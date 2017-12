Devenir un entrepreneur prospère est aussi probable que de devenir une star du rock. Voici ce qu'il faut vraiment, selon un millionnaire self-made

Si vous me l'aviez demandé dans mon milieu de 20 ans si je pensais que je serais jamais réussi ou riche, je l'aurais donné une audacieuse « Bien sûr! »-mais ce serait vraiment juste mon caractère trop confiant réponse à cacher ce que je ressentais vraiment: que j'allais continuer et ne pas être brisé pour le reste de ma vie.

Heureusement, les choses se sont dans l'autre sens. Je suis en mesure de commencer l'une des plus forte croissance des entreprises aux Etats-Unis de carte de crédit, bootstrap la chose entière sans investisseurs, et en fin de compte vendre l'entreprise à technologie géant Salesforce cinq ans plus tard. Sur la surface, il est l'histoire de rêve entrepreneurial et le meilleur résultat jamais je aurais pu espérer. Ci-dessous bord, il était loin d'être aussi amusant ou sexy comme il avait l'air, mais qui est une histoire pour une autre fois.

"Quel est ton secret?"

Pour l'instant, je veux me concentrer sur la question la plus commune et ridicule que je reçois, et des implications profondes qui viennent avec elle: « Quel est ton secret? »

Here is the simple answer. There is no secret. There is no shortcut. Every person in the world knows the ingredients for entrepreneurial success: an obscene amount of hard work, relentless perseverance, overly high-risk tolerance, an entrepreneurial brain, limitless confidence, a healthy amount of good fortune and more than a hint of insanity.

I know this isn’t what the holy-grail-seekers want to hear. I too wish there was a shortcut. And while there is a lot of fodder in the media today to give this false hope, I am here to tell you it doesn’t matter “What 3 Things Elon Musk Does Before Brushing His Teeth” or the *brilliant* rationale behind Zuckerberg’s depressing wardrobe. That is all just fluff to try to make successful people look like superheroes who know something the rest don’t. It makes for scintillating reading and highly clickable headlines.

Mais il désensibilise en fait la réalité de la situation: ce sont des caprices de la nature qui ont trouvé le centre du plus délicat diagramme de Venn - où un cerveau prédisposés entrepreneuriale rencontre une occasion parfaite du marché à un endroit dans la vie où il peut consommer tout ce que vous faites, enveloppé parfaitement à l'intérieur un peu de chance à l'ancienne et la bonne fortune.

Entrepreneur ou « Entrepreneur »

Voici la dure réalité: 80% de ce qu'il faut pour gagner à la loterie entrepreneuriale est ancrée au plus profond les esprit et ne peut pas être enseigné ou appris. vient de commencer, les 20% restants d'essayer, à défaut et d'obtenir votre camelote coups de pied jusqu'à ce que vous avez une chance de faire mieux la prochaine tout le monde. Et même alors, il faut alimenter des centaines de moments «j'ai perdu » avant vous verrez un réel succès.

Ce n'est pas ma théorie folle. Les gens intelligents comme Harvard Business School professeur Shikhar Ghosh ont fait études d'identifier les raisons exactes que 96% des entreprises font faillite dans 10 ans. Un grand nombre des raisons fondamentales sont tout simplement non-entrepreneurs qui essaient d'être des entrepreneurs. Les autres sont un manque d'expérience.

The topic of what makes an entrepreneur is highly debated. Some believe it’s nature, some nurture. Most a combination of both. I am somewhat of a hardliner here. In my 20 years of entrepreneurial experience, and my interactions with thousands of ‘entrepreneurs’ over that period, I live heavily in the nature camp. You can track almost every successful entrepreneur’s journey back to examples of their mindset in their earliest years. We were the ones profiting on lemonade stands at age 5, selling burned CDs out of a backpack at 15 and had an impressive list of failures at 25.

This isn’t dissimilar from “superhero” professions like musicians and actors when looking at the .001% who succeed at a very high level. There is a reason why when watching every rock star documentary in history there is the inevitable photo of them playing piano before they could walk or dropping out of school to pursue music. They had no other path.

Yet, we are constantly sold stories of people like Leonard Cohen who didn’t make it as a singer until age 50, playing in to the fallacy of nurture’s ability to lead to success. But the reality is Cohen studied music as a child, learned guitar at the same time and had deeply musically inclined parents. He was a musician at the core. He just didn’t find public success until he was older.

L'entrepreneuriat est vu complètement différemment aujourd'hui. Alors que les licornes comme Elon Musk, Evan Spiegel et Mark Zuckerberg sont (déprimant) les stars du rock d'aujourd'hui, ce qu'ils sont capables de faire est bizarrement « accessible » dans notre société. Si vous deviez demander un juricomptable de 34 ans si elles pouvaient remporter un Oscar du meilleur acteur, ils chercheraient probablement à vous donner une étrange et assez évident « Non ... Je ne suis pas un acteur ». Cependant, il semble que la moitié de la population a la prochaine idée tech milliards de dollars et tout le monde est un entrepreneur.

Pouvez-vous imaginer à quel point fou, il sonnerait si votre ami a soudainement commencé à dire qu'il allait être le prochain Al Pacino? Vous auriez le commis.

Songez à démarrer une start-up?

Voici quelques conseils honnêtes: ne même pas essayer. Arrête. Vous n'êtes pas un entrepreneur et vous ne serez pas. Vous ne voulez pas cette vie. Vous ne parvenez pas. Encore et encore. Vous sacrifiez des choses que vous ne devriez pas sacrifier. La consommation naturelle du mode de vie vous dégrader à une coquille d'un être humain et vous longtemps pour un sens de la normalité. En dépit de ce que nous voyons à la télévision, ce n'est pas un jet privé et glamour. Il est chagrin d'amour, le regret et le sentiment infini de chute libre. Il faudrait être fou * * vouloir essayer.

…still interested? Then maybe you’re the real entrepreneur. Stop playing house. Stop trying to mimic Bill Gates’ breakfast habits and get to work. That fire in your eyes is the key. Your ability to take advantage of that crazy brain of yours with a smile on your face already puts you in the .001%. Go get it.