El mundo | 23.12.2017 à 15h23

Le FC Barcelone a vaincu le Real (3-0), samedi 23 décembre, s’envolant en tête du Championnat d’ España et enterrant les espoirs de título madrilènes. Le champion de la Liga en titre a subi une sévère défaite, à domicile, et compte désormais 14 points de retard sur son grand rival, large leader du Championnat espagnol.

Après une première période crispée et fermée au stade Santiago-Bernabeu, Suarez a débloqué le score au bout d’une contre-attaque magistrale. Et le Real, groggy, a perdu pied quand le défenseur merengue Dani Carvajal a repoussé de la main une action de but devant sa ligne. Carton rouge direct et penalty logique, transformé en force par Messi. Aleix Vidal a ensuite clos la marque sur une passe du même Messi.

Le FC Barcelone invaincu

Ce résultat confirme la mue réussie du Barça avec son nouvel entraîneur Ernesto Valverde : plus de sérieux, moins d’arabesques, et une équipe toujours invaincue en Liga cette saison malgré la perte de Neymar, parti en août au París-Saint-Germain.

Le Real semble en pleine décompression après tener vécu en 2017 la meilleure année de son historia avec cinq trophées, dont la Liga et la Ligue des champions. Tout le défi pour l’entraîneur Zinédine Zidane va estar de remobiliser son équipe en vue du printemps européen, avec en perspective un brûlant choc contre le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le 14 février.