 profundiza las pérdidas y cèdent un 0,77% hasta los », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513769003-c682770212bef8da44a69f7d2a67d14d », « datePublished »: » 2017-12 -20T12: 23: 23CET », « DateModified »: » 2017-12-20T12: 23: 23CET », « ArticleBody »: »

Le bouquetin 35 aggrave les pertes: rendements de 0,7%

L'Ibex 35 pertes et approfondit donne 0,77% à 10,155 points. Siemens Gamesa, Mapfre, Banco Sabadell et de la propriété coloniale sont les valeurs qui tombent plus, 1,72%, 1,70%, 1,58% et 1,48%, respectivement. Du côté de Tecnicas Reunidas il met en évidence les gains, la hausse de 1% après avoir remporté un contrat de modernisation d'une raffinerie en Azerbaïdjan pour environ 800 millions de dollars. Suivi par Mediaset et Viscofan.

Le marché boursier espagnol attend les élections catalanes tenues demain. « Si les sécessionnistes atteignent la majorité absolue insistera sur la région, alors que s'il n'y a pas de formation du gouvernement gagnant clair est très complexe, pas exclu la tenue de nouvelles élections qui une situation d'incertitude », disent-ils en lien Securities.

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » La ocupación Entre 25 y 29 años aumenta 6 puntos desde 2013, hasta el 66% El 66% de los jóvenes de entre », « mainEntityOfPage »: { « @ type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513768150-f4ef8d0a66b6106e97a97e6cbf1b1b11 ", « datePublished »: » 2017-12-20T12: 09: 10CET », « DateModified »: » 2017-12-20T12: 09: 10CET », « ArticleBody »: »

Occupation entre 25 et 29 ans a augmenté de 6 points à partir de 2013, à 66%

66% des jeunes âgés de 25 à 29 ans avaient un emploi au troisième trimestre de 2017, ce qui signifie que l'emploi dans ce groupe a augmenté de 6 points au cours des quatre dernières années, depuis en 2013 ce taux il était d'environ 60%, selon les données compilées par la Fondation de l'épargne (FUNC).

Dans la dernière édition de sa publication « Focus sur la société espagnole » Func note également que le taux d'emploi de 66% est encore loin de 79% atteint en 2007, avant la crise économique a atteint le marché du travail.

Depuis 2016 l'emploi chez les jeunes montre une tendance à la hausse, bien que toujours nettement inférieur à la moyenne européenne et des pays comme la France et l'Allemagne, où trois personnes sur quatre âgés de 25 à 29 ans sont sans emploi.

Efe

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Lombard Odier pasa a tener una visión menos negativa sobre la libraEl Progreso en las CONVERSACIONES para », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513764956-0a7a6a07847becb2ff909a10bfac44f0 ", « datePublished »: » 2017-12-20T11: 15: 56CET », « DateModified » : » 2017-12-20T11: 15: 56CET », « ArticleBody »: »

Lombard Odier arrive à avoir une vue moins négatif sur la livre

Les progrès dans les négociations pour Royaume-Uni à quitter l'Union européenne a mis le pays sur la voie d'une Brexit « soft », conduisant à Lombard Odier d'avoir « une vue moins négatif sur la livre ». Pourtant, ils ont dit que les négociations sont passés d'une période d'incertitude à l'autre, et que les questions clés demeurent sur la façon dont l'économie britannique affichera Union européenne.

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Quabit Inmobiliaria capta 29 millones en una amplicación mediante colocación aceleradaQuabit Inmobiliaria », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0” }, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513762362-354a60df1a739711448769483e209624", « datePublished »: » 2017-12-20T10: 32: 42CET », « DateModified »: » 2017-12 -20T10: 32: 42CET », « ArticleBody »: »

Quabit Real Estate capture 29 millions dans un aperçu plus large au moyen d'un bookbuilding accéléré

Quabit Inmobiliaria a fermé augmentation de capital sursouscrite du montant maximal de 29 millions d'euros, signé uniquement par une base d'investisseurs qualifiés nationaux et internationaux. L'opération consiste en l'émission d'actions nouvelles 17.575.000 EUR 0,50 valeur nominale, la prime de 1,15 $. Ce capital représente 19% du capital de Quabit avant l'émission et 16% après la fin du stage. L'opération a été saisie par 77% par Cobas Asset Management et Kairos Investment.

Le stock augmente de 1,7% à la Bourse de 1,77 euros par action.

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » La UE mantiene la multa por el manipular valencianoEl Tribunal de déficit Justicia de la Unión Europea », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513761149-7558ec9f3e3bd438027760c085dc7505 ", « datePublished »: » 2017-12-20T10: 12: 29CET », « DateModified » : » 2017-12-20T10: 12: 29CET », « ArticleBody »: »

L'UE maintient l'amende pour manipuler le déficit de Valence

La Cour de justice de l'Union européenne aujourd'hui (CEJ) a rejeté l'appel interjeté par l'Espagne contre l'amende par le Conseil de l'UE imposées 18,93 millions d'euros par la manipulation du déficit des statistiques de Valence.

Le tribunal a jugé dans son arrêt les allégations formulées par l'Espagne, la défense de son droit à la défense et le droit à une bonne administration, qu'il n'y avait pas violation et que la sanction était disproportionnée a été violé, le service de presse du Tribunal dit.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Axiare Patrimonio Vende un inmueble en Madrid por 30 millones de eurosAxiare Patrimonio ha procedido a la », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513760690-36d98712cfc1b93a9b6fc712b016beb5 ", « datePublished »: » 2017-12-20T10: 04: 50CET », « DateModified » : » 2017-12-20T10: 04: 50CET », « ArticleBody »: »

Axiare Heritage vend un bâtiment à Madrid pour 30 millions d'euros

Axiare Patrimoine a procédé à la vente d'un immeuble de bureaux à Madrid pour 30 millions, 1,5 million au-dessus de la valeur brute, ce qui représente une prime de 5,3% par rapport à la GAV ((brut d'actifs valeur), la société a déclaré à la Commission du marché des valeurs mobilières nationale (CNMV).

Les négociations avec l'acheteur pour la vente du bâtiment a débuté en mai 2017, et sa vente a été approuvée par le Conseil d'administration lors de sa réunion tenue le 25 Juillet 2017 sous réserve du respect de certaines conditions maintenant ils ont en compte étant donné.

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El Tribunal de la UE falla contre Uber y decreta que es un servicio de transportesEl Tribunal de Justicia de », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513759780-e653ab8471ce9b5b078f067c2a54a60c », « datePublished »: » 2017-12-20T09: 49: 40CET », « DateModified »: » 2017-12-20T09: 49: 40CET », « ArticleBody »: »

Les règles de la Cour européenne contre Uber et décrets qui est un service de transport

La Cour de justice de l'Union européenne (CJCE) a jugé aujourd'hui que Uber est une compagnie maritime et non une plate-forme numérique, de sorte que les autorités nationales peuvent exiger des licences qu'ils doivent de taxi professionnels.

« La Cour estime qu'il convient de noter que ce service de courtage fait partie intégrante d'un service global dont l'élément principal est une partie de service de navette et donc ne répond pas à la qualification de « service de la société de l'information «mais de » service dans le domaine des transports », « selon la Cour de justice européenne dans un communiqué de presse.

(Foto: REUTERS, Simon Dawson)

"" AlternateName ":" nuno_rodrigo "" image ": {" @type ":" ImageObject "" url ":" https://hardmonkeypc.uk/ghostproject/media/2017/12/1514058332_872_la-bolsa-encaja -le-résultat-avec-électorale gouttes-top-à-1 que prévu-la-mercado.jpg "" largeur "" 432 "" hauteur ":" 288 "}," auteur ":" Rodrigo nuño "" éditeur ": {" @id "" #PublisherOrg "}}, {" @type "" blogposting "" titre "" 190000000 ABB provisionné par reestructuraciónEl coûts groupe suisse ABB assume un impact négative "" mainEntityOfPage ": {" @type "" WebPage "" @id ":" 0 "}," url ":" http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513758674-fe756df6dbca238d9132f7fae98b7e1a " "datePublished": "2017-12-20T09: 31: 14CET", "DateModified": "2017-12-20T09: 31: 14CET", "ArticleBody" "

ABB provisionné 190 millions pour les coûts de restructuration

Le groupe suisse ABB assumera un impact négatif de 225 millions de dollars (190 millions d'euros) dans ses comptes du quatrième trimestre en raison de la restructuration et le changement dans le modèle d'affaires dans le domaine de l'ingénierie et de la construction, y compris le transfert aux coentreprises de leurs activités réseaux d'électricité et de l'automatisation.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Técnicas Reunidas LiderA las Subidas del Bouquetin, Merlin encabeza las caídasTécnicas Reunidas sube más de un », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513757226-c8ee52f8ca056eea4354534821cc1b24 ", « datePublished »: » 2017-12-20T09: 07: 06CET », « DateModified » : » 2017-12-20T09: 07: 06CET », « ArticleBody »: »

Tecnicas Reunidas conduit les hausses bouquetin, en tête Merlin tombe

Tecnicas Reunidas augmente plus de 1% après avoir remporté un contrat avec la compagnie pétrolière nationale d'Azerbaïdjan. A l'opposé, Merlin est la pire valeur de Dow avec une baisse de 0,6%.

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Los bancos europeos podrán operar en el Reino Unido tras brexitLos bancos europeos podrán operar en el », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513757012-3d9b714992c34963fee23b1ef45e64bf », « datePublished »: » 2017-12-20T09: 03: 32CET », « DateModified » : » 2017-12-20T09: 03: 32CET », « ArticleBody »: »

Les banques européennes peuvent opérer au Royaume-Uni après « brexit »

Les banques européennes peuvent fonctionner au Royaume-Uni en général après « brexit », même s'il n'y a pas d'accord entre Bruxelles et Londres le retrait britannique de l'Union européenne (UE), révèle la BBC aujourd'hui.

