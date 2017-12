JavaScript es el lenguaje de la web. En cuanto a los 10 millones de páginas más populares de internet, casi el 95 por ciento de ellos utilizan JavaScript en una forma u otra.

Los navegadores más populares en el mundo, tales como Google Chrome, Firefox e Internet Explorer soporta JavaScript. Así que en este momento, su decisión de aprender este lenguaje sin duda le llevará a la senda del éxito, le proporcionan trabajo y dejar que te levantes por encima de los innumerables, los desarrolladores de JavaScript promedio calificados por ahí.

Pero como todo en este mundo, hay personas que están en contra de la enseñanza de este idioma. Y no tiene nada que ver con si JavaScript está muriendo o no: Es porque debido a la presencia de tantos marcos de JavaScript, muchos principiantes se saltan el aprendizaje, la vainilla JavaScript lenguaje básico de programación y se mueven directamente hacia el aprendizaje de cómo implementar sus marcos.

Marcos son impresionantes, ya que proporcionan el código listo para usar que es más fácil de leer y depurar. Pero debido a que estos marcos proporcionan una manera más fácil de poner el código en conjunto, los programadores novatos no reciben una base sólida en JavaScript; algo que molesta a los desarrolladores más experimentados y programadores por ahí.

El salario promedio de un desarrollador de JavaScript es $ 72.500 en los EE.UU., mientras que más desarrolladores experimentados fácilmente ganan más de $ 100.000 al año.

¿Qué es JavaScript y lo que hace que sea popular?

Para saber por qué se hizo tan popular JavaScript, primero tenemos que mirar a otras dos lenguajes web estrechamente relacionados a saber HTML y CSS.

HTML se utiliza para decirle al navegador qué contenido se está visualizando. Se trata de un texto? Es un enlace? Es un video? Es HTML que es el encargado de definir lo que se visualiza en su navegador para que pueda mostrar el contenido correctamente.

CSS, por el contrario, se utiliza para agregar color y estilos para sus páginas web. Si HTML es el esqueleto de su página web, CSS es la carne y la piel que hace que el HTML se ve bien y natural.

Pero mientras tanto HTML y CSS son buenos para la construcción y el diseño de una página web, que no hacen una página web interactiva. Cada vez que un usuario hace algo como llenar un formulario o haciendo clic en una opción, la solicitud se envía de vuelta al servidor de hosting y las recargas de la página con la nueva información.

Aquí es donde entra en JavaScript.

JavaScript hace que una página web cobre vida. Al publicar una actualización de estado, la página web no es necesario que vuelva a cargar. Todas las solicitudes enviadas por el usuario se procesa en su propio ordenador.

Es por esto que es tan popular JavaScript. Es por esto que es todavía vale la pena aprender JavaScript y convertirse en un desarrollador de aplicaciones para usuario.

Se permite el procesamiento del lado del cliente, lo que reduce la carga en el lado del servidor y reduce drásticamente la potencia de procesamiento requerida. Además, hace que las páginas web cobran vida con animaciones y comportamiento.

Por ejemplo, gracias a JavaScript, que no tienen que llenar un formulario y enviarlo a saber que has cometido un error tipográfico. La página web ahora se puede decir que al instante. Es posible que haya visto que en la acción mientras que re-introducción de una contraseña que no coincidía.

JavaScript está aprendiendo todavía vale la pena el esfuerzo?

Absolutamente. Mientras hay personas que utilizan Internet y que interactúan con los sitios web, la demanda de los desarrolladores front-end de JavaScript siempre estará ahí.

Mientras que los sistemas de gestión de contenidos (CMS) como WordPress y Joomla son definitivamente popular, no hagan JavaScript obsoleta.

Y, por supuesto, Google, Microsoft, Firefox y otros jugadores importantes están tratando de llegar a mejores tecnologías para reemplazar JavaScript, pero eso no va a ocurrir en el corto plazo.

Porque no sólo es JavaScript sin ayuda responsable de hacer la web que responde al comportamiento del usuario, también es un gran lenguaje para codificar aplicaciones multiplataforma sucesivamente. Y con el advenimiento de Node.js, los programadores ahora pueden escribir complicado código del lado del servidor también.

Aquí hay algunas maneras prácticas que usted puede poner su conocimiento JavaScript para un buen uso:

Puede crear formularios interactivos que permiten detectar errores del usuario cuando escribe algo

Se puede crear un cuadro de búsqueda que responde a las consultas de los usuarios en el sitio web (como Google)

Puede crear páginas web con información (precios de las acciones de la empresa, por ejemplo, o un temporizador de cuenta atrás) que requiere una actualización constante

Puede desplazarse por los elementos de una página web HTML y posicionar cada elemento exactamente donde quiere; al igual que la colocación de un elemento de menú o una imagen.

Puede utilizar JavaScript puramente por diversión o añadir animaciones mancha, que dan a las páginas web de una mayor calidad y aspecto profesional.

Y usted puede estar seguro que la mayoría de grandes empresas y marcas no va a utilizar WordPress en cualquier momento pronto. Es demasiado genérico y de aspecto similar cuando el objetivo es ser tan diferente y único como sea posible.

Y JavaScript y sus marcos permiten a las empresas el nivel de flexibilidad en sus sitios web que no tiene parangón a partir de ahora.

Pero eso no quiere decir que JavaScript no está libre de problemas.

El mayor problema con JavaScript está con su seguridad. Estas secuencias de comandos se ejecutan tan pronto como una página recargas sin pedir permiso del usuario. Si bien esta es una buena cosa en general, en muchos casos podría resultar en su navegador web se estrelló debido al código erróneo. Y parar no es factible ya que muchos sitios web importantes como Google, Facebook y Quora no puede funcionar sin JavaScript, por lo menos no correctamente.

Aprender JavaScript en 2018 y más allá

JavaScript es una tecnología muy divertido, versátil e importante para aprender. Esto ayuda a hacer la web un lugar mejor y hace que cobre vida. No sólo eso, el código es fácil de aprender y cuanto más se sumergirse en él, más aprenderá acerca de todas sus posibilidades increíbles.

Puede crear juegos en red, crear aplicaciones multiplataforma y construir sitios web muy ricos e interactivos.

Además, el aprendizaje de esta habilidad significa que tienes que elegir entre hacer un trabajo de 9-5 o de convertirse en un profesional independiente, como la programación se puede hacer en cualquier lugar. Muchas compañías ofrecen sorprendentes trabajos remotos con salarios altamente competitivos y beneficios adicionales como seguro de salud y más.

E incluso si no está calificado oficialmente, se puede aprender Javascript de los muchos cursos excelentes disponibles en línea en plataformas como Udemy y Coursera.

Lo importante es que sea un apasionado de lo que está haciendo y tomar un verdadero interés en su trabajo. Si ese es el caso, entonces es seguro decir que es todavía vale la pena aprender JavaScript y convertirse en un desarrollador de front-end en el año 2018.