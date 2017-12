Los fans deseosos de más historias de Harry Potter han visto sus deseos cumplidos, aunque a medias. El fantástico mundo creado por J.K. Rowling suma un nuevo libro a la saga, eso sí, nada ha tenido que ver la escritora británica. Su autor es una inteligencia artificial y se titula Harry Potter and the Portrait of What Looked Like a Large Pile of Ash (Harry Potter y el retrato de lo que parecía ser un enorme montón de ceniza).

Se trata de un proyecto de la empresa Botnik Studios que ha creado un bot predictivo basado en los siete libros oficiales. La historia ha sido publicada de manera íntegra en la página web de la compañía.

Nous avons utilisé des claviers prédictifs formés sur les sept livres ghostwrite ce envoûtante nouveau chapitre Harry Potter https://t.co/UaC6rMlqTy pic.twitter.com/VyxZwMYVVy - Botnik Studios (@botnikstudios) 12 décembre 2017

El resultado es una locura de capítulo que sirve para poco más que echarse unas risas con los amigos. Por ejemplo, Ron Weasley se convierte en caníbal y se come a la familia de Hermione, y Harry, que pierde la vista, se cae por una escalera de caracol durante ¡todo un verano!

“Voldemort, eres un brujo muy rudo y malo'”, dijo Harry salvajemente. Hermione asintió alentadoramente. El mortífago alto llevaba puesta una camiseta que decía ‘Hermione ha olvidado como bailar’, así que Hermione enterró su cabeza en el lodo.

Uno de los párrafos más disparatados redactados por esta inteligencia artificial se refieren a la joven amiga del mago:

“Ya no son tan guapos, ¿cierto?”, pensó Harry mientras untaba a Hermione con salsa picante. Los Mortífagos habían muerto y Harry estaba más hambriento que nunca.

Muchos piden ya que se lleve al cine.