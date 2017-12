entretenimiento

“Möchte euch nicht verarschen!”: Bei Lena kullern die Tränen

Schluss, aus, das war’s – jedenfalls vorerst. Lena Meyer-Landrut macht Pause. Sie war unzufrieden mit ihrer Musik, sie kann nicht mehr. Bei ihrem letzten Auftritt muss die Sängerin weinen.

Das neue Album war bereits geplant, die dazugehörige Tour auch. Doch Lena Meyer-Landrut sagte alles ab. Die 26-Jährige nennt kreative Schwierigkeiten als Grund. "Ich hab' mich einfach nicht wohlgefühlt. Ich hab mich nicht sicher gefühlt", erklärt sie in einer Botschaft an ihre Fans vor rund einem Monat. Nun war es so weit. In Köln spielte Meyer-Landrut ihr letztes Konzert vor der Pause. Wann sie wieder auf die Bühne zurückkehren wird? Ungewiss.

"Ich entschuldige mich jetzt schon mal für das ganze Rumgeheule", zitiert die Zeitung "Kölner Stadt Anzeiger" Meyer-Landrut. Sie habe sich überlegt, einfach zu Beginn des Konzerts alles rauszulassen. Es fließen Tränen.

Nicht nur für die Sängerin, sondern auch für die Fans sicherlich kein leichter Moment. Schließlich empfinden viele Meyer-Landrut bis heute noch als eine Art Nationaltrophäe, holte sie doch 2010 überraschend den Sieg für Deutschland beim Eurovision Song Contest. Seitdem war Meyer-Landrut umtriebig. Vier Alben hat sie veröffentlicht. Auf das fünfte werden ihre Anhänger nun eine Weile warten müssen.

"Ich hab euch lieb"

"Ich möchte gerne Musik machen, die ehrlich ist. Ich möchte generell ehrlich sein und mich und Euch nicht verarschen", so Meyer-Landrut bei ihrem Auftritt in Köln. Der "Kölner Stadt Anzeiger" beschreibt die Stimmung als rührselig.

Und Lena selbst? Die bedankte sich via Instagram-Storys bei den Konzertbesuchern – vor allem für all die kleinen Geschenke, die nach dem Auftritt auf sie warteten, und versprach, sich alles genau anzugucken und durchzulesen. In einem weiteren Video hat Lena dann noch einmal Tränen in den Augen. "Ich hab euch lieb", sagt sie. Und die Fans lieben sie zurück.

Fuente: n-tv.de