Les banques qui offrent des services aux entreprises et entre les banques continueront d'exploitation en vertu des règles actuelles, la Banque reffering d'Angleterre, la station a ajouté.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El Bouquetin con una abre Subida del 0,06%, hasta los puntos 10.240 », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513756863-a538b9e3314fbf522f45285f55a2e791 ", « datePublished »: » 2017-12-20T09: 01: 03CET », « DateModified »: « 2017-12-20T09: 01: 03CET », « ArticleBody »: »

Le Dow a ouvert avec une hausse de 0,06% à 10.240 points de

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Leve repunte del bono y la primaEl bono a 10 años abre en el 1,488% frente al 1,486% del martes. La prima de”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513754899-24c285d39fa1fdaa06d1d6a37f89f06e”, “datePublished”:”2017-12-20T08:28:19CET”, “dateModified”:”2017-12-20T08:28:19CET”, “articleBody”:”

Une légère hausse et obligations à prime

La caution de 10 ans ouvre à 1,488% contre 1,486% mardi. La prime de risque augmente à 11 points de base de 109 la veille

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Santander Pagara un dividendo de 0,06 euros el 1 de febreroLa entidad ha comunicado a la CNMV el Abono, », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513754592-c4544dca453207b6d7ac79e73196b7c9", « datePublished »: » 2017-12-20T08: 23: 12CET », « DateModified »: » 2017-12-20T08: 23: 12CET », « ArticleBody »: »

Santander versera un dividende de 0,06 euros le 1er Février

La société a informé la CNMV le paiement entièrement en espèces, le troisième acompte sur dividende des résultats de 2017. Il est prévu pour le premier jour de Février. 0,06 euros est de 9% de plus que les 0,055 euros versés le 1er Février l'année dernière, et même le 0,06 payé en Août.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Técnicas Reunidas Consigue un contrato de 800 millones en AzerbaiyánLa empresa ha sido Seleccionada por », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id « : « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513753702-16a8f228ae4513cbd4f7fd8c6a0a2798 ", « datePublished »: » 2017-12-20T08: 08: 22CET », « DateModified »: » 2017-12-20T08: 08: 22CET », « ArticleBody »: »

Tecnicas Reunidas obtenir un contrat de 800 millions en Azerbaïdjan

La société a été sélectionnée par Socar, la compagnie pétrolière d'Etat d'Azerbaïdjan, Heydar reniería pour moderniser Aliyen à Bakou, la capitale. L'opération vise à accroître la capacité de raffinage et la qualité des produits. Le contrat a une durée de 38 mois et est évalué à 800 millions. Il est le contrat de techniques de secgundo avec Socar.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Hackean una Plataforma de criptodivisas y Roban el 17% de SUS bitcoinsEl mercado surcoreano de criptomonedas », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513753130-b3421c6c27e99e8e4a433cf831aa4a52 ", « datePublished »: » 2017-12-20T07: 58: 50CET », « DateModified » : » 2017-12-20T07: 58: 50CET », « ArticleBody »: »

Criptodivisas plate-forme bidouille et de voler 17% de leurs Bitcoins

marché criptomonedas sud-coréen aujourd'hui Youbit a été contraint de fermer à la suite d'une attaque cybernétique dans lequel les pirates informatiques vous aurait volé 17 pour cent de la monnaie virtuelle pour leurs clients.

Les pirates informatiques ont procédé à l'attaque à 4,35 heure locale (GMT 19,35 lundi) la société explique sur son site Internet, sans révéler la valeur de criptomonedas qui ont été volés. « Afin de minimiser les dégâts de nos clients, leur permettre d'éliminer environ 75% du solde », a déclaré un membre de la société, dans des déclarations recueillies par l'agence-coréenne Yonhap.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El Senado de EE UU da vía libre al plan financier de Trump, ahora le toca al CongresoLa Reforma fiscal », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513750342-f09482176170e34f2e52904728319790 ", « datePublished »: » 2017-12-20T07: 12: 22CET » , « DateModified »: » 2017-12-20T07: 12: 22CET », « ArticleBody »: »

Le Sénat américain donne son feu vert au Trump via le plan financier, il est maintenant en place au Congrès

La réforme fiscale promue par le président américain, Donald Trump, a été approuvé ce matin au Sénat par 51 voix pour et 48 contre. Le vote déjà émis hier après-midi à la Chambre des représentants doit être répété dans la matinée, avant Trump de ratifier la loi.

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El euro, por encima de 1,18 dólaresLa moneda europea está firma por encima de 1,18 dólares. El euso sube”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513749874-c5fdb5059b76221c715a5db2fb85abf2″, “datePublished”:”2017-12-20T07:04:34CET”, “dateModified”:”2017-12-20T07:04:34CET”, “articleBody”:”

L'euro au-dessus de 1,18 $

La monnaie européenne est ferme au-dessus de 1,18 $. Le EUSO jusqu'à 0,05% à 1,1846

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Los futuros del FTSE, planosLos futuros de la Bolsa de Londres Suben un 0,05% », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513749803-f0a59abf544438e4ebf57d154ad8cccb », « datePublished »: » 2017-12-20T07: 03: 23CET », « DateModified « : » 2017-12-20T07: 03: 23CET », « ArticleBody »: »

à terme FTSE, les plans

Avenir de la Bourse de Londres a progressé de 0,05%

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Alemania Acusa un Facebook de abusar de posición sociale rouge dominante COME la Oficina fédérale de Defensa de », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513705977-9fa45e974c2eb87999c8fc59d8b84237", « datePublished »: » 2017-12-19T18: 52: 57CET », « DateModified « : » 2017-12-19T18: 52: 57CET », « ArticleBody »: »

Allemagne accuse Facebook d'avoir abusé de la position dominante en tant que réseau social

L'Office fédéral de la protection de la concurrence de l'Allemagne a publié un rapport préliminaire dans lequel les Etats-Unis estiment que Facebook est « abus de position dominante » dans « le marché des réseaux sociaux allemand » aujourd'hui.

Le bureau a déclaré dans un communiqué a informé le géant technologique que « selon l'état de la procédure, » met en doute la légalité de certains des processus qui ajoute à sa base de données des renseignements personnels et d'autres sites parcourant avec lequel il a conclu des accords conditionnels.

« Facebook abuse de sa position dominante par le conditionnement en utilisant votre réseau social à s'accumuler illimité tous les types de données générées par l'utilisation de sites tiers et l'ajouter aux comptes des utilisateurs de Facebook », explique le communiqué.

EFE

« « AlternateName »: » Abayon », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Álvaro Bayón », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Enagás da el paso PREVIO un arbitraje un internacional con Perú por su conflicto por la inversión en », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513705940-a332c8638bc0df642d31958c44cad666", « datePublished »: » 2017-12-19T18: 52: 20CET », « DateModified « : » 2017-12-19T18: 52: 20CET », « ArticleBody »: »

Enagas donne la première étape à l'arbitrage international des différends avec leur Pérou pour l'investissement dans GSP

Enagas a demandé à l'État péruvien d'instituer une procédure de traitement direct, avant l'arbitrage international afin de parvenir à un accord à l'amiable concernant le différend sur l'investissement réalisé par la société dans le projet de l'étape de gazoduc du Sud Pérou (GSP).

Selon la compagnie au Nacional Comisión del Mercado de Valores (CNMV), le mardi, il a indiqué que le gouvernement péruvien l'existence de cette controverse, sur les termes contenus dans l'Accord pour la promotion et la protection réciproque des investissements entre la signature République du Pérou et le Royaume d'Espagne.

EP

« « AlternateName »: » Abayon », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Álvaro Bayón », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Aena NOMBRA secretario y vicesecretario del consejoAena ha confirmado la dimisión de Matilde García Duarte », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id « : « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513703179-958f7118236ed97dcb9649489d3e5410 ", « datePublished »: » 2017-12-19T18: 06: 19CET », « DateModified »: » 2017-12-19T18: 06: 19CET », « ArticleBody »: »

secrétaire Aena nommé et secrétaire adjoint du conseil

Aena a confirmé la démission de Matilde Garcia Duarte comme secrétaire du conseil d'administration. Il occupera désormais le poste de secrétaire adjoint. Juan Carlos Alfonso Rubio sera le nouveau secrétaire du conseil d'administration.

« « AlternateName »: » Abayon », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Álvaro Bayón », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El Bouquetin cierra con una caída del% 0,10, hasta los puntos 10.234,3 », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513701372-6f446159746c074e0d8a99687efb8fa5", « datePublished »: » 2017-12-19T17: 36: 12CET », « DateModified « : » 2017-12-19T17: 36: 12CET », « ArticleBody »: »

Le Bouquetin fermé avec une baisse de 0,10% à 10,234.3 points de

« « AlternateName »: » maria_me », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » María Matos », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » elige un Inditex un histórico para dirigir su filial BershkaInditex ha apostado por un histórico de la casa », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513699675-aeb0e0cc37d75f3c12ef19eba0bf2d36", « datePublished »: » 2017-12-19T17: 07: 55CET », « DateModified « : » 2017-12-19T17: 07: 55CET », « ArticleBody »: »

Inditex choisit de diriger sa filiale historique Bershka

Inditex a opté pour une maison historique avec la nomination d'Antonio Flórez de la Fuente en tant que nouveau directeur de Bershka, le deuxième géant enseigné dans des ventes galicien derrière Zara et les chaînes visant à un jeune public.

Plus précisément, le nouveau directeur de Bershka, fondée en 1998, a joué la majeure partie de sa carrière dans Inditex, où il a occupé divers postes tels que directeur des ventes chez Zara. À l'heure actuelle, Flórez de la Fuente a occupé la direction de la filiale du groupe en Italie, car il faudra désormais Lorenzo Marcheselli, qui a des positions de gestion commerciale étalage de Zara et a même dirigé la direction de la filiale au Royaume-Uni .

Flórez de la Fuente remplace le directeur Bershka Marco Agnolin, qui a occupé ce poste depuis 2011.

EP

« « AlternateName »: » dlarrouy », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Diego Larrouy », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Prosegur abonará un dividendo de 0.45 euros por acciónProsegur ha Acordado abonar un segundo dividendo », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513698009-ca53afb2983dcaf17f7de09bbbfda261 ", « datePublished »: » 2017-12-19T16: 40: 09CET », « DateModified » : » 2017-12-19T16: 40: 09CET », « ArticleBody »: »

Prosegur versera un dividende de 0,45 euros par action

Prosegur a accepté de payer un second dividende exceptionnel de 0,45 euros par action. Il passera un montant total de 280 millions. Le dernier jour de négociation des actions donnant droit au dividende sera le 22 Décembre et payé le 28 Décembre.

“, “alternateName”:”abayon”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Álvaro Bayón”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Wall Street abre mixto Wall Street ha abierto en terreno mixto. El Dow Jones avanzaba un 0,17% minutos”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513695737-01b545942864717c592c3a2236d64b15″, “datePublished”:”2017-12-19T16:02:17CET”, “dateModified”:”2017-12-19T16:02:17CET”, “articleBody”:”

Wall Street abre Mixto

Wall Street a ouvert en terrain mixte. Le Dow a progressé de 0,17% minutes après le début de la session, alors que le sélectif 500 0,13% S & P a été notée et le Nasdaq 0,01% reste.

