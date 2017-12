¿Las declaraciones de amor son un anacronismo o cosa de adolescentes?

Para averiguarlo, el sitio SoraNews24 recogió las opiniones de doce japoneses, seis mujeres y seis hombres, sobre el tema. Ojo que no fue una encuesta y lo dicho no necesariamente es representativo de la sociedad japonesa, pero ayuda a entender un poco mejor las cosas.

Primer dato llamativo: empate en las preferencias. Seis dijeron estar a favor de las declaraciones de amor, y seis en contra.

Entre los que estuvieron a favor:

“Las cosas deben ser muy claras. Nunca he tenido una relación sin una”.

“Es mejor decirlo para que ambas partes entiendan y avancen hacia adelante”.

“No es bueno tener una relación ambigua. Es bueno ser directo, y creo que a las mujeres también les encanta”.

Hubo mujeres, sin embargo, que se oponen a las declaraciones de amor. O, mejor dicho, les tienen miedo.

“¿Qué pasa si la persona es rechazada? Eso sería horrible”.

“Es bastante arriesgado. Todos sabrían que él o ella fue rechazado(a)”.

Algunos consideran que no hay necesidad verbalizar algo que se sobreentiende.

Un hombre dice: “Somos adultos, y si las cosas avanzan hasta la cama, entonces somos amantes, ¿no?”.

Otras opiniones:

“Las cosas se pondrían muy raras si hubiera una declaración. Somos adultos, y esas cosas son riesgosas. Una vez que lo dices, no lo puedes retirar. Quiero estar seguro. Si me declaro y salgo con una mujer, será difícil romper con ella si tiene una mala personalidad”.

“Yo no me declaro porque ya no soy un niño. El proceso es obligatorio para los adolescentes, pero los adultos tienen experiencia y lo entenderían incluso si no se dijera nada”. (Presse internationale)