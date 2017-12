édition abonné

« Crimes passionnels », « drames conjugaux », des féminicides mal nommés

On ne tue pas par amour, et le « drame » n’est pas un qualificatif pénal… Sur Facebook et Internet, des féministes recensent et dénoncent la couverture médiatique des meurtres conjugaux.

Le Monde | 25.12.2017 à 17h45 • Mis à jour le 25.12.2017 à 18h11 | Par Lorraine de Foucher