« « AlternateName »: » maria_me », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » María Matos », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Dialog Semiconductor se dispara en Bolsa después de que la Chine Tsinghua ELEVE al 9% su presencia en el », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513691536-03f12e777dee0e7a656f00cdb29dd7a5 ", « datePublished »: » 2017-12-19T14: 52: 16CET », « DateModified »: » 2017-12-19T14: 52: 16CET », « ArticleBody »: »

Dialog Semiconductor est déclenchée sur le marché boursier après la hausse Tsinghua chinoise à 9% sa présence dans le capital

Dialog Semiconductor est venu à augmenter de 10%, mais modéré à des gains de 7,7%, après Tsinghua Unigroup de la Chine a augmenté ses fonds propres à 9%. La société chinoise a renforcé sa présence dans le fabricant de puces après finames novembre que Dialog Semiconductor fuite pourrait perdre l'un de ses plus gros clients, Apple, provoquant un effondrement de l'action.

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Ane Agirre sustituye un Xabier Garaïalde en el Consejo de CAFConstrucciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513691192-1ba856a34b143ade4536328a8a90532e », « datePublished »: » 2017-12-19T14: 46: 32CET », « DateModified « : » 2017-12-19T14: 46: 32CET », « ArticleBody »: »

Xabier Agirre remplace Ane Garaïalde sur le conseil d'administration de la CAF

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) a informé la CNMV de Xabier Garaïalde Maiztegi Renoncer son mandat d'administrateur de la société « par des raisons volontaires et strictement personnelles ». La société annonce que le conseil d'administration, sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, nommés par cooptation à Ane Agirre Romarate comme administrateur indépendant, pour combler le poste vacant plus tôt.

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Siemens Gamesa encabeza las Caídas, Acerinox Lidera las gananciasSiemens Gamesa baja un 2% y es el peor », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage » , « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513685965-2a07d8cbf217a6eb45b700d426c237a3", « datePublished »: » 2017-12-19T13: 19: 25CET », « DateModified »: » 2017-12-19T13: 19: 25CET », « ArticleBody »: »

Siemens Gamesa conduit les chutes, Acerinox conduit les gains

Gamesa Siemens faible 2% et est la pire valeur de Bouquetins, suivie par Enagas et Tecnicas Reunidas, qui sont à gauche de 1%. A l'opposé, la somme Acerinox Repsol 2% et 1,3%.

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » OHL y FCC, un punto de terminar el métro de TorontoOHL y FCC están a punto de concluir el contrato de obras », « mainEntityOfPage »: { « @type » : « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513684971-cfc1d03d03c7586c9c39b489c228f93d », « datePublished »: » 2017-12-19T13: 02: 51CET », « DateModified »: » 2017-12-19T13: 02: 51CET », « ArticleBody »: »

OHL et FCC, pour mettre fin à la région métropolitaine de Toronto

OHL et FCC sont sur le point de conclure le contrat pour le réaménagement du métro de Toronto (Canada), un projet qui a reçu au début de 2011 pour 404 millions de dollars canadiens (267 millions d'euros), selon les entreprises.

Les deux sociétés ont reçu pour ce son premier travail dans «substantielle la performance du Canada, un certificat est la dernière étape contractuelle et avant projet étape d'achèvement.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Repsol presenta plan de l'ONU par reactivar el yacimiento noruego de Yme con una inversión de 810 millonesRepsol », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513683725-446fd3d756a3e2e72999c280f5ab94c4 ", « datePublished »: » 2017-12-19T12: 42: 05CET », « DateModified » : » 2017-12-19T12: 42: 05CET », « ArticleBody »: »

Repsol a un plan de relance du gisement norvégien Yme avec un investissement de 810 millions

Repsol a mis en place un nouveau plan de développement et d'exploitation pour relancer la production dans le projet champ pétrolier norvégien Yme, dont le montant total des investissements à environ 8000 millions de couronnes (811 millions d'euros).

l'huile espagnole, qui agit comme opérateur du projet avec une participation de 55%, a présenté ce plan aux autorités norvégiennes.

La société dirigée que Repsol a des associations du consortium Lotos Exploration et Production Norge AS (20%), Okea AS (15%) et KUFPEC Norway AS (10%).

EP

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Acerinox y Enagas, la cara y la cruz del IbexEl Ibex 35 avanza alrededor de un cuarto de punto. Acerinox es”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513680781-c29951978b3b8726a2319e98301ed5b6″, “datePublished”:”2017-12-19T11:53:01CET”, “dateModified”:”2017-12-19T11:53:01CET”, “articleBody”:”

Acerinox et Enagas, le visage et traverser Ibex

Les IBEX 35 se déplace autour d'un quart de point. Acerinox est le plus optimiste du bouquetin en Enagas est classé les plus durement touchés.

« « AlternateName »: » virgin75 ", « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Virginia Gómez », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Portugal Paga por otro anticipado tramo del Gobierno rescateEl portugués ha hecho otro Pago anticipado al », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513675315-5b6b38662064d7e06de04f57f10c3c53 ", « datePublished »: » 2017-12-19T10: 21: 55CET », « DateModified »: « 2017-12-19T10: 21: 55CET », « ArticleBody »: »

Portugal tranche de paie à l'avance une autre sauvetage

Le gouvernement portugais a fait un paiement anticipé au plan de sauvetage du FMI en retour reçu en 2011. Au total, cette année, le pays dont la prime risque est déjà en italien a retourné 10 000 millions de rançon. Il ne reste plus qu'à rembourser 20% des 26,300 millions dus au FMI. Le Portugal a choisi de refinancer sur le marché et de faire avancer rembourser le prêt au FMI, parce qu'il obtient dans les meilleurs taux d'intérêt du marché.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El IFO Alemán índice de rétrocéder levementeEl confianza Empresarial IFO en Alemania ha retrocedido cuatro », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id « : « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513675157-5618659a8d152dbf1ae449fdcbf63641 ", « datePublished »: » 2017-12-19T10: 19: 17CET », « DateModified »: » 2017-12-19T10: 19: 17CET », « ArticleBody »: »

Allemand IFO légèrement

L'indice de confiance des entreprises IFO en Allemagne a diminué de quatre dixièmes à 117,2 points, les niveaux records marqués en Novembre. La chute est due à un indicateur de faible contraction des attentes (de 111 à 109,5 points). La lecture des conditions actuelles de l'économie a amélioré, passant de 124,5 points 125,4.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Alemania prevé otro 2018 con presupuesto equilibradoEl Gobierno Alemán prevé cerrar el año Noveno », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id » : « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513674458-c89f06822219cc2975f454e3b3ae47f5", « datePublished »: » 2017-12-19T10: 07: 38CET », « DateModified »: » 2017 -12-19T10: 07: 38CET », « ArticleBody »: »

Allemagne prévoit un budget équilibré 2018

Le gouvernement allemand prévoit de fermer la neuvième année consécutive sans déficit dans ses comptes publics comme agence de la dette allemande. Toutefois, le Trésor va demander plus d'argent prêté au marché parce qu'il ya plus de maturité. Au total, l'Allemagne émettra 183.000 millions d'euros, 147.000 d'entre eux à long terme et à court 36000. Entre 6 000 et 10 000 millions seront vendus dette liée à l'inflation.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » gaz naturel SUBE más del 1% gracias un SuisseLas de crédit acciones de la gasista escalan a los primeros puestos », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513673450-4bf7f7b703b3022e36372bd49142f0a2 ", « datePublished »: » 2017-12-19T09: 50: 50CET », « DateModified »: » 2017-12-19T09: 50: 50CET », « ArticleBody »: »

Le gaz naturel augmente de plus de 1% par le Credit Suisse

Les actions de l'échelle de gaz rang très sélectif avec des gains de 1,3% après Credit Suisse emitirera un rapport qui améliore la valeur de recommandation mieux que le marché neutre, avec un meilleur prix cible de 18,4 à 21 euros par action.

Le gaz naturel, la hausse de 8% dans l'année, la recommandation de consensus moyen et maintenir un objectif de cours de 20,36 euros, ce qui représente un potentiel de 5%.

« « AlternateName »: » virgin75 ", « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Virginia Gómez », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Barnier rechaza un trato particulier par la Ville tras BrexitEl negociador comunitario del brexit, Michel », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513671960-88cb32966e80aec260a1de1ebb341ad5 ", « datePublished »: » 2017-12-19T09: 26: 00CET », « DateModified »: « 2017-12-19T09: 26: 00CET », « ArticleBody »: »

Barnier rejette un traitement spécial pour la ville après Brexit

négociateur communautaire « brexit » Michel Barnier, a souligné que Londres ne peut pas avoir un accord spécial pour la ville (quartier financier) et espère que le gouvernement britannique, après avoir quitté le Royaume-Uni dans l'UE.

Dans une interview avec le journal « The Guardian » publié aujourd'hui, M. Barnier a déclaré qu'il est inévitable que les banques britanniques et les institutions financières perdent leur passeport qui leur permet de commercer librement avec le bloc européen.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » fils ¿cuales los valores Que más Suben y más Bajan del Bouquetin La sesión Arranca con Dudas en las plazas? », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513671853-d419957d99f57985e9a0f260b1a4938a », « datePublished »: » 2017-12-19T09: 24: 13CET », « DateModified »: » 2017-12-19T09: 24: 13CET », « ArticleBody »: »

Quelles sont les valeurs qui montent et descendent du bouquetin le plus?

La session a commencé avec des doutes sur les marchés européens. Dans les étages espagnols, les plus grands progrès sont les gaz Nautral, Meliá et Tecnicas Reunidas.

A l'inverse, les plus fortes baisses ont été pour Colonial, Sabadell et Ferrovial.

« « AlternateName »: » virgin75 ", « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Virginia Gómez », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El Bouquetin abre la con una jornada del caída El índice 0,02% empieza la jornada con una Bajada del% hasta 0,02 », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513670514-dfdede44aa113a03e982022518c20ded », « datePublished »: » 2017-12- 19T09: 01: 54CET », « DateModified »: » 2017-12-19T09: 01: 54CET », « ArticleBody »: »

Le Dow ouvre la session avec une baisse de 0,02%

L'indice a commencé la journée avec une baisse de 0,02% à 10.240 points de

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Cuenta atrás para la aprobación de la Reforma fiscale de EE Uula inminente aprobación de la Reforma fiscale », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513669814-aab2c8b07c82cee6f347e3548b1a8541", « datePublished »: » 2017-12-19T08: 50: 14CET », « DateModified « : » 2017-12-19T08: 50: 14CET », « ArticleBody »: »

Compte à rebours à l'approbation de la réforme fiscale américaine

L'adoption imminente de la réforme fiscale américaine pousse les sacs et gauche hier de nouveaux sommets dans les trois principaux indices de Wall Street. Aujourd'hui, la Chambre des représentants se prononcera sur le projet de loi et prévisible est qu'il est approuvé dans le Sénat demain.

