Le criptodivisa est en baisse de 30% dans la semaine après son coming-out sur le marché à terme. L'accroissement des échanges et des intérêts coexiste investisseurs avec les avertissements continus sur la spéculation et non réglementée

Bitcoin est devenu l'un des mots de l'année. En l'absence du verdict final de la Fundéu, la lutte criptodivisa pour le podium avec des termes comme turismofobia, apprenabilité ou fausses nouvelles, et occupe les manchettes comme les années précédentes ont fait les clauses de plancher, ou préféré cocos. Sans petite différence, ce n'est pas un actif financier créé par les banques, mais une monnaie virtuelle qui n'a pas le soutien derrière un organisme réglementé.

Le crypto-monnaie est devenu le phénomène de l'exercice. Le Bitcoin -acostúmbrense la Castellana- tilde a commencé 2017 à moins de 1000 $ et il y a quelques semaines est venu de dépasser 19000 $. Cette semaine a touché la prise de profit des investisseurs et la monnaie a laissé un tiers de sa valeur à 13 000 $ -Sur vendredi, il a perdu le 11 000 $ intradía-.

De l'équipe multi-actifs de M & G affirment que Bitcoin « est moins comme une monnaie et une marchandise, sous réserve des lois de l'offre et de la demande en fonction des préférences », d'où sa volatilité. D'autres gestionnaires, comme Flossbach von Storch, a expliqué qu'il ya deux ans pour avoir analysé ou non criptodivisas dans son portefeuille. Ensuite, ils ont conclu qu'il ne convenait pas, mais les questions pratiques de gestion quotidienne. Une analyse se fait par les gestionnaires et autres fonds de couverture et il a conduit dans certains cas, la circulation des produits dérivés a permis à la Bitcoin prendre des positions courtes sur elle. D'autres, cependant, croient que la faible liquidité de son avenir devient insuffisante fonctionner sur eux.

Les banques comme Julius Baer recommande, quant à lui, d'éviter des manies et sortir de la « crypto » et prétendent que les investisseurs sont « sous-estiment gravement la gravité des risques réglementaires, technologiques et financiers ».

Et cela a été l'année du lancement de la monnaie créée par Satoshi Nakamoto, mais aussi le reste du secteur et capitalise -le criptodivisas 495.000 millions de dollars et les placements monnaie virtuelle, appelée ICO (offres de pièces initiales), Qui, depuis Janvier, ils ont capturé 3 500 millions.

Una euforia que los bancos centrales, instituciones económicas y entidades financieras tratan de aplacar, recordando su elevada volatilidad y la posibilidad de que los inversores lleguen a perder el dinero invertido. Esta misma semana, el gobernador del Banco de Japón ha alertado de la “anormal” revalorización del bitcóin. “Si me preguntan si es una forma de pago o si está funcionando como una moneda, pues yo diría que no. Lo veo más como un objetivo para la inversión o la especulación”, afirmó Haruhiko Kuroda. Su homólogo de Corea del Sur –uno de los países con mayor adopción de las criptodivisas– ha llegado a utilizar la expresión “exuberancia irracional” del mercado.

