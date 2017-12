plus

Guatemala trasladará su embajada en Israel a Jerusalén, en consonancia con la decisión de Washington condenada por la Asamblea General de la ONU y desatando el agradecimiento israelí y el rechazo palestino.

“He girado instrucciones a la canciller (guatemalteca Sandra Jovel) para que inicie las coordinaciones respectivas para que así sea”, dijo el domingo el mandatario guatemalteco Jimmy Morales en su cuenta de Facebook, replicada por la oficina de prensa de Presidencia.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, saludó este lunes en un comunicado la “importante” decisión de Guatemala y predijo que otras naciones seguirán el mismo camino.

“Otros países reconocerán a Jerusalén y anunciarán el traslado de su embajada (…) Es tan sólo un comienzo y es importante”, afirmó.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino calificó en un comunicado de “acto vergonzoso” y “sin valor legal” la decisión de Guatemala, que “desafía los sentimientos de las iglesias en Jerusalén” y la resolución de la Asamblea general de la ONU.

El papa Francisco pidió en tanto este lunes “paz para Jerusalén y toda la Tierra Santa” e instó a “alcanzar una solución negociada, que permita la coexistencia pacífica de dos Estados”.

El exvicepresidente guatemalteco Eduardo Stein (2004-2008) advirtió que la decisión de Morales puede tener repercusiones económicas y afectar a unos de 45.000 pequeños productores de cardamomo del país, el primer exportador del aromático del mundo, del que las naciones árabes son sus principales compradores.

Recordó que el expresidente Ramiro de León Carpio (1993-1996) tomó la misma decisión, pero se retractó cuando los países islámicos le cerraron las puertas al mercado guatemalteco.

Morales hizo el anuncio al informar en redes sociales sobre una conversación que mantuvo con Netanyahu, a quien le prometió el traslado de la sede diplomática guatemalteca de Tel Aviv a Jerusalén.

« L'un des problèmes les plus importants (traités avec le premier ministre israélien) était le retour de l'ambassade du Guatemala à Jérusalem », a déclaré le président.

Guatemala es el primer país después de Estados Unidos en anunciar el traslado de su embajada a Jerusalén, en medio de tensiones por la medida anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Le vendredi, Morales a défendu le soutien de son pays aux États-Unis dans sa reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, un jour après l'Assemblée générale de l'ONU a condamné la décision prise par une large majorité.

Le gouverneur justifie que le soutien aux États-Unis est que « le Guatemala est historiquement pro-Israël ». « Dans la relation de 70 ans, a été notre allié Israël », at-il dit.

Pocas horas después, el portavoz del ministro de Relaciones Exteriores de Israel Emmanuel Nashon agradeció a Guatemala por esta “importante decisión”.

“Estupenda noticia y una verdadera amistad!”, escribió Nashon en la cuenta de Twitter.

Guatemala avec le Honduras, le Togo, la Micronésie, Nauru, Palau et les îles Marshall ont été alignées avec Washington et Israël de rejeter la condamnation de l'ONU.

– “Es la ruta correcta” –

En outre, Morales a dit qu'il est « un chrétien pense que, en plus de la politique, nous croyons que Israël est notre allié et nous devons soutenir. Bien que seulement neuf sont allés partout dans le monde, nous sommes avec la certitude et la conviction qu'il est le bon chemin ".

Aunque sufrió una dura derrota en la ONU, Estados Unidos estimó haber limitado los daños, según Nikki Haley, embajadora de Washington ante el organismo internacional.

Avant le vote à l'ONU, Haley avait promis « écrire les noms » des pays qui lui condamnaient et sur la conviction tweeté un remerciement aux 65 états, dit-elle, « n'a pas donné aux méthodes irresponsables de l'ONU".

Sur les 193 pays qui composent l'Assemblée, 128 ont voté en faveur de la résolution, y compris de nombreux alliés des États-Unis comme la France et le Royaume-Uni.

La polémica determinación del presidente Trump provocó tensiones entre israelíes y palestinos, quienes se congratularon por la abrumadora mayoría de países que condenaron el reconocimiento unilateral de Estados Unidos sobre Jerusalén como capital del Estado judío.

« Cette décision rappelle que la juste cause des Palestiniens bénéficie du soutien du droit international (...) Nous poursuivrons nos efforts à l'ONU et d'autres instances internationales pour mettre fin à l'occupation (israélienne) et créer un Etat palestinien avec Jérusalem comme capitale « , a déclaré jeudi le porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas.

« Aucune décision de toute partie peut changer la réalité: Jérusalem est un territoire occupé termes du droit international », a déclaré le porte-parole Nabil Abou Rudeina le.

Guatemala a participé à la création de l'Etat d'Israël en 1947, d'abord comme l'un des 11 membres du « Comité spécial sur le problème de la Palestine », puis de voter en faveur de l'existence d'Israël à l'ONU.