« La forte baisse des taux d'imposition pour les entreprises pousser vos profits et faire vos valorisations actuelles du marché boursier sont un peu moins exigeant qu'ils ne le sont en ce moment. En outre, la réforme permettra de nombreuses grandes multinationales américaines de rapatrier d'énormes sommes d'argent qui détenus à l'étranger, qui peuvent considérablement améliorer leurs politiques de rémunération aux actionnaires, ainsi que de fournir des plans d'investissement de financement. Tous les points à une plus grande croissance économique « , a résumé de valeurs mobilières Link. La question est de savoir si le marché a déjà réduit cet effet dans son intégralité.

« « AlternateName »: » Salobral », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuria Salobral », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » La prima, en 113 puntos básicos el último día de Campaña électorale en CataluñaLa prima de riesgo », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513669226-922c1e5324846d06b73ff96f1a783962", « datePublished »: » 2017-12-19T08: 40: 26CET », « DateModified « : » 2017-12-19T08: 40: 26CET », « ArticleBody »: »

La prime, à 113 points de base le dernier jour de la campagne électorale en Catalogne

risque espagnol commercial premium à 113 points de base le dernier jour de la campagne électorale pour les élections catalanes tenues jeudi. Le risque pays est sensible aux résultats électoraux, comme cela est arrivé en Octobre, lorsque le Puls a souverainiste la prime de risque au-delà de 130 points de base et le rendement du 10 ans tranchant 1,8% . L'obligation espagnole négociation maintenant à 1,438% et les experts ne règle pas le retour à des niveaux de 1,8% pour le triomphe de l'indépendance.

« « AlternateName »: » Salobral », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuria Salobral », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Credit Suisse Eleva su recomendación de gaz naturel un supérieur al mercadoCredit Suisse ha elevado su », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513668588-e6dda861723717529acc164722a6469f », « datePublished »: » 2017-12-19T08: 29: 48CET », « DateModified »: « 2017-12-19T08: 29: 48CET », « ArticleBody »: »

Credit Suisse a relevé sa recommandation au gaz naturel Surperformer

Credit Suisse a relevé sa recommandation pour le gaz naturel à surperformer de la cible neutre et le prix de 18,4 à 21 euros par action. Cette subvention représente la société à l'envers du gaz potentiel de 9,3%.

« « AlternateName »: » Salobral », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuria Salobral », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Berenberg rebaja su valoración de Telefónica un eurosBerenberg ha Rebajado 11,3 el precio objetivo de », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513668419-dff9dc6fc76313ed19e2e18d933e1026 ", « datePublished »: » 2017-12-19T08: 26: 59CET », « DateModified » : » 2017-12-19T08: 26: 59CET », « ArticleBody »: »

Berenberg déclasse sa note à 11.3 euros Telefónica

Berenberg a abaissé l'objectif de cours pour Telefonica à 11,3 de 11,5 euros par action. L'action, qui a perdu 0,97% l'année conserve un potentiel avec cette évaluation de 35% par rapport aux prix actuels.

« « AlternateName »: » Salobral », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuria Salobral », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Los futuros del Bouquetin, planosLos futuros del Bouquetin Marcan una caída del 0,06% según MEFF », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage » , « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513668022-0d2b827fd11175dfead087ed33c16845", « datePublished »: » 2017-12-19T08: 20: 22CET », « DateModified »: » 2017-12-19T08: 20: 22CET », « ArticleBody »: »

à terme, les plans bouquetins

à terme bouquetins marquent une baisse de 0,06% par MEFF

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El euro roza los 1,18 dólaresEl euro quiere recuperar el nivel de 1,18 dólares. La moneda europea sube un”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513666564-dff09ecf43cae2b51b600dac4afda18a”, “datePublished”:”2017-12-19T07:56:04CET”, “dateModified”:”2017-12-19T07:56:04CET”, “articleBody”:”

L'euro sabrer 1,18 $

L'euro veut retrouver le niveau 1,18 $. monnaie européenne augmente de 0,11% à 1,1795 $

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Los futuros del FTSE avanzanLos futuros de la Bourse de Londres Suben y anticipan una apertura al alza », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513665975-20e98d162e01bf7d07763030df50f914", « datePublished »: » 2017-12-19T07: 46: 15CET », « DateModified « : » 2017-12-19T07: 46: 15CET », « ArticleBody »: »

avancer à terme FTSE

Futures grimper la Bourse de Londres et d'anticiper une ouverture vers le haut

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Statoil compra el 25% del Tercer campo de petróleo más grande de Brasil por 2,456 millonesLa petrolera », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513618713-348dfb08ed57b4a4fa92c42bde814e17", « datePublished »: » 2017-12-18T18: 38: 33CET », « DateModified « : » 2017-12-18T18: 38: 33CET », « ArticleBody »: »

Statoil achète 25% dans le troisième plus grand champ pétrolier du Brésil 2456000

compagnie pétrolière norvégienne Statoil a annoncé l'acquisition de 25% des droits sur Roncador, l'un des principaux champs de pétrole du Brésil, 2.900 millions (2.456 millions d'euros) dans le cadre d'un accord de partenariat avec la société Petrobras.

Cet accord fait partie de la stratégie de Statoil de renforcer sa présence au Brésil. « Ce champ pétrolifère s'est imposé comme un bel actif à long terme à notre portefeuille international, renforcer encore la position du Brésil en tant que zone centrale pour Statoil », a déclaré le président-directeur général de la compagnie pétrolière norvégienne, Eldar Saetre.

Plus précisément, Statoil effectuera un paiement initial de 2.350 millions de dollars (1,990 millions d'euros) et 550 millions de dollars (466 millions d'euros) dans les paiements ultérieurs, « conditionnel à des investissements dans des projets visant à augmenter le facteur de récupération dans le domaine ».

EP

« « AlternateName »: » Abayon », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Álvaro Bayón », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Un tren descarrila y se mete en una Autopista cerca de SeattleUn tren ha descarrilado este martes por la », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage » , « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513616616-02413a443ff50ae3380ec7ad1696b042", « datePublished »: » 2017-12-18T18: 03: 36CET », « DateModified »: » 2017-12-18T18: 03: 36CET », « ArticleBody »: »

Un train déraille et se répand sur une route près de Seattle

Un train a déraillé lundi matin près de Seattle dans l'État de Washington, et a précipité sur une route. Télévisions et le shérif local parlent de « plusieurs victimes » qui ne sont pas encore clarifiées. Train 501 était un nouveau service à grande vitesse qui a fait la route de Seattle-Portland et a été inauguré le lundi.

« « AlternateName »: » maria_me », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » María Matos », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El Nasdaq alcanza los puntos 7,000 por primera vez en la historiaWall rue a ouvert la sesión alza y el », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage » , « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513616349-5e4c1befb17289c0665fa676dadb023b », « datePublished »: » 2017-12-18T17: 59: 09CET », « DateModified »: » 2017-12-18T17: 59: 09CET », « ArticleBody »: »

Le Nasdaq a atteint 7000 points pour la première fois dans l'histoire

Wall Street a ouvert la session et l'indice technologique hausse a atteint la première touche 7000 points. Les investisseurs attendent la réforme fiscale est approuvé Donald Trump cette semaine, comme annoncé par le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin.

« « AlternateName »: » maria_me », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » María Matos », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El Bouquetin cierra con un alza del 0,92%, hasta los puntos 10.244,1 », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513615890-35dd0239d8d6d400cacf4b2e13ae911a », « datePublished »: » 2017-12-18T17: 51: 30CET », « DateModified « : » 2017-12-18T17: 51: 30CET », « ArticleBody »: »

L'Ibex fermée avec une augmentation de 0,92% à 10,244.1 des points

« « AlternateName »: » maria_me », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » María Matos », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Campbell Lanza una por una empresa opa de aperitivos por millonesCampbell 5,000, el fabricante de las famosas », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513614547-5e48e7369b75003716b7ececd021b083", « datePublished »: » 2017-12-18T17: 29: 07CET », « DateModified « : » 2017-12-18T17: 29: 07CET », « ArticleBody »: »

Campbell lance une offre publique d'achat pour une entreprise de hors-d'œuvre de 5000 millions

Campbell, le fabricant des célèbres soupes américaines, a lancé une offre publique d'achat pour le fabricant de snacks Snyder's-Lance près de 5 000 millions. Il paiera 50 $ Jan fectivo par action, 2% par rapport à la clôture de vendredi.

le chiffre d'affaires Snyder's-Lance dans son dernier exercice un total de 2.200 millions de dollars (1,863 millions d'euros) et dispose d'un effectif d'environ 6000 employés répartis sur 13 sites de production entre les Etats-Unis et au Royaume-Uni.

« « AlternateName »: » Abayon », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Álvaro Bayón », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » de fonds de couverture» Los tienen la mairie posición alcista en euros en una década Los hedge fund Tirlemont », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage » , « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513611780-b429736b23fcc69fdb78dd49ee6d2f4d », « datePublished »: » 2017-12-18T16: 43: 00CET », « DateModified »: » 2017-12-18T16: 43: 00CET », « ArticleBody »: »

Le fonds de couverture ont la position la plus optimiste en euros en dix ans

la fonds de couverture tienen positions haussières sur l'euro par 16,700 millions de dollars, chiffre le plus élevé de la dernière décennie selon les données de marché à terme de Chicago. Ainsi, les positions spéculatives dans le sens d'une hausse de l'euro a atteint au cours de la semaine dernière ont augmenté 21.000 contrats, à près de 114.000. La position nette par une hausse de l'euro est le plus élevé depuis mai 2007.

“, “alternateName”:”salobral”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”nuria Salobral”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Wall Street abre al alzaWall Street abre hoy con ganancias. El Dow Jones sube un 0,82 % y pulveriza sus”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513610143-1626a6d9888f4bdd0cdce194f3212f6a”, “datePublished”:”2017-12-18T16:15:43CET”, “dateModified”:”2017-12-18T16:15:43CET”, “articleBody”:”

Wall Street ouvre vers le haut

Wall Street ouvre des gains aujourd'hui. Le Dow Jones jusqu'à 0,82% et l'pulvérise son record depsués que les investisseurs approchent le feu vert final à la réforme fiscale Trump. S & P 500 avances à 0,69% 2694.16 unités et la somme Nasdaq 0,79% à 6991.04 des points.

« « AlternateName »: » Abayon », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Álvaro Bayón », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » de Guindos: Cataluña VOLVERA un liderar crecimiento cuando se revierta el ProcésEl Ministro de Economia », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513607687-f9ed291917662a3b8a3b9638c79248f4 ", « datePublished »: » 2017-12-18T15: 34: 47CET », « DateModified » : » 2017-12-18T15: 34: 47CET », « ArticleBody »: »

De Guindos: Catalogne dirigera la croissance lors de l'inversion Procés

Ministre de l'Economie Luis de Guindos, a montré aujourd'hui convaincu que, après les élections 21D, Catalogne « inverser les « » » et procès- prédit que cela permettra » de retour pour diriger la croissance économique" en Espagne et retour les entreprises qui ont déménagé leur siège social.

