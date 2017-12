Carles Puigdemont se dit prêt à revenir en Catalogne

Il s’était dit prêt, au lendemain du scrutin, à dialoguer avec le gouvernement espagnol et à étudier toutes les propositions de son président Mariano Rajoy.

Le Monde | 23.12.2017 à 10h11 • Mis à jour le 23.12.2017 à 18h27 | Par Sandrine Morel (Madrid, correspondance)

Carles Puigdemont l’a promis durant la campagne : « Si je l’emporte, je suis prêt à prendre le risque de rentrer en Catalogne pour prendre mes fonctions », avait-il ­déclaré avant les élections régionales du jeudi 21 décembre. A ce stade, rien n’est décidé. Le président catalan destitué – installé à Bruxelles – et son entourage disent peser le pour et le contre, même si la tendance semble plutôt être à un non retour prochain, en raison, notamment, des menaces judiciaires.

« Je veux revenir en Catalogne le plus tôt possible. Je voudrais revenir dès maintenant. Ce serait une bonne nouvelle pour l’Espagne », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l’agence de presse Reuters, samedi 23 décembre. Prié de dire s’il compte assister à la séance inaugurale du 23 janvier, il répond : « Ce serait naturel. Si je ne suis pas autorisé à être président, ce sera un anomalie pour le système démocratique espagnol. Je suis le président du gouvernement régional et je le resterai si l’Etat espagnol respecte les résultats du vote », ajoute-t-il.

Interrogée, samedi, à Bruxelles par la radio catalane Rac1, Elsa Artadi, la directrice de campagne du parti de M. Puigdemont , s’est bornée à déclarer : « Nous étudions tous les scénarios ». et « en principe, oui » M. Puigdemont est disposé à rentrer, l’un de ses avocats en Catalogne, Me Jaume Alonso-Cuevillas, a quant à lui, expliqué au micro de Catalunya radio, qu’il lui conseille « d’évaluer la situation car au moment où il reviendrait ici, il serait arrêté ». « C’est une décision politique qu’il faudra prendre dans les prochains jours. Il faut mesurer si cela vaut la peine, s’il peut faire davantage dedans que dehors, il est évident que s’il vient et est emprisonné, cela génère (…) un conflit politique très important », a ajouté l’avocat.

M. Puigdemont, destitué après la mise sous tutelle de la région par Madrid, arrivé en deuxième position après le parti Ciudadanos, pourrait, en théorie, espérer obtenir le soutien de la majorité absolue indépendantiste à la prochaine Chambre régionale. En théorie, car M. Puigdemont est toujours sous le coup d’un mandat d’arrêt en Espagne. Et pour le moment, il ne semble pas décidé à franchir la frontière, au risque d’être arrêté.

En novembre, la Justice espagnole l’a mis en examen, comme l’ensemble des membres de son ancien gouvernement, pour « rébellion », un délit passible de trente ans de prison, pour « sédition », passible de quinze ans, et pour « détournement de fonds publics », pour avoir ­organisé le référendum sur l’indé­pendance du 1est octobre, et proclamé la sécession de la « République de Catalogne », le 27 octobre.

Sur la base d’un document saisi en septembre chez le numéro deux du ministère catalan de l’économie, Josep Maria Jové, proche du président de la Gauche républicaine catalane (ERC), Oriol Junqueras, actuellement en détention préventive, le juge du Tribunal suprême, Pablo Llarena, estime que les inculpés ont participé à un « plan visant à créer, chez les citoyens, un sentiment de rejet envers les institutions espagnoles et les pouvoirs de l’Etat pour provoquer et justifier la désobéissance ».

Nouvelles mises en examen

D’après Carles Puigdemont, ces accusations sont infondées. Et quand bien même il aurait désobéi, il laisse entendre, à travers ses discours, que les urnes sont au-dessus des lois. « Nous avons le droit de restaurer le govern [gouvernement catalan] », a-t-il encore lancé vendredi 22 décembre à Bruxelles.

Dans les faits, il paraît à ce stade renoncer à revenir en Catalogne prochainement, d’autant plus que Mariano Rajoy ne semble pas disposé à interférer dans le processus judiciaire. « Ce sont les responsables politiques qui doivent se soumettre à la justice, comme les autres citoyens, et non pas la justice qui doit se soumettre à une quelconque stratégie politique », a dit le premier ministre vendredi.

Pour le juge du Tribunal suprême Pablo Llarena, pas question non plus de paralyser la machine judiciaire du fait du contexte postélectoral. Vendredi, il a pris la décision de mettre en examen de nouveaux dirigeants indépendantistes, dans le cadre de son enquête, parmi lesquels l’ancien président catalan Artur Mas, la coordinatrice générale du Parti démocrate européen catalan (PDeCAT), Marta Pascal, la secrétaire générale d’ERC, Marta Rovira, les anciennes députées de la Candidature d’unité populaire (CUP, extrême gauche), Anna Gabriel et Mireia Boya, ainsi que la présidente de l’Association des municipalités pour l’indépendance, Neus Lloveras.