Netflix se moja de nuevo con Operación Triunfo #OTDirecto23D

Los concursantes de Operación Triunfo vuelven a casa por Navidad, según les han comunicado hace unas horas Noemí Galera y Tinet Rubira. Los participantes en el certamen de talentos musicales podrán disfrutar de unas horas con sus familiares y regresarán a la Academia el próximo lunes 25 de diciembre para disfrutar de la gala especial de Navidad, ya grabada junto a algunos de los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo.

El 25 de diciembre se celebrará la gala especial de Navidad con concursantes de la primera edición de Operación Triunfo y los participantes de OT 2017

Esta no es la primera vez que los participantes de OT 2017 se van del Parc Audiovisual de Cataluña, donde está ubicada la Academia de Operación Triunfo, pues anteriormente participaron en varias firmas de discos en diferentes puntos de España. Los triunfitos podrán descansar unas horas junto a sus familias para festejar estas entrañables fiestas de Navidad. Los participantes de OT han celebrado con énfasis la noticia, lo que les permitirá desconectar durante unas horas del ritmo de trabajo diario.

Una de las concursantes que más ha aplaudido la salida temporal de Operación Triunfo para festejar la Nochebuena ha sido Aitana. La joven barcelonesa, que salió hace unos días de la Academia para votar en las elecciones del 21-D, ha expresado su alegría al saber que podría pisar la calle de nuevo para reunirse con su familia y allegados, aunque la triunfita ha sido pillada mientras festejaba que por fin podría ver la segunda temporada de cosas más extrañas. La cuenta oficial de Netflix en Twitter no ha desaprovechado la ocasión y ha festejado el guiño de la concursante de OT 2017, recordando una de sus primeras actuaciones, en la que interpretó No puedo vivir sin ti junto a Cepeda.

La cómica imagen de Aitana celebrando su salida de la Academia para pasar la Nochebuena en casa, y de paso poder disfrutar de Stranger Things, no ha pasado desapercibida para los seguidores de Operación Triunfo. Muchos espectadores del concurso de talentos musicales han comentado en Twitter la divertida reacción de la cantante barcelonesa, mientras otros apuntaban las pocas horas en las que tendría que realizar un auténtico maratón para terminar la producción protagonizada por Eleven, Will, Mike, Joyce Byers la Jim Hopper, entre otros personajes.

Cuando les dicen que pueden pasar las Navidades en casa: Todos: qué alegría ver a mi familia, amigos… Aitana: ¡PODRÉ VER LA SEGUNDA TEMPORADA DE STRANGER THINGS!#OTDirecto23D pic.twitter.com/sQb3SSqAFh — P.M.H. (@P_e_t_e_r_02) 23 de de diciembre de, 2017

Aitana mañana calculándo las horas que tiene hasta llegar a la Academia para ver si le da tiempo a ver Stranger Things #OTDirecto23D pic.twitter.com/BKMxolOWs8 — Andrea♉ (@duachex) 23 de de diciembre de, 2017

Noemí diciéndole a Aitana que no le va a dar tiempo a ver la segunda temporada de stranger things… #OTDirecto23D pic.twitter.com/8KcpAMpg0L — marina (@emeceene) 23 de de diciembre de, 2017

REGALADLE 1 AÑO GRATIS O ALGO ❤️ — Nesca 🐔 (@Nesca_9) 23 de de diciembre de, 2017

Es que una cosa es vivir sin redes sociales y otra sin netflix — Sonia (@Soniasogues) 23 de de diciembre de, 2017

Esta no es la primera vez que Netflix utiliza su cuenta de Twitter para promocionarse aprovechando el tirón que está teniendo en redes sociales Operación Triunfo. Hace unas semanas, la plataforma de transmisión no dudó en aplicar el famoso panel de luces creado por Joyce Byers, la mujer interpretada por Winona Ryder, en la pared de su casa para hablar con Will mientras el niño permanecía en el Upside Down.

Netflix se ha aprovechado del tirón de OT 2017 para promocionarse en Twitter

En aquella ocasión, la cuenta de Netflix empleó las diferentes bombillas para elegir a su triunfita favorita, Amaia, una de las concursantes más destacadas de Operación Triunfo. El certamen de talentos musicales está cosechando un gran éxito de audiencia, aupándose de nuevo como buque insignia de RTVE, aunque en las últimas horas haya sido muy criticado tras poner a la venta las entradas de los conciertos de OT 2017.