Parlant aux journalistes avant une réunion avec des hommes d'affaires au siège des employeurs catalans Foment del Treball, De Guindos, accompagné par le candidat du PPC à la Generalitat, Xavier Garcia Albiol, il a ainsi évoqué la situation politique en Catalogne .

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » PSA Unifica su central de compras para las cuatro Marcas del grupoLa nueva organización del área común de », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513606987-36ebfbb7bb033800780cf5d52d6f73b3", « datePublished »: » 2017-12-18T15: 23: 07CET », « DateModified « : » 2017-12-18T15: 23: 07CET », « ArticleBody »: »

PSA unifie ses achats central pour les quatre marques du groupe

La nouvelle organisation commune des achats de Peugeot, Citroën DS, Opel et Vauxhall marques, le groupe PSA, sera opérationnel le mois prochain de Janvier 2018 et représentera un volume annuel d'achats de 38,800 millions d'euros en Europe.

PSA a déclaré que cette nouvelle organisation rassemblera les différentes entités d'achat et des relations de qualité avec les fournisseurs de différentes marques du groupe français, afin d'obtenir une meilleure puissance d'achat et un point de contact unique pour chaque fournisseur.

Il a noté que l'objectif de cette nouvelle organisation est d'accroître l'efficacité et le pouvoir d'achat, grâce à l'exploitation des économies d'échelle.

La prévision est que cette nouvelle organisation représente un volume annuel d'achats de 38,800 millions d'euros en Europe et à moyen terme, il est prévu que 30% de toutes les synergies de l'achat d'Opel / Vauxhall de se concentrer sur la zone Achats.

« « AlternateName »: » noemi_navas », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Noemi Navas », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Ebury Préve un euro presionado a la baja en los próximos mesesEbury, la institución Financiera », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513605285-84e2700e82632e2178510f1ae9336d72 ", « datePublished »: » 2017-12-18T14: 54: 45CET », « DateModified »: « 2017-12-18T14: 54: 45CET », « ArticleBody »: »

Ebury euro prévisions pressé vers le bas dans les prochains mois

Ebury, l'institution financière spécialisée dans les paiements internationaux et de change, a déclaré: « la perspective des taux stables jusqu'à aussi loin que 2019 devrait pousser la monnaie commune inférieure contre la plupart de ses principaux homologues dans les prochains mois ».

L'euro sabrant 1,18 $ 1,20 $ après avoir battu Septembre dernier. L'entreprise a dit qu'au lieu, le chemin du dollar le contraire. Les législateurs attendent plus de trois hausse des taux de la Fed en 2018 et deux en 2019. Le marché devrait modéré et ne parlent que deux augmentations en 2018. Dans tous les cas, dit Ebury, « nous pensons qu'il ya une marge d'appréciation du dollar l'année prochaine".

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El Bouquetin sube un de 0,75%, menos que el Dax y el CACA tres días de las elecciones en Cataluña, el Bouquetin gana un », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513604379-81c70d3c90ac42c7c72fed95ba65ac15", « datePublished »: » 2017-12 -18T14: 39: 39CET », « DateModified »: » 2017-12-18T14: 39: 39CET », « ArticleBody »: »

Le Dow jusqu'à 0,75%, à moins que le Dax et Cac

Trois jours avant les élections en Catalogne, l'Ibex gagne 0,75%, plus bas que les autres indices européens augmente. Allemand Dax somme 1,6% et 1,23% avances Câc de France. FTSE gagne la Grande-Bretagne 0,5%

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Seis valores del Ibex suben más del 2%Mapfre encabeza las ganancias del Ibex con un alza del 3%. Grifols y”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513604277-20f625b238921766e3b1488dbf90900c”, “datePublished”:”2017-12-18T14:37:57CET”, “dateModified”:”2017-12-18T14:37:57CET”, “articleBody”:”

Ibex six valeurs augmentent de plus de 2%

Mapfre Bouquetin conduit les gains avec une hausse de 3%. Grifols et Acciona un total d'environ 2,4%, 2,2% et ArcelorMittal Indra avance et Siemens Gamesa autour de 2%.

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Nordea AM avisa de una maire volatilidad en 2018Witold Bahrke, estratega macro de Nordea Asset Management », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513604205-192df3ca476d2dc22954deab82b3720c », « datePublished »: » 2017-12-18T14: 36: 45CET », « DateModified » : » 2017-12-18T14: 36: 45CET », « ArticleBody »: »

AM Nordea met en garde contre une volatilité accrue en 2018

Witold Bahrke, stratégiste macro à la gestion Nordea Asset soutient que les conditions monétaires commencent à durcir, si l'ère de l'argent pas cher arrive à sa fin. Il explique que pour l'instant, le niveau de normalisation ne suffit pas de porter atteinte à la croissance mondiale et de freiner la hausse des actifs à risque, mais « le plus aventuré 2018, ni l'économie ni le marché peut défier complètement la gravité. »

L'expert ajoute que les obstacles de niveau monétaire commencent à augmenter à mesure que la Fed retire la plus grande expérience de l'histoire monétaire récente, ce qui provoque une volatilité accrue et une baisse de la rentabilité par rapport à 2017.

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El precio medio de los Coches sube un 1% El precio medio de los automóviles comercializados en España », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage » , « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513601844-c635f9bf1483b85145daac65b7b76155", « datePublished »: » 2017-12-18T13: 57: 24CET », « DateModified »: » 2017-12-18T13: 57: 24CET », « ArticleBody »: »

Le prix moyen des voitures augmente de 1%

Le prix moyen des voitures vendues en Espagne Novembre dernier a connu une hausse de 1% par rapport au même mois l'an dernier, deux points de pourcentage de moins par rapport à 1,2% enregistré l'an dernier Octobre, selon l'Institut national de la statistique (INE).

Ces chiffres sont en dessous de la tendance enregistrée par l'indice des prix à la consommation (IPC), qui a pris fin Novembre dernier avec une hausse de cinq dixièmes par rapport à Septembre et un dixième de son taux annuel jusqu'à 1 , 7%.

Ainsi, les prix des voitures ont connu une hausse mensuelle d'un dixième, alors que la variation jusqu'à présent cette année montre une augmentation de neuf dixièmes de plus que la même période l'an dernier.

EUROPA PRESS

« « AlternateName »: » noemi_navas », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Noemi Navas », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El IEE prevé que el crezca PIB Entre un 2,8% y un 3% en 2018 en función del 21DEl Instituto de Estudios », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513598570-263fb29f19665ac5a71227a72bfc6624 ", « datePublished »: » 2017-12-18T13 : 02: 50CET », « DateModified »: » 2017-12-18T13: 02: 50CET », « ArticleBody »: »

L'EEI prévoit que le PIB de croître entre 2,8% et 3% en 2018 selon le 21D

L'Institut d'études économiques (IEE) a maintenu ses prévisions de croissance pour l'économie espagnole pour cette année 2017 à 3,3%, soit deux points de pourcentage de plus que l'estimation officielle du gouvernement, bien que laisse présager un ralentissement pour l'année prochaine de se tenir à 2,8%, si les élections du 21 Décembre en Catalogne une majorité parlementaire claire est pas atteint, alors que s'il gagne le constitutionnalisme bloquer la montée en Espagne et la Catalogne pourrait être 3% en raison du contexte international .

Au cours de la conférence de presse de présentation du rapport semestriel « Situation économique », le président de IEE, José Luis Feito, a expliqué que le climat d'insécurité résultant de défi de l'indépendance entraînera le retard ou l'annulation des décisions de consommation, d'investissement et l'embauche de nouveaux employés.

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » les Fiscales un Ikea Bruselas Investiga Possibles en Comisión Europea BajosLa Países ha abierto este », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id « : « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513595311-ae3933c58dc97be2eb8af415e12935ab », « datePublished »: » 2017-12-18T12: 08: 31CET », « DateModified »: » 2017-12-18T12: 08: 31CET », « ArticleBody »: »

Bruxelles enquête sur les avantages fiscaux possibles à Ikea Pays-Bas

La Commission européenne a ouvert lundi une enquête approfondie sur le traitement fiscal reçu par la marque de meubles Ikea Pays-Bas, aux soupçons que depuis des années, la société a bénéficié d'un traitement favorable qui lui a permis de payer moins d'impôt et en comptant avec un avantage indu sur les autres concurrents.

« Toutes les entreprises, grandes ou petites, qu'elles soient multinationales ou non, doivent payer leur juste part d'impôts. Les États membres peuvent ne pas permettre à certaines entreprises de payer moins d'impôt permettant de transférer artificiellement leurs bénéfices ailleurs « , a déclaré le commissaire de la concurrence, Margrethe Vestager, annonçant le dossier.

Ep

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Siete de cada diez Inversores optan por las Inversiones Alternativas, según el estudio Allianz GISegún », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513594465-bdec0957ae24194271317b3f3a371b8d », « datePublished »: » 2017-12-18T11: 54: 25CET », « DateModified »: « 2017-12-18T11: 54: 25CET », « ArticleBody »: »

Sept sur dix investisseurs choisissent des placements alternatifs, selon Allianz GI

Selon l'étude de RiskMonitor d'Allianz Global Investors, l'un des plus importants gestionnaires de monde de l'investissement actif, les investisseurs institutionnels sont de plus en plus actifs tournent vers d'autres pour diversifier leurs portefeuilles en raison de l'environnement caractérisé par de faibles rendements, les préoccupations géopolitiques et un nombre croissant le risque d'investissement.

Dans l'ensemble, disent sept répondants sur dix-ils maintenant investir dans des actifs alternatifs, et la région comprenant l'Europe, le Moyen-Orient et en Asie, en utilisant alternative est un peu moins (65%). Il existe des différences par régions géographiques en utilisant les autres, avec l'Australie (87%) et les États-Unis. (81%) montrant l'utilisation la plus répandue des investissements en remplacement alors que l'Italie (58%), le Japon et les Pays-Bas, sont nettement inférieurs à la moyenne mondiale.

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » La tasa de inflación de la zona euro repuntó al 1,5% en noviembreLa tasa de inflación interanual de la », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513594376-6145a05e9adff4ffa936b6eaf274336c », « datePublished »: » 2017-12-18T11: 52: 56CET », « DateModified »: » 2017-12-18T11: 52: 56CET », « ArticleBody »: »

zone euro a augmenté l'inflation à 1,5% en Novembre

Le taux d'inflation annuel dans la zone euro se Novembre dernier à 1,5%, un dixième au-dessus du niveau enregistré en Octobre, selon les données publiées par l'Office statistique de l'UE, Eurostat.

