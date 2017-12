Mikel Navarro: “Fluidra y Europac nos han aportado más de la mitad de la rentabilidad este año”

Tanto en Alpha Plus como en Aviva teníamos una misma filosofía de inversión: no perder dinero

Defensor de la gestión activa de tipo valor, además de ocuparse de los fondos de renta variable de la gestora Alpha Plus, Mikel Navarro asesora a los de la antigua Aviva –hoy comercializados ya con la marca Santalucía tras su adquisición por parte de la aseguradora–. El responsable de renta variable de Alpha Plus adelanta que los dos productos más sobresalientes de cada una, el Alpha Plus Ibérico Acciones y el Santalucía Espabolsa, se fusionarán dentro de unos meses.

Tras la compra del negociode Aviva en España por parte de Santalucía, repasamos con su experto en Bolsa la marcha de sus principales fondos.

Su fondo de Bolsa española Alpha Plus Ibérico Acciones renta un 21% en el año. ¿Cuáles están siendo las claves?

Que nos basamos en un proceso de inversión muy minucioso, en el análisis fundamental de las compañías en las que invertimos y también del sector en el que compiten. Buscamos empresas que estén infravaloradas y que satisfagan unos criterios determinados, es decir, que exhiban crecimiento, que estén poco apalancadas, que tengan un balance fuerte, que sean rentables, que el equipo gestor sea sobresaliente y que generen caja.

¿Qué empresas sobresalen en su cartera?

Hay dos compañías que nos han aportado más de la mitad de esa rentabilidad. Tenemos a Fluidra, que se dedica a la fabricación de piscinas y componentes, y a Europac, una cartonera que, como dice su presidente, “envuelve el consumo”.

Son empresas de tamaño reducido. ¿También apuestan por valores del Ibex?

Claro que nos interesan. De los grandes valores, el que más pesa en la cartera es Telefónica, un valor que se ha comportado plano este año. Y la otra gran compañía que tenemos en España es Inditex, empresa que tiene una integración entre el canal online y el físico, en línea con lo que se exige hoy en día a una compañía retail [distribución] para mantener el liderazgo. Ambas compañías, sobre todo Inditex, tienen una rentabilidad sobre el capital empleado superior a su coste de capital, por eso están en nuestra cartera.

Alantra era una de sus principales posiciones hace medio año, ¿la siguen teniendo en su radar?

La seguimos manteniendo en cartera. Es una boutique financiera que estaba completamente infravalorada. En el Alpha Plus Ibérico la tenemos desde este año, pero la seguíamos desde hace dos años.

El Santalucía Espabolsa tampoco va mal, gana casi el 14% en 2017.

Tanto en Alpha Plus como en Aviva, hoy Santalucía Gestión, teníamos una misma filosofía de inversión: no perder dinero, preservar siempre el capital. Es por eso que en las dos gestoras siempre se ha buscado tener un conocimiento máximo de las compañías en las que se invierte. Santalucía Espabolsa es un fondo de 300 millones de euros bajo gestión, con poca rotación. La diferencia entre ambos es que el Espabolsa tenía menos exposición al sector financiero de la que tuvo el Alpha Plus a principios de año.

¿Cuáles son sus posiciones más fuertes actualmente?

Miquel y Costas, que está especializada en la fabricación de papeles para cigarrillos, con una división de productos industriales. La segunda posición sería también Fluidra, que pesa el 6%, y en tercer lugar está Telefónica. Otra apuesta destacada es Logista, que es la única distribuidora de tabaco del sur de Europa y que además va ganando presencia en otros sectores de distribución.

Tienen a varias empresas catalanas muy representadas en su cartera, ¿no ven riesgo político?

En el caso de Miquel y Costas, por ejemplo, el 90% de sus ingresos vienen de fuera, y en cuanto a Fluidra, entiendo que no debe representar ni el 10%, es decir, son compañías bastante internacionalizadas.

Y en Bolsa europea, ¿qué fondo de inversión destaca?

El Santalucía Eurobolsa, que es un fondo de casi 200 millones de euros que invierte principalmente en activos de la zona euro y que este año lleva una rentabilidad del 12%. Como el Espabolsa, es un fondo de gestión activa que no está ceñido a un índice y que incide en el análisis de las compañías en las que se invierte.

¿Por qué valores apuestan?

En los últimos meses hemos invertido en Elis, la mayor empresa de lavanderías industriales de Europa; en IMCD, una distribuidora de productos químicos; en una holandesa que se llama Boskaris, que es una dragadora, y también en la embotelladora de Coca-Cola, con parte del accionariado de titularidad española.

¿Qué expectativas tienen para la Bolsa española en 2018?

Nos centramos en compañías que nos pueden proporcionar rentabilidades en dos o tres años superiores al 20%, por lo que no podría decir lo que va a hacer la Bolsa en 2018. Desde el punto de vista macro, lo que sí sabemos es que España va a crecer al 2,5% y que la política monetaria sigue siendo muy laxa. Desde el punto de vista micro, en los meses de noviembre y diciembre hemos encontrado más oportunidades que tres meses atrás, cuando el Ibex estaba por encima de lo que está ahora.