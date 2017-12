Publié 23/12/2017 17:40:29 CET

MADRID, 23 décembre. (AFP) -

ont été tués au moins six militants ou blessés dans des attaques de combat A-29 Air Force en provenance d'Afghanistan dans la province de Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan.

Plus précisément, l'armée a fait état d'une série d'attaques contre des cibles des talibans dans le district de ces avions Dasht e Archi. L'une des attaques, à Seh Rahi Alm Mohammad et Tapa et Mohibulá, a tué deux militants.

Quatre autres talibans ont été blessés dans l'attaque de deux repaires où il y avait un lance-roquettes, une mitrailleuse et deux fusils AK-47, a annoncé l'armée.

De plus, les services secrets afghans, la Direction nationale de la sécurité (NDS), ont rapporté la mort d'un expert en explosifs des talibans connu sous le nom Usama lors d'une opération à la fin vendredi à Nangarhar, dans l'est Afghanistan.

En outre, le gouvernement de la province de Nangarhar a rapporté la mort de trois talibans du Pakistan lors d'une attaque par un drone américain dans le district de Ghani Khel.