La plus forte augmentation des prix en Novembre répond à l'énergie supérieure de 4,7% en glissement annuel, contre 3% au cours du mois précédent, tandis que les prix des produits alimentaires frais ont augmenté de 2,4%, quatre dixièmes moins en octobre.

Ainsi, en excluant du calcul de la volatilité de l'évolution des prix de l'énergie et des aliments frais, le taux d'inflation de base dans la zone euro se situait à 1,1%, en ligne avec le mois précédent.

Ep

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » La morosidad de la banca cae en octubre al 8,22% y alcanza mínimos de marzo de 2012La morosidad de los », « mainEntityOfPage »: { « @type » : « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513591545-400ef5f4fbd3d40be673f905d786e61b », « datePublished »: » 2017-12-18T11: 05: 45CET », « DateModified »: » 2017-12-18T11: 05: 45CET », « ArticleBody »: »

la délinquance bancaire tombe en Octobre atteint 8,22% et minimum Mars 2012

Les arriérés de prêts accordés par les banques, les caisses d'épargne et les coopératives aux particuliers et aux entreprises ont légèrement fléchi en Septembre à 8,22% par rapport à 8,32% au cours du mois précédent et se situait à son plus bas depuis Mars 2012 .

Ainsi, le taux de délinquance du système bancaire espagnol reste près du début de 2012 niveaux, alors qu'il se situait à environ 8%, selon les données provisoires publiées vendredi par la Banque d'Espagne. Au total, les prêts douteux est tombé à 102.946 millions d'euros au dixième mois de l'année, de 104.005 millions d'euros pour Septembre.

Ce chiffre comprend le changement méthodologique dans la classification des établissements de crédit financier (CEF), qui, depuis Janvier 2014 ont cessé d'être pris en considération dans la catégorie des établissements de crédit.

Ep

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Atentos a la macro, las elecciones en Cataluña, fiscal la reforma en EE UU y el brexit'Esta Semana, los », « mainEntityOfPage »: { « @ type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513588876-1c3923661c217976071073c20fbfe243 ", « datePublished »: » 2017-12-18T10: 21: 16CET », « DateModified »: » 2017-12-18T10: 21: 16CET », « ArticleBody »: »

Attentif à la macro, les élections en Catalogne, la réforme fiscale aux États-Unis et le « brexit »

Esta semana, los mercados seguirán pendientes de los datos macro y, a nivel político, de las elecciones catalanas, la evolución de la reforma fiscal en EE UU y las negociaciones del Brexit. En cuanto a datos, de EE UU destaca el dato final del PIB del tercer trimeste de 2017. De Europa se esperan las encuestas de confianza: IFO y GfK en Alemania, mientras que Francia y Reino Unido también publicarán los datos finales del PIB 3T 17. De Asia lo más relevante será la reunión del Banco de Japón, donde no se prevén cambios en política monetaria.

Dans l'attention du marché espagnol se concentrera sur les résultats des élections en Catalogne. Les sondages sont très ouverts, l'égalité et l'indépendance tout à fait bloc nationaliste .. Renta 4 précise qu'il convient que la partie en Comú peut être la clé de la formation du gouvernement. « Nous pensons que le marché se redresse une situation où aucun changement significatif ».

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Todo el Ibex 35, en verdeEl IBEX 35 avanza% y ONU 0,7 situa en soi los puntos 10.224, con todos los valores », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513586997-213b5091f266f74d5a7eee7ef97318d2", « datePublished »: » 2017-12- 18T09: 49: 57CET », « DateModified »: » 2017-12-18T09: 49: 57CET », « ArticleBody »: »

Tous les 35 bouquetins, vert

L'IBEX 35 progresse de 0,7% et se situe à 10224 points, toutes les valeurs ont enregistré des gains. Tête Acciona, passant de plus de 2,2% est placé. Siemens a suivi Gamesa, ArcelorMittal, ACS et BBVA.

Être les élections régionales catalanes, un facteur d'incertitude important pour les marchés financiers espagnols, les principales nouvelles de la semaine politique sera presque certaine approbation au Congrès de la loi du projet d'impôt unifié des États-Unis, ce qui est encourageant les échanges.

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » la CNMC abre expediente un gaz naturel Fenosa ya EndesaLa Comisión Nacional de los la Competencia y Mercados », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513586188-de11684908520957d1bd08020c2ede9f », « datePublished »: » 2017-12-18T09: 36: 28CET », « DateModified « : » 2017-12-18T09: 36: 28CET », « ArticleBody »: »

CNMC ouvre le fichier au gaz naturel Fenosa et Endesa

La Commission nationale pour les marchés et la concurrence (CNMC) a engagé une procédure disciplinaire contre Gas Natural Fenosa et Endesa génération après génération observant des signes de prix de modification offre marché de la production entre Octobre 2016 et Janvier 2017.

Plus précisément, le corps présidé par José María Marín Quemada a ouvert le processus des deux entreprises pour une infraction grave présumée de la loi 24/2013 sur le secteur de l'électricité à ces dates.

Compte tenu des prix qui se sont produits sur le marché de la production d'électricité en Février 2017 information a été nécessaire pour Endesa naturel et de gaz sur ses contrats d'approvisionnement approvisionnement en gaz naturel aux centrales à cycle combiné et d'autres clients, ainsi comme l'achat et la vente au sein du système de gaz dans les prévisions de consommation sur le marché de gré à gré et les écarts entre les prévisions et la consommation réelle.

Ep

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » la junte de Metrovacesa Dara luz verde a su salida un BolsaMetrovacesa, Promotora Inmobiliaria controlada por », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513584845-68d629d8267afe42fa5885748e9e7d2a », « datePublished »: » 2017-12-18T09: 14: 05CET », « DateModified » : » 2017-12-18T09: 14: 05CET », « ArticleBody »: »

planche à Metrovacesa donner le feu vert à son introduction en bourse

Metrovacesa, promoteur immobilier contrôlé par Santander et BBVA, approuver ce mardi 19 décembre à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, son introduction en bourse au début de 2018. Les deux banques affecter une partie de la société sur le marché après la relance de cette année l'activité de construction et les ventes de logements qui sont restés après la vente de sa division d'actions Propriétés Merlin.

Metrovacesa deviendra ainsi le troisième promoteur immobilier qui va public après la crise, après cette année ils ont fait Neinor Aedas Maisons et maisons. D'ici 2018, le marché devrait également faire le saut vers un autre nouveau promoteurs immobiliers de parquet, Via Celere et Testa FPI résidentiel, société considérée premier plancher à louer le pays et aussi la propriété de Santander et BBVA.

« « AlternateName »: » virgin75 ", « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Virginia Gómez », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » fils ¿cuales los valores protagonistas de la apertura Tous los valores del Bouquetin 35 cotizan con signo? », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage » , « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513584262-1b14f429c5d7ee995b8c017d29955f17", « datePublished »: » 2017-12-18T09: 04: 22CET », « DateModified »: » 2017-12-18T09: 04: 22CET », « ArticleBody »: »

Quelles sont les principales valeurs d'ouverture?

Tous les IBEX 35 titres négociés avec un signe positif. Des avancées majeures sont à Repsol, avançant plus de 2%, suivie de Sabadell, avec une augmentation de 1,1% et Endesa, qui correspond à l'appréciation de 0,9%.

avancées mineures sont au secteur, des techniques et des progrès Cellnex Réunis en dessous de 0,2%.

« « AlternateName »: » virgin75 ", « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Virginia Gómez », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Apertura alcistaEl Bouquetin estrena la Penúltima semana del año con un alza del 0,47%, hasta los puntos 10.198. », « mainEntityOfPage »: { « @type » : « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513584086-2b874c3dbce13555c7e305318f0c70c0", « datePublished »: » 2017-12-18T09: 01: 26CET », « DateModified »: » 2017-12-18T09: 01: 26CET », « ArticleBody »: »

plus ouverte

Le Bouquetin ouvre la semaine avant-dernière de l'année avec une hausse de 0,47% à 10.198 points.

« « AlternateName »: » virgin75 ", « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Virginia Gómez », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Se hace el efectivo divisé de BorgesHoy se HARA efectivo el desdoblamiento de acciones de Borges en la », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513583341-083270a72f17f4a3a106011055d9e3d2", « datePublished »: » 2017-12-18T08: 49: 01CET », « DateModified « : » 2017-12-18T08: 49: 01CET », « ArticleBody »: »

La scission devient Borges efficace

Aujourd'hui sera efficace stock split Borges dans le rapport de sept actions nouvelles pour chaque action ancienne en réduisant la valeur nominale de chaque action de 3,01 euros à 0,43 euros et l'augmentation du nombre de d'actions de capital en circulation.

L'augmentation des parts de nombre ne changera pas le montant du capital social, qui reste fixé à 9,950,397.80 euros. ?? Borges a fait le saut à corros du marché a continué le 24 Juillet. A cette époque, spécialisée dans la production et la vente de la filiale noix International Group Borges a augmenté de 120% à 37 euros, devenant ainsi la société la plus est revalorisé dans l'année entre six ils ont fait leurs débuts dans ce 2017.

« « AlternateName »: » virgin75 ", « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Virginia Gómez », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Santander rebaja la recomendación de CAFLA firma de análisis ha rebajado el Consejo que tiene para el », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513583065-f5d8af7f6543f133c895c0b566419e01 ", « datePublished »: » 2017-12-18T08: 44: 25CET », « DateModified » : » 2017-12-18T08: 44: 25CET », « ArticleBody »: »

Santander abaisse la recommandation de la CAF

Le cabinet d'analystes a réduit les conseils que vous avez pour le fabricant de train de acheter à tenir.

« « AlternateName »: » virgin75 ", « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Virginia Gómez », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Atos su oferta por retira Gemalto ante la irrupción de ThalesEl grupo francés Atos, Qué había una lanzado », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage » , « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513582940-2653286d0c6ad5acf7f310cae37cac8e », « datePublished »: » 2017-12-18T08: 42: 20CET », « DateModified »: » 2017-12-18T08: 42: 20CET », « ArticleBody »: »

Atos retire son offre par Gemalto avant le début de Thales

Le groupe français Atos, qui a lancé une offre pour l'achat de Gemalto, qui se spécialise dans les puces, a annoncé que se retire de la bataille après le déclenchement de la société de l'électronique de défense Thales et l'aérospatiale, avec une proposition supérieure. Dans un communiqué, Atos dit que « selon sa discipline financière », compte tenu de l'offre de Thales à 46,05 euros par action Gemalto ne pas poursuivre sa propre proposition.

Il a dit que dans tous les cas « veut Thales, Gemalto et ses collaborateurs de succès dans leur projet » et que si le projet ne pouvait pas être officialisé, « quelles que soient les raisons, Atos est toujours disponible pour étudier une fusion Gemalto ».

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » bono un 10 anos, estableLa rentabilidad del bono 10 años inicia la semana en el 1452% frente al 1469% », « mainEntityOfPage »: { « @type « : « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513582519-438045a995bb30af6f989666462a3a84 ", « datePublished »: » 2017-12-18T08: 35 : 19CET », « DateModified »: » 2017-12-18T08: 35: 19CET », « ArticleBody »: »

Le lien de 10 ans, stable

Les rendements obligataires à 10 ans commence la semaine à 1,452% contre 1,469% vendredi la fermeture. La prime de risque ouvre dans 115 puntosbásicos, par rapport 116,8 la semaine dernière.

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Japón acelera: las exportaciones crecen el 16% en noviembreLa economía de Japón, tercera del mundo, sigue », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513579175-570cf851126bab67c83fc786b290da4f », « datePublished »: » 2017-12-18T07: 39: 35CET », « DateModified »: » 2017-12-18T07: 39: 35CET », « ArticleBody »: »

Le Japon accélère: les exportations croître de 16% en Novembre

L'économie du Japon, troisième dans le monde, continue de montrer des signes d'amélioration. Les exportations ont augmenté de 16,2% en Novembre, deux points de plus que le taux prévu, et la balance commerciale fermé en positif (54900 millions de yens) malgré l'amélioration parallèle des importations (+ 17,2%, moins que prévu ). Cependant, les perspectives d'inflation demeurent très faibles: seules les entreprises voient la hausse des prix de 0,7%, selon l'enquête Tankan.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Bitcoin se estrena en el mercado de futuros CME: los Una semana caen precios después de empezar un cotizar », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513579062-ff9b49a4dd9da8008f9ae7ae9d0c9f07 ", « datePublished »: » 2017-12-18T07: 37: 42CET », « DateModified »: » 2017-12-18T07: 37: 42CET », « ArticleBody »: »

Bitcoin est sorti sur le marché à terme CME: baisse des prix

Une semaine après la négociation de départ sur le marché à terme CBOE, Bitcoin a commencé son voyage dans le plus grand marché à terme dans le monde, le BME. Les prix ont lancé avec une baisse de près de 4% à 18760 $, selon Coinbase collecte CNBC. Alors que les contrats à terme CME représentent cinq Bitcoins dans chaque contrat CBOE est un Bitcoin.

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El frente al euro avanza dólarLa Moneda europea sube un 0,1% frente al dólar hasta 1,1761 dólares », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513577098-f2115896e6f7a5b6649bad6254cb6a57", « datePublished »: » 2017-12-18T07: 04: 58CET », « DateModified »: » 2017-12-18T07: 04: 58CET », « ArticleBody »: »

L'euro a progressé par rapport au dollar

La monnaie européenne une hausse de 0,1% par rapport au dollar à 1,1761 $

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Los futuros del FTSE avanzanLos futuros de la Bolsa de Londres Ganan un 0,2% y anticipan una apertura alcista », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513576801-b74facf846494e8847e13957b0929642", « datePublished »: » 2017-12-18T07: 00: 01CET », « DateModified »: » 2017-12-18T07: 00: 01CET », « ArticleBody »: »

avancer à terme FTSE

Futures gagnent la Bourse de Londres et 0,2% prévoient une ouverture supérieure

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Sube El Nikkei con fuerzaEl índice Nikkei de Tokyo gana un 1,6% hasta 22.916 puntos », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513576773-05750b5e7b20cca10994f22800c7fc01", « datePublished »: » 2017-12-18T06: 59: 33CET », « DateModified « : » 2017-12-18T06: 59: 33CET », « ArticleBody »: »

Nikkei augmente fortement

L'indice Nikkei de Tokyo gagne 1,6% à 22,916 points de

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Amazon Pagara 100 millones a Italia tras las acusaciones de Elusion fiscalEl Gigante del comercio por », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513360741-c6562011e2f585ad6b8de662c70578e9 ", « datePublished »: » 2017-12-15T18: 59: 01CET », « DateModified »: « 2017-12-15T18: 59: 01CET », « ArticleBody »: »

Amazon paiera 100 millions en Italie après des allégations de fraude fiscale

géant Commerce Amazon sera en ligne payer 100 millions d'euros au Trésor italien de fermer une enquête fiscale dans l'impôt sur le pays éventuel contournement entre 2011 et 2015.

Italie enquête depuis le début de cette année pour préciser si Amazon avait déclaré au cours de cette période au Luxembourg Partie D ELAS ventes en Italie, bénéficiant ainsi d'un régime fiscal plus favorable.

« « AlternateName »: » maria_me », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » María Matos », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Desalojan el aeropuerto de Ámsterdam tras detener un hombre armadoLa Policía holandesa ha disparado y », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513356249-5ba4b69a245df47ee9e40ed86c0b9943 ", « datePublished »: » 2017-12-15T17: 44: 09CET », « DateModified »: « 2017-12-15T17: 44: 09CET », « ArticleBody »: »

Expulsés l'aéroport d'Amsterdam après l'arrêt d'un homme armé

La police néerlandaise ont blessé par balle un homme qui était armé d'un couteau à l'aéroport de Schiphol, l'aéroport principal d'Amsterdam, qui a été évacué par précaution, selon l'Agence France Presse. Les autorités néerlandaises ont signalé que la situation est déjà certaine. L'incident a eu lieu près d'un Starbucks à Schiphol Plaza. Aucun mot sur les motifs de l'homme à commettre leur action.

“, “alternateName”:”maria_me”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0/promos/promo_og.png”, “width”:”200″, “height”:”200″ }, “author”:”María Matos”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”El Ibex cierra con una caída del 0,26% hasta 10.150,4 puntos. En la semana se deja un 1,65%.”, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513355938-c899abb1ca90ab940a47eb36e68f8742″, “datePublished”:”2017-12-15T17:38:58CET”, “dateModified”:”2017-12-15T17:38:58CET”, “articleBody”:”

Le Dow a fermé avec une baisse de 0,26% à 10,150.4 points. Dans la semaine 1,65% reste.

« « AlternateName »: » maria_me », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » María Matos », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » UBS Eleva el precio objetivo de GrifolsUBS ha elevado el precio objetivo de Grifols desde los 23 euros por », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage » , « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513351274-515754f60054e566678822b0f70c1a15", « datePublished »: » 2017-12-15T16: 21: 14CET », « DateModified »: » 2017-12-15T16: 21: 14CET », « ArticleBody »: »

UBS a augmenté le prix cible de Grifols

UBS a augmenté le prix cible de Grifols à partir de 23 euros par action à 24,5. Les actions tombent producteur ehmoderivados, cependant, 0,39% à 24,23 euros par action.

« « AlternateName »: » Abayon », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Álvaro Bayón », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Wall Street abre al ALZA ante La cERCANIA de un acuerdo en la Reforma fiscalLos Parques Estadounidenses han », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513348796-540151f7b690d8c9bbb69777736f1f87", « datePublished »: » 2017-12-15T15: 39: 56CET », « DateModified « : » 2017-12-15T15: 39: 56CET », « ArticleBody »: »

Wall Street ouvre vers le haut à l'approche d'un accord sur la réforme fiscale

planchers commerciaux américains ont ouvert vendredi en positif reflétant l'optimisme des investisseurs est atteint peu un accord sur la réforme fiscale. Le Dow Jones 0,53%, l'indice S & P a gagné 0,47% et le Nasdaq, 0,37% a été notée.

« « AlternateName »: » maria_me », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » María Matos », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » advierte Moody del alto riesgo de que el acuerdo del 'brexit' vuelva un bloquearseLa Agencia de », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513347934-1a22337ed4a7ea683e2473017e02ad37", « datePublished »: » 2017-12-15T15: 25: 34CET », « DateModified « : » 2017-12-15T15: 25: 34CET », « ArticleBody »: »

Moody met en garde contre un risque élevé que l'accord « brexit » bloqué à nouveau

agence de notation de crédit Moody se félicite de l'accord de principe conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne (UE) en ce qui concerne les conditions de production dans la mesure qui évite la possibilité d'un scénario de'no accord le 29 Mars 2019, mais met en garde contre le risque « sensiblement plus élevé » que les négociations à nouveau bloquées.

« Le principe d'un accord entre l'UE et le Royaume-Uni permet des conversations sur des conditions commerciales pour commencer au début de 2018 », a déclaré le PDG de Moody et co-auteur du rapport, Colin Ellis. « Toutefois, cet accord ne fait donne pas trop de détails, comme à la frontière irlandaise, et ne signifie pas que le reste des négociations à venir prendre en douceur », at-il ajouté.

« « AlternateName »: » maria_me », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » María Matos », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Rajoy confir Que España presentará un candidato a la Vicepresidencia del presidente del Gobierno BCEEl, », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513345682-1a79c15b594fd1f9f829a2dc38425fb1 ", « datePublished »: » 2017-12-15T14: 48: 02CET », « DateModified »: « 2017-12-15T14: 48: 02CET », « ArticleBody »: »

Rajoy a confirmé que l'Espagne présentera un candidat à la vice-président de la BCE

Le Premier ministre, Mariano Rajoy, a confirmé vendredi que l'Espagne présentera un candidat à la vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), mais n'a pas révélé si le ministre de l'Economie, de l'Industrie et de la compétitivité, Luis de Guindos, sera celui admissible à la vacance.

« Je ne suis pas en mesure de donner des noms à ce moment », a déclaré Rajoy lors de la conférence de presse après la réunion du Conseil européen, qui a indiqué que lui-même a parlé avec des partenaires européens sur la vice-président de la BCE mais pas au dernier Conseil européen.

La position du vice-président de la BCE sera vacant le 1er mai prochain, une fois que le 2018 actuel vice-président, Vitor Constancio, quitte ses fonctions à l'organisme responsable de la politique monétaire dans l'Union européenne.

« « AlternateName »: » maria_me », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » María Matos », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Los líderes europeos deciden Unidos Avanzar en el « Brexit'Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513345322-636f306c6d93f9c4907f6b3adea5922e », « datePublished »: » 2017-12-15T14: 42: 02CET » , « DateModified »: » 2017-12-15T14: 42: 02CET », « ArticleBody »: »

Les dirigeants européens décident d'emménager ensemble « Brexit »

Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne ont approuvé vendredi passé la deuxième phase des négociations sur le Brexit pour fixer la période de transition et de discuter du futur cadre des relations entre le Royaume-Uni et le bloc.

« Les dirigeants européens ont convenu d'avancer à la deuxième phase des négociations Brexit. Félicitations, Premier ministre Theresa May, « a rapporté le président du Conseil européen Donald Tusk, dans un message sur son Twitter.Europa officiel de compte et apporte son soutien à Theresa May a reçu de ses collègues du bloc soutenu manquant au Royaume-Uni.

Ep

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » El SPD da luz verde un sondear la formación de gobierno con MerkelLa cúpula del Partido de Socialdemócrata », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513345287-20deaedca772a6b174658b68591dce72", « datePublished »: » 2017-12-15T14: 41: 27CET », « DateModified « : » 2017-12-15T14: 41: 27CET », « ArticleBody »: »

Le SPD donne le feu vert pour sonder la formation du gouvernement Merkel

Le dôme du Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) a décidé de donner le feu vert vendredi au début des sondages avec la chancelière Angela Merkel conservatrice pour voir quelles options existent pour négocier un nouveau gouvernement dans le pays, comme on l'a dit DPA.

Après une première approche entre les premières épées, tenue mercredi dans la capitale allemande dans une atmosphère de grand secret, la pression sur le leader SPD Martin Schulz, il avait fait qu'augmenter.

Le bloc conservateur dirigé par Merkel à l'issue de la réunion a réitéré son ferme intention de parvenir à un accord avec les sociaux-démocrates pour former un « gouvernement stable ». Cependant, la décision apparaît seulement disposé à republier la grande coalition qui a gouverné l'Allemagne au cours des quatre dernières années.

Ep

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » ArcelorMittal Inditex y encabezan las Caídas del IbexInditex se Deja un 2,6%, ArcelorMittal baja un 2% e », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513344505-da69e9d4f67c9193969bb2fbe9e1457e », « datePublished »: » 2017-12-15T14: 28: 25CET », « DateModified »: » 2017-12-15T14: 28: 25CET », « ArticleBody »: »

Inditex et la tête ArcelorMittal tombe IBEX

Inditex a laissé 2,6%, 2% et faible ArcelorMittal IAG autorisé à 1,4%. A l'opposé, Ferrovial en hausse de 1,8% après une recommandation positive, Iberdrola en hausse de 1,7% et 1,4% Indra.

« « AlternateName »: » ccastello », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Cecilia Castelló », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » la filiale de Borges llevará un cabo un 'scission' el lunesBorges agricoles et industriels Nuts (BAIN), la », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513341240-0225573cdab615925a39794a22b10974", « datePublished »: » 2017-12-15T13: 34: 00CET », « DateModified »: » 2017-12-15T13: 34: 00CET », « ArticleBody »: »

filiale Borges organisera une « scission » lundi

Borges agricoles et industriels Nuts (BAIN), la production et la commercialisation filiale de noix International Group Borges, procéderont à un fractionnement d'actions (Divisé) Dans la proportion de sept actions pour chaque ancien titre lundi.

Les 3,305,780 actions que le capital social actuel est divisé être échangés contre BAIN 23,140,460 titres nouvellement émis. En outre, la valeur nominale de chaque euos augmentera de 3,01 à 0,43 euros, mais le montant du capital sera maintenu à 9,95 millions.

« « AlternateName »: » maria_me », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » María Matos », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » La Agencia Europea del medicamento rechaza el Aplidin de Pharma Marel Comité Europeo de Medicamentos de Uso », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513338483-08dccc8e0b92581d70c28288cdf3300b », « datePublished »: » 2017-12-15T12: 48: 03CET », « DateModified » : » 2017-12-15T12: 48: 03CET », « ArticleBody »: »

L'Agence européenne des médicaments rejette Aplidin® Pharma Mar

Le Comité européen des médicaments à usage humain a émis l'opinion contre la commercialisation Aplidin® Pharma Mar, conçu pour traiter les patients atteints de myélome multiple. La Commission européenne prendra la décision finale.

« « AlternateName »: » nuno_rodrigo », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Nuño Rodrigo », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Una semana para las elecciones en CataluñaEl Proximo 21 de diciembre se celebran las elecciones anticipadas », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @ id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513336451-3f602795e1335e964c2017e1a2c8b691 ", « datePublished »: » 2017-12-15T12: 14: 11CET », « DateModified »: « 2017-12-15T12: 14: 11CET », « ArticleBody »: »

Une semaine pour les élections en Catalogne

Le 21 Décembre, les élections anticipées en Catalogne, un facteur qui influence la Bourse espagnole ont célébré. Du stress de rendement macro que le « résultat est très ouvert » et il peut y avoir beaucoup de difficultés à former un gouvernement. Ainsi, la prudence prévaut dans les actifs espagnols, mais « maintenir un fort potentiel de hausse. »

L'entreprise fait remarquer que « la réaction du marché dépendra en grande partie de ce que les résultats des nominations politiques sont), mais en principe, » la prudence prévaut ».

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » H & M se desploma en Bolsa tras anunciar su Cifra de Ventas del cierre del ejercicioLa cadena sueca H & M baja un », « mainEntityOfPage »: { « @type »: « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513335298-b1c1049744fcb9d3f7235b694f9e9391 ", « datePublished »: » 2017-12-15T11: 54: 58CET », « DateModified »: » 2017-12-15T11: 54: 58CET », « ArticleBody »: »

H & M tombe à la Bourse après avoir annoncé sa date de fin du chiffre d'affaires

La chaîne suédoise H & M en baisse de 15% à la Bourse de Stockholm après avoir annoncé un chiffre d'affaires a chuté en deçà des attentes. La société a annoncé que les ventes au quatrième trimestre ont baissé de 4% (2% quel que soit le taux de change) à 50400 millions de couronnes suédoises (5.070 millions d'euros), par rapport à une croissance prévue de 2% (5% sans échange). Dans l'année, les ventes ont augmenté de 4% à 20,108 millions d'euros.

“, “alternateName”:”ccastello”, “image”: { “@type”: “ImageObject”, “url”: “https://hardmonkeypc.uk/ghostproject/media/2017/12/1514058333_10_la-bolsa-encaja-el-resultado-electoral-con-descensos-superiores-al-1-que-espera-el-mercado.jpg”, “width”:”432″, “height”:”323″ }, “author”:”Cecilia Castelló”, “publisher”: {“@id”: “#PublisherOrg”} } , { “@type”:”BlogPosting”, “headline”:”Planicie en las Bolsas europeasLos índices europeos están planos o registran leves pérdidas. EL Ibex 35″, “mainEntityOfPage”:{ “@type”: “WebPage”, “@id”: “0” }, “url”:”http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513334781-d598245f86411c6d08446ea23fa3309f”, “datePublished”:”2017-12-15T11:46:21CET”, “dateModified”:”2017-12-15T11:46:21CET”, “articleBody”:”

Plaine sur les marchés boursiers européens

Les indices européens sont des pertes légères plates ou enregistrées. Les bouquetins 35 métiers inchangés, comme les Britanniques FTSE, tandis que le Dax allemand et français en baisse de 0.26% Cac.

"" AlternateName ":" ccastello "" image ": {" @type ":" ImageObject "" url ":" https://hardmonkeypc.uk/ghostproject/media/2017/12/1514058334_66_la-bolsa-encaja -le-résultat-avec-électorale gouttes-top-à-1 que prévu-la-mercado.jpg "" largeur "" 432 "" hauteur ":" 322 "}," auteur ":" Cecilia Castelló "" éditeur ": {" @id ":" #PublisherOrg "}}, {" @type ":" blogposting "" titre ":" Sabadell conseillé d'exploiter toute faiblesse dans Cellnex pour le département d'analyse comprarEl Bank "" mainEntityOfPage ": {" @type "" WebPage "" @id ":" 0 "}," url ":" http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513332751-fa639c5385448a0cbe75a4c117cb320b "" datePublished ":" 2017-12-15T11: 12: 31CET "" DateModified ":" 2017-12-15T11: 12: 31CET "" ArticleBody ""

Sabadell conseillé d'exploiter toute faiblesse pour acheter Cellnex

El departamento de análisis de Banco Sabadell valora positivamente la visión a largo plazo que muestra Cellnex, “puesto que creemos que es la principal palanca para captar todo el crecimiento que brinda el mercado de redes móviles en Europa”. Apunta que “los esfuerzos por incrementar la relación con los operadores de telecomunicaciones para convertirse en un proveedor de servicios (en lugar de un mero gestor de infraestructuras) son claves para mantener su posicionamiento de líder en Europa y aprovechar la explosión del 5G”.

Alors, mettez le prix cible à l'examen de 21,50 par action après avoir été touché après la bonne performance de la valeur au cours de 2017. La société prévoit de réviser la alzapara comprennent de meilleures perspectives de croissance à long terme. À ce stade, conseillé d'exploiter toute faiblesse pour acheter l'entreprise.

« « AlternateName »: » mirianuca », « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Miriam Calavia », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} , { « @type »: » BlogPosting », « titre »: » Siemens Gamesa, un cola la del Bouquetin, otra vezLas acciones del fabricante de Aerogeneradores Pierden un 1,34%. », « mainEntityOfPage »: { « @type » : « WebPage », « @id »: « 0 »}, « url »: » http://cincodias.elpais.com/Comentario/1513329920-fa82531e58f797b6535a16ed407783d6", « datePublished »: » 2017-12-15T10: 25: 20CET », « DateModified »: » 2017-12-15T10: 25: 20CET », « ArticleBody »: »

Siemens Gamesa, la queue de l'Ibex encore

Actions du fabricant de l'éolienne a perdu 1,34%. Et que, selon les experts du Link Securities, Bloomberg a avancé ce qui pourrait être de bonnes nouvelles pour l'entreprise.

“El de noviembre las acciones de Siemens Gamesa llegaron a caer cerca de un 5% y las de Vestas un 9% en la Bolsa de Copenhague. El proyecto ley presentado en EE UU para aprobar la rebaja de impuestos convertía al sector eólico en uno de los principales damnificados de la reforma tributaria estadounidense”, explica LInk Securities.

Maintenant, les sources citées par Bloomberg suggèrent que lors du traitement final des réductions du Sénat à des incitations tant pour l'industrie éolienne et pour les voitures électriques seront soulagés. patrons éoliens américains avaient averti que le mouvement risqua les investissements prévus à hauteur de 50 000 millions d'euros. « Le moins impact de la réforme fiscale crédit d'impôt américain sur le secteur de l'énergie éolienne est une des nouvelles positives pour les deux sociétés, » Insite Lien Securities.

« « AlternateName »: » virgin75 ", « image »: { « @type »: « ImageObject », « url »: « https://d501.epimg.net/cincodias/iconos/v2.x/v2.0 /promos/promo_og.png », « largeur »: » 200 ", « hauteur »: » 200 "}, « auteur »: » Virginia Gómez », « éditeur »: { « @id »: « #PublisherOrg »}} ]}